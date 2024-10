https://www.middleeastmonitor.com/20241001-israel-pm-netanyahu-claims-iran-will-be-free-a-lot-sooner-than-people-think/



Israels Premierminister Netanjahu behauptet, der Iran werde „viel früher als die Leute denken“ frei sein

1. Oktober 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gestikuliert, während er während der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) in New York, Vereinigte Staaten, am 27. September 2024 spricht [Fatih Aktaş – Anadolu Agency]

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat behauptet, dass der Iran und sein Volk „viel früher als man denkt“ frei sein werden, während die israelischen Streitkräfte in den letzten Tagen die Konflikte in der Region radikal eskalieren ließen.

In einer am Montag veröffentlichten und auf Englisch gehaltenen Videobotschaft wandte sich Netanjahu direkt an das iranische Volk und sagte ihm, dass das Regime „mit jedem Augenblick, der vergeht, Sie – das edle persische Volk – näher an den Abgrund bringt“.

Der israelische Premierminister behauptete, dass die „überwiegende Mehrheit der Iraner weiß, dass ihr Regime sich nicht im Geringsten um sie schert“, und sagte, wenn es ihnen wirklich wichtig wäre, dann „würde es aufhören, Milliarden von Dollar für sinnlose Kriege im Nahen Osten zu verschwenden. Es würde anfangen, Ihr Leben zu verbessern. Stellen Sie sich vor, das ganze Geld, das das Regime für Atomwaffen und Kriege im Ausland verschwendet, würde in die Bildung Ihrer Kinder, in die Verbesserung Ihrer Gesundheitsversorgung, in den Aufbau der Infrastruktur Ihres Landes investiert – Wasser, Abwasser, all die anderen Dinge, die Sie brauchen. Stellen Sie sich das vor“.

Er erklärte weiter: “Wenn der Iran endlich frei ist – und dieser Moment wird viel früher kommen, als die Menschen denken – wird alles anders sein. Unsere beiden alten Völker, das jüdische und das persische Volk, werden endlich in Frieden leben. Unsere beiden Länder, Israel und der Iran, werden in Frieden leben.“

Obwohl er nicht näher darauf einging, wie, wann und auf welche Weise der Iran „befreit“ werden würde, hat die Bemerkung des israelischen Premierministers, dass dies in sehr naher Zukunft geschehen werde, einige zu der Annahme veranlasst, dass Tel Aviv bereits Pläne für ein katastrophales Ereignis ausarbeitet, das die derzeitige Macht in Teheran stürzen würde, insbesondere zu einer Zeit, in der die iranische Regierung von einer Reihe von Krisen erschüttert wird, die erhebliche Lücken im Sicherheits- und Geheimdienstapparat des Landes aufgedeckt haben.

„Wenn dieser Tag kommt, wird das Terrornetzwerk, das das Regime auf fünf Kontinenten aufgebaut hat, bankrott und zerschlagen sein“, erklärte Netanjahu. “Der Iran wird gedeihen wie nie zuvor. Globale Investitionen. Massiver Tourismus. Brillante technologische Innovationen, die auf dem enormen Talent basieren, das im Iran vorhanden ist. Klingt das nicht besser als endlose Armut, Unterdrückung und Krieg?“

EILMELDUNG: Iran feuert eine Salve ballistischer Raketen auf Israel ab

