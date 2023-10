https://www.middleeastmonitor.com/20231021-sweden-activist-thunberg-calls-for-palestine-solidarity-sparks-anger-in-germany/

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg schließt sich den Demonstranten vor dem Hauptsitz von JP Morgan in Canary Wharf an und fordert, dass die Bank die Finanzierung von Projekten mit fossilen Brennstoffen in London, Vereinigtes Königreich, am 19. Oktober 2023 einstellt. [Wiktor Szymanowicz – Anadolu Agency]

Schwedische Aktivistin Thunberg ruft zu Palästina-Solidarität auf und erregt Zorn in Deutschland

21. Oktober 2023

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Freitag zur Solidarität mit den Palästinensern aufgerufen, was bei einigen deutschen Beamten harsche Reaktionen auslöste.

In einem Post auf Instagram und X teilte Thunberg mit: „Heute streiken wir in Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern.“

Thunbergs Postings fanden auf Social-Media-Plattformen große Beachtung und wurden von einigen deutschen Politikern kritisiert.

Der Beauftragte für die Bekämpfung des Antisemitismus in Baden-Württemberg, Michael Blume, kritisierte Thunbergs Beitrag und bezeichnete ihn als „dualistisch, falsch und verharmlost den Terrorismus“.

Blume fügte hinzu, dass Antizionismus und Antisemitismus in der von Thunberg gegründeten Klimabewegung „Fridays for Future“ weit verbreitet seien.

Der deutsche Bundestagsabgeordnete Marcel Emmerich sagte der Zeitung Die Welt, dass Teile der Klimabewegung: „Sie begeben sich auf gefährliche antisemitische und antiisraelische Pfade.“

Emmerich ergänzte dies: „Das würde der Sache, mehr Gerechtigkeit in Sachen Klimawandel zu erreichen, enorm schaden.“ Übersetzt mit Deepl.com



