Schweres Los des Tages: DIG-Präsidentschaft

Von Marc Bebenroth

serienlicht/imago Verteidigt eine hochgerüstete Kolonialmacht, nicht aber die dortige Regierung: Der derzeitige Präsident der Lobbyorganisation Deutsch-Israelische Gesellschaft e. V. in Berlin (22.10.2023)

Während europäische Regierungen »einen Palästinenserstaat auf dem Papier anerkennen«, werde die Exekutive in Tel Aviv Fakten schaffen und »den jüdischen israelischen« Staat im besetzten Westjordanland errichten, kündigte Kriegsminister Israel Katz am Freitag bei einem Besuch im Norden des okkupierten palästinensischen Territoriums an. Der am Tag zuvor bekanntgegebene Neubau von 22 Kolonialsiedlungen markiert den ersten Schritt. Weiterlesen in jungewelt.de

