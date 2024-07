https://consortiumnews.com/2024/07/29/scott-ritter-voting-against-nuclear-war/



Scott Ritter: Gegen Atomkrieg gestimmt

Von Scott Ritter

Substack

29. Juli 2024

Unabhängig davon, wer von den beiden Hauptkandidaten im November gewinnt, sind die Vereinigten Staaten auf dem Weg zu einer großen existenziellen Krise mit Russland in Europa irgendwann im Jahr 2026.

Atomwaffentest Dakota, 26. Juni 1956. (U.S. Dept. of Energy/Wikimedia Commons)

Während Amerika mit der Frage ringt, wer aus dem Zirkus der Präsidentschaftswahlen 2024 als Sieger hervorgehen wird, wird zunehmend über den existenziellen Charakter dieser Wahl und die Rolle gesprochen, die die beiden Spitzenkandidaten – die voraussichtliche Kandidatin der Demokratischen Partei, Kamala Harris, und ihr Herausforderer, der Kandidat der Republikanischen Partei, Donald Trump – dabei spielen, die Nation an den Rand zu bringen, wenn es um die Zukunft der amerikanischen Demokratie als Institution geht.

Die Entscheidungen könnten nicht schärfer sein – die lebende Verkörperung der „DEI-Establishment-Politikerin“ (Harris) gegen die Lehrbuchdefinition eines „populistischen politischen Außenseiters“ (Trump).

In vielerlei Hinsicht ist die Rhetorik über den kritischen Charakter des Präsidentschaftswahlkampfes 2024 nicht übertrieben – im Hinblick auf eine dauerhafte politische Lebensfähigkeit könnte der Einsatz nicht höher sein.

Ein Sieg von Harris würde das Ende der MAGA-Bewegung bedeuten, da es sich dabei weitgehend um eine populistische Bewegung handelt, die sich um den Personenkult um Donald Trump dreht, von dem die meisten Menschen annehmen, dass er sein letztes politisches Rennen bestreitet.

Ein Sieg von Trump würde jedoch seinen Amtskollegen J.D. Vance in den politischen Mainstream befördern, der dann die Möglichkeit hätte, 2028 den MAGA-Thron zu besteigen, was das Potenzial für einen 12-jährigen MAGA-Lauf hätte, der sehr wohl das Ende der etablierten Politik in Amerika, wie wir sie kennen, bedeuten könnte.

Amerika hat in seiner 248-jährigen Geschichte zahlreiche Präsidentschaftswahlen erlebt, bei denen das Wesen der Nation auf dem Spiel stand.

Der erste dieser Wettkämpfe fand 1800 statt, als Thomas Jefferson John Adams in einem Rennen besiegte, das buchstäblich über die Zukunft der Vereinigten Staaten entschied, indem es die politische Macht der konservativen Föderalisten beendete und sie durch die progressivere Demokratisch-Republikanische Partei ersetzte.

Andrew Jacksons Sieg über John Quincy Adams im Jahr 1824 war die Wiederkehr der föderalistischen Ideologie in Form der neuen Demokratischen Partei, die sich in einer Wahl gegen Adams und die Republikaner durchsetzte, die als Grundlage für die Entstehung des Zweiparteiensystems diente, das die amerikanische Politik bis heute beherrscht.

Und die Wahl von 1860, aus der Abraham Lincoln als Sieger hervorging, brachte buchstäblich Entscheidungen über Leben und Tod mit sich, die Amerika in den Bürgerkrieg stürzten. Es ist die einzige amerikanische Wahl, die in ihren Folgen wirklich als existenziell bezeichnet werden kann.

Egal, was irgendjemand über das Jahr 2024 sagt, die künftige Richtung der amerikanischen Politik und die sich daraus ergebenden gesellschaftlichen Fragen werden zwar im November entschieden, aber das existenzielle Schicksal der Vereinigten Staaten steht nicht auf dem Spiel.

Und auch nicht das Schicksal der „amerikanischen Demokratie“.

Die gesamte Existenz steht auf dem Spiel

Das Präsidentschaftsrennen 2024 hat jedoch direkte Auswirkungen auf das existenzielle Überleben der Vereinigten Staaten, des amerikanischen Volkes und der ganzen Welt, aber nicht wegen seines Ausgangs.

Die harte Realität ist, dass unabhängig davon, wer von den beiden Hauptkandidaten im November gewinnt, die amerikanische Politik gegenüber Russland, insbesondere in Bezug auf die nukleare Haltung und die Rüstungskontrolle, fest auf das gleiche Ergebnis ausgerichtet ist.

Und dieses Ergebnis besiegelt das Schicksal der gesamten Menschheit, wenn nicht ein Weg gefunden wird, um ein kritisches Überdenken der zugrundeliegenden Politik zu bewirken, die das erwartete Ergebnis hervorbringt.

Eine künftige Harris-Administration ist auf dem besten Weg, eine Politik fortzusetzen, die die strategische Niederlage Russlands, die Herabsetzung der Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen in Europa, die Kündigung des letzten verbleibenden Rüstungskontrollvertrags (New START) im Februar 2026 und die erneute Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa, ebenfalls im Jahr 2026, vorsieht.

In der Zwischenzeit hat Trump eine Rhetorik an den Tag gelegt, die viele zu der Annahme verleitet hat, er würde den Konflikt in der Ukraine beenden und damit die Tür für bessere Beziehungen zu Russland öffnen.

Der „perfekte Anruf'“

Putin und Trump (Präsident von Russland)

Diese Politik beruht jedoch auf dem Konzept des „perfekten Telefongesprächs“ zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei dem der russische Staatschef den von den USA diktierten Bedingungen in Bezug auf die Ukraine zustimmt, die weit hinter den erklärten Zielen Russlands zurückbleiben würden.

Trump hat deutlich gemacht, dass er die Ukraine mit Waffen überschwemmen wird, wenn Putin in der Ukraine nicht in die Knie geht – im Grunde die Politik Bidens, die Russen strategisch zu besiegen, auf Steroiden. Es war Trump, der 2019 aus dem INF-Vertrag ausstieg und damit die politische Richtung vorgab, die dazu führt, dass die INF-Waffen der USA 2026 nach Europa zurückkehren.

Und Trump ist kein Fan von Rüstungskontrollverträgen, so dass die Vorstellung, er würde New START retten oder durch ein neues Vertragsinstrument ersetzen, von der Realität überholt wird.

Unabhängig davon, wer von den beiden Hauptkandidaten im November gewinnt, sind die Vereinigten Staaten auf dem besten Weg, irgendwann im Jahr 2026 eine große existenzielle Krise mit Russland in Europa zu erleben. Die Wiedereinführung INF-fähiger Systeme durch die USA wird eine ähnliche Stationierung nuklearfähiger INF-Systeme durch Russland auslösen, die auf Europa gerichtet sind.

In den 1980er Jahren hatte die Stationierung von INF-Systemen durch die USA und Russland eine von Natur aus destabilisierende Situation geschaffen, in der ein einziger Fehler einen Atomkrieg hätte auslösen können.

Die Erfahrung von Able Archer ’83, einer NATO-Kommando- und Kontrollübung, die im Herbst 1983 stattfand, ist ein Beleg für diese Realität. Die Sowjets interpretierten die Übung als Deckmantel für einen nuklearen Erstschlag der NATO und versetzten ihre Atomstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft.

Es gab keinen Spielraum für Fehler – eine einzige Fehlkalkulation oder Fehleinschätzung hätte dazu führen können, dass die Sowjetunion beschließt, einem ihrer Meinung nach unmittelbar bevorstehenden nuklearen Angriff der NATO zuvorzukommen, und damit einen umfassenden Atomkrieg zwischen den USA und der Sowjetunion auslöst.

Mit dem 1987 unterzeichneten INF-Vertrag wurden diese destabilisierenden Waffen aus Europa entfernt. Doch nun ist dieser Vertrag hinfällig, und die Waffen, die Europa und die Welt in den 1980er Jahren an den Rand der Zerstörung brachten, kehren auf einen europäischen Kontinent zurück, auf dem die Vorstellung von einer friedlichen Koexistenz mit Russland durch eine Rhetorik ersetzt wurde, die die Unvermeidbarkeit eines Konflikts propagiert.

Kombiniert man ein politisches Ziel (die strategische Niederlage Russlands) mit einer Politik der Unterstützung eines ukrainischen Sieges über Russland, der darauf beruht, dass die Ukraine die physische Kontrolle über die Krim und die vier Gebiete von Noworossija (Neurussland – Cherson, Saporischschja, Donezk und Lugansk) zurückerlangt, so hat man bereits ein Rezept für eine Katastrophe.

Diese Politik würde, wenn sie erfolgreich wäre, automatisch eine russische nukleare Antwort auslösen, da Nuklearwaffen in der Doktrin als Antwort auf jedes nicht-nukleare Szenario eingesetzt würden, bei dem das existenzielle Überleben Russlands auf dem Spiel steht. (Der Verlust der Krim und der neuen Territorien ist so, als würden die Vereinigten Staaten Texas, Kalifornien oder New York verlieren – eine buchstäblich existenzielle Situation).

Hinzu kommt das Ende der Rüstungskontrolle, wie wir sie kennen, im Februar 2026, wenn der neue START-Vertrag ausläuft. Die Biden-Regierung hat erklärt, dass sie versuchen wird, neue Atomwaffen „ohne Einschränkung“ zu installieren, sobald die Obergrenzen des New START-Vertrages für die eingesetzten Waffen auslaufen – die wörtliche Definition eines außer Kontrolle geratenen Wettrüstens.

Man kann sich nur vorstellen, dass Russland gezwungen wäre, dieser Aufrüstungsaktivität zu entsprechen.

INFs wieder in Europa

Sowjetisches Anti-Pershing 2-Plakat, ca. 1985. (Reddit)

Die jüngste Vereinbarung der USA und Deutschlands, im Jahr 2026 erneut Mittelstreckenraketen auf europäischem Boden aufzustellen, und die Entscheidung Russlands, dieser Maßnahme durch den Bau und die Stationierung eigener Mittelstreckenraketen zu entsprechen, stellt genau die Instabilität der Situation wieder her, die in den 1980er Jahren die regionale und weltweite Sicherheit bedrohte.

Betrachtet man diese Faktoren in ihrer Gesamtheit, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass Europa mit einer existenziellen Krise konfrontiert sein wird, die sich bereits im Sommer 2026 zuspitzen könnte.

Die Möglichkeit eines absichtlichen oder versehentlichen Einsatzes von Atomwaffen ist real und führt zu einer Situation, die das Risiko eines Atomkriegs um eine Größenordnung höher einschätzt als die Kuba-Raketenkrise.

Während ein künftiger Atomkonflikt sehr wahrscheinlich in Europa beginnen würde, ist es praktisch unmöglich, den Einsatz von Atomwaffen auf dem europäischen Kontinent einzudämmen. Jeder Einsatz von Atomwaffen auf russischem Boden oder auf dem Territorium seines Verbündeten Weißrussland würde eine allgemeine russische nukleare Antwort auslösen, die zu einem allgemeinen, weltweit tödlichen Atomkrieg führen würde.

Die Amerikaner stehen heute vor der Frage, was sie gegen diese existenzielle Bedrohung ihres Überlebens tun sollen.

Die Antwort, die hier gegeben wird, besteht darin, Ihre Stimme bei den kommenden Präsidentschaftswahlen zu stärken, indem Sie sie nicht an eine Person oder Partei, sondern an eine Politik knüpfen.

Westdeutsches Anti-Pershing 2-Plakat.

Kurz gesagt: Geben Sie Ihre Stimme dem Kandidaten, der sich verpflichtet, dem Frieden Vorrang vor dem Krieg einzuräumen, und der sich verpflichtet, die Verhinderung eines Atomkriegs und nicht die Förderung von Atomwaffen zum Eckpfeiler seiner nationalen Sicherheitspolitik zu machen.

Verschenken Sie Ihre Stimme nicht, indem Sie sich zu diesem frühen Zeitpunkt auf einen Kandidaten festlegen – wenn Sie dies tun, spielen Sie keine Rolle mehr, da die Kandidaten sich einfach an die nicht engagierten Wähler wenden werden, um sie für sich zu gewinnen.

Sorgen Sie dafür, dass die Kandidaten Ihre Stimme verdienen, indem Sie sie mit einer politischen Haltung verknüpfen, die Ihre Grundwerte widerspiegelt.

Und bei dieser Wahl sollten Ihre Grundwerte ausschließlich auf die Förderung des Friedens und die Verhinderung eines Atomkriegs ausgerichtet sein.

Eine solche politische Haltung würde sich auf zwei Grundpfeiler stützen.

1. Sofortige Beendigung der derzeitigen deklaratorischen Politik der Vereinigten Staaten, die die strategische Niederlage Russlands als vorrangiges Ziel der USA formuliert, und ihre Ersetzung durch eine politische Erklärung, die die friedliche Koexistenz mit Russland zum strategischen Ziel der amerikanischen Außen- und nationalen Sicherheitspolitik macht.

Eine solche Neuausrichtung der Politik würde zwangsläufig das Ziel beinhalten, den europäischen Sicherheitsrahmen zu überdenken, der die legitimen nationalen Sicherheitsinteressen Russlands und Europas respektiert, und würde die Notwendigkeit einer neutralen Ukraine einbeziehen.

2. Ein Einfrieren der erneuten Stationierung von INF-fähigen Waffensystemen in Europa, verbunden mit einer russischen Vereinbarung, keine INF-fähigen Waffen wieder in sein Arsenal aufzunehmen, mit dem Ziel, dieses Einfrieren in eine formelle Vereinbarung umzuwandeln, die in Vertragsform abgeschlossen würde.

3. Die Verpflichtung, mit Russland über die Aushandlung und Umsetzung eines neuen strategischen Rüstungskontrollvertrags zu verhandeln, der auf eine gerechte Reduzierung der strategischen Atomwaffenarsenale beider Nationen abzielt, die Anzahl der Atomwaffen, die jede Seite lagern darf, verringert und Grenzen für die ballistische Raketenabwehr vorsieht.

4. Eine allgemeine Verpflichtung, mit Russland zusammenzuarbeiten, um eine überprüfbare und nachhaltige Reduzierung der Atomwaffen auf globaler Ebene durch multilaterale Verhandlungen zu erreichen.

Ich werde mit Gerald Celente, Richter Andrew Napolitano, Garland Nixon, Wilmur Leon, Max Blumenthal, Anya Parampil, Jeff Norman, Danny Haiphong und vielen anderen zusammenarbeiten, um am 28. September 2024 eine Veranstaltung mit dem Namen Operation DAWN zu organisieren.

Ziel dieser Veranstaltung wird es sein, so viele amerikanische Bürger wie möglich dazu zu bringen, ihre Stimme an die oben beschriebene politische Haltung zu binden, und dann diese Verpflichtungen so zu nutzen, dass alle Präsidentschaftskandidaten gezwungen werden, eine Politik zu formulieren, die diesem Kriterium entspricht.

Auf diese Weise würde der Wähler für eine Chance kämpfen, die Demokratie zu retten, indem er seine Stimme zählt, und Amerika und die Welt zu retten, indem er die Möglichkeit schafft, einen Atomkonflikt abzuwenden, indem er die Präsidentschaftskandidaten dazu bringt, sich ihre Stimme zu verdienen, anstatt sie einfach zu verschenken.

Die Operation DAWN befindet sich noch in der vorläufigen Planungsphase. Weitere Einzelheiten werden an dieser Stelle veröffentlicht, sobald die Planung fortgeschritten ist.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …