SCOTT RITTER: Die Bombe im Iran ist echt – und sie ist hier

Von Scott Ritter

Sonderausgabe für Consortium News

20. Oktober 2024

Seit Monaten konzentriert sich die Welt auf die Gefahr eines Atomkriegs zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Aber der Iran und Israel könnten ihnen zuvorkommen.

Flugabwehrgeschütze bewachen die Nuklearanlage Natanz, Iran. (Hamed Saber/Wikimedia Commons)

Ter Ausbruch des Konflikts zwischen dem Iran und Israel scheint die Haltung des Iran gegenüber dem Besitz von Atomwaffen geändert zu haben, da Israel nach Teherans Vergeltungsschlag mit zwei großen Angriffen von Drohnen und ballistischen und Marschflugkörpern zum Schlag bereit ist.

Der Iran hat seit April mindestens drei offizielle Stellungnahmen veröffentlicht, die die Möglichkeit eröffnen, dass religiöse Erlasse gegen den Erwerb von Atomwaffen durch den Iran aufgehoben werden.

Die Bedingungen, die laut Iran erfüllt sein müssen, um diese Kehrtwende zu rechtfertigen, scheinen nun erfüllt zu sein.

Diese von Teheran abgegebenen Erklärungen sind keine bloßen Drohungen, sondern sollten als eine deklaratorische Politik betrachtet werden, die darauf hindeutet, dass der Iran bereits die Entscheidung getroffen hat, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen, dass die Mittel dafür bereits vorhanden sind und dass diese Entscheidung innerhalb weniger Tage umgesetzt werden kann, sobald die endgültige politische Anordnung vorliegt.

Die religiöse Fatwa gegen den Besitz von Atomwaffen wurde im Oktober 2003 vom obersten iranischen Führer Ayatollah Ali Khamenei erlassen. Sie lautet:

„Wir glauben, dass die Anhäufung von Atomwaffen und anderen Arten von Massenvernichtungswaffen, wie chemischen und biologischen Waffen, eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellt … [W]ir betrachten den Einsatz dieser Waffen als haram (verboten), und die Bemühungen, die Menschheit vor dieser großen Katastrophe zu schützen, sind die Pflicht eines jeden.“

Der schiitische Glaube besagt jedoch, dass Fatwas nicht von Natur aus dauerhaft sind und islamische Juristen die Schrift im Einklang mit den Bedürfnissen der Zeit neu interpretieren können.

Kurz nachdem der Iran im April die Operation „True Promise“ gegen Israel gestartet hatte, erklärte Ahmad Haghtalab, ein Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), der für die Sicherheit der iranischen Nuklearstandorte verantwortlich ist:

„Wenn [Israel] die Drohung, die Nuklearzentren unseres Landes anzugreifen, als Druckmittel gegen den Iran einsetzen will, ist es möglich und denkbar, die Nukleardoktrin und -politik der Islamischen Republik Iran zu revidieren und von den zuvor erklärten Überlegungen abzuweichen.“

Im Mai erklärte Kamal Kharrazi, ein ehemaliger Außenminister, der den Obersten Führer berät: „Wir [der Iran] haben nicht die Entscheidung getroffen, eine Atombombe zu bauen, aber sollte die Existenz des Iran bedroht werden, wird uns keine andere Wahl bleiben, als unsere Militärdoktrin zu ändern.“

Und Anfang dieses Monats forderten iranische Gesetzgeber eine Überprüfung der iranischen Verteidigungsdoktrin, um die Einführung von Atomwaffen in Betracht zu ziehen, da das Risiko einer Eskalation mit Israel weiter zunimmt. Die Gesetzgeber wiesen darauf hin, dass der Oberste Führer die Fatwa gegen Atomwaffen mit der Begründung überdenken kann, dass sich die Umstände geändert haben.

Zusammengenommen stellen diese Aussagen eine Art deklaratorische Politik dar, die angesichts der beteiligten Quellen impliziert, dass bereits eine politische Entscheidung zum Bau einer Atombombe getroffen wurde, sobald das nationale Sicherheitskriterium erfüllt ist.

Hat der Ayatollah

Ali Khamenei die Möglichkeit, die Fatwa rückgängig zu machen? (Khamenei.ir, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Der Iran ist seit einiger Zeit in der Lage, nukleare Sprengkörper herzustellen und als Waffen einzusetzen. Mit hochangereichertem Uran könnte der Iran innerhalb weniger Tage eine einfache Kanonenwaffe bauen, die in einem Sprengkopf für ballistische Raketen verwendet werden könnte.

Im Juni informierte der Iran die IAEO über die Installation von etwa 1.400 fortschrittlichen Zentrifugen in seiner Anlage in Fordo. Basierend auf Berechnungen, die aus dem iranischen Vorrat an 60-prozentig angereichertem Uranhexafluorid (dem Ausgangsmaterial für die Anreicherung in Zentrifugen) abgeleitet wurden, könnte der Iran genug hochangereichertes Uran (d. h. über 90 Prozent) produzieren, um innerhalb weniger Tage 3 bis 5 uranbasierte Waffen herzustellen.

Alles, was benötigt wird, ist der politische Wille, dies zu tun. Es scheint, dass der Iran diese Schwelle überschritten hat, was bedeutet, dass sich die Kalkulation hinter einem israelischen und/oder US-amerikanischen Angriff auf den Iran für immer geändert hat.

Der Iran hat keinen Hehl aus dieser neuen Realität gemacht. Im Februar erklärte der ehemalige Leiter der Atomenergie-Organisation, Ali-Akbar Salehi, dass der Iran „alle wissenschaftlichen und technologischen nuklearen Schwellenwerte“ für den Bau einer Atombombe überschritten habe und dass der Iran alle notwendigen Komponenten für eine Atomwaffe angesammelt habe, mit Ausnahme des hochangereicherten Urans.

Zwei Wochen später erklärte Javad Karimi Ghodousi, Mitglied der Nationalen Sicherheitskommission des iranischen Parlaments, dass der Iran „eine Woche davon entfernt wäre, die erste [Atombombe] zu testen, wenn der oberste Führer die Erlaubnis erteilt“, und fügte später hinzu, dass der Iran „einen halben Tag oder maximal eine Woche braucht, um einen nuklearen Sprengkopf zu bauen“.

Eine einfache Nuklearwaffe vom Typ Kanone müsste nicht getestet werden – die von den USA am 6. August 1945 über Hiroshima abgeworfene Bombe „Little Boy“ war eine Kanonenbombe, die als so zuverlässig galt, dass sie ohne vorherige Tests einsatzbereit war.

Der Iran würde zwischen 34 und 54 kg hochangereichertes Uran pro Geschütz benötigen (je ausgefeilter das Design, desto weniger Material wird benötigt). Unabhängig davon beträgt die Nutzlast der Fatah-1 Feststoff-Hyperschallrakete, die beim Angriff auf Israel am 1. Oktober eingesetzt wurde, etwa 400 kg – mehr als genug Kapazität, um eine Uranwaffe vom Geschütztyp zu tragen.

Da der ballistische Raketenschild, der Israel schützt, nicht in der Lage war, die Fatah-1-Rakete abzufangen, ist es nahezu hundertprozentig sicher, dass eine vom Iran gebaute, stationierte und eingesetzte Fatah-1-Rakete mit Nuklearwaffen ihr Ziel treffen würde.

Der Iran bräuchte 3–5 Atomwaffen dieses Typs, um die Fähigkeit Israels, als moderne Industrienation zu funktionieren, vollständig zu zerstören.

Folgen eines Ausstiegs aus dem Atomabkommen mit dem Iran

US-Team auf dem Weg zum JCPOA-Treffen bei den Vereinten Nationen, New York City, 2016. (Außenministerium)

Diese Situation entstand, nachdem Präsident Donald Trump 2017 die USA aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), besser bekannt als das Iran-Atomabkommen, zurückzog. Der treibende Faktor hinter den Verhandlungen über das JCPOA, die unter Präsident Barack Obama stattfanden, war, dem Iran den Weg zu einer Atomwaffe zu versperren. Wie Obama sagte,

„Einfach ausgedrückt, gibt es im Rahmen dieses Abkommens ein dauerhaftes Verbot für den Iran, jemals ein Atomwaffenprogramm zu haben, und ein dauerhaftes Inspektionsregime, das über jedes frühere Inspektionsregime im Iran hinausgeht. Dieses Abkommen gibt der IAEO die Mittel an die Hand, um sicherzustellen, dass der Iran dies nicht tut, sowohl durch JCPOA-spezifische Verifizierungsinstrumente, von denen einige bis zu 25 Jahre dauern, als auch durch das Zusatzprotokoll, das auf unbestimmte Zeit gilt. Darüber hinaus hat der Iran in diesem Abkommen Verpflichtungen eingegangen, die Verbote für wichtige Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten beinhalten, die für die Entwicklung und den Bau einer Atomwaffe erforderlich wären. Diese Verpflichtungen haben kein Enddatum.“

Zu Beginn seiner Amtszeit, im Juni 2021, nachdem Trump die USA bereits aus dem Abkommen zurückgezogen hatte, erklärte Präsident Joe Biden, dass der Iran „unter meiner Führung niemals eine Atomwaffe bekommen würde“.

Der Direktor des US-amerikanischen Nationalen Geheimdienstes sagte in einer Erklärung, die am 11. Oktober veröffentlicht wurde: „Wir gehen davon aus, dass der Oberste Führer keine Entscheidung getroffen hat, das Atomwaffenprogramm, das der Iran 2003 ausgesetzt hat, wieder aufzunehmen.“

Nach Trumps überstürzter Entscheidung, aus dem JCPOA auszutreten, ergriff der Iran Maßnahmen, die deutlich machten, dass er sich nicht mehr an die Beschränkungen des JCPOA gebunden fühlte.

Der Iran hat sein Atomprogramm durch die Installation fortschrittlicher Zentrifugenkaskaden zur Urananreicherung erweitert und die Überwachung seines Atomprogramms durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) eingeschränkt. Kurz gesagt, der Iran hat sich in die Lage versetzt, in kurzer Zeit eine Atomwaffe herzustellen.

Während das ODNI derzeit davon ausgeht, dass der Oberste Führer die politische Entscheidung dazu noch nicht getroffen hat, enthält eine im Juli veröffentlichte Bewertung eine bezeichnende Auslassung gegenüber früheren Einschätzungen der nuklearen Fähigkeiten des Iran.

In der Februar-Bewertung 2024 des ODNI wurde festgestellt, dass „der Iran derzeit nicht die wichtigsten Aktivitäten zur Entwicklung von Atomwaffen durchführt, die für die Herstellung eines testfähigen Nukleargeräts erforderlich sind“.

Diese Aussage fehlte jedoch in der Bewertung vom Juli 2024, was ein klarer Hinweis darauf ist, dass die US-Geheimdienste, was zum großen Teil auf die Reduzierung der IAEO-Inspektionstätigkeit zurückzuführen ist, nicht über die nötigen Einblicke in kritische technische Aspekte der iranischen Nuklearindustrie verfügen.

Senator Lindsey Graham sagte nach der Lektüre der geheimen Version des ODNI-Berichts über den Iran vom Juli 2024, er sei „sehr besorgt“, dass „der Iran in den kommenden Wochen oder Monaten über eine Atomwaffe verfügen wird“.

Was die USA und Israel erwartet

Mit dieser Situation sehen sich Israel und die Vereinigten Staaten konfrontiert, wenn sie über einen israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran für den Raketenangriff vom 1. Oktober entscheiden.

Der Iran hat angedeutet, dass jeder Angriff auf seine nuklearen oder Öl- und Gasproduktionskapazitäten als existenzbedrohend angesehen würde. Dies könnte die Aufhebung der Fatwa und den Einsatz von Atomwaffen innerhalb weniger Tage nach einer solchen Entscheidung auslösen.

Präsident Joe Biden sagte Reportern am Freitag, dass er wisse, wann und wo Israel zuschlagen werde, weigerte sich jedoch, dies zu sagen. Durchgesickerte Geheimdienstdokumente der USA in den letzten Tagen zeigten, wie wenig die USA darüber wissen, was Israel genau vorhat.

Die Vereinigten Staaten und die Atommacht Israel haben lange Zeit erklärt, dass ein nuklear bewaffneter Iran eine rote Linie sei, die nicht ohne schwerwiegende Folgen überschritten werden dürfe, nämlich eine massive militärische Intervention, die darauf abzielt, die nukleare Infrastruktur des Iran zu zerstören.

Diese Grenze wurde überschritten – der Iran ist de facto eine Atommacht, auch wenn er noch nicht die letzten Schritte zur Fertigstellung des Baus einer Atombombe unternommen hat.

Die Folgen eines Angriffs auf den Iran könnten sich für die Angreifer und möglicherweise für die gesamte Region als fatal erweisen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US-Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion Waffenkontrollverträge umsetzte, während der Operation Desert Storm am Persischen Golf diente und im Irak die Abrüstung von Massenvernichtungswaffen überwachte. Sein neuestes Buch ist „Disarmament in the Time of Perestroika“, das bei Clarity Press erschienen ist.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Übersetzt mit Deepl.com

