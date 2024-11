https://www.middleeasteye.net/news/bezalel-smotrich-tells-department-prepare-annexation-following-trump-win



Smotrich aus Israel fordert die Behörden auf, sich auf die Annexion des Westjordanlands vorzubereiten

Finanzminister bezeichnet den Wahlsieg von Donald Trump als „Chance“, die israelische „Souveränität“ auf das gesamte palästinensische Gebiet auszudehnen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (R) und Finanzminister Bezalel Smotrich nehmen am 7. Januar 2024 an der wöchentlichen Kabinettssitzung in Tel Aviv teil (Ronen Zvulun/AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 11. November 2024

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat seine Abteilung angewiesen, sich auf die Annexion des besetzten Westjordanlandes nach dem Sieg von Donald Trump bei den Wahlen in den USA vorzubereiten.

Auf einer Versammlung seiner rechtsextremen Partei Religiöser Zionismus sagte Smotrich, dass Trumps Sieg eine „wichtige Gelegenheit“ biete und dass „die Zeit gekommen sei, die Souveränität über das Westjordanland auszuüben“.

Laut einer Erklärung seines Büros sagte Smotrich, er habe die israelischen Behörden, die die Siedlungen im Westjordanland überwachen, angewiesen, „professionelle und umfassende Personalarbeit zu leisten, um die notwendige Infrastruktur für die Ausweitung der Souveränität vorzubereiten“.

Neben seiner Funktion als Finanzminister ist Smotrich im Verteidigungsministerium für die Überwachung illegaler Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem zuständig.

Smotrich und andere rechtsextreme Politiker in Israel haben Trumps Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in der vergangenen Woche begrüßt und hoffen, dass er grünes Licht für die offizielle Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel geben wird, die 1967 erobert wurden.

Israel hat bereits Ostjerusalem und die Golanhöhen in Syrien einseitig annektiert, was von der internationalen Gemeinschaft nie akzeptiert wurde, aber von Washington während Trumps erster Amtszeit anerkannt wurde.

Bei dem Treffen am Montag sagte Smotrich, er werde die Regierung dazu drängen, die Anerkennung der Annexion des gesamten Westjordanlandes durch die kommende Trump-Regierung zu erwirken.

Während Trumps Amtszeit als Präsident von 2017 bis 2021 schien Israel darauf vorbereitet zu sein, die Annexion des Gebiets C, des vollständig vom israelischen Militär kontrollierten Teils des Westjordanlandes, anzukündigen. Diese Pläne wurden jedoch nie verwirklicht, nachdem starker internationaler Druck ausgeübt wurde und Washington kalte Füße bekam.

Smotrich hat eine aggressiv expansionistische israelische Politik gefordert und im vergangenen Monat gesagt, das Land solle „Schritt für Schritt“ expandieren, bis seine Grenzen Damaskus erreichten.

„Es steht geschrieben, dass die Zukunft Jerusalems darin besteht, sich bis nach Damaskus auszudehnen„, sagte er in einem Interview für den Dokumentarfilm “In Israel: Ministers of Chaos“ und berief sich dabei auf die Ideologie des ‚Groß-Israel‘, die eine Ausdehnung des Staates über den gesamten Nahen Osten vorsieht.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …