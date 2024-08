https://www.trtworld.com/opinion/is-the-us-willing-to-pay-the-price-of-an-iran-israel-escalation-18196313



Sind die USA bereit, den Preis für eine iranisch-israelische Eskalation zu zahlen?

Von Hannan Hussain

15. August 2024

AFP

Die Regierung von Präsident Joe Biden rüstet Israel weiterhin auf und behauptet, ein Vermittler des Friedens in der Region zu sein. Doch dieser Ansatz verursacht den USA erhebliche Kosten im In- und Ausland.

Aus dem Südlibanon abgefeuerte Raketen werden von Israel im Norden Israels abgefangen, am 4. August 2024, inmitten anhaltender grenzüberschreitender Zusammenstöße zwischen israelischen Truppen und libanesischen Hisbollah-Kämpfern. / Foto: AFP

Während die Welt abwartet, wie der Iran auf die beiden jüngsten Morde an führenden Politikern durch Israel reagiert, müssen die Vereinigten Staaten sorgfältig abwägen, welche Rolle sie bei den nächsten Ereignissen spielen wollen.

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat sich nach der Ermordung von Ismail Haniyeh, einem ehemaligen hochrangigen Hamas-Politbüroleiter, der letzten Monat in Teheran ermordet wurde, und dem Tod des ranghohen Hisbollah-Militärbefehlshabers Fuad Shukr in Beirut auf „eine Reihe bedeutender Angriffe“ durch den Iran und seine Stellvertreter vorbereitet.

Die zunehmende militärische Unterstützung der USA für Israel deutet auf eine wachsende Besorgnis hin. Biden hat Kriegsschiffe und ein U-Boot in den Nahen Osten entsandt, um sich auf eine iranische Reaktion vorzubereiten, und außerdem Waffenverkäufe in Milliardenhöhe genehmigt, um das zu unterstützen, was er als „Israels Fähigkeit, aktuellen und zukünftigen feindlichen Bedrohungen zu begegnen“ rechtfertigt.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass eine weitere Aufrüstung Israels die Bedrohungswahrnehmung des Irans und seiner Stellvertreter verringern wird.

Gleichzeitig hat Biden in der offensichtlichen Hoffnung, jede Art von Vergeltung abzuwehren, seinen Vorstoß für einen Waffenstillstand im Gazastreifen erneuert, der nach iranischer Aussage seine Aktionen verzögern könnte. Israel hat jedoch den Waffenstillstandsprozess im Gazastreifen immer wieder blockiert.

Und die Botschaft aus Teheran war laut und deutlich: Es wird sich dem westlichen Druck nicht beugen.

„Solche Forderungen (zur Vermeidung von Vergeltungsmaßnahmen) entbehren jeglicher politischer Logik, stehen im völligen Widerspruch zu den Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts und stellen eine überzogene Forderung dar“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanani, diese Woche.

Ist Washington also bereit, den Preis für eine israelisch-iranische Eskalation im Nahen Osten zu zahlen?

Unbefristetes Engagement

Für Teheran ist ein Angriff notwendig, weil die Ermordung Haniyehs auf iranischem Boden stattfand. In der Zwischenzeit wird Israel seine Reaktion auf diesen möglichen Angriff wahrscheinlich als notwendige „Selbstverteidigung“ rechtfertigen.

Ein Angriff und Gegenangriff könnte einen Kreislauf der Aggression in Gang setzen, der Washington noch tiefer in einen eskalierenden regionalen Krieg hineinzieht.

Die USA sagen, dass sie das nicht wollen. Nachdem Israel im April in Syrien zwei iranische Generäle getötet hatte, setzten die USA Israel unter Druck, einen umfassenden Angriff auf die Hisbollah – den wichtigsten Verbündeten des Iran – zu vermeiden, und stellten fest, dass Israel in einer langfristigen Konfrontation nicht siegen würde.

In der Tat könnte ein Konflikt an mehreren Fronten zwischen Israel und iranischen Stellvertretern, vor allem der Hisbollah, die Grenzen der bedingungslosen Unterstützung Israels durch die USA und ihre eigene Krisendiplomatie in der Region austesten.

Bedenken Sie auch den zweideutigen Charakter der iranischen Angriffe und deren Zeitpunkt. Iranische Milizen könnten sich an jedem beliebigen Angriff Teherans beteiligen, so dass es für Washington schwierig ist, mögliche Angriffe aus dem Libanon, Iran, Syrien, Irak oder Jemen gegen Israel vorherzusagen und ihnen zuvorzukommen.

Es gibt auch diplomatische Kosten. Die Regierung Biden setzt sich für eine „dringende“ diplomatische Lösung zwischen Israel und der Hisbollah ein und betrachtet die Vereinbarung als entscheidend für die Vermeidung eines größeren regionalen Krieges.

Sie riskiert jedoch, die hart erkämpfte diplomatische Dynamik zu verlieren, wenn Israel eine unverhältnismäßige militärische Antwort gegen den Iran verfolgt oder „Mehrfronten-Schlachtpläne“ umsetzt, um offensive Angriffe „überall und in jeder Region“ zu rechtfertigen.

Verschlechterung der öffentlichen Stimmung

Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die öffentliche Meinung. Die Amerikaner sind nur wenig geneigt, die USA in einen weiteren Krieg zu verwickeln. Umfragen zeigen, dass die meisten Amerikaner gegen die Entsendung von US-Truppen zur Verteidigung Israels sind. Seit Israels Angriff auf den Gazastreifen im vergangenen Jahr ist die öffentliche Unterstützung für einen solchen Schritt stetig gesunken.

Jede iranisch-israelische Eskalation könnte daher in Washington die Entscheidung über die Teilnahme an einem unpopulären Krieg in die Höhe treiben und das Risiko bergen, zahlreiche junge Wähler vor den Präsidentschaftswahlen im November zu verprellen.

Obwohl eine Mehrheit der Amerikaner die Entsendung von US-Truppen zur Verteidigung Israels im Falle eines Angriffs ablehnt, unterstützen sie den Einsatz amerikanischer Streitkräfte als Friedenstruppen im Rahmen eines Abkommens zwischen Israel und den Palästinensern. Weitere Umfrageergebnisse des @ChicagoCouncil: https://t.co/M7tqya3sNt

– Chicago Council on Global Affairs (@ChicagoCouncil) August 12, 2024

Steuergelder sind ein weiterer limitierender Faktor. Der Kongress und die US-Öffentlichkeit sind zunehmend uneins über Washingtons Ausgaben für „endlose Kriege“ – eine Anspielung auf die jahrelangen US-Invasionen in Afghanistan und im Irak, die wenig greifbaren Nutzen gebracht haben.

Eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran könnte Washington dazu veranlassen, seine Militärausgaben für Israel aufzustocken und hart verdiente Steuergelder für einen weiteren Krieg zu verwenden.

Israels Krieg gegen Gaza hat Tausende von Amerikanern dazu veranlasst, gegen die Finanzierung des Krieges durch die USA zu protestieren, und viele weigern sich, ihre Steuern zu zahlen. All diese Faktoren könnten es Washington im Falle einer israelisch-iranischen Eskalation schwer machen.

Gefährdung der US-Truppen

Eine iranisch-israelische Eskalation könnte auch die militärischen Einrichtungen der USA in der Region gefährden. Dazu gehören zahlreiche US-Truppen, die auf kleineren Militärstützpunkten in der Region stationiert sind.

Kann es Israel davon abhalten, die Hisbollah anzugreifen, dieselbe Gruppe, die die USA diplomatisch ansprechen wollen? Und was ist Washingtons eigenes Endspiel inmitten von Israels tobendem Krieg in Gaza und darüber hinaus?

Eine regionale Eskalation und eine Ausweitung des 10-monatigen Krieges Israels könnte die Intensität künftiger Angriffe deutlich erhöhen. Schließlich haben mit dem Iran verbündete Milizen während der ersten Monate des israelischen Gaza-Krieges Dutzende Male US-Streitkräfte im Irak angegriffen.

Die Ausweitung des Krieges Israels gegen den Iran könnte den Eintritt mächtigerer Akteure wie der Hisbollah signalisieren und ernsthafte Fragen zu Washingtons strategischen Interessen im Nahen Osten aufwerfen.

Kann es Israel davon abhalten, die Hisbollah anzugreifen, dieselbe Gruppe, die die USA diplomatisch ansprechen wollen? Und was ist Washingtons eigenes Endspiel inmitten von Israels tobendem Krieg in Gaza und darüber hinaus?

Alternative Optionen

Anstatt Israel weiterhin großzügig zu bewaffnen, hat die Regierung Biden einige unmittelbare Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Sie kann Waffenverkäufe als Druckmittel einsetzen, um Israel zu einem Waffenstillstand zu bewegen.

AP

Israelische und amerikanische Flaggen werden während eines Treffens zwischen Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett im Pentagon in Washington gezeigt, Mittwoch, 25. August 2021.

Monatelang haben Milliarden von Dollar an uneingeschränkter Militärhilfe die israelische Haltung gegenüber einem Waffenstillstand im Gazastreifen verhärtet und zu einem erheblichen Vertrauensdefizit zwischen Israel und der Hamas geführt. Dieses Vertrauensdefizit droht nun die unter hohem Druck stehenden Vermittlungsbemühungen in Doha zu gefährden.

Die Einstellung der israelischen Waffenlieferungen könnte daher ein deutliches Signal an die Führung des rechtsextremen israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu senden, dass die USA nun wollen, dass der tobende Krieg zu seinen eigenen Bedingungen beendet wird.

Die USA sollten auch längst überfällige Strafen gegen Israel verhängen, weil es systematisch gegen das Völkerrecht verstößt und von Militäreinheiten in Gaza gefoltert wird. All dies sind grobe Verstöße gegen das Leahy-Gesetz, das die USA per Gesetz dazu verpflichtet, die Unterstützung für Militäreinheiten, die an Rechtsverletzungen beteiligt sind, einzustellen.

Die Zeit läuft ab

Die Zeit wird knapp. Washington hat sich in dieser Woche mit Ägypten und Katar zu einer neuen Runde von Waffenstillstandsgesprächen getroffen, um den Krieg im Gazastreifen zu beenden – ein Ergebnis, das laut Biden einen iranischen Angriff auf Israel verhindern könnte.

Doch der Optimismus über einen von den USA vermittelten Waffenstillstand ist übertrieben. Teheran hat sich geweigert, an direkten Gesprächen über einen Waffenstillstand teilzunehmen, und der Hisbollah nahestehende Beamte bestätigten gegenüber Reuters, dass ein iranischer Vergeltungsschlag bevorstehe.

Dies ist wichtig, denn Washington drängt auf mehr Kommunikationswege mit Teheran, um einen iranischen Schlag um jeden Preis zu begrenzen oder zu verhindern. Es verlässt sich jedoch auf einen Waffenstillstandsprozess, dem es an Glaubwürdigkeit mangelt und der von Israel dazu benutzt wurde, Attentate zu verüben und Fortschritte bei der Vermittlung zu blockieren.

Wenn es den USA heute nicht gelingt, ihren wichtigsten Verbündeten Israel zu zügeln, setzen sie ihre eigenen Interessen aufs Spiel. Die Gefahr eines größeren regionalen Krieges untergräbt die Krisendiplomatie Washingtons, riskiert eine langfristige Schädigung der US-Militärressourcen in der Region und hat kaum Einflussmöglichkeiten, um einen bevorstehenden Angriff des Iran auf Israel zu verhindern.

Washington trägt die Schuld für die gleiche Eskalation, die es zu vermeiden sucht.

QUELLE: TRT Welt

Hannan Hussain ist ein Spezialist für internationale Angelegenheiten und Autor. Er war Fulbright-Stipendiat für internationale Sicherheit an der Universität von Maryland und war Berater des New Lines Institute for Strategy and Policy in Washington. Hussains Arbeiten wurden von der Carnegie Endowment for International Peace, dem Georgetown Journal of International Affairs und der Express Tribune (Partner der International New York Times) veröffentlicht.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …