10. November 2023

Der Hunger nach Völkermord und ethnischer Säuberung färbt die Äußerungen hoher israelischer Beamter und hat ihr Verhalten in diesem Krieg beeinflusst. Das Gerede über zivile Opfer wird unter den Tisch gekehrt, ebenso wie die Forderung nach einem Waffenstillstand, schreibt Vijay Prashad.

Sind Sie ein Mensch wie wir?

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

10. November 2023

Mehr als 10.000 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober von israelischen Streitkräften im Gazastreifen getötet, fast die Hälfte davon Kinder, so der jüngste Bericht des Sprechers des Gesundheitsministeriums von Gaza, Dr. Ashraf Al-Qudra. Mehr als 25.000 weitere Menschen wurden verletzt, Tausende sind noch unter den Trümmern begraben.

In der Zwischenzeit haben israelische Panzer begonnen, Gaza-Stadt einzukesseln, wo vor einem Monat noch 600.000 Menschen lebten, deren Viertel jetzt aber größtenteils leer stehen, weil die Bewohner verzweifelt in die südlichen Schutzgebiete des Gazastreifens geflohen sind und Israel Tausende von palästinensischen Zivilisten in ihren Häusern umgebracht hat.

Israel hat die Stadt abgeriegelt und mit Razzien begonnen, bei denen es von Tür zu Tür geht, um den Terror der Besatzung vom Himmel auf die Straße zu bringen. Diejenigen, die in ihren Häusern auf diese Razzien warten, könnten das Gedicht von Mahmoud Darwish (1941-2008) flüstern, das an den israelischen Soldaten gerichtet ist, der bereit ist, die Tür eines palästinensischen Hauses einzutreten:

Du da, an der Schwelle unserer Tür,

komm herein und trinke arabischen Kaffee mit uns

(du darfst fühlen, dass du ein Mensch bist wie wir)

Du da, an der Schwelle unserer Tür,

komm aus unserem Morgengrauen heraus

damit wir sicher sein können, dass

wir Menschen sind wie ihr

Wenn die israelischen Soldaten anfangen, von Tür zu Tür zu gehen, wird es keine Zeit für Kaffee geben, nicht nur, weil es keinen Kaffee oder kein Wasser mehr gibt, sondern weil den israelischen Soldaten gesagt wurde, dass Palästinenser keine Menschen sind. Stattdessen hat man ihnen gesagt, dass Palästinenser Terroristen und Tiere sind. In den Augen der Besatzer ist die einzige Behandlung, die Palästinenser verdienen, dass man sie angreift, erschießt, tötet und völlig ausrottet.

Der Hunger nach Völkermord und ethnischer Säuberung färbt die Aussagen hochrangiger israelischer Beamter und hat ihr Verhalten in diesem Krieg beeinflusst. Das Gerede über zivile Opfer wird unter den Tisch gekehrt, ebenso wie die Forderung nach einem Waffenstillstand. Der Sprecher des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF), James Elder, sagte zu dieser Situation: „Gaza ist zu einem Friedhof für Tausende von Kindern geworden. Für alle anderen ist es die Hölle auf Erden“.

Laila Shawa (Palästina), Target 2009, 2009.

Selbst wenn hochrangige US-Beamte von einer „humanitären Pause“ sprechen, beschaffen sie weiterhin Milliarden von Dollar und weitere Waffensysteme für das israelische Militär. Die Idee einer „humanitären Pause“ ist eine juristische Floskel, die für das Überleben der Menschen im Gazastreifen nichts bedeutet: Die Pause würde die Bombardierung für einen kurzen Zeitraum beenden, möglicherweise nur für ein paar Stunden, damit die Verwundeten abtransportiert werden können und etwas Hilfe nach Gaza-Stadt gelangen kann, bevor die Israelis grünes Licht für die Wiederaufnahme ihres mörderischen Bombardements geben.

Bislang hat Israel mehr Sprengstoff auf Gaza abgeworfen als die beiden Bomben, die 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, zusammen.

Die Verweigerung eines Waffenstillstands und der Möglichkeit politischer Gespräche unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ist keine Politik, die die USA nur in Palästina verfolgen; es ist dieselbe Politik, auf die die USA zusammen mit ihren Partnern in der Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) in der Ukraine bestanden haben. Ein neuer Nachtragshaushalt in Höhe von 105 Milliarden Dollar (zusätzlich zu dem – wahrscheinlich zu niedrig ausgewiesenen – 858-Milliarden-Dollar-Militärhaushalt für 2023) enthält 61,4 Milliarden Dollar für den zermürbenden Krieg in der Ukraine und 14,1 Milliarden Dollar für den israelischen Völkermord an den Palästinensern.

Obwohl Tage nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine Friedensgespräche zwischen den ukrainischen und russischen Behörden in Weißrussland und der Türkei aufgenommen wurden, wurden diese Gespräche von der NATO überstürzt abgebrochen, was den Konflikt, der bisher fast 10.000 zivile Todesopfer gefordert hat, weiter anheizte. Die Zahl der zivilen Todesopfer in der Ukraine in einem Jahr und acht Monaten des Konflikts wurde bereits von der Zahl der zivilen Todesopfer in Palästina in nur vier Wochen übertroffen.

Belkis Ayon (Kuba), La cena (‚Das Abendmahl‘), 1991.

Es ist kein Zufall, dass diese drei Länder – die USA, die Ukraine und Israel – die einzigen sind, die nicht für die diesjährige Resolution der UN-Generalversammlung zur Beendigung des sechs Jahrzehnte währenden US-Embargos gegen Kuba gestimmt haben (das offiziell von US-Präsident John F. Kennedy am 3. Februar 1962 verhängt wurde, aber bereits 1960 begann). Die USA haben diese Blockade nicht nur gegen Kuba als Land, sondern auch gegen die kubanische Revolution als Prozess durchgesetzt.

Als die kubanische Revolution 1959 mit Nachdruck erklärte, dass sie die Souveränität des kubanischen Territoriums verteidigen und die Würde des kubanischen Volkes fördern würde, sahen die USA darin nicht nur eine Bedrohung für ihre kriminellen Interessen auf der Insel, sondern auch für ihre Fähigkeit, ihre Kontrolle über das Weltgeschehen aufrechtzuerhalten, die durch die potenzielle Ansteckung des revolutionären Prozesses zu zerbrechen drohte.

Wenn Kuba damit durchkommt, sich um seine eigene Bevölkerung zu kümmern und sogar anderen, die für ihr Recht auf dasselbe kämpfen, Solidarität zu gewähren, bevor es sich den Forderungen der transnationalen Konzerne im Besitz der USA beugt, dann könnten andere Länder vielleicht eine ähnliche Haltung einnehmen. Es war diese Angst um die Souveränität, die die Politik der Blockade in Gang setzte.

https://www.youtube.com/watch?v=SIRgLtYJ-ho

Obwohl die Blockade die kubanische Revolution seit 1960 Hunderte von Milliarden Dollar gekostet hat, konnte sie die Revolution nicht daran hindern, die Würde des Volkes zu stärken. So berichtete die Weltbank, dass die kubanische Regierung im Jahr 2020 trotz der strengen Blockade und der COVID-19-Pandemie 11,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgab, während die USA 5,4 Prozent aufwandten. Nicht nur sind alle Schulen für kubanische Kinder kostenlos, sondern alle kubanischen Kinder erhalten auch Mahlzeiten in der Schule und bekommen ihre Uniformen.

Auch die medizinische Ausbildung ist in Kuba kostenlos, was zu einem hohen Arzt-Patienten-Verhältnis von 8,4 Ärzten und 7,1 Krankenschwestern pro 1.000 Kubaner führt. Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla erklärte vor der UN-Vollversammlung, dass „die Aufmerksamkeit für den Menschen die Priorität der kubanischen Regierung gewesen ist und bleiben wird“. Die Blockade sei zwar eine „wirtschaftliche Kriegsführung“, aber die kubanische Revolution – die seit Jahrzehnten mit dieser „wirtschaftlichen Belagerung“ konfrontiert ist – werde nicht nachgeben. Sie wird standhaft bleiben.

Raúl Martínez (Kuba), Rosas y Estrellas (‚Rosen und Sterne‘), 1972.

Die Blockade ist grausam. Außenminister Rodríguez Parrilla nannte einige Beispiele für diese Grausamkeit, etwa als die US-Regierung Kuba daran hinderte, Lungenbeatmungsgeräte und medizinischen Sauerstoff (auch aus anderen lateinamerikanischen Ländern) einzuführen. Die kubanischen Wissenschaftler und Ingenieure entwickelten daraufhin ihre eigenen Beatmungsgeräte, ebenso wie sie ihre eigenen COVID-19-Impfstoffe herstellten.

Während der Pandemie, so Rodríguez Parrilla, bot die US-Regierung anderen Ländern humanitäre Ausnahmen an, verweigerte sie aber Kuba. „Die Realität“, so Rodrígz Parrilla, „ist, dass die US-Regierung COVID-19 opportunistisch als Verbündeten in ihrer feindlichen Politik gegenüber Kuba benutzt hat.“

Darwish fragt israelische Soldaten nach ihrer Menschlichkeit, danach, ob sie in der Lage sind, Palästinenser als Menschen zu sehen. Das Gleiche sollte man die Beamten der US-Regierung fragen, die die Blockade gegen Kuba fördern und verfolgen: Sehen sie Kubaner als Menschen an?

Tings Chak (China), Palästina wird frei sein, 2023.

Im Juni dieses Jahres lud der Pariser Poesiemarkt die kubanische Dichterin Nancy Morejón ein, seine Ehrenpräsidentin 2023 zu werden. Kurz vor der Veranstaltung sagten die Organisatoren des Poesiefestivals diese Ehrung mit der Begründung ab, sie reagierten damit auf „Druck“ und „Gerüchte“. Das kubanische Außenministerium verurteilte diese Absage als Teil der „Belagerung des faschistischen Hasses auf die kubanische Kultur“, einer anderen Art von Blockade.

Hier ist Nancy Morejóns Réquiem para la mano izquierda („Requiem für die linke Hand“) zu hören, das wie ein Gespräch mit der Menschlichkeit von Darwishs Poesie und den Rhythmen der kubanischen Musikerin Marta Valdés (der dieses Gedicht gewidmet ist) wirkt:

Auf einer Landkarte könnte man alle Linien nachzeichnen

horizontal, vertikal, diagonal

vom Meridian von Greenwich bis zum Golf von Mexiko

die mehr oder weniger

zu unserer Besonderheit gehören

Es gibt auch große, große, große Karten

in eurer Vorstellung

und endlose Globen der Erde,

Marta

Aber heute vermute ich, dass die winzigste, winzigste Karte

auf Schulheftpapier skizziert

groß genug sein würde, um die ganze Geschichte zu erfassen.

Die ganze Geschichte.

Herzliche Grüße,

Vijay

Übersetzt mit Deepl.com

