Warum ich den Dienst verließ: Militärische Geheimdienstlerin Josephine Guilbeau über die Ukraine, Gaza und den Niedergang der USA Von Greg Stoker

https://www.mintpressnews.com/why-i-left-the-service-military-intel-officer-josephine-guilbeau/288141/



Von Greg Stoker

15. August 2024

Inzwischen ist uns der grundlegende Mechanismus der US-Außenpolitik klar geworden: der Einsatz harter Gewalt, einschließlich der Androhung oder des tatsächlichen Einsatzes militärischer Interventionen und wirtschaftlicher Sanktionen, um vermeintliche Rivalen wie Russland, China und in geringerem Maße auch den Iran und die Achse des Widerstands einzudämmen und zu isolieren. Für diejenigen, die mit den Desinformationsoperationen der westlichen Medien und Geheimdienste vertraut sind, wird es immer deutlicher, dass die harte Macht der USA einen beispiellosen Niedergang erlebt.

Die schiere Trägheit des US-Imperiums wird auf absehbare Zeit ein gewisses Maß an globaler Dominanz gewährleisten, aber wir haben den Ereignishorizont überschritten, und sein Niedergang ist unvermeidlich. Aus militärischer Sicht wurde dieser Niedergang durch den ironisch als „Globaler Krieg gegen den Terror“ bezeichneten Krieg beschleunigt, in dessen Verlauf die Vereinigten Staaten zwei öffentlichkeitswirksame „Kontingenzoperationen“ im Irak und in Afghanistan sowie mehrere verdeckte Aktionen in Libyen, Somalia, Syrien und im Jemen durchführten, die kaum sichtbar waren – alles unter Vorwänden, die bestenfalls höchst fragwürdig und schlimmstenfalls geradezu kriminell waren.

Alle außer dem militärisch-industriellen Komplex haben im „Krieg gegen den Terror“ verloren. Die führenden Rüstungsunternehmen gaben während des Afghanistankrieges 1 Milliarde Dollar für Lobbyarbeit aus und erhielten dafür 2 Billionen Dollar. Der Krieg verlagerte die industrielle Basis der amerikanischen Kriegsführung von einer auf hochintensive Konflikte ausgerichteten Industrie, die eine schnelle Massenproduktion von Ausrüstung, Fahrzeugen und Munition erfordert, zu einer Industrie, die sich auf spezialisierte Forschungs- und Entwicklungsverträge für Waffen konzentriert, die wahrscheinlich nur theoretische Abschreckungsmittel bleiben werden. Schließlich liegt das eigentliche Geld im letztgenannten Bereich.

Der „Krieg gegen den Terror“ wird auch weithin als ein wesentlicher Faktor für die anhaltende und sich verschärfende Rekrutierungskrise beim US-Militär angesehen. Laut dem Modern War Institute in West Point spukt das „Gespenst des GWOT“ weiterhin im US-Militär und dient als abschreckendes Beispiel für eine fehlgeleitete und gewalttätige Außenpolitik.

„Dies sind die langfristigen Folgen der Entscheidung, unsere Streitkräfte nach Übersee zu schicken, ohne klare, eindeutige und realistische Ziele, auf die wir unsere Ressourcen und unsere harte Macht ausrichten können, in einen Krieg, der nicht zu gewinnen war und in dem trotzdem Menschenleben geopfert wurden“, erklärte das Institut.

Die Vereinigten Staaten wiederholen ihre gescheiterte Außenpolitik, indem sie im Stellvertreterkrieg in der Ukraine, beim Völkermord im Gazastreifen und bei der Militarisierung gegen China ihre aggressive und kriegerische Haltung verdoppeln. Dieses systemische Kaskadenversagen wird die jüngeren Generationen nur noch weiter vom Militärdienst isolieren und die bestehenden, erfahrenen Mitglieder des Militärs entfremden. Trotz ihrer aggressiven Außenpolitik sind die Vereinigten Staaten sowohl in Bezug auf die Industrie als auch auf die Arbeitskräfte nicht darauf vorbereitet, einen Krieg auf Augenhöhe zu führen.

Heute Abend ist Josephine Guilbeau bei State of Play zu Gast, eine ehemalige Sanitäterin der US-Armee, die über ein Jahrzehnt als Offizierin des militärischen Geheimdienstes diente. Guilbeau arbeitete als All-Source Intelligence Analyst beim Verteidigungsnachrichtendienst und im Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes in Washington, D.C. Sie diente auch als Cyber-Operations-Offizier während des Afghanistankrieges und verließ vor kurzem einen sechsstelligen Job bei einem staatlichen Auftragnehmer, um sich gegen die US-Kriegsmaschinerie einzusetzen und zu organisieren.

Greg Stoker ist ein ehemaliger Ranger der US-Armee mit einem Hintergrund in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er militärischer und geopolitischer Analyst und Social Media „Influencer“, obwohl er diesen Begriff hasst.

