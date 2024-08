https://electronicintifada.net/content/piles-flesh-were-everywhere/48351



„Überall lagen Fleischhaufen“

Von Mustafa al-Jaro

16. August 2024

Familien von palästinensischen Märtyrern bei israelischen Angriffen trauern, als sie die Leichen der Toten aus der Leichenhalle des Nasser-Krankenhauses zur Beerdigung in Khan Younis im südlichen Gazastreifen bringen, 13. August 2024.

Abdullah Abu Al-Khair APA-Bilder

Während dieses Krieges habe ich schreckliche Massaker miterlebt, insbesondere im Viertel Shujaiya in Gaza-Stadt, wo ich lebte, bevor ich zwangsumgesiedelt wurde. Im Juli sah ich das, was wir in Gaza einen Feuergürtel nennen, ein Sperrfeuer von aufeinanderfolgenden Raketen, die auf ein Gebiet gerichtet waren.

Das war einer der schwierigsten Momente, die ich je erlebt habe.

Aber der vergangene Samstag, der 10. August, war ebenso entsetzlich. Ich war erneut Zeuge eines weiteren Massakers, das von Israel verübt wurde.

Ich wartete auf meinen Vater, der mit mir zum Fajr-Gebet ging, das im Morgengrauen, gegen 4 Uhr morgens, stattfindet. Meine Familie und ich wurden in das Viertel al-Daraj in Gaza-Stadt umgesiedelt, und wir wollten wie üblich zur Tabaeen-Schule gehen, um zu beten, weil es dort einen Gebetsraum gibt.

Doch mein älterer Vater wurde bei seinen Waschungen vor dem Gebet aufgehalten.

Ich hörte ein lautes und erschreckendes Geräusch, und überall suchten die Menschen nach der Quelle des Lärms.

Ich stand unter Schock. Ich wusste, dass mein Freund Hassan und sein Bruder Ali, 7, zum Gebetsraum gegangen waren. Ich rief Hassan an, der Gott sei Dank noch am Leben war. Er sagte, dass Israel den Gebetsraum bombardiert hatte und dass er Ali nicht finden konnte.

Mein Vater und ich gingen in das Gebiet, um zu sehen, was wir tun konnten, da ich als Sanitäter ausgebildet bin. Die Märtyrer lagen überall. Es gab keine unversehrten Körper, nur Teile von Menschen. Ich sah die Überreste von Kindern und vertriebenen Menschen, die überall verstreut lagen.

Der Anblick war unbeschreiblich. Wir wissen jetzt, dass die israelischen Bomben mindestens 100 Menschen getötet haben.

Schreie und Weinen erfüllten die Gegend um die Schule, aus der dichter Rauch quoll. Krankenwagen trafen ein und Sanitäter begannen, die menschlichen Überreste einzusammeln und in Säcke zu packen. Ali konnten wir nicht finden. Hassan fragte die Rettungskräfte, was er jetzt tun solle und wie er seine Mutter informieren solle. Wo ist sein Bruder hin? Sie gaben ihm einen 35-Pfund-Sack mit menschlichen Überresten, vermutlich die seines Bruders.

Überall lagen Haufen von Fleisch herum. Es gelang uns, einigen der Verletzten zu helfen und sie ins Krankenhaus zu bringen.

Ein Junge, etwa 16 Jahre alt, war in einem schlechten Zustand. Sein Unterkörper war zerquetscht und seine Gliedmaßen waren verstümmelt. Ich habe ihn selbst ins Krankenhaus getragen, da die Krankenwagen voll waren.

Seine linke Hand war amputiert, und seine anderen Wunden waren tief. Aus seinen zertrümmerten Beinknochen wurden Fragmente eines menschlichen Schädels geborgen, ebenso wie Zähne und die Reste eines Unterkiefers.

Es fällt mir schwer, mich an diese Szene zu erinnern und sie zu beschreiben, denn sie überstieg das, was mein Geist und mein Herz ertragen konnten.

Mein Vater und ich transportierten Dutzende von Schwerverletzten ins Krankenhaus, obwohl viele von ihnen jetzt wahrscheinlich tot sind, während sie in den Krankenhausfluren auf ihre Behandlung warteten.

Während all dies geschah, erzählte ich in meinem Kopf alles, was ich sah. Ich war ein lebendiger Zeuge. Wäre mein Vater bei seinen Waschungen schneller gewesen, wären wir vielleicht auch getötet worden, unsere Körperteile in einem Haufen zerstückelter Körperteile, die nicht identifiziert werden konnten.

Ich verspürte den starken Wunsch, dass die ganze Welt erfährt, was in Gaza wirklich vor sich geht. Doch was dort geschieht, lässt sich nicht in Worte fassen, und weder der Verstand noch das Herz können es ertragen.

Mustafa al-Jaro ist ein freiwilliger Sanitäter in Gaza.

