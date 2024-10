https://www.leftvoice.org/sinwars-assassination-unlikely-to-reverse-the-trend-toward-regional-war/



INTERNATIONAL

Sinwars Ermordung wird den Trend zu einem regionalen Krieg wahrscheinlich nicht umkehren

Von Claudia Cinatti

18. Oktober 2024

Sinwars Ermordung wirft eine Reihe von Fragen über die Zukunft des Krieges im Nahen Osten auf, wird aber Netanyahus Streben nach mehr Konflikten wahrscheinlich nicht befriedigen.

Foto: LID

Israel ist es endlich gelungen, Yahya Sinwar zu ermorden, den Hamas-Führer, der ganz oben auf der Zielliste der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) stand und als Drahtzieher des von der Hamas geführten Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 gilt.

Dies ist ein neuer taktisch-militärischer Erfolg für die Regierung Netanjahu, die in den letzten Monaten ihre Offensive gegen die Hamas, die Hisbollah und andere mit dem Iran verbündete Milizen beschleunigt hat.

Mit dem Tod von Sinwar – und vor ihm Ismail Haniyeh, der im vergangenen Juli in Teheran von Israel ermordet wurde – hat die Hamas nun nur noch wenige, wenn überhaupt, Anführer mit ausreichender Autorität und Erfahrung, um die Organisation sowohl im militärischen Widerstand als auch in der politischen Verwaltung des Gazastreifens zu führen, der seit Beginn des völkermörderischen Krieges Israels vor einem Jahr in Schutt und Asche liegt.

Dieses Attentat ist zweifellos ein Wendepunkt, aber wie sich dies auf den Verlauf des israelischen Krieges auswirken wird – der jetzt an mehreren Fronten in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, im Jemen, in Syrien, im Irak und bald auch im Iran geführt wird – bleibt ungewiss.

Während US-Präsident Joe Biden und andere Staats- und Regierungschefs großer Mächte, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, darin eine Gelegenheit für Netanjahu sehen, den Sieg zu erklären und Bedingungen für die Kapitulation der Hamas und die Freilassung der Geiseln anzubieten, machte der israelische Premierminister deutlich, dass der Tod von Sinwar den Krieg in Gaza in keiner Weise beenden wird.

Bidens Dringlichkeit, den völkermörderischen Krieg in Gaza zu beenden, hängt natürlich mit den Hoffnungen seiner Partei zusammen, die US-Wahlen im November zu gewinnen. Der Völkermord in Gaza ist ein Klotz am Bein der demokratischen Kandidatin Kamala Harris, die sich Angriffen von Trump und zionistischen Kreisen von rechts ausgesetzt sieht, die ihr vorwerfen, sie wolle die Macht des Staates Israel eindämmen oder beschränken. Aber sie wird auch von weiten Teilen der Jugend und der arabisch-muslimischen Gemeinschaft von links angegriffen, was sie den Staat Michigan und vielleicht sogar die Präsidentschaft kosten könnte.

Netanjahus kriegerische Beharrlichkeit erklärt sich auch aus seinem eigenen politischen Kalkül. Mit seinem geschulten Riecher spürt er, dass die Erfolge, die er im letzten Monat erzielt hat, sein Überleben an der Spitze der Regierung bis zum Ende seiner Amtszeit bedeuten könnten. Und vor allem muss er mindestens bis zum 6. November warten, bis bekannt ist, wer die nächsten vier Jahre im Weißen Haus sitzen wird, vorausgesetzt, die Krise der Wahlen von 2020 wiederholt sich nicht – weder als Tragödie noch als Farce.

Aber das Verschwinden von Sinwar oder Nasrallah von der Bildfläche – wie es bereits bei anderen vom Staat Israel ausgeschalteten Anführern der Fall war – wird den Trend zu einem regionalen Krieg, genauer gesagt zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Iran und Israel und den Vereinigten Staaten, wahrscheinlich nicht umkehren. Israel hat nicht nur vorübergehend seinen Schwerpunkt in Richtung Libanon verlagert, sondern die Dynamik der Situation führt auch zu einer verstärkten Beteiligung der USA an dem Konflikt, obwohl Joe Biden den offensichtlichen Wunsch hat, zu verhindern, dass der amerikanische Imperialismus in einen neuen Krieg im Nahen Osten verwickelt wird. Innerhalb von nur zwei Tagen genehmigte das Weiße Haus die Bombardierung von Huthi-Stellungen im Jemen und die Stationierung ihres Raketenabwehrsystems in Israel sowie die Entsendung von etwa 100 Soldaten, die es bedienen sollen.

Die Region befindet sich nun in einem Wartezustand, während Israel überlegt, wie es auf die 180 Raketen reagieren soll, die der Iran Anfang des Monats abgefeuert hat. Die US-Regierung versucht, Netanjahu einige Beschränkungen aufzuerlegen, indem sie ihm beispielsweise mitteilt, dass er die Nuklearanlagen oder die Ölinfrastruktur des Iran nicht angreifen darf, was sich fast unmittelbar auf die internationale Lage insgesamt auswirken würde. Aber Biden ist nicht nur eine lahme Ente. Die absolut zentrale Natur der strategischen Allianz mit Israel und der sehr hegemoniale Niedergang der Vereinigten Staaten schränken seine Fähigkeit ein, Netanjahu davon zu überzeugen, mit mehr Vorsicht vorzugehen. In der Zwischenzeit hofft Netanjahu, dass eine mögliche Präsidentschaft von Donald Trump seinen kolonialen Interessen noch förderlicher sein und seine Strategie der Errichtung eines „Groß-Israels“ erleichtern wird, indem noch mehr besetzte Gebiete annektiert und die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland erzwungen wird.

Aber genau diese „Endlösung“, die von seiner rechtsextremen Regierung aus Siedler- und religiösen Parteien offen proklamiert wird, ist es, die den palästinensischen Widerstand und die internationale Solidarität, die auf den Campus und Straßen von London, Paris und New York zum Ausdruck gebracht wurde, anheizt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Spanisch am 17. Oktober 2024 auf La Izquierda Diario veröffentlicht.

Übersetzt von James Dennis Hoff

Claudia Cinatti

Claudia ist Redakteurin unserer Schwesterseite La Izquierda Diario und führendes Mitglied der Partei der Sozialistischen Arbeiter (PTS) in Argentinien.

Englisch/Deutsch Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …