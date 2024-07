https://www.aljazeera.com/news/2024/7/29/no-zeitenwende-germany-lacks-leadership-amid-ukraine-war-say-experts



„Keine Zeitenwende“: Deutschland fehlt es an Führung im Ukraine-Krieg, sagen Experten

Von John T. Psaropoulos

29. Juli 2024

Der deutsche Haushalt 2025 sieht eine Halbierung der Hilfe für die Ukraine vor, aber die öffentliche Meinung geht in die entgegengesetzte Richtung.

Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Berlin, Deutschland [Datei: Annegret Hilse/Reuters]

Drei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede vor dem Bundestag gehalten, die eine radikale Wende in der Außenpolitik darstellt.

Er forderte sofortige Militärhilfe für die Ukraine, Wirtschaftssanktionen gegen Russland und den Wiederaufbau der vernachlässigten deutschen Streitkräfte mit einem Sonderfonds in Höhe von 100 Milliarden Euro (108 Milliarden Dollar).

„Wir leben in einer Epoche des Umbruchs“, sagte Scholz. „Und das bedeutet, dass die Welt danach nicht mehr dieselbe sein wird wie die Welt davor.“

Die Rede wurde als Zeitenwende-Rede bekannt, nach dem Wort für epochalen Wandel.

Zweieinhalb Jahre später sind die Deutschen gespalten. Einige haben Scholz scharf dafür kritisiert, dass er hinter seinen erklärten Zielen zurückgeblieben ist.

„Es hat in Deutschland keine Zeitenwende gegeben“, sagte Benjamin Tallis, Experte für internationale Beziehungen am Zentrum für liberale Moderne, einer in Berlin ansässigen Denkfabrik, gegenüber Al Jazeera. „Es hat keine größere strategische Transformation gegeben, die Deutschland dazu bringt, seiner sicherheitspolitischen Verantwortung gerecht zu werden oder dem geopolitischen Moment zu begegnen.“

Er und die anderen Experten, die für diesen Artikel interviewt wurden, sprachen mit Al Jazeera am Rande eines kürzlich abgehaltenen Symposiums, „Zeitenwende: The changing role of Germany in the Baltic“, das vom Centre for Geopolitics der Universität Cambridge veranstaltet wurde.

„Die Zeitenwende-Rede wurde in einem Moment bitterer Panik in Berlin geschrieben, als es so aussah, als würde die Ukraine fallen … Dann zogen sich die Russen zurück und verschafften [der Ukraine] Zeit, vom Rest der Welt bewaffnet zu werden, und die Luft aus Deutschlands Veränderungsprozess war raus“, sagte Tallis.

Er nannte die daraus resultierende Politik „Slightenwende“.

Tobias Cremer, ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments für die regierende Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SDP), war anderer Meinung.

„Die Zeitenwende ist ein Prozess. Und es ist klar, dass er noch nicht abgeschlossen ist“, sagte er.

„Während wir in den vergangenen Jahren 1,2 Prozent des BIP für die Verteidigung ausgaben und 2 Prozent eine Obergrenze waren, die wir erreichen mussten, sind wir jetzt mit dem Gedanken vertraut, dieses Ausgabenniveau als Basis beizubehalten und von dort aus weiter zu steigen.“

In diesem Jahr wird Deutschland die 2-Prozent-Schwelle erreichen, die die NATO für 2014 als Minimum ansieht. Außerdem hat Deutschland zugesagt, eine komplette Brigade – etwa 5.000 Soldaten, von denen fast die Hälfte Deutsche sein werden – in Litauen auszubilden, auszurüsten und zu kommandieren.

„Ich sehe niemanden sonst, der das tut“, sagte Cremer mit Blick auf die Brigade.

Deutschlands Haltung ist in wirtschaftlicher, industrieller und politischer Hinsicht von Bedeutung, denn Deutschland verfügt über den größten Haushalt der Europäischen Union, eine ihrer größten Verteidigungsindustrien und eine starke Stimme bei einvernehmlichen Entscheidungen.

Kritiker sagen jedoch, Deutschland weigere sich, diese Stärken zu nutzen, und, schlimmer noch, es nutze sie, um andere, die enthusiastischer sind als es selbst, zu bremsen.

Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, das die Hilfe für die Ukraine verfolgt, hat Deutschland insgesamt 14,6 Milliarden Euro (15,85 Milliarden Dollar) für die Unterstützung des vom Krieg zerrissenen Landes ausgegeben und steht damit in nominalen Dollarbeträgen weltweit an zweiter Stelle hinter den Vereinigten Staaten.

Gemessen an den Ausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung rangiert Deutschland im westlichen Militärbündnis jedoch auf Platz 15, weit hinter kleineren Volkswirtschaften wie Estland (Platz 1), Dänemark (Platz 2), Litauen (Platz 3), Lettland (Platz 4) und Finnland (Platz 5), die alle zusammen etwa 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Ukraine ausgegeben haben.

Estland und Lettland haben sich in diesem Jahr verpflichtet, in absehbarer Zukunft 0,25 Prozent ihres BIP pro Jahr für die Ukraine auszugeben. Hätte Deutschland seit der Zeitenwende-Rede so viel wie Estland ausgegeben – 1,6 Prozent des BIP -, würden sich seine kumulierten Ausgaben für die Ukraine jetzt auf 70 Milliarden Euro (76 Mrd. $) belaufen.

Vorsicht, Deckung und Absicherung

Deutschland hat sich seinen Ruf als Zauderer redlich verdient, da es nicht das erste Land war, das der Ukraine umfangreiche neue Rüstungsgüter geliefert hat.

Als die Tschechische Republik und Polen im März bzw. April 2022 ihre aus der Sowjetära stammenden T-72-Panzer in die Ukraine schickten, lehnte es die Stationierung europäischer schwerer Panzer ab. Die USA mussten im Mai 2022 HIMARS-Raketensysteme (High Mobility Army Rocket Systems) entsenden, damit Deutschland sich bereit erklärte, sein Pendant MARS II zu schicken.

Das Vereinigte Königreich musste im Januar letzten Jahres Challenger-2-Panzer und die US-amerikanischen M1-Abrams-Panzer bereitstellen, damit Deutschland der Ausfuhr von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion durch NATO-Verbündete in die Ukraine zustimmte.

Letzten Monat unterstützte Deutschland den ehemaligen niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte bei der Wahl zum NATO-Generalsekretär gegenüber dem estnischen Ministerpräsidenten Kaja Kallas – ein Beispiel für die Kluft, die seine Zurückhaltung bei den baltischen und nordischen Staaten verursacht hat, die um ihre eigene Sicherheit besorgt sind, sollte die Ukraine fallen.

Dies alles steht im Widerspruch zur deutschen Öffentlichkeit, deren Unterstützung für die Ukraine nach wie vor hoch ist, so Timo Graf, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.

Graf und seine Kollegen haben regelmäßig Umfragen durchgeführt, die zeigen, dass die Sicherheitsbedenken der Deutschen 2014 gestiegen sind, als Russland die Krim annektierte und die Aufstände in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk offen unterstützte.

Diese Unterstützung stieg 2022 mit der vollständigen Invasion Russlands noch weiter an. Grafs Umfragen zufolge hielten mehr als 60 Prozent der Deutschen Russland für eine direkte Bedrohung der deutschen Sicherheit.

„Die Dinge müssen persönlich werden. Hier ist kein Altruismus am Werk“, sagte Graf. „Je höher die Bedrohungswahrnehmung, desto höher die Unterstützung für die Ostflanke der NATO oder für Verteidigungsausgaben.“

Etwa 60 Prozent der befragten Deutschen sind für höhere Verteidigungsausgaben und 50 Prozent für die Unterstützung der NATO-Ostflanke im Jahr 2022.

Diese Zahlen sind im vergangenen Jahr etwas gesunken, als die Ukraine Gebiete zurückeroberte, sind aber im Februar dieses Jahres wieder gestiegen, so Graf. Die Unterstützung für die Ukraine ist wieder auf 60 Prozent gestiegen, und die Unterstützung für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben hat sich auf mehr als 70 Prozent erhöht.

Dennoch hat die deutsche Regierungskoalition gerade einen Haushalt für das nächste Jahr verabschiedet, der die Unterstützung für die Ukraine um die Hälfte kürzt und Verteidigungsminister Boris Pistorius insgesamt 1,2 Milliarden Euro (1,3 Milliarden Dollar) mehr zur Verfügung stellt – weit weniger als die 6,7 Milliarden Euro (7,2 Milliarden Dollar), die er gefordert hatte.

Christian Schlaga, deutscher Botschafter in Estland von 2015 bis 2019, sagte, dass dies „kaum die Kosten der Lohnerhöhungen deckt“.

Er glaubt, dass die Übervorsichtigkeit der deutschen Politiker eine gefährliche Rückkopplungsschleife falscher Sicherheit schafft.

„Es muss viel stärker und öfter betont werden, dass wir ein ernstes Problem haben, wenn die Ukraine fällt und die russische Armee an der Grenze zu Polen steht“, sagte Schlaga.

„Wenn die Regierung ein solches Argument mit Nachdruck vortragen würde, dann würde die Öffentlichkeit auch mit einem größeren Verständnis dafür reagieren, warum wir tatsächlich das tun müssen, was Herr Scholz sagt, dass es notwendig ist.“

Aufruf zur „Verankerung der Zeitenwende im Inland

Deutschland hat ein verfassungsmäßiges Verbot hoher Defizite, was bedeutet, dass höhere Verteidigungsausgaben aus politisch sensiblen Sozialprogrammen finanziert werden müssten.

Sozialdemokraten, wie Cremer, sind dagegen.

„Ich halte es für einen Fehler, die Zeitenwende gegen die soziale Sicherheit ausspielen zu wollen“, sagte er. „Wir können die Zeitenwende nur dann zu Hause verankern und eine widerstandsfähige Gesellschaft schaffen, wenn wir Sicherheit ganzheitlich verstehen – wir müssen Investitionen in die Verteidigung als untrennbar verbunden mit Investitionen in die Infrastruktur, die zerfällt, und in die soziale Sicherheit sehen.“

Schlaga sah das anders. „Solange uns die Politiker sagen, dass, egal was wir tun müssen, dies keine Auswirkungen auf unsere Sozialausgaben haben wird, sind wir auf dem falschen Weg.“

Diese Meinungsverschiedenheiten sind bezeichnend für die grundlegenden Entscheidungen, vor denen die Deutschen zum ersten Mal in ihrer Nachkriegsgeschichte stehen. Sie haben sich in die NATO eingemummelt, eine Organisation, die 1949 zum Schutz Deutschlands gegründet wurde und deren Armee aufgelöst wurde, als das Land noch vom Eisernen Vorhang zerschnitten war.

„Die Bundeswehr war immer in die NATO integriert. Sie sollte während des Kalten Krieges nie allein operieren. Als eigenständige Truppe wäre sie nie voll funktionsfähig gewesen“, so Graf.

Das habe dazu geführt, dass man sich auf die strategische Ausrichtung der USA verlassen habe.

„Die Deutschen sind sehr risikoscheu. Das wird der eigentliche Lackmustest für die kommenden Jahre sein – ob die Deutschen endlich die Führungsrolle akzeptieren werden. Und ich glaube nicht, dass sie das tun werden“, sagte Graf.

„Ich glaube nicht, dass dieser Wandel angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, schnell genug kommen wird. Andere Länder … die baltischen Staaten, sie sollten Deutschland die strategische Führung geben, die ihm sonst fehlt.“

Tallis stimmte zu, dass die Ereignisse die Fähigkeit der Deutschen, ihre Einstellung zu ändern, übersteigen, und andere NATO-Verbündete wie Frankreich oder das Vereinigte Königreich könnten schließlich eine Führungsrolle in den nordischen und baltischen Staaten und in Osteuropa übernehmen, wo die Sorge um die Sicherheit unmittelbar ist.

„[Die baltischen Staaten] machen weiter und sagen: ‚Egal, was ihr tut, wir machen weiter, wir geben das Tempo vor‘“, sagte er. „Die große Botschaft an Berlin lautet: Niemand wartet auf euch.“

