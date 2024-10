https://www.middleeastmonitor.com/20241001-israel-military-says-iran-attack-will-have-consequences/



Das israelische Militär sagt, dass ein Angriff des Iran Konsequenzen haben wird

1. Oktober 2024

Der Sprecher der israelischen Armee, Konteradmiral Daniel Hagari, am 18. Oktober 2023 in Tel Aviv [GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images]

Der iranische Raketenangriff am Dienstag war schwerwiegend und wird Konsequenzen haben, sagte der israelische Militärsprecher und lehnte es ab, Angaben darüber zu machen, wie und wann Israel reagieren würde, berichtet Reuters.

Konteradmiral Daniel Hagari sagte, er wisse nichts von Opfern durch die Raketensalve. Er sagte, es habe einige Treffer im Zentrum des Landes und im Süden gegeben.

„Wir sind in höchster Alarmbereitschaft, sowohl defensiv als auch offensiv“, sagte Hagari in einer Fernsehsendung. „Wir werden die Bürger des Staates Israel verteidigen. Dieser Angriff wird Konsequenzen haben. Wir haben Pläne und werden an dem Ort und zu dem Zeitpunkt handeln, den wir bestimmen.“

Der Iran feuerte am Dienstag eine Salve ballistischer Raketen auf Israel ab, als Vergeltung für Israels Kampagne gegen die Hisbollah-Verbündeten Teherans im Libanon. In ganz Israel ertönten Alarme und in Jerusalem und im Jordantal waren Explosionen zu hören, nachdem sich die Israelis in Luftschutzbunker geflüchtet hatten.

