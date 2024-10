https://www.trtworld.com/middle-east/why-did-iran-attack-israel-with-barrage-of-missiles-18214935



Warum hat der Iran Israel mit einem Raketenhagel angegriffen?

1. Oktober 2024

Die UN-Mission Teherans hat erklärt, dass der Iran mit dem Abschuss einer Flut von Raketen auf Tel Aviv eine „legale, rationale und legitime Reaktion“ ausgeführt hat.

AP

Das israelische Militär gab bekannt, dass es eine große Anzahl von Raketen abgefangen hat, die vom Iran auf das Land abgefeuert wurden. / Foto: AP

Der Iran hat Hunderte von ballistischen Raketen auf Israel abgefeuert, während Tel Aviv gegen Gaza und den Libanon kämpft.

Der Angriff begann am Dienstag gegen 16:45 Uhr GMT. Laut iranischen Medien wurden bisher mindestens 400 Raketen abgefeuert.

In einer vorläufigen Erklärung gab das Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) an, dass der Angriff eine Reaktion auf die Ermordung des Hamas-Politbüro-Führers Ismail Haniyeh, des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah und des IRGC-Kommandanten Abbas Nilforoshan sei.

Haniyeh wurde letzten Monat in Teheran ermordet. Nasrallah wurde am Freitag in Beirut zusammen mit Nilforoshan ermordet.

Das Revolutionsgardekorps warnte, dass Israel mit weiteren „vernichtenden Angriffen“ rechnen müsse, falls es auf den Raketenbeschuss reagieren sollte.

Es hieß weiter, der Angriff sei mit Unterstützung der Armee und des Verteidigungsministeriums durchgeführt worden.

Mehr lesen

Iran greift Israel mit ballistischen Raketen an: Wie tödlich sind diese Raketen?

„Sehr wenige Verletzte“

Der israelische Militärsprecher sagt, dass es nach dem iranischen Raketenangriff nur sehr wenige Verletzte gibt und dass die Bevölkerung die Luftschutzbunker verlassen kann.

Das israelische Militär gab bekannt, dass es eine große Anzahl von Raketen abgefangen hat, die vom Iran auf das Land abgefeuert wurden, sagte der Armeesprecher und fügte hinzu, dass es während des Beschusses einige „Treffer“ gab.

„Wir haben eine große Anzahl von Abfangmanövern durchgeführt. Es gab einige Treffer im Zentrum und in anderen Gebieten im Süden des Landes“, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Konteradmiral Daniel Hagari.

Mit dem Abschuss einer Flut von Raketen auf Israel hat der Iran eine ‚legale, rationale und legitime Reaktion‘ auf Israel ausgeführt, wie die UN-Mission Teherans am Dienstag mitteilte.

„Die rechtliche, rationale und legitime Reaktion des Iran auf die terroristischen Handlungen des zionistischen Regimes, die sich gegen iranische Staatsbürger und Interessen richteten und die nationale Souveränität des Iran verletzten, wurde ordnungsgemäß ausgeführt„, so die Mission am X.

„Sollte das zionistische Regime es wagen, zu reagieren oder weitere böswillige Handlungen zu begehen, wird eine entsprechende und vernichtende Reaktion folgen. Den Staaten der Region und den Unterstützern der Zionisten wird geraten, sich vom Regime zu distanzieren“, fügte die Mission hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …