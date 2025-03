Wollen wir Bürger wirklich einen ewigen Krieg? Die Frage stellt sich doch, will Trump die Beziehungen wieder herstellen? Noch ist eine Umkehr möglich! Evelyn Hecht-Galinski



Selenskyj deutet an, dass er die Beziehungen zu Trump wiederherstellen will; Der Westen eilt ihm zur Hilfe

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Nachrichten-Websites

1. März 2025

Die Verbündeten der USA in Europa, die bereits besorgt waren, dass Trump die Ukraine unter Druck setzen könnte, Zugeständnisse an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu machen, scharten sich schnell um Selenskyj.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag, dass die Beziehungen seines Landes zu den Vereinigten Staaten trotz einer hitzigen Konfrontation im Weißen Haus, bei der US-Präsident Donald Trump ihn dafür kritisierte, dass er sich weigere, mit Russland über Frieden zu verhandeln, noch zu retten seien.

„Natürlich“, sagte Selenskyj in einem Interview für Fox News, als er gefragt wurde, ob die Beziehungen zu Trump noch zu retten seien.

Er betonte, dass die Beziehungen der Ukraine über einzelne Staats- und Regierungschefs hinausgingen, und unterstrich die Bedeutung der Unterstützung Washingtons im andauernden Kampf Kiews gegen das deutlich größere und besser ausgerüstete Militär Russlands. „Ohne Ihre Unterstützung wird es schwierig“, sagte er gegenüber Fox News, einem von Trump favorisierten Sender.

Selenskyjs Äußerungen erfolgten nur wenige Stunden nach einem dramatischen Streit im Oval Office, bei dem die Unzufriedenheit der USA deutlich zu spüren war. Trotz jahrelanger Militärhilfe aus Washington ist es nicht gelungen, einen entscheidenden Sieg gegen Russland zu erringen, was viele in der Regierung frustriert hat. Bei einem angespannten Treffen im Weißen Haus erreichte die Frustration der US-Beamten ihren Höhepunkt, als Fragen zur Dankbarkeit und zum Engagement der Ukraine für die vorgeschlagenen Friedensbemühungen aufgeworfen wurden.

Die Konfrontation unterstrich die zunehmende Ernüchterung, da die jahrelange Einmischung und Militärhilfe der USA mit der düsteren Realität des Krieges zu kollidieren schien, was Zweifel an der Wirksamkeit einer fortgesetzten Unterstützung aufkommen ließ. Diese wachsende Frustration führte innerhalb der Regierung zu Forderungen nach einer gründlichen Neubewertung der Ziele Amerikas in diesem Konflikt, wobei offenbar in Frage gestellt wurde, ob die fortwährenden Ziele des ukrainischen Krieges noch mit den Interessen der USA übereinstimmten.

Der angespannte Austausch, der sowohl von US-amerikanischen als auch von internationalen Medien verfolgt wurde, führte dazu, dass Selensky das Weiße Haus früher als geplant verließ – ohne das entscheidende Mineralienabkommen abzuschließen, das den Weg für ein von den USA vermitteltes Friedensabkommen ebnen sollte.

Während der Konfrontation warfen Trump und Vizepräsident J.D. Vance Selensky vor, nicht genügend Dankbarkeit zu zeigen und ihre vorgeschlagenen Waffenstillstandsbedingungen abzulehnen. „Sie haben im Moment nicht die richtigen Karten“, sagte Trump zu Selensky. „Entweder Sie schließen einen Deal ab oder wir ziehen uns zurück, und wenn wir uns zurückziehen, werden Sie es ausfechten, und ich glaube nicht, dass es schön werden wird.“

Kurz darauf verließen Selenskyj und seine Delegation das Treffen, und Trump postete später in den sozialen Medien, dass „er zurückkommen kann, wenn er bereit für den Frieden ist“.

Finanzminister Scott Bessent, der bei dem Treffen anwesend war, berichtete Fox News, dass die Ukrainer „gebeten wurden, den Raum zu verlassen. Dann mussten sie gebeten werden, das Gebäude zu verlassen.“

Später am Freitag sagte Trump Reportern, dass Zelensky ‚sein Blatt überreizt‘ habe und zustimmen sollte, den Krieg ‚sofort‘ zu beenden.

Selenskyj blieb jedoch bei seiner Position und weigerte sich, sich zu entschuldigen. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir etwas Schlechtes getan haben“, sagte er gegenüber Fox News, gab aber zu, dass er sich wünschte, die Konfrontation hätte nicht vor Journalisten stattgefunden.

Unterdessen sagte US-Außenminister Marco Rubio gegenüber CNN, Selenskyj solle sich „dafür entschuldigen, dass er unsere Zeit verschwendet hat“.

Westliche Verbündete stellen sich hinter Selenskyj, während Trumps Streit die Beziehungen zur EU belastet

Unterdessen scharten sich die Verbündeten der USA in Europa, die bereits besorgt waren, dass Präsident Donald Trump die Ukraine unter Druck setzen könnte, Zugeständnisse an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu machen, schnell um Selenskyj.

„Sie sind nicht allein“, erklärte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk.

Der britische Premierminister Keir Starmer, der gerade erst aus dem Weißen Haus zurückgekehrt war, gab bekannt, dass er nach der Konfrontation sowohl mit Trump als auch mit Selenskyj gesprochen habe und bekräftigte die ‚unerschütterliche Unterstützung‘ für die Ukraine.

Die rechtsextreme italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni forderte ein sofortiges Gipfeltreffen zwischen den USA, Europa und den Verbündeten über die Ukraine.

Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Kaja Kallas drückte ihre Unterstützung für Kiew aus und sagte: „Die Ukraine ist Europa!“

In einem Beitrag auf X sagte sie: “Wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine verstärken, damit sie den Angreifer weiterhin abwehren kann.“

Sie erklärte außerdem, dass der heutige Tag bewiesen habe, dass „die freie Welt eine neue Führung braucht. Es liegt an uns Europäern, diese Herausforderung anzunehmen.“

In ähnlicher Weise drückten die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, gemeinsam ihre Unterstützung für Selenskyj aus, forderten ihn auf, stark, mutig und furchtlos zu sein, und schworen: “Du bist nie allein.“

„Wir werden weiterhin unseren Beitrag zu einem gerechten und dauerhaften Frieden leisten“, so die beiden in einem gemeinsamen X-Post.

Kanadas Außenministerin Melanie Joly bekräftigte kürzlich in einem Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Andrii Sybiha das Engagement ihres Landes für die Unterstützung der Ukraine.

„Ich habe gerade mit dem ukrainischen Außenminister @andrii_sybiha gesprochen, um Kanadas unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen. Kanada ist weiterhin entschlossen, die notwendige Hilfe zu leisten, um die Sicherheit, Souveränität und Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu gewährleisten“, erklärte Joly am 11. Oktober.

In Australien erklärte Premierminister Anthony Albanese, dass sein Land nach dem Abbruch der Gespräche zwischen Trump und Zelensky so lange wie nötig ‚an der Seite der Ukraine‘ stehen werde.

„Die Menschen in der Ukraine kämpfen nicht nur für ihre eigene nationale Souveränität, sie kämpfen für die internationale Rechtsstaatlichkeit„, sagte Albanese vor Reportern in Sydney.

„Wir werden der Ukraine weiterhin zur Seite stehen, so lange es nötig ist, denn dies ist der Kampf einer demokratischen Nation gegen ein autoritäres Regime unter der Führung von Wladimir Putin, der eindeutig imperialistische Absichten nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern gegenüber der gesamten Region hegt“, betonte er.

Australien hat sich als entschiedener Gegner des Krieges in der Ukraine gezeigt und ihn als illegal und unmoralisch bezeichnet. Das Land hat 1,5 Milliarden Australische Dollar (931 Millionen US-Dollar) zur Unterstützung der Kriegsbemühungen der Ukraine bereitgestellt.

Unterdessen zeigte sich Russland zufrieden. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew bezeichnete Selenskyj als „unverschämtes Schwein“, das „im Oval Office eine ordentliche Abreibung erhalten“ habe. Auch die Republikanische Partei von Trump machte Selenskyj für die Folgen verantwortlich.

In der Ukraine stand die Nation fest hinter Selenskyj, wobei der Armeechef versprach, ihn zu unterstützen, und der Außenminister seinen „Mut“ lobte.

Der hitzige Wortwechsel kam zustande, nachdem Trump angedeutet hatte, dass die Ukraine bei einem Waffenstillstand mit Russland „Kompromisse“ eingehen müsse. Selenskyj widersprach jedoch entschieden und erklärte: „Es sollte keine Kompromisse mit einem Mörder auf unserem Territorium geben.“

Als Zelensky darauf hinwies, dass frühere, vom Westen unterstützte Friedensbemühungen gescheitert seien, die russische Aggression einzudämmen, unterbrach Vance ihn und nannte ihn „respektlos“. Die Situation eskalierte und Zelensky fühlte sich sichtlich unwohl, als Trump und Vance ihn beschimpften.

Trump hat Kiew und die europäischen Verbündeten mit seiner abrupten Änderung der US-Politik alarmiert und sich als potenzieller Vermittler zwischen Putin und Zelensky positioniert. Im Oval Office gab er bekannt, dass er „bei zahlreichen Gelegenheiten“ mit Putin gesprochen habe – mehr als öffentlich bekannt war.

Trump bezeichnete Selenskyj kürzlich als „Diktator“ und erklärte, er vertraue darauf, dass Putin „sein Wort“ bezüglich eines Waffenstillstands halte. Er sagte Selenskyj auch, dass er als Vermittler keine der Hauptparteien kritisieren könne.

In einem Gespräch mit Fox News sagte Selenskyj, er wünschte, Trump wäre „wirklich mehr auf unserer Seite“.

Unterdessen ging der russische Angriff auf die Ukraine weiter, wobei russische Infanterieeinheiten laut Kiew aus der russischen Region Kursk in Richtung der ukrainischen Grenze vorrückten.

„Dummies für Putin“: Demokraten stellen sich nach „beschämender“ Begegnung hinter Selenskyj

Die demokratischen Gesetzgeber stellten sich schnell hinter Wolodymyr Selenskyj, nachdem er von Donald Trump in einer umstrittenen Sitzung im Oval Office öffentlich zurechtgewiesen worden war.

Senatoren der Demokratischen Partei verurteilten Trump und Vizepräsident JD Vance für ihre „beschämende“ und „schändliche“ Behandlung des ukrainischen Staatsoberhaupts.

Der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, kritisierte Trump und Vance und warf ihnen vor, „Putins schmutzige Beiträge zu leisten“.

„Jedes Mal, wenn ich mich mit Präsident Selenskyj getroffen habe, hat er dem amerikanischen Volk für unsere starke Unterstützung gedankt“, sagte Chris Coons, ein demokratischer Senator aus Delaware, am 10. Oktober. “Wir schulden ihm unseren Dank dafür, dass er eine Nation anführt, die an vorderster Front für die Demokratie kämpft – und nicht für die öffentliche Schelte, die er im Weißen Haus erhalten hat.“

Der kalifornische Senator Adam Schiff bemerkte: „Heute treffen sich ein Held und ein Feigling im Oval Office. Und wenn das Treffen vorbei ist, kehrt der Held in die Ukraine zurück.“

Chris Murphy aus Connecticut beschrieb die Szene als ‚Was für eine völlige Blamage für Amerika. Diese ganze traurige Szene.‘ Arizonas Ruben Gallego fügte hinzu: “Das ist eine Schande.“ Chris Van Hollen aus Maryland bezeichnete das Treffen als „mehr als schändlich“, während der Senator von Illinois, Dick Durbin, darauf bestand: „Die Menschen in der Ukraine und Präsident Selenskyj verdienen eine Entschuldigung.“

Durbin fuhr fort: “Trump und Vance beschimpfen Selenskyj – sie veranstalten eine Show aus Lügen und Fehlinformationen, die Putin erröten lassen würde – das ist eine Schande für Amerika und ein Verrat an unseren Verbündeten. Im Kreml wird Champagner geköpft.“

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, warf Trump und Vance vor, „Putins schmutzige Beiträge zu leisten“, und versprach, dass seine Partei „nie aufhören werde, für Freiheit und Demokratie zu kämpfen“.

Sheldon Whitehouse aus Rhode Island warf Trump und Vance außerdem vor, „Bauchrednerpuppen für Putin“ zu sein. Whitehouse hatte sich einer parteiübergreifenden Gruppe von Senatoren angeschlossen, die sich früher am Tag mit Selenskyj getroffen hatten.

Die Senatorin von Minnesota, Amy Klobuchar, beschrieb die parteiübergreifende Unterstützung für die Freiheit und Demokratie der Ukraine und fügte hinzu, dass Selenskyj den USA wiederholt seinen Dank ausgesprochen habe. Später wandte sie sich in den sozialen Medien direkt an Vance und schrieb: „Selenskyj hat den USA sowohl privat als auch öffentlich immer wieder gedankt. Unser Land dankt IHM und den ukrainischen Patrioten, die sich einem Diktator entgegengestellt, ihre eigenen begraben und Putin davon abgehalten haben, direkt in den Rest Europas einzumarschieren. Schämt euch.“

Tina Smith, eine weitere demokratische Senatorin aus Minnesota, forderte ihre republikanischen Kollegen auf, sich für den „Patriotismus“ einzusetzen, und erklärte: „Früher haben wir Tyrannen bekämpft. Heute beugen Trump und Vance Amerika das Knie.“

Unterdessen verteidigten einige republikanische Senatoren Trump und interpretierten seine Konfrontation mit Selenskyj als Beweis dafür, dass er ‚Amerika an die erste Stelle setzt‘.

Mike Lee aus Utah dankte Trump und Vance dafür, dass sie „unserem Land die Treue halten und Amerika an erste Stelle setzen“, während Jim Banks aus Indiana Trump dafür dankte, dass er „sich für Amerika einsetzt“.

Banks kritisierte auch Selenskyj und sagte auf X: „[Selenskyj] erwartet undankbarerweise von uns, dass wir einen weiteren ewigen Krieg finanzieren und eskalieren – und das alles, während er den Präsidenten missachtet. Diese Anmaßung ist eine Beleidigung für die arbeitenden Amerikaner.“

