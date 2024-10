https://strategic-culture.su/news/2024/10/18/zelenskys-victory-plan-is-a-delusional-distraction-from-the-need-for-diplomacy-and-peace/



Selenskyjs „Siegesplan“ ist eine wahnhafte Ablenkung von der Notwendigkeit von Diplomatie und Frieden

18. Oktober 2024

Das Kiewer Regime ist ein schmutziger Überrest, der wie seine früheren Nazi-Vorgänger beseitigt werden muss. Von einem „Siegesplan“ zu sprechen, ist nichts anderes als ein grausamer Witz, der die Qualen des ukrainischen Volkes verlängert

Nach wochenlangem Anpreisen eines sogenannten Siegesplans hat der ehemalige Komiker und illegitime ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj endlich seine große Idee enthüllt. Es ist in der Tat ein schlechter Scherz.

Selenskyj, der sein Wahlmandat schon vor Monaten überlebt und dann die geplanten Wahlen abgesagt hat, ist nicht einmal ein rechtmäßig gewählter Staatschef. Er ist das Oberhaupt einer Junta, die einen Kriegskonzern betreibt und die westlichen Steuerzahler um Hunderte Milliarden Dollar erleichtert.

Letzten Monat begann er, den US-Präsidenten Joe Biden über einen „Siegesplan“ zu informieren. Selenskyj hat auch bei den Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump Lobbyarbeit betrieben.

Über den Plan wurde alles geheim gehalten – obwohl Trump damals nicht beeindruckt zu sein schien.

Diese Woche traf sich der ehemalige Komiker in Militärkleidung mit den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, um zu enthüllen, wie das von der NATO unterstützte Kiewer Regime Russland besiegen würde. Es ist grotesk, ihn mit europäischen Politikern an einem großen runden Tisch sitzen zu sehen. Dies geschieht, während russische Streitkräfte die Überreste der Fußsoldaten Kiews und NATO-Söldner in der östlichen Region der ehemaligen Ukraine zermürben.

Die Marionette des Kiewer Regimes hat nichts Neues zu bieten. Es läuft alles darauf hinaus, um mehr Waffen und Geld zu betteln und verzweifelte Wunschlisten von Langstreckenraketen zu erstellen, mit denen russisches Territorium getroffen werden kann, dem NATO-Bündnis beizutreten – und der ultimative Wahnsinn, dem Neonazi-Regime Atomsprengköpfe zu geben.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bezeichnete Zelenskys jüngsten Auftritt als lächerlich und als beängstigendes, verzweifeltes Glücksspiel, das den Dritten Weltkrieg auslösen könnte.

Das Spiel ist für den ukrainischen Hochstapler und sein korruptes Regime aus. Die Ukraine wurde zerstört, und über 600.000 ukrainische Soldaten sind ohne triftigen Grund umgekommen – nur für einen Stellvertreterkrieg, den die von den USA geführte NATO-Achse in dem wahnwitzigen Versuch, Russland irgendwie zu besiegen, wollte. Selenskyj und seine Clique machten mit und verdienten Geld mit dem Krieg.

Selbst in den westlichen Medien gibt es ernüchternde Eingeständnisse, dass der Stellvertreterkrieg für die von der NATO unterstützte Seite eine verheerende Niederlage bedeutet hat.

Dieser Konflikt hätte niemals stattfinden dürfen. Russland hatte Ende 2021 eine Reihe umfassender Vorschläge unterbreitet, um seine langfristigen Sicherheitsbedenken hinsichtlich der NATO-Erweiterung und der unermüdlichen Förderung einer Neonazi-Front in der Ukraine vor seiner Haustür auszuräumen. Moskaus vernünftiger Versuch der Diplomatie wurde von den arroganten USA und der NATO abgewiesen, in der Annahme, dass eine militärstrategische Niederlage gegen Russland erreicht werden könnte.

Es waren die westlichen Mächte, die sich für Krieg statt Diplomatie entschieden haben. Durch ihre kriminelle Rücksichtslosigkeit wurden viele Leben ukrainischer Militärs verschwendet und die ehemalige Sowjetrepublik wurde zerschlagen. Die Gebiete, die Russland eingenommen hat, waren historische russische Territorien und werden nicht zurückgegeben werden.

Das Kiewer Regime hat jegliches Recht auf Verhandlungen verwirkt. Seine gnadenlose Aggression und Russophobie bedeuten, dass die einzige Lösung seine vollständige Auslöschung ist. Russland baut das Regime und seine NATO-Ansprüche mit Gewalt ab.

Letztendlich werden die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Komplizen erkennen müssen, dass ihre kriminellen Machenschaften in der Ukraine besiegt wurden. Der Krieg muss beendet werden, indem Russlands rechtmäßige Forderungen nach Sicherheit zu seinen Bedingungen akzeptiert werden. Es hätte auf diplomatischem Wege auf einfache Weise geschehen können. Aber der Westen hat den schwierigen Weg gewählt.

Das Regime in Kiew ist ein schmutziger Überrest, der wie seine früheren Nazi-Vorgänger beseitigt werden muss. Von einem „Siegesplan“ zu sprechen, ist nichts weiter als ein grausamer Witz, der die Qualen des ukrainischen Volkes verlängert.

Amerikanische und europäische Staats- und Regierungschefs müssen verstehen, dass ihre Kriegsfantasien vorbei sind. Eher früher als später muss die Arbeit der Diplomatie und Vernunft beginnen. Das bedeutet, Russland mit dem Respekt zu behandeln, den es verdient.

Das Problem ist, dass die politischen Eliten des Westens so sehr von Arroganz und ideologischer Feindseligkeit gegenüber Russland geprägt sind, dass es schwer vorstellbar ist, wie sie nüchtern genug werden können, um mit echten Friedensverhandlungen zu beginnen.

Bis es soweit ist, hat Russland jedes Recht, den Feind zu zerschlagen und sicherzustellen, dass die NATO seine Nation niemals bedroht.

Als die Sowjetunion 1945 Nazi-Deutschland besiegte, war dies ein gewaltiger Sieg und ein Schlag gegen die faschistische Aggression. Tragischerweise wurde jedoch, wie die Geschichte gezeigt hat, der Weltfrieden nicht gesichert. Denn dies war nicht das Ende des westlichen Imperialismus. Das Biest kehrte immer wieder zurück. Die ideologische Krankheit muss ein Ende haben, wenn die Welt jemals dauerhaften Frieden schaffen will.

