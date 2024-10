https://www.972mag.com/israeli-media-pact-of-silence-gaza/



Der „Pakt des Schweigens“ zwischen Israelis und ihren Medien

Von Edo Konrad

16. Oktober 2024

Israels lange Zeit unterwürfige Medien haben die Öffentlichkeit im vergangenen Jahr mit einem Gefühl der Rechtschaffenheit über den Gaza-Krieg erfüllt. Diese Indoktrination rückgängig zu machen, so der Medienbeobachter Oren Persico, könnte Jahrzehnte dauern.

Nach der Hälfte unseres Gesprächs macht Oren Persico ein überraschendes Geständnis. Der erfahrene israelische Journalist, der seit mehr als der Hälfte der letzten zwei Jahrzehnte die Medien seines Landes beobachtet, sieht sich keine israelischen Mainstream-Nachrichten an.

„Ich kann das einfach nicht“, sagt Persico, der seit 2006 als Redakteur für die israelische Medienbeobachtungsseite The Seventh Eye arbeitet. „Es ist deprimierend und ärgerlich – es ist Propaganda, es ist voller Lügen. Meistens ist es ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der ich lebe, und es fällt mir schwer, die Dissonanz zwischen meiner Weltanschauung und meiner Umgebung zu überwinden. Ich muss bei Verstand bleiben.“ Anstatt zuzusehen, hält sich Persico auf dem Laufenden, indem er durch Nachrichtenseiten und soziale Medien scrollt und sich ausgewählte Clips ansieht, die ihm von anderen zugeschickt werden.

Aber selbst das Ausschalten des Fernsehers kann die Dissonanz und Verzweiflung, die Persico empfindet, nicht aufhalten. Diese Gefühle sind seit den von der Hamas angeführten Massakern am 7. Oktober und dem anschließenden einjährigen Angriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen nur noch stärker geworden. Als der Krieg begann, befanden sich die israelischen Medien an einem kritischen Punkt und mussten das Trauma einer Nation bewältigen, die von beispielloser Gewalt erschüttert wurde und sich schnell in eine tief verwurzelte Wahrnehmung des historischen Opferdaseins zurückzog. Nachrichtensender reagierten auf dieses nationale Trauma, so Persico, indem sie noch weiter in die Fänge der staatlich sanktionierten Propaganda abrutschten.

Als aus Tagen brutaler Gewalt Wochen und Monate wurden, kehrten die israelischen Medien zu vertrauten Mustern zurück: Sie scharten sich um die Flagge, verstärkten staatliche Erzählungen und grenzten jede kritische Berichterstattung über Israels Brutalität in Gaza aus, ganz zu schweigen von Bildern oder Berichten über das menschliche Leid der Palästinenser im Gazastreifen.

Der Weg zu diesem Moment war schon vor langer Zeit geebnet. Die israelische Medienlandschaft, die laut Persico schon immer dem politischen und militärischen Establishment untergeordnet war, ist in den letzten zehn Jahren unter den unerbittlichen Druck von Benjamin Netanjahu geraten. Der israelische Premierminister hat versucht, sie in ein Machtinstrument zu verwandeln, um letztlich sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Kommerzielle Medien, die mehr daran interessiert sind, ihre Zuschauerzahlen zu halten, als die Macht herauszufordern, sind Netanyahus Strategie des Zwangs, der Selbstzensur und des wirtschaftlichen Drucks zum Opfer gefallen.

In den letzten Jahren hat auch Now 14 (weithin bekannt als Channel 14), Israels Version von Fox News, einen rasanten Aufstieg erlebt. Der Sender hat sich offen mit Netanyahu verbündet und fordert nun die langjährige Dominanz von Channel 12 heraus. Er bietet den Zuschauern nicht nur Nachrichten, sondern auch anti-palästinensische Polemiken – die oft äußerlich völkermörderisch sind – als Unterhaltung aufbereitet. Netanjahus geschickte Nutzung von Propagandakanälen wie Channel 14 sowie von sozialen Medien hat ihm geholfen, eine treue Anhängerschaft aufzubauen, die ihn gegen innen- und internationalen Druck verteidigt und stärkt.

In einem Interview mit +972, das aus Gründen der Klarheit gekürzt und bearbeitet wurde, reflektiert Persico über die historische Rolle der Medien bei der Leugnung der Menschenrechtsverletzungen Israels, ihr Versagen, das politische Establishment herauszufordern, und den fast vollständigen Mangel an Solidarität für palästinensische Journalisten, die in Gaza unter Beschuss stehen.

Erzählen Sie mir von der Medienlandschaft in Israel im Vorfeld des 7. Oktobers.

Am 6. Oktober waren die israelischen Medien – ob öffentlich-rechtlich oder privat, im Fernsehen, im Radio oder im Internet – geschwächt und bedrängt, nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mehr als ein Jahrzehnt lang hartnäckig versucht hatte, sie zu kontrollieren. Während einige Medien einfach zu einem Werkzeug in Netanjahus Propagandakrieg geworden waren, gaben andere allmählich seinem Druck nach und brachten die Verbündeten des Premierministers und seine Standpunkte in ihren Sendungen zur Sprache.

[Nur wenige Monate vor dem 7. Oktober] hatte Kommunikationsminister Shlomo Karhi einen Gesetzesentwurf zur Reformierung der Medienlandschaft angekündigt – basierend auf seinem Wunsch, die israelische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt (umgangssprachlich als KAN bekannt) zu schließen und sich um den privaten Mediensektor zu „kümmern“ (d. h. die Kontrolle über ihn zu übernehmen). Dies alles geschah unter den Schlagworten „Marktöffnung“ und „Beseitigung von Hindernissen“ – Schlagworte, die in Wirklichkeit bedeuteten, den Weg für Medien zu ebnen, die Netanyahus Interessen dienen, und gleichzeitig Medien einzuschränken, die ihn kritisieren.

Kommunikationsminister Shlomo Karhi stellt Journalisten am 17. Juli 2023 in Jerusalem seine Reform des Kommunikationsmarktes vor. (Yonatan Sindel/Flash90)

Welche Schritte haben Netanjahu und seine aufeinanderfolgenden Regierungen in den letzten Jahrzehnten unternommen, um die Presse zu unterdrücken?

Seit 1999 [als Netanjahu nach seiner ersten Amtszeit als Premierminister die Wahl verlor] hat er die Medien als seine Rivalen abgestempelt und seine Basis nach und nach in einem populistischen Kampf gegen sie vereint. Dies gilt insbesondere seit 2017, als seine zahlreichen juristischen Skandale explodierten – die alle in direktem Zusammenhang mit seinen Versuchen stehen, die Medien zu kontrollieren.

In den letzten zehn Jahren hat Netanjahu versucht, Channel 10 zu schließen, die Dominanz von Yedioth Ahronoth in den israelischen Printmedien auszumerzen, einem Medienmogul angeblich vorteilhafte regulatorische Änderungen im Austausch für positive Berichterstattung über ihn und seine Familie versprochen und seine Anhänger akribisch in jedem einzelnen israelischen Medium platziert, von Channel 12 und dem israelischen Armeeradio bis hin zu i24 und KAN.

Und dennoch können wir nicht die ganze Schuld auf den Premierminister schieben. Netanjahu agiert in einem Land, in dem die meisten Medienunternehmen in Privatbesitz sind und in dem sich die Öffentlichkeit nach rechts bewegt. Diese kommerziellen Medien wollen keine Zuschauer und Leser verlieren. Sie können keine Anzeigen verkaufen, wenn sie kein Publikum haben, und sie können ihr Publikum nicht halten, wenn sie ihnen Dinge zeigen, die es verärgern.

Bei keiner Diskussion über die israelischen Medien darf heute Channel 14 unerwähnt bleiben, der sich zu einem wahren Aushängeschild der Branche entwickelt hat und Channel 12 in seiner Dominanz noch übertreffen könnte.

Channel 14 ging aus dem Jewish Heritage Channel hervor, einem kleinen und größtenteils erfolglosen Sender, der sich der Bereitstellung religiöser Inhalte widmete und keine Lizenz für Nachrichtensendungen besaß. Aber nach und nach begannen Netanyahu und seine Verbündeten, diese Vorschriften zu umgehen: Schließlich erhielt der Sender eine Lizenz für die Ausstrahlung von Nachrichten und wurde zu dem ausgewachsenen Propagandaunternehmen, das wir heute kennen.

Obwohl es heute der zweitbeliebteste Sender in Israel ist, erhält er immer noch Vorteile, als wäre er noch das kleine Unternehmen, mit dem alles begann. Heute gehört der Sender dem Sohn eines Oligarchen, der enge Beziehungen zu Netanjahu unterhält und angeblich Verbindungen zu Wladimir Putin und anderen zwielichtigen Gestalten hat.

Benjamin Netanyahu spricht auf einer Konferenz von Channel 14 in Jerusalem am 23. Oktober 2022. (Yonatan SIndel/Flash90)

Mit dem Beginn der gerichtlichen Überarbeitung Anfang 2023 erinnerten sich viele Medien an ihren Zweck und ihre Rolle: kritisch über alle Machtzentren des Landes zu berichten – sowohl über die Wirtschaftseliten als auch über die herrschende Klasse. Channel 14 hingegen sprach weiterhin mit einer Stimme mit der Regierung.

Die Zuschauer von Channel 14 bilden auch eine Art Gemeinschaft. Umfragen zeigen immer wieder, dass die Zuschauer von Channel 14 im Gegensatz zu Channel 11, Channel 12 und Channel 13, deren Zuschauer zwischen den Sendern wechseln, Anhänger des Senders sind [und keine Nachrichten oder Analysen von anderen Sendern suchen].

Bedeutet das, dass Channel 14 diese Botschaft an seine Zuschauer weitergibt, wenn Netanjahu eines Morgens aufwacht und beschließt, eine bestimmte Position einzunehmen?

Wie der gesamte Medienapparat, den Netanjahu aufgebaut hat – der oft als „Giftmaschine“ bezeichnet wird und sowohl konventionelle als auch soziale Medien nutzt – ist Channel 14 ein Propagandawerkzeug. Es wird als Spaß angesehen: Es bietet Unterhaltung für die Massen.

Das klingt sehr ähnlich wie das, was Donald Trump und Fox News in den Vereinigten Staaten tun. Wie sieht das auf Channel 14 aus?

Die Israelis befinden sich seit über einem Jahr in einem blutigen Krieg, und Channel 14 vermittelt ihnen das Gefühl, dass wir gewinnen und dass das Leben gut ist. Der Sender betont die militärischen Erfolge Israels und spielt seine Misserfolge herunter – und verleumdet andere Nachrichtensender, weil sie Panik und Defätismus schüren.

So hielten israelische Medienseiten beispielsweise nach dem Drohnenangriff auf eine Militärbasis der israelischen Streitkräfte am Sonntag, bei dem vier Soldaten getötet und Dutzende weitere verletzt wurden, die Geschichte die ganze Nacht und bis in den Morgen hinein als Top-Schlagzeile. Nicht so bei Channel 14, wo sie eine halbe Stunde lang die Hauptnachricht auf ihrer Website war und danach durch eine Umfrage ersetzt wurde, die zeigte, dass die meisten Israelis einen Angriff auf den Iran unterstützen.

Es werden auch „gemeinsame Feinde“ ins Visier genommen – andere Medien, die Armeeelite und der Generalstaatsanwalt –, denen vorgeworfen wird, gegen die Regierung zu konspirieren und für die derzeitige missliche Lage Israels verantwortlich zu sein. Der Sender ist voll von Hetze, Propaganda und Verschwörungstheorien und appelliert an den Wunsch der Öffentlichkeit nach Rache nach dem 7. Oktober. Kommentatoren, die in „The Patriots“, der von Yinon Magal moderierten Vorzeige-Talkshow des Senders, auftreten, rufen regelmäßig zum Völkermord und zur Ausrottung [der Palästinenser] auf. Viele Zuschauer fühlen sich gut, wenn sie das sehen; es bestätigt das, was sie ohnehin schon fühlen.

Die israelischen Journalisten Yinon Magal und Ben Caspit nehmen am 10. Juni 2024 an der Muni Expo 2024-Konferenz in Tel Aviv teil. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Es scheint, als sei die Popularität von Channel 14 aus dem Nichts entstanden. Wie konnte das passieren?

Von dem Moment an, als sich die Mainstream-Medien in Israel gegen die Justizreform aussprachen, begannen die Einschaltquoten von Channel 14 rapide zu steigen. Der zweite Anstieg der Einschaltquoten erfolgte unmittelbar nach dem 7. Oktober. Beide Anstiege zeigen, dass es dem Sender gelungen ist, seine Zuschauer zu einer Gemeinschaft zu formen.

Nach zwei bis drei Wochen, in denen nach den Hamas-Angriffen eine Art „nationale Einheit“ demonstriert wurde, kehrten die israelischen Medien schnell zu ihren vorherigen Positionen zurück, entweder pro oder anti-Netanjahu. Unmittelbar nach den Ereignissen gab es auf Channel 14 mehrere Stimmen, die den Premierminister für das, was am 7. Oktober geschah, verantwortlich machten, aber auch sie kehrten sehr schnell zur Parteilinie zurück.

Das anhaltende Wachstum und die Etablierung von Channel 14 nach dem 7. Oktober ist meiner Meinung nach die bedeutendste Entwicklung, die wir in den israelischen Medien seit dem Massaker erlebt haben.

Aber die Zurschaustellung extremistischer Rhetorik und Kriegstreiberei war sicherlich nicht auf Channel 14 beschränkt. Wir haben dies nach dem 7. Oktober bei so ziemlich jedem einzelnen Mainstream-Nachrichtensender beobachtet, unabhängig davon, ob sie Netanjahu kritisieren oder nicht.

Sie haben recht – die gesamte israelische Öffentlichkeit ist stark nach rechts gerückt, und zum ersten Mal in seiner Geschichte sieht sich Channel 12 einer harten Konkurrenz durch Channel 14 gegenüber. Channel 12 hat den klassischen Fehler begangen, es allen recht machen zu wollen, auch den Faschisten, die Channel 14 schauen, und bietet damit Menschen wie Yehuda Schlesinger eine Plattform [der dazu aufrief, die Vergewaltigung palästinensischer Häftlinge im Sde-Teiman-Gefängnis zur offiziellen Politik zu machen].

Bezalel Smotrich spricht mit der Nachrichtensprecherin von Channel 12, Dana Weiss, während der Konferenz von Channel 12/the Israeli Television News Company in Tel Aviv am 5. September 2019. (Hadas Parush/Flash90)

Man darf nicht vergessen, dass Journalisten in Israel Teil der israelischen Gesellschaft sind. Sie kennen Menschen, die am 7. Oktober getötet oder entführt wurden. Sie kennen Soldaten in Gaza.

Natürlich, aber sie haben auch eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, über das Geschehen zu berichten, und zwar nicht nur gegenüber den Israelis. Andernfalls machen sie sich einer Pflichtverletzung schuldig.

Das ist es, aber ich sehe ihr Verhalten – bei dem sie ihre journalistische Integrität beiseitelegen, um eine Art Einheit in der Öffentlichkeit zu schaffen – auch als eine natürliche und menschliche Reaktion nach einem solch traumatischen Ereignis. Ich halte das nicht für gut, sondern für einen Fehler. Aber ich glaube nicht, dass ich etwas anderes von ihnen erwarten könnte.

Sind Sie nicht ein wenig nachsichtig mit ihnen?

Israelische Journalisten sehen es als ihre patriotische Pflicht an, sich auf unsere Opferrolle zu konzentrieren, die Opfer auf der anderen Seite zu ignorieren und die nationale Moral zu stärken – insbesondere die Moral der israelischen Soldaten. Ich glaube, dass es patriotisch ist, der Öffentlichkeit verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie sich ein echtes Weltbild von dem machen kann, was um sie herum geschieht. Andernfalls wird die israelische Gesellschaft – oder jede andere Gesellschaft – ein verzerrtes Verständnis der Realität haben, das auf Unwissenheit, Lügen und Verleugnung beruht. Das führt zu einer schwachen Gesellschaft, die viel leichter aus den Fugen geraten kann. Die Wahrheit zu sagen, wird genau das Gegenteil bewirken, aber die Journalisten hier glauben das nicht.

Zeigen die israelischen Medien der Öffentlichkeit, was die Armee den Palästinensern in Gaza antut?

Nein.

Palästinensische Journalisten berichten über beschädigte Straßen nach einem israelischen Militärangriff in der Stadt Dschenin im Westjordanland, 6. September 2024. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

Verfolgen sie israelische Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland?

Nein.

Verfolgen sie die wiederholten Lügen des IDF-Sprechers?

Nein.

Ich verstehe Ihren Standpunkt in Bezug auf die ersten Wochen, in denen Journalisten zutiefst traumatisiert waren, aber wir sind ein Jahr nach dem 7. Oktober und Journalisten entziehen sich immer noch größtenteils ihrer Verantwortung, wenn es darum geht, sich mit diesen grundlegenden Fragen auseinanderzusetzen. Haben sie einfach aufgehört, sich dafür zu interessieren?

Die gesamte israelische Gesellschaft hat viele Jahre Erfahrung darin, unsere Verbrechen gegen die Palästinenser zu ignorieren. Sei es die Nakba, die ein absolutes Tabuthema ist, oder die anhaltende militärische Besatzung von Millionen von Menschen. Die Medien und die Zuschauer sind in eine Art Schweigepakt verwickelt: Die Öffentlichkeit will es nicht wissen, also werden die Medien nicht darüber sprechen. Diese psychologischen Mechanismen waren bereits so tief verwurzelt, dass sie, als der 7. Oktober geschah, in Aktion traten und nur noch stärker wurden.

Was wir im letzten Jahr erlebt haben, ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses der Erziehung sowohl von Journalisten als auch von Zuschauern, dass es Dinge gibt, über die wir einfach nicht sprechen und die wir nicht in den Nachrichten zeigen. Die meisten Journalisten, die bei diesen Mainstream-Medien arbeiten, wissen, was passiert, aber sie wollen ihre Zuschauer nicht verprellen, aus Angst, die Einschaltquoten zu verlieren. Es könnte Jahrzehnte dauern, diese Art der Indoktrination rückgängig zu machen.

Sie tun einfach so, als gäbe es diese Dinge nicht?

Die Mainstream-Medien wissen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht gefeiert werden sollten, also ignorieren sie sie einfach. Wir sehen keine Schlagzeilen im Gesundheitsministerium von Gaza, in denen verkündet wird, dass 40.000 Palästinenser in Gaza getötet wurden. Wir sehen keine menschlichen Geschichten von Palästinensern, die unter israelischem Beschuss stehen. Wir hören nichts von den Krankheiten, die den Gazastreifen heimsuchen. Von Journalisten habe ich persönlich gehört, dass „dies einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über diese Themen zu sprechen“.

Ein Presseschutzhelm wird über das Grab von Hamza Dahdouh gelegt, einem palästinensischen Journalisten, der für Al Jazeera arbeitete und der Sohn von Al Jazeeras Gaza-Büroleiter Wael Dahdouh war, der am 7. Januar 2024 bei einem israelischen Drohnenangriff auf Rafah getötet wurde. (Mohammed Talatene/picture-alliance/dpa/AP Images)

Es scheint, als würden diese Nachrichtensender, wann immer man sie einschaltet, ständig die Schrecken des 7. Oktobers aufleben lassen – sei es durch Berichte von Überlebenden oder neue investigative Reportagen. Welche Auswirkungen hat das auf die israelische Öffentlichkeit?

Der 7. Oktober war ein Ereignis, das die israelischen Juden wieder in die Position des historischen Opfers versetzt. Die Bilder von israelischen Kibbuzim und Städten, die von Hamas-Kämpfern überrannt und massakriert wurden, erinnern uns an historische Bilder aus dem Holocaust. Das ist kein Scherz – wir sind eine zutiefst posttraumatische Gesellschaft, die den Holocaust noch nicht überwunden hat, und an diesem Tag hat der Staat, der künftige Holocausts verhindern sollte, zum ersten Mal versagt.

Und dennoch wird die staatliche Gewalt gegen Palästinenser durch die Propaganda, die wir im letzten Jahr in den Nachrichten gesehen haben, nur verstärkt und gerechtfertigt. Sie liefert eine Rechtfertigung dafür, alles zu tun, um diejenigen zu vernichten, die als „absolut böse“ dargestellt werden. Letztendlich verleiht sie den Israelis ein Gefühl der Gerechtigkeit, das in einem langen Krieg ohne klares Enddatum notwendig ist.

Wie groß ist der Einfluss der israelischen Medien tatsächlich auf die Öffentlichkeit, insbesondere wenn so viele Menschen Zugang zu anderen Formen von Nachrichten in den sozialen Medien haben?

Wenn es in der Vergangenheit die Aufgabe der Medien war, die Realität [für den Zuschauer] zu vermitteln und zu organisieren, besteht die zentrale Rolle der israelischen Medien heute darin, sowohl die Grenzen der Legitimität gegenüber dem öffentlichen Diskurs zu markieren als auch festzulegen, wer an diesem Diskurs teilnehmen darf. Wenn man sich beispielsweise Channel 12 ansieht, wird deutlich, dass in militärischen Angelegenheiten ehemalige Militärangehörige – die meisten von ihnen Männer – an den Gesprächen teilnehmen.

Es ist auch schwer, eine andere Dimension der Rolle der Medien zu vermeiden: Sie bieten eine Plattform für die israelischen Hasbara-Bemühungen und dienen oft als deren verlängerter Arm, wobei Influencer wie Yoseph Haddad regelmäßig in den verschiedenen Nachrichtensendungen auftreten.

Auf jeden Fall. Hasbara ist sehr gefragt, und die Medien – sowohl kommerzielle als auch öffentliche – bieten sie der Öffentlichkeit an, weil sie das ist, was die Öffentlichkeit will. Es ist so weit gekommen, dass Yoseph Haddad in der ersten Hälfte des Jahres 2024 mehr als ein Drittel aller Auftritte von „arabischen Experten“ in den israelischen Medien ausmachte. Es ist in Ordnung, dass sie ihn einladen, aber er repräsentiert in keiner Weise die Mehrheit der palästinensischen Bürger Israels.

Yoseph Haddad, ein arabisch-israelischer Aktivist, der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, mit Soldaten während einer Militäroperation in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen, 28. Dezember 2023. (Yonatan Sindel/Flash90)

Israel rühmt sich oft damit, eine freie Presse zu haben, die der Regierung gegenüber äußerst kritisch eingestellt ist. Ist das wahr?

Bei jedem größeren [historischen] Ereignis waren die israelischen Medien dem politischen und militärischen Establishment des Landes gegenüber loyal – ob es sich um einen Krieg, einen Friedensplan oder ein Wirtschaftsprogramm handelte. Bis zur Justizreform haben sie so ziemlich jede größere politische Maßnahme der Regierung mitgetragen. Sie stehen Netanjahu sehr kritisch gegenüber, weil er ein korrupter Lügner ist, der seine privaten Interessen eindeutig über die des Staates stellt. Aber sie stehen der Armee oder dem Staat selbst nicht kritisch gegenüber.

Es sei daran erinnert, dass es 2002 eine enorme öffentliche Empörung gab, nachdem Israel den Hamas-Führer [Salah Mustafa Muhammad Shehade] und 14 Mitglieder seiner Familie, darunter 11 Kinder, getötet hatte. Aber eine anhaltende Besatzung, über die kaum in den Medien berichtet wird, führt auch zu einer Erosion sowohl der öffentlichen Empörung als auch der journalistischen Standards. Heute hat die Armee kein Problem damit, 14 Menschen zu töten, wenn es darum geht, ein rangniedriges Mitglied der Hamas auszuschalten – und die Medien, abgesehen von Zeitungen wie Haaretz, machen da mit.

Was hätten die Medien bei ihrer Berichterstattung nach dem 7. Oktober anders machen können? Welchen Unterschied hätte das machen können?

Zunächst einmal haben die Medien in den ersten Tagen nach dem Angriff hervorragende Arbeit geleistet, zu einem Zeitpunkt, als die übrigen Institutionen Israels einfach nicht funktionierten. Die Medien brachten Bilder an die Öffentlichkeit, [was half], Flüchtlingen aus dem Süden und den Überlebenden des Massakers zu helfen, indem sie buchstäblich die Logistik für die Menschen bereitstellten, weil der Staat zu diesem Zeitpunkt einfach nicht funktionierte.

Niemand zwingt die israelische Öffentlichkeit, nicht zu erfahren, was in Gaza und im Westjordanland geschieht. Wer es wissen will, kann sich an die New York Times oder den Guardian wenden. Stellen Sie sich vor, man würde Haaretz oder +972 nehmen und daraus einen Mainstream-Nachrichtensender machen – würde sich dadurch etwas ändern? Vielleicht ein wenig, aber wir sprechen hier davon, die Indoktrination von Generationen rückgängig zu machen.

Im letzten Monat haben wir seit den Pager-Angriffen und der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah eine Art öffentliche Euphorie erlebt, nach der wir sahen, wie Amit Segal und Ben Caspit von Channel 12 Schnaps ausschenkten und auf seinen Tod im Fernsehen anstießen. Diese Euphorie hat sich auf die israelische Invasion im Südlibanon und den Angriff auf den nördlichen Gazastreifen im Rahmen des sogenannten „Generalplans“ zur effektiven Liquidierung des Gebiets ausgeweitet. Was halten Sie von dieser äußerlich feierlichen Atmosphäre in den Nachrichtenstudios?

Schlagzeilen israelischer Zeitungen am 29. September 2024, zwei Tage nach der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah in Beirut durch Israel. (Yonatan Sindel/Flash90)

Die israelischen Erfolge im Libanon wurden mit viel Tamtam und Jubel aufgenommen. In den Tagen nach diesen „Siegen“ wurde in den Medien kaum über die geopolitische Bedeutung dieses Moments diskutiert, abgesehen von Israels Schaden für die Hisbollah, der laut Experten zu ihrer Niederlage führen könnte. Niemand hat eine realistische Einschätzung abgegeben, dass wir in eine Phase eintreten, in der wir [eine Zunahme von] Raketen und Drohnen im ganzen Norden erleben werden.

Dies erinnert an die Ereignisse unmittelbar nach dem Angriff der Hamas, als die Medien behaupteten, dass die Operation nur einige Wochen bis wenige Monate dauern würde. [Sie ignorierten völlig die Tatsache, dass] die israelische Armee 2014 schätzte, dass die Wiederbesetzung des Gazastreifens fünf Jahre dauern und Zehntausende Palästinenser und Israelis das Leben kosten könnte. Berichten zufolge soll Netanyahu diese Einschätzung bereits 2014 an Channel 2 weitergegeben haben, weil er sich dieser immensen Kosten bewusst war und Gaza nicht militärisch besetzen wollte. Warum erinnern die Medien die Öffentlichkeit nicht an diese Einschätzungen? Warum meldet sich Udi Segal, der Journalist von Channel 2, der diese Präsentation erstmals enthüllte, heute nicht zu Wort?

Ich bin sicher, dass es ähnliche Einschätzungen bezüglich der Hisbollah gibt, aber als die israelische Armee ihre Invasion begann, behaupteten die Medien, dass sie nur ein paar Wochen dauern würde. Das erinnert uns an den ersten Libanonkrieg, als die Medien sehr ähnliche Behauptungen über die Dauer der Operation aufstellten [die israelische Armee blieb dann fast zwei Jahrzehnte lang im Südlibanon].

Laut dem palästinensischen Journalistenverband hat Israel seit letztem Oktober 168 palästinensische Journalisten in Gaza getötet. Wie viel Solidarität gibt es von israelischen Journalisten mit ihren palästinensischen Kollegen in Gaza oder mit den Journalisten von Al Jazeera, denen die Arbeit in Israel verboten wurde und deren Büros in Ramallah von israelischen Streitkräften durchsucht und geschlossen wurden? Im September?

Null. Ende letzten Jahres half ich „Reporter ohne Grenzen“ bei der Organisation einer Solidaritätserklärung israelischer Journalisten an ihre palästinensischen Kollegen. Ich sagte ihnen, dass niemand, abgesehen von einigen Leuten aus der radikalen Linken, eine solche Erklärung unterzeichnen würde, und bot stattdessen an, zu versuchen, israelische Journalisten dazu zu bringen, eine Petition zu unterzeichnen, in der gefordert wird, dass die Medien mehr über die Ereignisse in Gaza berichten, weil ich dachte, dass wir mehr Mainstream-Journalisten dazu bringen könnten, sie zu unterzeichnen. Es ist einfach nicht passiert. Nur sehr wenige Leute wollten unterschreiben.

Was israelische Journalisten nicht verstehen, ist, dass es bei der Verabschiedung des „Al Jazeera-Gesetzes“ durch die Regierung letztlich um etwas viel Größeres geht, als nur um den Sender. Das aktuelle Gesetz verbietet Nachrichtenagenturen, die „die nationale Sicherheit gefährden“, aber sie wollen dem israelischen Kommunikationsminister auch das Recht einräumen, den Betrieb ausländischer Nachrichtensender in Israel zu verhindern, die „die nationale Moral schädigen“ könnten. Was die israelische Öffentlichkeit nicht versteht, ist, dass als Nächstes BBC Arabic, Sky News Arabic und CNN an der Reihe sind. Danach sind Haaretz, Channel 12 und Channel 13 an der Reihe.

Glauben Sie, dass dies geschehen wird?

Wir steuern auf ein autokratisches, Orbán-ähnliches Regime zu, mit allem, was dazu gehört – in den Gerichten, in der Wissenschaft und in den Medien. Natürlich ist das möglich. Vor zehn Jahren klang es unrealistisch, vor fünf Jahren, als Netanyahus medienbezogene Rechtsskandale aufflog, klang es realistischer. Mit der Justizreform wurde es dann noch plausibler, und heute ist es noch plausibler. Wir sind noch nicht so weit, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin.

Edo Konrad ist der ehemalige Chefredakteur des Magazins +972.

Übersetzt mit Deepl.com

