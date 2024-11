https://english.almayadeen.net/news/politics/76-rights-groups-set-to-file-lawsuit-to-arrest-smotrich-in-p



76 Menschenrechtsgruppen wollen Klage einreichen, um Smotrich in Paris zu verhaften

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

11. November 2024

76 Menschenrechtsorganisationen aus Frankreich, der arabischen Welt und darüber hinaus fordern die Verhaftung des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich während seines bevorstehenden Besuchs in Paris und planen, in Frankreich eine Klage gegen ihn einzureichen.

Al Mayadeen hat den Text einer Klage erhalten, die von 76 französischen, arabischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen eingereicht werden soll und in der die französischen Behörden aufgefordert werden, den israelischen Finanzminister Bezalel Smotrich während seines Besuchs in Paris am 13. und 14. November zu verhaften.

Smotrich wird voraussichtlich an einer Spendenaktion für die israelische Besatzungsarmee teilnehmen.

Diese Organisationen werden den Antrag im Rahmen einer Klage beim französischen Staatsanwalt einreichen und einen sofortigen Haftbefehl gegen Smotrich fordern. Sie zitieren seine dokumentierten Aussagen, in denen er sich für die „endgültige und vollständige Annexion des Gazastreifens und des Westjordanlandes“ ausspricht, und fordern die Vertreibung der Palästinenser nach Jordanien oder anderswohin, während sie jeden, der sich diesem Plan widersetzt, als Terroristen bezeichnen.

Im Mittelpunkt der Klage steht die Frage der palästinensischen Häftlinge, die in israelischen Gefängnissen getötet wurden. Organisationen, die sich für die Rechte von Gefangenen einsetzen, berichten, dass Dutzende von ihnen durch Folter oder direkte Erschießungen gestorben sind.

Aufgrund der Verschleierungspolitik „Israels“, die viele Todesfälle von Gefangenen verschweigt, wurden jedoch nur 18 Fälle offiziell dokumentiert. In der Klage wird argumentiert, dass dies eine eklatante Verletzung der Menschenrechte und der Rechte von Häftlingen darstellt, wie sie in internationalen Abkommen, insbesondere in der Dritten und Vierten Genfer Konvention, ihren Zusatzprotokollen und dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, festgelegt sind.

Verwandte Nachrichten

Die Klage enthält Berichte und Daten von Menschenrechtsorganisationen, die bestätigen, dass seit dem 7. Oktober 2023 über 1.600 Personen inhaftiert wurden. Dies steht im Gegensatz zu der Bestätigung der Besatzungsmacht, dass nur 850 Häftlinge in Militärlagern, privaten Haftanstalten und anderen Haftanstalten festgehalten werden.

Smotrich soll am 13. November an einer Demonstration in Paris teilnehmen, die von der Israel Forever Foundation organisiert wird, einer extremistischen Gruppe, die sich für die Schaffung eines „Groß-Israel“ einsetzt.

Die Einladung zu der Veranstaltung enthielt eine Karte von „Israel“, die nicht nur das Gebiet zwischen der palästinensischen Grenze zum Libanon und dem Litani-Fluss, sondern auch die gesamten syrischen Golanhöhen umfasst, einschließlich der Regionen, die „Israel“ derzeit nicht besetzt hält.

Welche Forderungen werden in der Klage gestellt?

Die israelischen Besatzungsbehörden sollen dazu gezwungen werden, diese Verstöße gegen palästinensische Häftlinge unverzüglich einzustellen und das humanitäre Völkerrecht vollständig einzuhalten, insbesondere die Vereinbarungen, die den rechtlichen Schutz von Häftlingen und Gefangenen regeln.

Die Klage fordert eine umfassende Auflistung aller Verstöße gegen palästinensische Häftlinge und Gefangene, wobei diese Handlungen gemäß den internationalen rechtlichen Definitionen schwerer Verbrechen, einschließlich Mord, Entführung und Folter, kategorisiert werden. Sie fordert außerdem die Identifizierung der Länder, die die Konvention gegen Folter unterzeichnet haben, die die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, die Täter von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung strafrechtlich zu verfolgen.

Die Klage fordert, dass der „Staat Israel“ für die Verbrechen, die an palästinensischen Häftlingen und Gefangenen begangen wurden, vollumfänglich zur Rechenschaft gezogen wird.

Die Klage fordert, dass israelische Kriegsverbrecher zur Rechenschaft gezogen werden, da sie für die Begehung internationaler Verbrechen gegen palästinensische Häftlinge verantwortlich sind.

Die Klage fordert, dass palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen gemäß dem Völkerrecht als Kriegsgefangene behandelt werden, anstatt sie als Sicherheitsgefangene oder Terroristen einzustufen, wie es die israelischen Besatzungsbehörden getan haben.

Die Klage fordert die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge und erkennt sie als Freiheitskämpfer und nicht als Terroristen an.

Es ist erwähnenswert, dass Smotrich im vergangenen Monat mit Äußerungen, die seine Vision eines erweiterten „jüdischen Staates“ nahelegen, der über die palästinensischen Gebiete hinaus in die Nachbarländer, einschließlich Syrien, reichen könnte, eine Kontroverse auslöste.

Die Kommentare wurden während eines Interviews für den französischsprachigen Dokumentarfilm „Israel: Extremisten an der Macht“ gemacht, der von Arte ausgestrahlt wurde.

Smotrich äußerte seinen Wunsch nach einem „jüdischen Staat“, der von den „Werten des jüdischen Volkes“ regiert wird, und auf die Frage, ob „Israel“ seine derzeitige Souveränität – die sich vom Mittelmeer bis zum Jordan erstreckt – ausdehnen wolle, antwortete er mit einem Lächeln und sagte: „Okay, Stück für Stück.“

In einer provokativen Aussage bezog sich Smotrich auch auf religiöse Texte und behauptete, dass die Zukunft des besetzten al-Quds eine Ausdehnung ‚bis nach Damaskus‘ beinhalte.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …