30 Israeli Groups Urge Global Community to Help Stop Surging West Bank Settler Violence „Unfortunately, the Israeli government is supportive of these attacks and does nothing to stop this violence.“

Bilal Muhammad Saleh (links), ein 40-jähriger Palästinenser, wurde am 28. Oktober 2023 von einem Siedler im Westjordanland getötet.

(Foto: B’Tselem)

„Leider unterstützt die israelische Regierung diese Angriffe und unternimmt nichts, um diese Gewalt zu stoppen.“

30 israelische Gruppen fordern die Weltgemeinschaft auf, die zunehmende Siedlergewalt im Westjordanland zu stoppen

Von Jessica Corbett

29. Oktober 2023

Während sich die internationale Aufmerksamkeit auf die Schrecken des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen richtet, wollten 30 israelische Menschenrechts- und Anti-Besatzungsorganisationen am Sonntag die Aufmerksamkeit auf die zunehmende Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im illegal besetzten Westjordanland lenken.

Die Koalition von Gruppen – darunter B’Tselem, Breaking the Silence und die israelischen Zweige von Amnesty International und Physicians for Human Rights – veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, in der sie die internationale Gemeinschaft aufforderte, „dringend zu handeln, um die staatlich unterstützte Welle der Siedlergewalt zu stoppen, die zur gewaltsamen Umsiedlung palästinensischer Gemeinden im Westjordanland geführt hat und führt“.

Als Vergeltung für einen von der Hamas geführten Angriff Anfang des Monats – bei dem mehr als 1.400 Israelis getötet und etwa 200 weitere als Geiseln genommen wurden – hat Israel einen Krieg geführt, den einige Rechtsgelehrte als Völkermord bezeichnen und bei dem mehr als 8.000 Menschen im Gazastreifen getötet wurden.

„Die Siedler haben die fehlende öffentliche Aufmerksamkeit für das Westjordanland sowie die allgemeine Atmosphäre der Wut gegen die Palästinenser ausgenutzt, um ihre Kampagne gewalttätiger Angriffe zu eskalieren und zu versuchen, palästinensische Gemeinden gewaltsam zu vertreiben“, so die Koalition. „In diesem Zeitraum sind nicht weniger als 13 Hirtengemeinschaften vertrieben worden. Viele weitere laufen Gefahr, in den kommenden Tagen zur Flucht gezwungen zu werden, wenn nicht sofort gehandelt wird“.

„Die palästinensischen Bauern sind zu dieser Zeit, während der jährlichen Olivenernte, besonders gefährdet, denn wenn sie ihre Oliven nicht ernten können, verlieren sie das Einkommen eines ganzen Jahres“, erklärten die Gruppen. „Gestern wurde Bilal Muhammed Saleh aus dem Dorf As-Sawiya südlich von Nablus ermordet, als er sich um seine Olivenbäume kümmerte. Er war der siebte Palästinenser, der seit Beginn des gegenwärtigen Krieges von Siedlern getötet wurde“.

Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte am Samstag, dass seit dem 7. Oktober 111 Palästinenser im Westjordanland getötet wurden.

Jüdische Siedler haben in letzter Zeit versucht, Palästinenser zur Flucht aus dem Westjordanland zu bewegen, indem sie blutverschmierte Puppen oder eine blutähnliche Substanz ausstellten und Flugblätter mit Botschaften wie „Lauft nach Jordanien, bevor wir unsere Feinde töten und euch aus unserem Heiligen Land vertreiben, das uns von Gott versprochen wurde“ verteilten.

Die Koalition erklärte am Sonntag, dass „die israelische Regierung diese Angriffe leider unterstützt und nichts unternimmt, um diese Gewalt zu stoppen. Im Gegenteil: Minister und andere Beamte der Regierung unterstützen die Gewalt, und in vielen Fällen ist das Militär anwesend oder beteiligt sich sogar an der Gewalt, auch bei Vorfällen, bei denen Siedler Palästinenser getötet haben“.

In den letzten drei Wochen haben die israelischen Streitkräfte tödliche Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland ausgeübt, darunter Razzien und ein Luftangriff auf eine Moschee im dicht besiedelten Flüchtlingslager Dschenin.

„Darüber hinaus gab es seit Beginn des Krieges eine wachsende Zahl von Vorfällen, bei denen gewalttätige Siedler in Militäruniform und mit von der Regierung ausgegebenen Waffen nahe gelegene palästinensische Gemeinden angegriffen haben“, so die Koalition weiter. „Mit großer Besorgnis und einem klaren Verständnis der politischen Landschaft erkennen wir, dass der einzige Weg, diese Zwangsumsiedlung im Westjordanland zu stoppen, eine klare, starke und direkte Intervention der internationalen Gemeinschaft ist.“

Als Reaktion auf die Erklärung erklärte Omar Shakir, Direktor für Israel und Palästina bei der US-amerikanischen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW), in den sozialen Medien, dass „die Welt handeln muss“.

In der Zwischenzeit sind die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen mit Bodenoperationen in eine „zweite Phase“ des Krieges eingetreten, trotz weltweiter Forderungen nach einem Waffenstillstand – allerdings nicht von der US-Regierung, die Israel jährlich mit Milliarden von Dollar militärisch unterstützt.

„Israels groß angelegte Bodenoffensive im Gazastreifen nach wochenlangem Bombardement, das große Teile der Stadtviertel in Schutt und Asche gelegt hat, gibt Anlass zu großer Sorge um die Sicherheit aller Zivilisten, die in die Kämpfe verwickelt sind“, sagte HRW-Exekutivdirektorin Tirana Hassan am Sonntag in einer Erklärung. „Tausende von Kindern und anderen Zivilisten wurden bereits getötet“.

„Bewaffnete palästinensische Gruppen feuern weiterhin wahllos Raketen auf israelische Gemeinden ab“, fügte sie hinzu. „Alle Zivilisten, einschließlich der vielen, die ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen nicht verlassen können oder wollen, behalten ihren Schutz nach dem Kriegsrecht gegen vorsätzliche, wahllose oder unverhältnismäßige Angriffe.“

Trotz der Einwände Israels und der Vereinigten Staaten verabschiedete die UN-Generalversammlung am Freitag eine nicht bindende Resolution, in der alle Parteien aufgefordert werden, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen unverzüglich und in vollem Umfang nachzukommen“ und eine sofortige, dauerhafte und nachhaltige humanitäre Waffenruhe zu fordern, die zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führt“.

Unsere Arbeit ist lizenziert unter Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). Sie können es gerne veröffentlichen und weitergeben. Übersetzt mit Deepl.com

Jessica Corbett ist leitende Redakteurin und Redakteurin bei Common Dreams.

