Scott Ritter: Ein Gipfeltreffen der Bürger der USA und Russlands

9. Juni 2025

Angesichts der gegenwärtigen existenziellen Gefahren in den Beziehungen zwischen Russland und den USA wird ein historisches Bürgergipfeltreffen aus dem Jahr 1985, das in Leningrad und Seattle im Fernsehen übertragen wurde, am 18. Juni in St. Petersburg (Russland) und Kingston (New York) wiederholt.

Von Scott Ritter

Der echte Scott Ritter

Wir leben in gefährlichen Zeiten. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten und Russland ein Beispiel dafür geben, wie ziviler Diskurs und Dialog den Weg für Frieden zwischen unseren beiden Nationen ebnen können.

Am 18. Juni werden Amerikaner und Russen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenkommen, um sich an einem Akt der „Volksdiplomatie“ zu beteiligen. Ob sie nun in einem Theater im schönen Sankt Petersburg oder im historischen Mohican Hotel in der Innenstadt von Kingston, New York, sitzen, die Teilnehmer werden das tun, was wir alle gemeinsam nur von unseren jeweiligen Führungen hoffen können – sie werden mit ihren Mitbürgern in einen konstruktiven Dialog treten, der auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen unseren beiden Nationen abzielt.

Die „Space Bridge/Citizen’s Summit 2025“ findet zum 40. Jahrestag des historischen, bahnbrechenden „Leningrad-Seattle“-Bürgergipfels von 1985 statt, der von zwei legendären Journalisten, Phil Donahue aus den Vereinigten Staaten und Vladimir Pozner aus der Sowjetunion, organisiert wurde.

Die Space Bridge von 1985 wurde zum Goldstandard für die Bürgerdiplomatie und löste zahlreiche weitere Bürgergipfel aus, die beiden Nationen halfen, die stürmischen Gewässer des Kalten Krieges zu umschiffen und einen Weg zur friedlichen Koexistenz zu finden.

Wie sein Vorgänger von 1985 soll auch der Bürgergipfel 2025 den Dialog zwischen der Zivilgesellschaft unserer beiden Länder stärken und die Idee der „Volksdiplomatie“ fördern – einen offenen Dialog, den Austausch von Erfahrungen und den Aufbau kultureller Beziehungen.

Die Space Bridge soll als Brücke zwischen Kulturen, Generationen und Nationen dienen. Das Programm wird Live-Diskussionen, kulturellen Austausch, historische Reflexion und einen zukunftsorientierten Blick verbinden. Das Hauptziel ist es, zu zeigen, dass Menschen trotz ihrer Unterschiede Gemeinsamkeiten finden und sich gegenseitig verstehen können.

Sehen Sie sich den gesamten Bürgergipfel von 1985 an:

Die Ziele des Bürgergipfels für Frieden zwischen den USA und Russland 2025 sind wie folgt:

• Stärkung des gegenseitigen Verständnisses zwischen russischen und amerikanischen Bürgern.

• Aufzeigen, dass Menschen trotz Meinungsverschiedenheiten eine gemeinsame Sprache finden können.

• Schaffung positiver Nachrichten inmitten angespannter internationaler Beziehungen.

Durch die Schaffung eines Raums für einen offenen Dialog, in dem die Teilnehmer alle aktuellen und drängenden Fragen diskutieren können, einschließlich solcher, die den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Austausch betreffen, können wir das Verständnis zwischen Amerikanern und Russen vertiefen.

Der Bürgergipfel bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, erfolgreiche Praktiken in den Bereichen Demokratie, Bürgerbeteiligung und Schutz der Menschenrechte auszutauschen und gleichzeitig zur Verbreitung kultureller und bildungspolitischer Initiativen beizutragen, die zur Stärkung der Freundschaft zwischen den Völkern beitragen.

Der Gipfel wird auch zur Verbreitung kultureller und bildungspolitischer Initiativen beitragen, die die Freundschaft zwischen den Völkern stärken, und dabei helfen, mögliche gemeinsame Folgeinitiativen und -projekte der Teilnehmer zu identifizieren, die sich positiv auf das Leben der Bürger beider Länder auswirken können.

Der Bürgergipfel wird mehr als nur ein Dialog zwischen Amerikanern und Russen sein – er wird eine gemeinsame Erfahrung sein, die hoffentlich über die jeweiligen Foren in Sankt Petersburg und Kingston hinausgeht und in allen Teilen der Vereinigten Staaten und Russlands Widerhall findet und alle, die ihn miterleben, dazu befähigt, sich an diesem gemeinsamen Unterfangen zu beteiligen, um uns selbst und unseren Führern zu beweisen, dass unsere beiden Völker, wenn sie die Chance dazu bekommen, Frieden statt Krieg, Wohlstand statt Sanktionen und Zusammenarbeit statt Konfrontation wählen können.

Gastgeber des Spacebridge/Russland-USA-Bürgergipfels 2025

Pavel Balobanov (in Sankt Petersburg)

„Meine bürgerliche Mission ist es, der Welt das wahre Russland zu zeigen – nicht das Bild, das von den westlichen Medien gezeichnet wird, sondern eine Nation, die sich durch Innovation und Gastfreundschaft auszeichnet.

Ich bin stolz darauf, russischer Staatsbürger zu sein, durch die Entwicklung und Vermarktung von russischen Produkten und Dienstleistungen, die sowohl im Inland als auch international gefragt sind, Innovationen in unserem Land voranzutreiben und natürlich dieses Projekt zu leiten.

Ich hoffe auf einen aufrichtigen Dialog zwischen russischen und amerikanischen Bürgern, der für einen echten Fortschritt unerlässlich ist und nicht durch die Brille der Medien, sondern von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Wie meine russischen Mitbürger habe ich viele Fragen an die US-Bürger und bin sehr neugierig auf ihre Antworten.“

Scott Ritter (in Kingston, NY)

„Als 1985 die erste Space Bridge stattfand, diente ich bei den US-Marines und bereitete mich auf einen möglichen Krieg mit der Sowjetunion vor. Ich verfolgte den Dialog zwischen Amerikanern und Russen mit Interesse, da er Menschen, die ich zuvor nur als Feinde betrachtet hatte, menschlicher machte.

Drei Jahre später konnte ich selbst an einer Space Bridge teilnehmen. Ich war in die russische Stadt Votkinsk versetzt worden, wo ich als Inspektor für die Umsetzung des INF-Vertrags tätig war. Im Laufe von zwei Jahren führte ich viele Gespräche mit den Bürgern von Votkinsk, woraufhin ich mir schwor, das russische Volk nie wieder als meinen Feind zu betrachten.

In den letzten zwei Jahren bin ich zweimal nach Russland gereist, um die Gespräche fortzusetzen, die ich vor mehr als 37 Jahren begonnen habe. Ich beobachte, wie mein Land erneut versucht, Russland und seine Bevölkerung als Feinde Amerikas und der Amerikaner zu betrachten. Ich bin beeindruckt davon, wie wichtig der einfache Dialog zwischen Menschen für den Aufbau von Freundschaft zwischen Nationen ist. Ich bin stolz darauf, heute im Rahmen dieses Projekts dazu beitragen zu können, einen solchen Dialog zu ermöglichen.

Der Veranstaltungsort

Innenansicht des Mohican Market in Kingston, NY. (Mit freundlicher Genehmigung von Gerald Celente)

Der Mohican Market, Kingston, New York

Der Mohican war ursprünglich ein Markt und eine Bäckerei im historischen Stockade District von Uptown Kingston. Er wurde 1880 gegründet und zog 1930 an seinen heutigen Standort. Jahrzehntelang war er ein beliebter Ort für die Bürger von Kingston, um ihre Einkäufe zu erledigen.

Der Mohican ist von amerikanischer Geschichte umgeben – gegenüber befindet sich das Gerichtsgebäude, in dem John Jay, der erste Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, die Verfassung des Staates New York verfasste – ein Dokument, das später etwa 70 Prozent der Verfassung der Vereinigten Staaten ausmachte.

Die Verfassung von New York wurde im Sommer 1777 geschrieben, als der Uptown Stockade District die erste Hauptstadt des Bundesstaates New York war. Britische Truppen besetzten Kingston am 3. Oktober 1777 und brannten die Stadt als Strafe dafür nieder, dass sie den Revolutionären Hilfe und Zuflucht gewährt hatte.

Als Kingston in den 1980er Jahren in schwere Zeiten geriet, schlossen die Geschäfte im Uptown Stockade District ihre Fensterläden. Auch das Mohican blieb von diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht verschont und wurde wie viele andere alte Gebäude aufgegeben.

Im Jahr 2002 wurde das Mohican-Anwesen von Gerald Celente, dem Gründer und Direktor des Trends Research Institute und Herausgeber des Trends Journal, gekauft. Heute dient das Mohican als Hauptsitz des Trends Research Institute und als Veranstaltungsort für Geralds jährliche Kundgebung „Occupy Peace and Freedom”.

Gerald Celente bei der Kundgebung „Occupy Peace & Freedom” im Jahr 2024. (Mit freundlicher Genehmigung von Gerald Celente)

Das Mohican ist der perfekte Ort, um einem russischen Publikum das wahre Amerika vorzustellen – das Land, das in dem weiten Raum zwischen Los Angeles, Kalifornien, und New York City existiert.

Für den Bürgergipfel 2025 wird das Mohican in ein idyllisches Stück Amerika verwandelt, ein Café, in dem die Teilnehmer Speisen und Getränke genießen und sich im Vorfeld der Veranstaltung mit Live-Musik unterhalten lassen können.

Die Veranstaltung

Der Bürgergipfel 2025 wird sowohl in Russland als auch in den Vereinigten Staaten live übertragen.

Für das amerikanische Publikum wird die Veranstaltung über den YouTube-Kanal von Gerald Celente (@gcelente) übertragen. Wir planen, Zuschauer aus der sogenannten „Family of Podcasts” (unter anderem auf dem YouTube-Kanal CN Live! von Consortium News) einzubinden, die bereits in der Vergangenheit bei ähnlichen Veranstaltungen zusammengearbeitet haben. Weitere Informationen darüber, wie man den Bürgergipfel 2025 verfolgen kann, werden in den Tagen vor der Veranstaltung veröffentlicht.

Wie Sie ausgewählt werden

Aufgrund der intimen Atmosphäre des Veranstaltungsortes in Mohican ist die Zahl der Live-Zuschauer auf 50 Teilnehmer begrenzt. Wir suchen eine vielfältige Mischung von Teilnehmern, die daran interessiert sind, ihren russischen Gesprächspartnern Fragen zum Leben in Russland zu stellen und Fragen ihrer russischen Gesprächspartner zum Leben in den Vereinigten Staaten zu beantworten.

Wenn Sie in der Nähe von Kingston wohnen und teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an Scott Ritter.

Geben Sie Ihren Namen, Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihren Hintergrund/Ihre Erfahrungen und einen kurzen Absatz darüber an, was Sie sich von der Teilnahme am Bürgergipfel erhoffen. Wenn Sie ausgewählt werden, erhalten Sie eine Eintrittskarte an die E-Mail-Adresse, von der aus Sie Ihre Anfrage gesendet haben.

Diese Eintrittskarte benötigen Sie, um Zugang zum Veranstaltungsort zu erhalten.

Die Türen öffnen um 12 Uhr mittags, es gibt ein Buffet und eine Bar für Erfrischungen. Im Hintergrund spielt eine Band. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen und kennenzulernen – Sie werden gemeinsam Geschichte schreiben!

Um 14 Uhr, pünktlich zum Beginn der Veranstaltung, sollten alle Teilnehmer auf ihren Plätzen sitzen und bereit sein. Der Bürgergipfel dauert drei Stunden und umfasst mehrere kulturelle Einlagen mit russischen und amerikanischen Musikern und Sängern.

In den folgenden drei Stunden führen Sie Ihre Gastgeber durch ein interaktives Erlebnis, das es seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hat – einen echten Bürgergipfel, bei dem Amerikaner und Russen sich im Dialog und Gespräch kennenlernen können.

Die Veranstaltung ist kostenlos, einschließlich Buffet und alkoholfreien Getränken.

Allerdings ist nichts im Leben umsonst, und wir freuen uns über Spenden, um die Kosten für eine Veranstaltung dieser Art und dieses Umfangs zu decken (ein Spendenbutton befindet sich unten auf dieser Seite).

Diejenigen unter Ihnen, die den Bürgergipfel 2025 per Live-Stream verfolgen werden, sollten wissen, dass Sie Teil einer Gemeinschaft von Millionen Menschen sein werden, die diese Erfahrung teilen.

Und diejenigen unter Ihnen, die als Zuschauer an diesem interaktiven Abenteuer teilnehmen, sollten jede Minute genießen, denn Sie werden Geschichte schreiben.

Auf jeden Fall freue ich mich darauf, Sie alle am 18. Juni in Kingston zu dieser historischen Veranstaltung – dem Bürgergipfel 2025 zwischen den USA und Russland – persönlich oder online zu sehen!

SPENDEN FÜR DEN GIPFEL

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen tätig war. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika, erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit Deepl.com

