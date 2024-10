In der Zeit der Helden von Dr. Salim Nazzal

https://countercurrents.org/2024/10/in-the-time-of-heroes/



In der Zeit der Helden

in Palästina

von Dr. Salim Nazzal

19. Oktober 2024

In der Zeit der Helden verzeichnet die Geschichte Namen, die nicht mit ihrem Körper sterben, sondern mit jedem Schritt in Richtung Freiheit weiterleben. In Fairouz‘ Stück Jibal Al-Sawan stirbt der Held im Kampf am Stadttor, und seine Tochter ruft dem Besatzer zu: „Mein Vater ist gestorben, aber die Idee der Befreiung bleibt bestehen.“ Dieselbe Idee, die Idee der unsterblichen Freiheit, hallte inmitten der tiefen Trauer wider, die sich in Palästina ausbreitete, als der Anführer Yahya Sinwar den Märtyrertod erlitt.

Sinwar starb, wie es Helden tun, mit seinem Gewehr in der Hand, während er sein Volk angesichts eines Massakers verteidigte, das zu den größten in der modernen Geschichte zählt. Obwohl er an der Schulter verwundet war, verband er seine Verletzung und setzte den Kampf fort. Als die Drohnen kamen, um die Schlacht zu beenden, griff er sie mit einem Stock an und weigerte sich, sich zu ergeben. Er starb wie die Helden antiker Legenden, aber sein Tod war nicht das Ende.

Die Geschichte mag nicht über eine einzelne Kugel schreiben, aber sie hält die Momente fest, die das Feuer des Widerstands entfachen und Ereignisse in Richtung bedeutender Veränderungen vorantreiben. Geschichte ist die Anhäufung von Ereignissen, und am Ende muss sie zu einem glücklichen Abschluss führen, auch wenn dieser Abschluss in einer Welt, die von internationaler Ungerechtigkeit beherrscht wird, in der Amerika jeden Schritt in Richtung Gerechtigkeit in Palästina blockiert, jetzt nicht sichtbar ist.

Die Zionisten haben sich selbst in dem Glauben getäuscht, sie hätten gewonnen, indem sie von einer Neugestaltung des Nahen Ostens und vom (Tag danach) sprachen, ohne zu bemerken, dass dieser Tag noch nicht zu Ende ist und dass der Tag des Widerstands lang und andauernd ist.

Yahya Sinwar wurde, wie die Geschichte Palästinas selbst, in eine Familie hineingeboren, die 1948 von ihrem Land vertrieben wurde, und verbrachte die Hälfte seines Lebens in israelischen Gefängnissen, während er die andere Hälfte damit verbrachte, gegen die Besatzung zu kämpfen. Amerika bezeichnete ihn als Terroristen, genau wie sie einst Nelson Mandela bezeichnet hatten. Aber die Geschichte folgt nicht den Wünschen der Großmächte; wenn sie es täte, würden die Besatzer die Welt regieren.

Sinwar ist, wie andere vor ihm, wie Ismail Haniyeh und Dutzende andere von Israel ermordete Anführer, verstorben. Doch jedes Mal, wenn ein Anführer getötet wird, erhebt sich ein anderer, um die Reise fortzusetzen. Dies ist die unveränderliche Wahrheit: Die Flamme der Freiheit erlischt nicht mit dem Tod einer Person, egal wie bedeutend sie ist.

Sinwar ist wie Hassan Nasrallah ein Held, der zu der (Zeit der Helden in kargen Tagen) gehört, wie Fairouz sie beschrieb. Dies sind wahrhaft karge Tage, überwältigend dunkel. Aber wie das Sprichwort sagt: (Je dunkler die Nacht, desto näher die Morgendämmerung.)

Salim Nazzal, ein palästinensischer norwegischer Forscher, Dozent, Dramatiker und Dichter, hat mehr als 17 Bücher geschrieben, darunter „Perspectives on thought, culture and political sociology“, „In thought, culture and ideology“ und „The road to Baghdad“.

