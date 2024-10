Shin Bet Alleges Iran Spy Network Active for Two Years Haaretz reports that Iran has conducted a two-year campaign to build a major spy network in Israel. It

Shin Bet behauptet, dass iranisches Spionagenetzwerk seit zwei Jahren aktiv ist

Richard Silverstein

23. Oktober 2024

Teilen über:

Haaretz berichtet, dass der Iran eine zweijährige Kampagne durchgeführt hat, um ein großes Spionagenetzwerk in Israel aufzubauen. Es hat israelische Juden und palästinensische Bürger in mehreren verschiedenen Zellen rekrutiert, die jeweils mit unterschiedlichen Missionen beauftragt wurden, darunter die Aufklärung militärischer Einrichtungen und die Verfolgung eines pensionierten leitenden Nuklearwissenschaftlers.

CBS News beschreibt die Mission einer Zelle, deren Mitglieder diese Woche verhaftet wurden:

„Das Netzwerk führte landesweit umfangreiche Aufklärungsmissionen auf Stützpunkten der israelischen Verteidigungskräfte durch, wobei der Schwerpunkt auf Luftwaffen- und Marineeinrichtungen, Häfen, Standorten des Iron-Dome-Systems und Energieinfrastrukturen wie dem Kraftwerk Hadera lag.“…

Die Arbeit … bestand darin, strategische Standorte zu fotografieren und zu dokumentieren, wobei die gesammelten Daten … an iranische Agenten übergeben wurden, wie die Polizei mitteilte.

„Die Ermittlungen führten zur Beschlagnahme umfangreicher Materialien, die von den Mitgliedern des Netzwerks für iranische Agenten zusammengestellt wurden„, wird ein Beamter des israelischen Inlandsgeheimdienstes [Shin Bet] in der Polizeimitteilung zitiert.

„Dazu gehörten Fotos und Videos von zahlreichen IDF-Stützpunkten in ganz Israel, Häfen und Energieinfrastruktur. Es wird davon ausgegangen, dass diese Aktivitäten dem Staat einen Sicherheitsschaden zugefügt haben“, so die Polizei.

Mitglieder der Gruppe seien auch damit beauftragt worden, auf Geheiß der iranischen Agenten Informationen über mehrere israelische Staatsbürger zu sammeln, hieß es.

Moti Maman, 72, ein vom Iran angeworbener Serienprahler, der angeblich Netanjahu und Gallant ermorden sollte

Haaretz erwähnt weitere wichtige Orte:

Sie wurden beauftragt, Informationen über Stützpunkte der israelischen Luftwaffe im Süden und Norden [einschließlich Nevatim, Heimat der F-35-Staffel] und über andere Militärstandorte zu sammeln. Weitere Ziele waren das Hauptquartier des Mossad und die Geheimdiensteinheit 8200, beide … nördlich von Tel Aviv.

Mitglieder einer der Zellen waren aserbaidschanische Israelis, die vor zehn Jahren nach Israel ausgewandert waren. Angeblich wurden sie von iranischen Agenten in Aserbaidschan und der Türkei angesprochen, die sie erfolgreich rekrutierten und ihnen Aufträge erteilten, wofür sie Hunderttausende Dollar in Kryptowährung erhielten.

Die Wahl der Aserbaidschaner ist interessant, da Aserbaidschan eine Brutstätte der Spionage ist, in der iranische und israelische Agenten um Informationen, Einfluss und das Sammeln von Geheimdienstinformationen konkurrieren. Die Rekrutierung eines aserbaidschanisch-israelischen Agenten wäre eine wertvolle Errungenschaft, je nach den Fähigkeiten des Rekruten. In diesem Fall scheinen sie Mangelware gewesen zu sein. Außerdem wurden zwei russisch-israelische Spione in russischer digitaler Währung bezahlt.

Die Iraner durchsuchten Social-Media-Plattformen, insbesondere Telegram, nach potenziellen Rekruten. Nachdem sie diese als potenzielle Ziele identifiziert hatten, sprachen sie sie in Chats an und bauten die Beziehung durch weitere Kontakte aus.

Der Gaza-Krieg veranlasste den Iran, seine Spionageanstrengungen zu verstärken

Es ist offensichtlich, dass die Iraner ihre Bemühungen, in den militärischen Geheimdienstapparat Israels einzudringen, angesichts des Gaza-Konflikts und der Unterstützung des Iran für die Hamas und die Hisbollah intensiviert haben. Die Geheimdienste des Landes erkannten, dass sie Spione in Israel brauchten, um an Wissen zu gelangen, das sie von außerhalb Israels nicht erhalten konnten. Diese Informationen würden es ihnen ermöglichen, geeignete Ziele zu identifizieren, falls es zu Feindseligkeiten kommen sollte (was auch der Fall war).

Die Liste der Spionageaktivitäten war beeindruckend und man kann verstehen, warum in der Anklageschrift darauf hingewiesen wird, dass sie die Staatssicherheit gefährdeten. Aus diesem Grund ist es kaum zu glauben, dass die Spionageabwehr des Shin Bet diese Aufklärungsmissionen in den geheimsten Militäreinrichtungen des Landes nicht aufgedeckt hat. Auch sollten derart umfangreiche Zahlungen aufgedeckt werden und die Alarmglocken schrillen lassen. Haaretz berichtet, dass eine der Zellen zwei Jahre lang „vor der Nase“ des Geheimdienstes operiert hatte.

Der Shin Bet untersucht praktisch jede Facette des iranischen Geheimdienst- und Militärapparats. Dazu gehört auch die Aufdeckung der Unterwanderung des Landes durch den Iran über israelische Agenten. Es scheint unwahrscheinlich, dass der Shin Bet solche Aktivitäten iranischer Agenten nicht aufgedeckt hätte.

Eine andere Möglichkeit ist, dass der Shin Bet die Operation doch aufgedeckt hat und sie weiterlaufen ließ, um Informationen über die Methoden des iranischen Geheimdienstes zu sammeln. Ersteres würde jedoch niemals zulassen, dass tatsächliches Spionagematerial an die Iraner weitergegeben wird, wie im obigen kursiv gedruckten Abschnitt behauptet wurde.

Schließlich möchte ich die Möglichkeit ansprechen, dass viele dieser Spione möglicherweise gar nicht vom Iran rekrutiert wurden, sondern vom Shin Bet dazu verleitet wurden, Verbrechen zu begehen, für die er sie dann anklagen könnte. Ich habe einen israelischen Sicherheitsbeamten gefragt, ob sie von Iranern angesprochen oder von Shin-Bet-Agenten angelockt wurden. Er weigerte sich, dazu Stellung zu nehmen.

Es ist sogar möglich, dass ihnen nicht gesagt wurde, für wen sie arbeiten, oder dass ihnen gesagt wurde, sie würden für ein anderes Land als den Iran arbeiten.

Die Politik der Spionage

Heutzutage geschieht in Israel nichts, was nicht ein politisches Hintergedanken hat – vom Gazastreifen bis zu diesem „Spionageskandal“. Es sind zwei verschiedene Interessen am Werk. Das einfachste ist der Shin Bet, dessen bevorzugte Darstellung darin besteht, dass er einmal mehr bewiesen hat, dass er die Sicherheit des Staates und seiner Bürger schützt. Dies ist für sein Image von entscheidender Bedeutung, das am 10.7. einen enormen Schlag erlitten hat. Das war ein katastrophales Sicherheitsversagen für den gesamten militärischen Geheimdienstapparat. Ein Versagen, dem sich weder der eine noch der andere stellen wollte; und dem sich die Nation nicht gestellt hat.

Israelische Spione, die für den Iran arbeiten, innerhalb des Staates selbst zu entlarven und dabei ihre eigenen für schnöden Mammon zu gefährden: Das war eine Rolle, die der Geheimdienst spielen sollte. Sie würde einen Teil dieses verlorenen Ansehens wiederherstellen.

Aber es ist schwierig, genau zu wissen, was der Geheimdienst aufgedeckt hat. War es so ernst, wie er jetzt behauptet? Wie gut waren die gesammelten Informationen? Wir wissen, was der Shin Bet behauptet: dass er Mata Hari und die Rosenbergs in einer Person gefangen hat. Nach dem wenigen, was über die Verdächtigen bekannt ist, waren sie jedoch nicht gerade hochkarätige oder vorbildliche Bürger. Sie waren verschuldet, psychisch angeschlagen und Mitglieder krimineller Banden. Genau die Art von Verlierern, die Raubtiere als Opfer suchen. Die Frage ist: Waren die Raubtiere Iraner oder Israelis?

Der iranische Spionageskandal spielt Bibi in die Hände

Aber Netanjahus Interesse ist noch größer. Israel plant einen Angriff auf den Iran. Ich glaube, es wird kein zurückhaltender Angriff sein, sondern ein verheerender.

Bibi ist ein gewiefter Politiker. Er weiß, dass er, wenn Israel einen solchen Schlag ausführen will, die Israelis und die Welt darauf vorbereiten muss. Er muss etwas Überzeugenderes als die übliche Kriegslust und die visuellen Hilfsmittel der UNO vorbringen. Was könnte man Besseres bieten als serielle Spionageskandale: Der Iran infiltriert Israel und überredet die Israelis, ihre eigenen Leute zu verraten. Die Israelis fühlen sich dadurch nackt und bloß, und ihr Anführer tritt vor, um ihnen zu versichern, dass alles in Ordnung ist. Bibi kümmert sich um die Seinen. Die Bedrohung wurde neutralisiert. Ihr seid jetzt sicher, Bibi hat das Sagen.

Er hat ein anderes Publikum, um das er sich sorgt: die Welt. Um den Iran anzugreifen, muss er die Welt davon überzeugen, dass der Iran die Strafe verdient, die er verhängen wird. Der iranische Raketenangriff auf Israel ist ein Anfang.

Aber ein Spionageskandal ist ein besonderes Geschenk. Jedes Land hat sie: Großbritannien hatte Kim Philby. Die USA hatten die Rosenbergs. Sie nutzen eine tiefe Verwundbarkeit des Menschen aus: Verrat durch die eigenen Leute. So erzählt Bibi der Welt, dass der Iran nicht nur ein „Terrornetzwerk“ unterhält, sondern bis ins Herz seiner Feinde vordringt. Er macht Bürger zu Verrätern. Das ist ein dramatisches Drehbuch, das Bibi, der vollendete Verkäufer, ausschlachten kann.

Mission: Bibi töten

In einem anderen Fall wurde auch ein in der Türkei lebender israelischer Geschäftsmann, Moti Maman, 72 Jahre alt, in die Falle gelockt. Er war von seinen Auftraggebern mit der Vorbereitung eines Attentats auf Bibi Netanyahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant beauftragt worden. Sie wiesen ihn an, die für den Auftrag erforderliche Ausrüstung und Materialien zu kaufen. Aber anscheinend ging es nicht viel weiter. Seine Entschädigung war wesentlich geringer als die des oben beschriebenen mutmaßlichen Spionagerings.

Seine Nachbarn beschrieben ihn als jemanden mit einer lebhaften Fantasie (wohlwollend ausgedrückt), der zu verschiedenen Zeiten behauptete, er arbeite für den Mossad oder die Einheit 8200. Sie „lachten“ ungläubig. Sie ahnten nicht, dass er für den Iran arbeitete (oder glaubte, für den Iran zu arbeiten).

Zu Mamans Missgeschicken gehörte, dass er von einer Rumänin angelockt wurde, die ihn um alles brachte, was er besaß. In einem anderen Fall schloss er ein Geschäft mit einem Partner in Afrika ab und machte sich dann mit den ihm anvertrauten Geldern aus dem Staub. Einem anderen Bekannten zufolge verkehrte er in Nahariya in kriminellen Kreisen. Er hatte auch mit der palästinensischen Unterwelt zu tun. Andere sagen, er sei aufgrund seiner Gutgläubigkeit möglicherweise ausgenutzt und in diese Falle gelockt worden. Einheimische israelische Bewohner, die ihn kannten, vermuteten, dass er möglicherweise einen umgekehrten Betrug plante, bei dem er vorgab, das zu tun, was die Iraner als Gegenleistung für eine Entschädigung verlangten, und sie dann im Regen stehen ließ.

Auf jeden Fall scheint Mamans Fall zweifelhaft zu sein. Entweder waren die Iraner dumm, ihn anzuwerben, oder der Shin Bet ist dumm, ihn als gefährlichen Spion und Bedrohung für den Staat zu behandeln.

In jeder Gesellschaft wird es immer solche Individuen geben. Das ist eine menschliche Schwäche. Nur verachtenswerte Spionageagenturen, die verzweifelt nach einem „Fang“ suchen, würden solche Menschen ausnutzen, die nicht in der Lage sind, eine Fliege zu töten, geschweige denn einen Premierminister.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …