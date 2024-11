https://thecradle.co/articles/sacking-gallant-and-preparing-for-trump



Entlassung Gallants und Vorbereitungen für Trump

Von Nabih Awada

11. NOVEMBER 2024

Netanjahus plötzliche Entlassung des von den USA favorisierten Verteidigungsministers Gallant fand unter dem Deckmantel der US-Wahlen statt, in einem Versuch, seine Koalition zu sichern und sein Kabinett mit einer Reihe von Hardlinern zu besetzen, die dem Krieg verpflichtet sind.

Die Entlassung von Yoav Gallant, Israels Verteidigungsminister, durch Premierminister Benjamin Netanjahu hat den Besatzungsstaat in eine weitere politische Krise gestürzt, inmitten der anhaltenden Unruhen seit der Operation Al-Aqsa Flood im vergangenen Jahr und dem darauffolgenden Krieg gegen Gaza und jetzt den Libanon.

Diese Konflikte haben zu einer erschütternden Zahl von fast 200.000 Märtyrern und Vermissten geführt, zusammen mit unzähligen Verletzten und Gefangenen.

Der Zeitpunkt von Gallants Entlassung war schrecklich, zumindest laut dem israelischen Kolumnisten Nahum Barnea, der in Yedioth Ahronoth schrieb: „So stirbt die Demokratie.“

Netanjahu entschied sich, seinen Verteidigungsminister zu entlassen, als die Wahlen in den Vereinigten Staaten gerade erst begonnen hatten, was die dramatische Rückkehr von Donald Trump – dem Schirmherrn der Abraham-Abkommen – ins Weiße Haus in einem erdrutschartigen politischen Comeback markierte.

Schlechtes Timing oder taktischer Schachzug?

Es schien ein kalkulierter Schachzug von Netanjahu zu sein, möglicherweise um eine Wiederholung der Katastrophe vom vergangenen März zu vermeiden, als er sich einer nationalen Gegenreaktion gegenübersah, weil er Gallant entlassen hatte, nachdem dieser sich gegen Justizreformen ausgesprochen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Gallant öffentlich vor den Auswirkungen der Reformen auf Reservisten gewarnt, was zu Massenprotesten in ganz Israel führte.

Die Gewerkschaft Histadrut rief zum Streik auf, wodurch die israelische Wirtschaft praktisch lahmgelegt wurde, und das Weiße Haus sprach eine strenge Warnung aus, was Netanjahu dazu veranlasste, seine Entscheidung rückgängig zu machen. Gallant kehrte mit der Unterstützung der Straße, der Ökonomen, des Militärs und sogar des US-Präsidenten Joe Biden in sein Amt in Tel Aviv zurück.

Genau hier liegt das „schreckliche Timing“. Nur drei Minuten nach seiner Entscheidung schickte Netanjahu Gallant ein Kündigungsschreiben – der Journalist Amit Segal, der dafür bekannt ist, Netanjahu nahezustehen, brachte die Nachricht. Der israelische Verteidigungsminister wurde inmitten eines andauernden Krieges an sieben Fronten darüber informiert, dass er innerhalb von 48 Stunden von seinen Pflichten entbunden werden würde, wie es in Artikel 20 des Grundgesetzes vorgesehen ist.

Warum Gallant gehen musste

Die Gründe für die umstrittene Entlassung von Gallant waren vielfältig und auf drei Kernprobleme zurückzuführen, die Gallant selbst hervorgehoben hatte:

Das erste Problem war die Wehrpflicht. Gallant bestand darauf, dass „jeder Wehrpflichtige der Armee beitreten muss“. Dies war eine direkte Reaktion auf ein Gesetz, das ultraorthodoxe Charedim vom Militärdienst ausnahm und in der Knesset eingebracht wurde.

Gallant reagierte darauf mit der Einberufung von 7.000 Religionsschülern – eine direkte Kampfansage an die Charedim. Dieses Dekret kam inmitten heftiger Drohungen einflussreicher Rabbiner wie Rabbi Admur Gur, dass die Regierungskoalition zusammenbrechen könnte, wenn Gesetze zur Förderung der Militärdienstverweigerung und besonderer Unterstützung für Kinder nicht verabschiedet würden.

Diese Gesetze waren für die Charedim von entscheidender Bedeutung, da sie es Männern ermöglichten, sich auf religiöse Studien zu konzentrieren, ohne militärischen Verpflichtungen nachkommen zu müssen, und den in der Regel großen ultraorthodoxen Familien erhebliche Privilegien boten. Die Bedingung der Rabbiner war klar: Wenn die Regierung nicht sowohl das Gesetz zur Befreiung vom Militärdienst als auch die finanzielle Unterstützung für Kindertagesstätten verabschiedete, würden sie den Haushalt 2025 nicht genehmigen.

Andere Motive im Spiel

Wenn in Israel der Haushalt nicht verabschiedet wird, stürzt die Regierung automatisch – eine Konsequenz, die Netanjahu unbedingt vermeiden wollte. Um seine Koalition intakt zu halten, musste Netanjahu schnell handeln und Gallant loswerden.

Der zweite, nicht weniger wichtige Grund betraf die Rückkehr von Kriegsgefangenen aus Gaza. Dies war ein hochsensibles Thema und eine Quelle tiefer Reibung zwischen Netanjahu, Gallant und anderen hochrangigen Beamten in Israels Militär und Geheimdiensten.

