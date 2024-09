Scott Ritter: Israel steht kurz vor dem Zusammenbruch inmitten der Eskalation im Libanon von Mnar Adley

https://www.mintpressnews.com/scott-ritter-lebanon-pager-attack-hezbollah-brics/288312/



von Mnar Adley

19. September 2024

Manchmal hat man das Gefühl, die Welt stehe am Rande eines Krieges. Israel hat den Konflikt im Nahen Osten gerade durch einen massiven Angriff auf den Libanon eskalieren lassen, bei dem Bomben in Hunderten von Pagern und anderen elektronischen Geräten versteckt wurden, wodurch viele Menschen getötet und Tausende verletzt wurden.

Auf der ganzen Welt wurde die Aktion als Terrorakt verurteilt.

Unser heutiger Gast, Scott Ritter, verurteilte diesen Schritt unmissverständlich. „Dies ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen. Es gibt kein Element des Kriegsrechts, das diese Art von wahllosem Angriff erlauben würde“, sagte er. Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des United States Corps und UN-Waffeninspekteur im Irak. Er ist Autor und geopolitischer Analyst, dessen Arbeit Sie unter ScottRitter.com finden können. Er hat die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten genau verfolgt.

Der Angriff, so Ritter, werde weitreichende Folgen haben, nicht zuletzt für westliche Unternehmen, die davon überrascht wurden. „Dies wird zu einer Vertrauenskrise bei den Verbrauchern führen, die westliche Unternehmen am Ende Milliarden von Dollar kosten könnte“, erklärte er und fügte hinzu:

Jeder, der auch nur einen Funken gesunden Menschenverstand besitzt, wird sein in den westlichen Ländern hergestelltes elektronisches Gerät sofort wegwerfen und sich eines aus einem Land wie China besorgen, wo Israel nicht in der Lage sein wird, die Integrität des elektronischen Geräts zu infiltrieren und zu korrumpieren, um entweder Ziele der Informationsbeschaffung oder Attentate zu erreichen.“

Obwohl das israelische Militär weitaus besser bewaffnet und finanziert ist als die Hamas, behauptete Ritter, dass es tatsächlich die palästinensische Truppe sei, die nach 12 Monaten des Kampfes die Oberhand gewonnen habe, und erklärte:

Meiner Meinung nach gewinnt die Hamas diesen Konflikt gerade. Sie gewinnen ihn strategisch. Sie zahlen dafür einen schrecklichen Preis. Aber am 6. Oktober sprach niemand über die Gründung eines palästinensischen Staates. Heute liegt das vielen Menschen auf der ganzen Welt auf der Zunge. Warum? Weil die Welt die Wahrheit über Israel gesehen hat.“

Und nicht nur das, Israel zerfrisst sich selbst von innen heraus. Das Militär ist stark geschwächt, die Wirtschaft wurde durch Raketenangriffe und zwölf Monate Kriegswirtschaft zerrüttet und die Gesellschaft beginnt sich aufzuspalten.

Auch die Vereinigten Staaten haben Schaden genommen. Sie werden auf der Weltbühne zunehmend isoliert und ihr Ansehen schwindet. Immer weniger Nationen sehen in Washington eine Führungsmacht und sehen stattdessen Organisationen wie die BRICS als die Zukunft an.

Ende dieses Monats findet in Kasan, Russland, ein BRICS-Gipfel statt, bei dem die Kernmitgliedstaaten mit den neuen Teilnehmern zusammenkommen. Palästina wird ein zentrales Thema sein, und zweifellos werden Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate unter Druck gesetzt werden, ihre verdeckte Unterstützung Israels einzustellen und eine Lösung zur Beendigung des Krieges zu finden.

Die BRICS-Staaten haben bereits erfolgreich dazu beigetragen, die Spannungen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien zu verringern, und es ist möglich, dass der neue Block in einer Weise für Frieden sorgen kann, wie es sich viele von den Vereinten Nationen erhofft hatten.

Was auch immer geschieht, es ist klar, dass der 7. Oktober die Situation für Israel und Palästina für immer grundlegend verändert hat.

Sehen oder hören Sie sich das vollständige Interview mit Scott Ritter exklusiv bei MintPress News an.

