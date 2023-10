More children killed in Gaza since Oct 7 than killed yearly since 2019 1,000 children remain missing in Gaza and may be under the rubble. It is worth noting that children constitute over 40% of the more than 8,000 people confirmed dead in Gaza.

Seit dem 7. Oktober wurden in Gaza mehr Kinder getötet als jedes Jahr seit 2019

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Nachrichten-Webseiten

30. Oktober 2023

1.000 Kinder werden in Gaza weiterhin vermisst und befinden sich möglicherweise unter den Trümmern. Es ist erwähnenswert, dass über 40% der mehr als 8.000 bestätigten Toten in Gaza Kinder sind.

Einem Bericht von Save the Children zufolge sind seit den Angriffen am 7. Oktober in Gaza mehr Kinder getötet worden als in jedem Jahr seit 2019 in Konflikten auf der ganzen Welt.

Unter Berufung auf die palästinensischen Gesundheitsbehörden heißt es in dem Bericht, dass bisher mindestens 3.324 Kinder ermordet wurden und 36 im Westjordanland ums Leben kamen.

Zum Vergleich: Aus den Berichten des UN-Generalsekretärs über Kinder und bewaffnete Konflikte geht hervor, dass im Jahr 2022 insgesamt 2.985 Kinder in 24 Ländern, 2.515 im Jahr 2021 und 2.674 im Jahr 2020 in 22 Ländern getötet wurden.

Jason Lee, der Länderdirektor von Save the Children für die besetzten palästinensischen Gebiete, erklärte: „Der Tod eines Kindes ist einer zu viel, aber dies sind schwere Verstöße epischen Ausmaßes“, und fügte hinzu: „Ein Waffenstillstand ist der einzige Weg, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die internationale Gemeinschaft muss die Menschen über die Politik stellen – jeder Tag, den wir mit Debatten verbringen, bedeutet, dass Kinder getötet und verletzt werden. Kinder müssen jederzeit geschützt werden, insbesondere wenn sie in Schulen und Krankenhäusern Schutz suchen.“

Noch immer werden 1.000 Kinder im Gazastreifen vermisst und befinden sich möglicherweise unter den Trümmern. Es ist erwähnenswert, dass über 40 % der mehr als 8.000 bestätigten Toten in Gaza Kinder sind.

Ein typischer 15-Jähriger in Gaza hat fünf Perioden intensiver Bombardierungen erlebt: 2008-9, 2012, 2014, 2021 und jetzt 2023.

Weitere Nachrichten

Kinder, eine Bedrohung für die IOF

Zuvor hatte die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft (PRCS) am Sonntag mitgeteilt, dass sie „ernsthafte Drohungen“ von der IOF erhalten habe, das al-Quds-Krankenhaus in Gaza „sofort zu evakuieren“.

„Es gibt keine Polizeipräsenz im Krankenhaus, keine Militärpräsenz, gar nichts. Hier sind nur Tausende von Palästinensern, von denen viele ihre Häuser verloren haben. Tausende andere suchen Schutz in UNRWA-Schulen“, sagte der Direktor des Krankenhauses gegenüber Al Jazeera. Fast 12.000 vertriebene Palästinenser haben in dem Krankenhaus Zuflucht gesucht, die meisten von ihnen sind Kinder und Frauen.

„Israel nimmt jedes einzelne Gebäude rund um das al-Quds-Krankenhaus unter Beschuss. Why is that? Niemand weiß es.“

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …