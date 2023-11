https://www.commondreams.org/news/journalist-gaza



„Das ist unsere Aufgabe: die Macht zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls riskieren wir, zu Komplizen eines Völkermordes zu werden.“

750+ JournalistInnen an KollegInnen: Sagen Sie die volle Wahrheit“ über die israelischen Gräueltaten in Gaza



Von Brett Wilkins

10. November 2023

Hunderte von internationalen Medienschaffenden haben sich einem am Donnerstag veröffentlichten offenen Brief angeschlossen, in dem sie ein Ende der israelischen Tötung von Journalisten im Gazastreifen fordern und westliche Redaktionen auffordern, die israelischen Verbrechen – darunter „Apartheid, ethnische Säuberung und Völkermord“ – beim Namen zu nennen.

„Die Dringlichkeit dieses Augenblicks kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, schrieben die Journalisten. „Es ist zwingend notwendig, dass wir unseren Kurs ändern“.

Unter Berufung auf das Komitee zum Schutz von Journalisten, das angibt, dass mindestens 34 palästinensische Medienschaffende während des einmonatigen Angriffs Israels auf den Gazastreifen getötet wurden, heißt es in dem Schreiben: „Als Reporter, Redakteure, Fotografen, Produzenten und andere Mitarbeiter von Nachrichtenredaktionen auf der ganzen Welt sind wir entsetzt über das Abschlachten unserer Kollegen und ihrer Familien durch das israelische Militär und die Regierung.“

„Wir schreiben, um auf ein Ende der Gewalt gegen Journalisten in Gaza zu drängen und um westliche Redaktionsleiter aufzufordern, bei der Berichterstattung über Israels wiederholte Gräueltaten gegen Palästinenser einen klaren Blick zu bewahren“, heißt es in dem Schreiben weiter, und wir fügen hinzu, dass Journalisten getötet wurden, während sie „sichtbar als Presse arbeiteten oder nachts in ihren Häusern“.

„Eine Untersuchung von Reporter ohne Grenzen zeigt auch, dass Journalisten bei zwei israelischen Angriffen am 13. Oktober im Südlibanon gezielt angegriffen wurden, wobei der Reuters-Videofilmer Issam Abdallah getötet und sechs weitere Journalisten verletzt wurden“, so die Unterzeichner.

„Auch die Familien der Journalisten wurden getötet“, heißt es in dem Brief. „Wael Dahdouh, Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera und ein bekannter Name in der arabischen Welt, erfuhr am 25. Oktober auf Sendung, dass seine Frau, seine Kinder und andere Verwandte bei einem israelischen Luftangriff getötet worden waren. Bei einem Angriff auf das Haus des Journalisten Mohammad Abu Hassir von der Nachrichtenagentur Wafa am 5. November wurden er und 42 Familienangehörige getötet“.

In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass während des Krieges rund 50 Medienzentralen in Gaza getroffen wurden, was mit Israels „jahrzehntelangem Muster tödlicher Angriffe auf Journalisten“ übereinstimmt, darunter die palästinensisch-amerikanische Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh im vergangenen Jahr.

Die Medienschaffenden, die den Brief unterzeichnet haben, erklärten, dass sie einem Aufruf des Palästinensischen Journalistenverbandes folgen, der westliche Reporter auffordert, „Maßnahmen zu ergreifen, um die schrecklichen Bombardierungen unserer Leute in Gaza zu stoppen“.

„Wir stehen an der Seite unserer Kollegen in Gaza und würdigen ihren mutigen Einsatz bei der Berichterstattung inmitten von Gemetzel und Zerstörung“, schrieben sie. „Ohne sie würden viele der Schrecken vor Ort unsichtbar bleiben“.

„Wir machen westliche Nachrichtenredaktionen auch für die entmenschlichende Rhetorik verantwortlich, die dazu dient, die ethnische Säuberung der Palästinenser zu rechtfertigen“, erklärten die Unterzeichner. „Doppelmoral, Ungenauigkeiten und Irrtümer sind in amerikanischen Publikationen weit verbreitet und wurden gut dokumentiert.“

Der Brief beschuldigt westliche Medien, palästinensische, arabische und muslimische Perspektiven zu untergraben, „von israelischen Beamten verbreitete Fehlinformationen“ zu drucken und „die wahllose Tötung von Zivilisten im Gazastreifen – mit Unterstützung der US-Regierung – nicht zu hinterfragen“.

Nachdem HonestReporting, ein israelischer Medienbeobachter, unbewiesene Behauptungen aufgestellt hatte, dass Reporter von Medien wie CNN, New York Times, Associated Press und Reuters während der Angriffe auf Israel am 7. Oktober, bei denen vier israelische Journalisten unter den mehr als 1.400 Toten waren, mit der Hamas zusammengearbeitet haben könnten, übernahmen einige israelische und US-amerikanische Medien die Geschichte, als sei sie eine bewiesene Tatsache. Benny Gantz, ein Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, schlug in den sozialen Medien bedrohlich vor, Journalisten zu töten.

Der Geschäftsführer von HonestReporting, Gil Hoffman, nahm daraufhin die Behauptungen der Gruppe zurück und erklärte, sie wolle nur „Fragen aufwerfen“.

In der Zwischenzeit haben sich westliche Medien damit einverstanden erklärt, dass israelische Militärs alle Aufnahmen ihrer Reporter, die während der Invasion des Gazastreifens in Einheiten der israelischen Verteidigungskräfte eingebettet waren, überprüfen.

In dem offenen Brief wird beklagt, dass, obwohl UN-Experten davor gewarnt haben, dass die Palästinenser in dem belagerten Streifen von einem Völkermord bedroht sind, westliche Medien zögern, Völkermordexperten zu zitieren und die existenzielle Bedrohung, die sich in Gaza abspielt, genau zu beschreiben“.

„Das ist unsere Aufgabe: die Macht zur Rechenschaft zu ziehen. Andernfalls laufen wir Gefahr, zum Komplizen eines Völkermords zu werden“, betonten die Unterzeichner.

„Wir erneuern den Aufruf an die Journalisten, die volle Wahrheit zu sagen, ohne Furcht oder Gefälligkeit“, schreiben sie. „Wir fordern die Journalisten auf, präzise Begriffe zu verwenden, die von internationalen Menschenrechtsorganisationen klar definiert sind, darunter ‚Apartheid‘, ‚ethnische Säuberung‘ und ‚Völkermord‘. Zu erkennen, dass das Verdrehen unserer Worte, um Beweise für Kriegsverbrechen oder Israels Unterdrückung der Palästinenser zu verbergen, ein journalistisches Fehlverhalten und ein Verzicht auf moralische Klarheit ist.“

Das Gesundheitsministerium in Gaza gab am Freitag bekannt, dass mindestens 11.078 Palästinenser – darunter mehr als 3.000 Frauen und über 4.500 Kinder – durch israelische Bomben und Kugeln getötet und mehr als 27.000 verletzt wurden.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, das nach eigenen Angaben mehr als 100 seiner Mitarbeiter bei israelischen Angriffen getötet hat, berichtete Anfang dieser Woche, dass 70 % der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens gewaltsam vertrieben wurden, während ein Beamter des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen am Donnerstag erklärte, dass die Hälfte der Häuser im Gazastreifen zerstört worden sei.

Für einige der Journalisten war die Unterzeichnung des offenen Briefes ein riskanter Schritt. Medienschaffende haben bereits gekündigt oder wurden entlassen, weil sie in ihrer Freizeit gegen israelische Gräueltaten Stellung bezogen haben.

Die preisgekrönte Reporterin der New York Times, Jazmine Hughes, trat beispielsweise zurück, nachdem sie einen offenen Brief unterzeichnet hatte, in dem sie den israelischen Völkermord in Gaza verurteilte.

Die Times-Kolumnistin Lauren Keiles trat ebenfalls zurück, nachdem sie den Brief unterzeichnet hatte. Während des Krieges wurde Jackson Frank, der frisch eingestellte Berichterstatter von PhillyVoice für das Basketballteam der Philadelphia 76ers, entlassen, weil er sich in den sozialen Medien mit den Palästinensern solidarisch erklärt hatte.

Die palästinensisch-kanadische Journalistin Zahraa Al-Akhrass wurde letzte Woche von Global News wegen pro-palästinensischer Beiträge in den sozialen Medien entlassen.

„Mir wurde gesagt, ich solle jeden Beitrag und jeden Kommentar mit #FreePalestine, #GazaGenocide und #GazaUnderAttack löschen, da meine Beiträge mich unausgewogen erscheinen ließen“, sagte Al-Akhrass in einem Instagram-Video, in dem sie ihre Kündigung erklärte. „Mir wurde gesagt, dass das Problem darin besteht, dass ich meine Überzeugungen und meinen Widerstand gegen den israelischen Völkermord an meinem Volk zum Ausdruck bringe.“

“ Global verlangte buchstäblich von mir, dass ich mir diese schrecklichen Bilder – diesen Völkermord – ansehe und mich von meiner Identität, meinem eigenen Volk, distanziere und nichts sage“, fuhr sie fort. „Ist das ethisch oder moralisch, menschlich oder vielfältig oder integrativ?“

Al-Akhrass erklärte gegenüber Andalou: „Wenn westliche Medien den Anspruch erheben, unparteiisch zu sein, sollten sie uns erlauben, unsere Stimme zu erheben, ohne die Palästinenser zum Schweigen zu bringen oder zu bedrohen und ohne zu verlangen, dass wir angesichts der Ungerechtigkeit, der unser Volk ausgesetzt ist, schweigen.“

„Meine Entlassung sollte im Kontext einer umfassenden Bewegung gesehen werden, die darauf abzielt, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Palästina in den westlichen Medien unterstützen“, fügte sie hinzu.

