Selenskyj hat jetzt nur noch die Diktatur in London, die ihn unterstützt

Martin Jay

26. Februar 2025

Wir leben in beispiellosen Zeiten sensationeller Dummheit und vielleicht auch Ignoranz von Politikern, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben.

Was ist die Definition eines „Diktators“? In den Tagen nach Trumps Social-Media-Post, in dem er Präsident Selenskyj als solchen bezeichnete, griffen britische Medien das Thema auf und beschäftigten sich tagelang damit. Verschiedene Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wurden gefragt, ob Trump das Wort zu Recht verwendet habe und ob sie Selenskyj tatsächlich für einen Diktator hielten. Zwei Persönlichkeiten aus dem rechten Spektrum, Nigel Farage und Liz Truss, sagten beide, dass sie Trump sowohl für falsch hielten, ihn als Diktator zu bezeichnen, als auch dafür, dass er tatsächlich keiner sei.

Diese bemerkenswerte Zuneigung für Selenskyj ist wirklich der Kern des Problems im Westen, insbesondere im Vereinigten Königreich, wo der Vorsitzende Sir Keir Starmer erklärte, er sei bereit, britische Truppen in die Ukraine zu entsenden – ein Vorschlag, der von den Eliten Deutschlands und Frankreichs schnell als absurd abgelehnt wurde.

Es kommt selten vor, dass die Giganten der EU die britische Regierung in Weltangelegenheiten in ihre Schranken weisen, aber wir leben in beispiellosen Zeiten sensationeller Dummheit und vielleicht Ignoranz von Politikern, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben.

Farages Ansichten über den Nahen Osten zeigen, dass er weder weiß, was dort vor sich geht, noch Berater hat, die sich mit der Region auskennen. Aber seine Ansichten über die Ukraine sind noch schockierender gestört. Selenskyj ist ein Staatsoberhaupt, das alles, was auch nur im Entferntesten nach Opposition aussieht, sowohl politisch als auch medial ausgeschaltet hat. Er hat alle Fernsehsender in einem staatlichen Unternehmen zusammengefasst, um selbst die geringste Kritik oder Rechenschaftspflicht für sein eigenes Handeln auszuschalten. Er hat die wenigen regimekritischen Stimmen verhaften und ins Gefängnis werfen lassen, wobei einige davon ausgehen, dass es Tausende von Journalisten und Medienschaffenden sind. Hinzu kommt, dass sich schnell herausstellt, dass das Ausmaß der Korruption und Veruntreuung, die direkt mit Selenskyj in Verbindung stehen, ein Ausmaß erreicht, das sich selbst hartgesottene Kritiker im Westen nicht hätten vorstellen können.

In meiner eigenen Untersuchung im Oktober 2023, in der mich ein sehr wütender Ben Wallace in einem WhatsApp-Interview beleidigte, bevor er mich blockierte, skizziere ich, wie realistisch die ursprüngliche, eher sensationelle Behauptung war, dass nur etwa ein Drittel der gesamten an die Ukraine gesendeten Militärausrüstung tatsächlich auf dem Schlachtfeld ankam. Diese Analogie wurde eine Zeit lang diskutiert und von Wallace und anderen wie Alecia Kearns, Abgeordnete des britischen Parlaments, als Unsinn abgetan, erwies sich jedoch als mehr als nur realistisch, sondern sogar wahrscheinlich. Das heißt, dass 66 Prozent dessen, was in die Ukraine geschickt wurde, auf dem Schwarzmarkt in Libyen verkauft wurde, wodurch Selenskyj und sein enger Kreis zu Milliardären wurden.

In den letzten Wochen sprechen nun auch etablierte Journalisten und Politiker über den Waffenskandal, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Realität sehen werden. Die britische Regierung hat immer beide Augen zugedrückt, sowohl in der Ukraine als auch darüber hinaus. Es würde sie nichts kosten, eine Studie in der Sahelzone durchzuführen, um zu bewerten, wie viel der dort zur Finanzierung des Terrorismus verwendeten Ausrüstung von den Waffenbasaren in Tripolis stammt, wo all diese Ausrüstung landet. Ich schlug Wallace vor, dass seine eigene Regierung zu diesem Zeitpunkt einige Ermittler dorthin (nach Libyen) schicken sollte, um zu prüfen, was verfügbar ist. Mir wurde mehr oder weniger gesagt, ich solle selbst dorthin gehen und die Arbeit für sie erledigen.

Aber Selenskyjs Unterstützerstruktur war schon immer die eines Diktators, insbesondere die der Medien. Die Hunderte von Medienunternehmen in der Ukraine, die von USAID finanziert wurden, sind zahlreich, ganz zu schweigen von den Hunderten von Beamten, die ihn unterstützen und auf derselben Gehaltsliste stehen. Wenn das Farage und Truss nicht schockiert, dann sollten sie sich den gleichen Schmiergeldfonds ansehen, aus dem etwa 100 Millionen Dollar an Filmstars ausgezahlt wurden, damit sie ihn besuchen und ihre Bewunderung vortäuschen, alles nur, um den bescheidenen US-Steuerzahler zu betrügen, indem sie sein Ansehen steigern.

Wer könnte vergessen, dass Sean Penn ihm seinen eigenen Oscar überreichte oder dass Ben Stiller mit dem ukrainischen Staatschef plauderte? Angelina Jolie soll sogar 20 Millionen Dollar dafür erhalten haben, sich mit ihm zu treffen, schaffte aber nicht einmal das und machte einfach einen Ausflug aufs Land, bevor sie in die USA zurückflog. Natürlich weisen die Prominenten diese Behauptungen alle zurück, und zwar durch dieselbe linksgerichtete Woke-Presse, die Teil ihrer erweiterten politischen Familie ist. Aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist einfach: Wenn sie nicht bezahlt wurden, warum tauchen sie dann jetzt nicht auf und zeigen ihre Unterstützung genau dann, wenn Selenskyj sie am dringendsten braucht? Da diese Prominenten Biden unterstützt haben und Demokraten sind, wäre dies das Logischste, was sie tun könnten. In Wirklichkeit sehen wir jedoch eine Mauer des Schweigens.

Diktatoren stehen nicht über ihren angeheuerten Mördern und beobachten ihre Opfer in ihren letzten Momenten, wie es Idi Amin tat. In Wirklichkeit geben sie den Schlägern auf ihrer Gehaltsliste nur Anweisungen und Hinweise, was sie tun sollen, um Probleme zu lösen. Glauben Farage und Truss tatsächlich, dass Dissidenten nicht zusammengetrieben und ins Gefängnis geworfen werden, wo sie gefoltert und in einigen Fällen ermordet werden? Jetzt, da die Geier über Selenskyj kreisen und sich viele fragen, wie viele Tage im Amt ihm noch bleiben, tauchen immer mehr Berichte mit Details über solche Fälle auf. Die Geschichte von Gonzalo Lira, dem amerikanisch-chilenischen Blogger, dessen Vlogs oft gut recherchiert waren und ein sehr schlechtes Licht auf Selenskyj warfen, ist eine sehr traurige, da er im Gefängnis brutal gefoltert wurde und schließlich starb. Wenn die Zelensky-Clique einem amerikanischen Staatsbürger so etwas antun kann, werden Farage und Truss vielleicht nicht allzu überrascht sein, wenn es in den kommenden Wochen zu einem ähnlichen Medienmoment wie im Gefängnis von Damaskus kommt, bei dem sich herausstellt, dass sich in den Gefängnissen der Ukraine mit Sicherheit Hunderte, möglicherweise Tausende von Journalisten, Kommentatoren und politischen Rivalen befinden.

Die Debatte, wenn wir sie im Vereinigten Königreich so nennen können, darüber, ob Selenskyj ein Diktator ist oder nicht, ist bestenfalls eine Notlösung, da sie am Thema vorbeigeht. Im gleichen Zeitraum wurde in Großbritannien ein Mann inhaftiert, weil er in den sozialen Medien einen Kommentar über einen Labour-Funktionär gepostet hatte, während eine Oma von zwei Polizisten in Zivil wegen ihrer bloßen Kritik am Verhalten eines Labour-Stadtrats aufgesucht wurde. Polizisten in Zivil!

Großbritannien ist unter Starmer, seinem Diktator, rapide zu einem Polizeistaat verkommen. Die Überlegenheit, die wir einst hatten, als wir China dafür kritisierten, dass es Demonstranten verhaftet, ist uns nun unter den Füßen weggezogen worden. Wir sind zu China geworden. Die britische Polizei kann sich nicht mehr um Kriminalität kümmern, sondern ist lieber die „Gedankenpolizei“ und bedroht alte Damen.

Und so ist die Diskussion darüber, was ein Diktator ist, ziemlich albern, wenn nicht gar unpassend, da diejenigen, die sie führen, Teil einer Elite sind, die nur vorgibt, die Redefreiheit zu schätzen, sie aber in Wirklichkeit verabscheut. Farage kann in Bezug auf die Ukraine nicht ernst genommen werden, aber seine Kommentare lenken den Stümper in Richtung dunklerer Fragen. Wer finanziert ihn? Und wird sein eigener Traum, Premierminister im Vereinigten Königreich zu werden, lediglich die derzeitige Diktatur fortsetzen, die jeden zum Schweigen bringt, der ihn in Frage stellt? Sein Ruf, dünnhäutig zu sein und jeden aus seiner Partei auszuschließen, der seine Ideen in Frage stellt, ist bereits etabliert. Auch seine Abneigung gegen die britischen Medien ist bekannt. Zuvor in Brüssel führte seine Entscheidung zur Einstellung des einzigen Magazins für freie Meinungsäußerung und Korruptionsbekämpfung, das er immer fürchtete, weil er befürchtete, seine eigene Untreue als MdEP aufzudecken. Und was Truss betrifft, die unfähigste Premierministerin, die Großbritannien in seiner langen Geschichte je hatte, deren diktatorischer Stil während ihrer Amtszeit die Wirtschaft zum Absturz brachte? Wie sollten wir ihre Unterstützung für Zelensky interpretieren? Bewundern sowohl Farage als auch Truss diesen Diktator? Das Problem ist nicht das Wort „Diktator“, sondern es geht vielmehr um die Menschen, die es für ihre eigenen Zwecke verwenden. Es ist nicht wichtig, ob Selenskyj ein Diktator ist oder nicht, sondern dass er kein Diktator ist, der Trump und seiner Clique hörig ist. Im Gegensatz zu Farage ist Selenskyj nicht die Art von Diktator, die wir mögen.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medienunternehmen Beiträge verfasst. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.