Im vergangenen Jahr gab es anhaltende Debatten darüber, ob Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch Vorrang vor der Ausweitung der Militäroperationen Israels an seinen verschiedenen Grenzen haben sollten. Gallant und einige in der Armee sprachen sich für die Priorisierung eines Abkommens aus, während Netanyahu zusammen mit Bezalel Smotrich, Itamar Ben Gvir und mehreren Hardliner-Militärkommandanten daran glaubte, den militärischen Druck auf die Hamas aufrechtzuerhalten, um ihre Unterwerfung zu erzwingen.

Anfangs schien es einen Konsens im gesamten Sicherheits- und politischen Establishment zu geben, insbesondere nachdem Gallant und Generalstabschef Herzi Halevy einen Präventivschlag gegen den Libanon vorgeschlagen hatten – eine Aktion, die nur aufgrund von Bidens direkter Intervention während eines Gesprächs mit Netanjahu am 11. Oktober verschoben wurde.

Doch als die Realität der Bodenmanöver im Gazastreifen deutlich wurde, zeigten sich bald Risse. Es kam erneut zu Meinungsverschiedenheiten, vor allem darüber, ob ein „absoluter Sieg“ in Gaza wichtiger sei als die Befreiung der Geiseln.

Gallant, Halevy, der Chef des Schin Bet und der Chef des Mossad waren alle der Meinung, dass das Leben der Geiseln Vorrang haben sollte, auch wenn dies eine Unterbrechung der Militäraktionen bedeutete. Alle drei sollen nun im Fadenkreuz von Netanjahu stehen, um entlassen zu werden.

Geheimdienstversagen

Schließlich gab es noch die Untersuchung der Fehler vom 7. Oktober, bei der eine unabhängige gerichtliche Untersuchung gefordert wurde, um die Verantwortlichen für die katastrophalen Sicherheitslücken zu ermitteln. Netanjahu lehnte dies entschieden ab, da er wusste, dass eine solche Untersuchung seine eigene Position an der Spitze gefährden könnte.

Das Ausmaß des Versagens am 7. Oktober war enorm und die politische, militärische und sicherheitspolitische Führung Israels stand unter enormer Beobachtung. Es ist kein Geheimnis, dass Netanjahu den Krieg für sein eigenes politisches Überleben verlängern möchte, indem er Erfolge auf dem Schlachtfeld als Ausgleich für die katastrophalen Ereignisse dieses schicksalhaften Tages erscheinen lässt. Die Debatte über die Verantwortlichkeit wird jedoch von Tag zu Tag lauter und die Forderungen nach Gerechtigkeit werden immer dringlicher.

Zusätzlich zu diesen zentralen Themen könnte Netanjahu auch drei weitere Fälle im Sinn gehabt haben – Themen, die er als Vorwand benutzte, um Gallants Entlassung zu rechtfertigen:

Erstens gab es die als „Sinwar-Akten“ bekannten undichten Stellen bei sensiblen Sicherheitsdokumenten im Zusammenhang mit Gaza, in die der Shin Bet verwickelt war. Obwohl diese Akten in den Zuständigkeitsbereich von Ronen Bar fielen, richtete sich der Hauptverdacht gegen Personen, die Netanjahu nahestehen. Gallants Entlassung könnte auch als Botschaft gedient haben, Bar in die Schranken zu weisen, wie einige israelische Kommentatoren angedeutet haben.

Zweitens das immense Scheitern der Operation Al-Aqsa Flood, das den Generalstabschef Halevy erneut wegen angeblicher Fahrlässigkeit ins Rampenlicht rückte.

Und drittens könnte auch Mossad-Chef David Barnea, der für die Verhandlungsführung zuständig ist, ins Visier von Netanjahu geraten. Es wird spekuliert, dass Letzterer versucht, Ersteren angesichts der Veränderungen in Washington, wo Donald Trump in zwei Monaten sein Amt antreten wird, zum Sündenbock zu machen.

Netanjahus Machtübernahme

Trotz all dieser Spannungen hat sich Benjamin Netanjahu de facto als Verteidigungsminister positioniert – obwohl diese Rolle offiziell Außenminister Israel Katz zugewiesen wurde. Dieser Schritt, der von Ron Ben-Yishai in Yedioth Ahronoth erwähnt wurde, zeigt Netanjahus Absicht, seine Macht zu festigen und gleichzeitig alle, die sich ihm widersetzen, ins Abseits zu drängen.

Die Entlassung von Gallant hatte sowohl lokale als auch internationale Auswirkungen. Auf lokaler Ebene hat Netanjahu seine Gegner zu einem scheinbar kalkulierten Fototermin zusammengebracht. Man sah ihn zum ersten Mal mit Gantz, der die Entlassung von Gallant als politisch motivierte Entscheidung verurteilte, und mit Yair Lapid, dem Oppositionsführer, der den Schritt als Wahnsinn bezeichnete und Netanjahu beschuldigte, die Sicherheit Israels für sein politisches Überleben aufs Spiel zu setzen.

Sie wurden von Avigdor Lieberman, dem Vorsitzenden von Yisrael Beytenu, der Netanyahus Rücktritt forderte, und Yair Golan, dem Vorsitzenden der Demokraten (der Allianz aus Arbeitspartei und Meretz), der zu Protesten aufrief, unterstützt.

Auf internationaler Ebene sind alle Augen auf den 20. Januar gerichtet – den Tag der Amtseinführung von US-Präsident Trump. Was als Nächstes passiert, könnte die Beziehung zwischen Tel Aviv und Washington neu definieren. Die Frage, die sich alle stellen: Wird Netanjahu Trump den Schlüssel zum israelischen Verteidigungshauptquartier in Tel Aviv übergeben, so wie er Jerusalem während seiner letzten Amtszeit als Hauptstadt Israels anerkannt hat?

