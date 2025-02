Anmerkung, dass BSW Sarah Wagenknecht steht auch an der Seite der Palästinenser. Evelyn Hecht-Galinski



„Eine Stimme für die SGP ist eine Stimme gegen Krieg und kapitalistische Barbarei!“

Sozialistische Gleichheitspartei hält letzte Wahlveranstaltung in Berlin ab

Florian Hasek, Carola Kleinert

18. Februar 2025

Am 15. Februar veranstaltete die Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) erfolgreich ihre letzte Wahlveranstaltung in Berlin. Die SGP tritt bei den vorgezogenen Bundestagswahlen am 23. Februar an, um sich der Allparteienkoalition für Krieg und Sozialabbau entgegenzustellen und gemeinsam mit ihren Schwesterparteien eine internationale Bewegung gegen Krieg und Kapitalismus aufzubauen.

In seiner einleitenden Rede betonte Johannes Stern, Chefredakteur der deutschen Ausgabe der World Socialist Web Site und Moderator der Kundgebung, wie „notwendig und dringend“ die sozialistische Perspektive der SGP und der Vierten Internationale sei. In den USA „verlasse sich die herrschende Klasse auf den Faschisten Trump, um ihr Programm der sozialen Konterrevolution, der Massendeportationen, der Diktatur und der imperialistischen Ausplünderung und des Weltkriegs im Interesse der Oligarchie voranzutreiben“.

Und eine entsprechende Entwicklung finde „auch hier statt. Mit den vorgezogenen Bundestagswahlen verfolgt die herrschende Klasse in Deutschland das Ziel, eine rechtsextreme Regierung an die Macht zu bringen, die die Interessen des deutschen Kapitals nach innen und außen noch brutaler durchsetzen wird.“

Den Wahlkampf aller Bundestagsparteien geißelte er als „widerliches Schauspiel“ mit ihrer flüchtlingsfeindlichen Hetze, den Aufrufen zur massiven Aufrüstung und der Anbiederung der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) an die offizielle Politik. Die SGP-Kundgebung, so Stern, werde dieser bedrohlichen Entwicklung entgegentreten, die objektiven Triebkräfte dahinter aufzeigen und erklären, was zu tun sei.

Johannes Stern auf der Wahlveranstaltung der SGP in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Als erster Redner wandte sich Christoph Vandreier, Vorsitzender und Spitzenkandidat der SGP, an die etwa 50 Teilnehmer der Kundgebung und sprach ausführlich über Aufrüstung und Kriegspolitik. „Die schlimmsten Kriegstreiber sind die ehemaligen Pazifisten der Grünen. … Aber es ist die gesamte Regierungskoalition, die hier die Kriegspolitik auf die Spitze getrieben hat, die 80 Jahre nach dem Vernichtungskrieg der Nazis wieder deutsche Panzer gegen Russland schickt und die zu den Methoden des Völkermords in Gaza zurückgekehrt ist!“

Wie vor 80 Jahren gehe es auch heute „um wirtschaftliche Interessen und geostrategische Interessen!“

Der Kriegswahnsinn, so Vandreier, werde auf dem Rücken der Arbeitnehmer finanziert. Massive Kürzungen in den Bereichen Bildung, Wohnen und Gesundheit sowie die Aufrüstung für einen Handelskrieg würden zu hunderttausenden Entlassungen in der Industrie und einer extremen Senkung der Reallöhne führen. „Arbeitnehmer, die jetzt schon nicht wissen, wie sie am Monatsende ihre Lebensmittel bezahlen sollen, bekommen Lohnkürzungen von bis zu 20 Prozent oder werden sogar auf die Straße geworfen“, sagte Vandreier. “Und genau dann wird über die Kürzung des Bürgergeldes diskutiert. Mit anderen Worten: Zuerst werden die Arbeitnehmer auf die Straße geworfen und dann wird ihnen das Arbeitslosengeld gekürzt.“

Christoph Vandreier auf der SGP-Wahlveranstaltung in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

„Wir erleben nicht einfach den Bankrott der einen oder anderen Politik. Wir erleben den Bankrott eines ganzen Gesellschaftssystems. Wir erleben den Bankrott des Kapitalismus.“

Unter lautem Beifall beendete Vandreier seine Rede mit einem eindringlichen Appell, die SGP aufzubauen, um der Allparteienkoalition und dem gesamten kapitalistischen System den Kampf anzusagen. „Eine Stimme für die SGP ist eine Stimme gegen Krieg und kapitalistische Barbarei und eine Stimme für die sozialistische Zukunft.“

Der stellvertretende Vorsitzende der SGP, Dietmar Gaisenkersting, der als unabhängiger Direktkandidat in Duisburg antritt, sprach über die enormen Angriffe auf soziale Sicherungssysteme und Arbeitsplätze, die jetzt vorbereitet werden, um die Kriegspolitik zu finanzieren.

Dietmar Gaisenkersting auf der SGP-Wahlveranstaltung in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

„Die Spitzenverdiener im Bundestag und in den Parteiführungen, die Unternehmer, Manager, Milliardäre, Oligarchen, die brauchen so etwas wie eine gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung oder Rentenversicherung nicht. Die brauchen auch keine öffentlichen Schulen, Bibliotheken oder Freizeiteinrichtungen.“ Die Arbeiterklasse wird dazu gebracht, „mit den drohenden Sozialkürzungen die Aufrüstung und den Krieg zu finanzieren! Gleichzeitig werden die Konzerne, unterstützt von den Gewerkschaftsapparaten, ein Arbeitsplatzmassaker und Lohnkürzungen in einem Ausmaß durchsetzen, wie wir es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr erlebt haben.“

Gaisenkersting führte aus, wie die Gewerkschaften und Betriebsräte darauf bestehen, dass „die wirtschaftlichen Bedingungen einen Stellenabbau und Lohnkürzungen erforderlich machen, um die Produktionskosten zu senken. Aber diese wirtschaftlichen Bedingungen haben einen Namen: Kapitalismus!“

SGP-Wahlveranstaltung in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Am Ende seiner Rede forderte Gaisenkersting die Bildung von Aktionskomitees der Basis, um gegen das Diktat der Gewerkschaftsbürokratie zu kämpfen. Seine Erklärung, dass Aktionskomitees „von der Basis kontrolliert werden und nur ihr gegenüber verantwortlich sind“, erregte große Aufmerksamkeit. „Die Aktionskomitees müssen die Spaltung der Belegschaft in Festangestellte und Zeitarbeitskräfte sowie an verschiedenen Standorten überwinden und sich auch mit den Aktionskomitees in anderen Betrieben und anderen Ländern vernetzen.“

Als nächstes sprach Katja Rippert, Mitglied des SGP-Bundesvorstandes. Sie begrüßte die Zuhörer, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, die trotz der bitteren Kälte durchgehalten hatten.

Katja Rippert bei der Wahlveranstaltung der SGP in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Sie verurteilte scharf die extreme Anti-Flüchtlings-Propaganda der Bundestagsparteien im aktuellen Wahlkampf: „Jeder mit einem sogenannten Migrationshintergrund oder, noch schlimmer, einem Flüchtlingshintergrund wird wie ein Aussätziger und ein Krimineller behandelt.“ Alle etablierten Parteien schwelgten in abscheulicher Anti-Flüchtlings-Rhetorik und rechten Parolen und forderten mehr Abschiebungen und die Schaffung eines Polizeistaats.

„Und die Linkspartei?„, fragte sie. Überall dort, wo sie mitregiere, insbesondere in Thüringen, habe sie ‚rigoros Flüchtlinge abgeschoben‘.

„Während es unter den Nazis die Juden waren, sind es heute die Flüchtlinge und Migranten, die ständig aufgehetzt und mit Füßen getreten werden“, sagte Rippert. „Die Ziele sind heute dieselben wie unter den Nazis. Wann immer die herrschende Klasse gegen Ausländer hetzt, verfolgt sie im Wesentlichen zwei Ziele: die Spaltung der Arbeiterklasse und die Errichtung eines Polizeistaats.“

Rippert bezog sich auf die Rote Armee, die im Mai vor 80 Jahren den Zweiten Weltkrieg und die Nazi-Herrschaft beendet hatte, und sagte, dass sich Millionen von Menschen immer noch fragen, wie die Verbrechen des Holocaust und des Weltkriegs möglich waren. „Diese Frage gehört nicht mehr der fernen Vergangenheit an. Sie ist heute eine brennende Aktualität.“ Aber „im Gegensatz zu 1933 sind die Arbeiter heute nicht besiegt. Explosive Kämpfe liegen vor uns. Aber sie können nur erfolgreich sein, wenn sie eine klare politische Führung und eine Strategie haben, die Strategie des sozialistischen Internationalismus. Dafür kämpft die Sozialistische Gleichheitspartei.“

Tamino Wilck auf der Wahlveranstaltung der SGP in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Tamino Wilck, der im Namen der IYSSE, der Jugend- und Studentenbewegung der SGP, sprach, stellte die massiven Kürzungen im Bildungsbereich in den Kontext der Aufrüstung. Die Angriffe auf das öffentliche Bildungssystem machten die Universitäten erneut zu „Zentren der ideologischen Kriegsvorbereitung“, wie es vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg der Fall war, und griffen dabei auf historische Fälschungen zurück. Gleichzeitig würden an den Universitäten Gegner des Völkermords in Gaza oft gnadenlos verfolgt und mit Zwangs Exmatrikulation bedroht.

Was Arbeiter und Jugendliche von dieser Kriegspolitik zu erwarten hätten, zeige sich in der Ukraine. Wilck schilderte, wie dort hunderttausende junger Männer für den Imperialismus verheizt würden.

„Während die ukrainische Armee aufgrund von Massen desertiert und bereits auseinanderfällt, werden in der Ukraine diejenigen weggesperrt, die sich diesem Kriegswahnsinn entgegenstellen“, so Wilck weiter. “Unser Genosse Bogdan Syrotiuk sitzt seit fast 10 Monaten in einem ukrainischen Hochsicherheitsgefängnis, weil er den Krieg ablehnt und sich für die Vereinigung der ukrainischen und russischen Arbeiterklasse einsetzt.“

SGP-Kundgebung in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Er rief alle Anwesenden dazu auf, die Petition für Bogdan zu unterzeichnen und den Kampf für seine Freiheit zur Speerspitze des Kampfes für demokratische Rechte zu machen.

Schließlich wandte sich der Ehrenvorsitzende der SGP, Ulrich Rippert, an die Teilnehmer. Er konzentrierte sich auf die Frage: „Worauf beruht unsere Überzeugung, dass wir trotz Kriegstreiberei, Fremdenfeindlichkeit und massiven sozialen Angriffen am Vorabend von Kämpfen stehen, die die Gesellschaft revolutionieren, den Kapitalismus stürzen und eine humane, sozialistische Gesellschaft hervorbringen werden?“

„Die erste Quelle unseres Vertrauens ist die enorme, objektive Macht der internationalen Arbeiterklasse. Sie ist die stärkste gesellschaftliche Kraft“, betonte Rippert. “Die zweite Quelle unseres Vertrauens ist die Objektivität des Klassenkampfes. Es ist nicht möglich, Millionen, Hunderte Millionen, Milliarden von Menschen in Not und Elend zu stürzen, ohne dass es zu massenhaftem Widerstand und Aufruhr kommt.“

Ulrich Rippert auf der Wahlveranstaltung der SGP in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Und die dritte Quelle des Vertrauens, so Rippert, sei die „Stärke der historischen Tradition“, die von der SGP verkörpert werde. Die Arbeiterklasse müsse „auf ihrer eigenen Geschichte aufbauen“, auf ihren großen Kämpfen unter den revolutionären Marxisten Luxemburg und Liebknecht, auf den Kämpfen und Analysen von Leo Trotzki und der Linken Opposition und der Vierten Internationale, und auf dieser Grundlage eine neue sozialistische Führung aufbauen.

Die Kundgebung stieß bei den Teilnehmern auf große Resonanz. Die Anprangerung der sozialen Sparmaßnahmen zugunsten höherer Rüstungsausgaben sprach vielen aus dem Herzen. Und insbesondere die Verteidigung der demokratischen Rechte und der notwendigen Einheit der internationalen Arbeiterklasse, die von den Rednern betont wurde, stieß auf große Zustimmung.

Auch der gut sortierte Büchertisch des Mehring Verlags mit seiner Auswahl an marxistischer und trotzkistischer Literatur stieß auf reges Interesse. Vielen Teilnehmern war klar, dass es dringend notwendig ist, selbst aktiv zu werden und sich mit der Geschichte der sozialistischen Arbeiterbewegung vertraut zu machen.

Infotisch auf der Wahlveranstaltung der SGP in Berlin-Wedding, 15. Februar 2025

Wie eine Berliner Rentnerin im Gespräch sagte: „Arme Menschen haben ihr ganzes Leben lang Beiträge geleistet und statt ihren Lebensabend genießen zu können, leben sie in Armut. Rentner wie ich und viele Menschen in meiner Nachbarschaft leiden sehr unter der Inflation.“

Wütend erklärte sie: „Die Grenze ist erreicht, es ist unzumutbar. Was hier passiert, hat nichts mit Menschenwürde zu tun. Soll das Demokratie sein? Wer hat denn für die Kriegsausgaben gestimmt? Niemand! Ich habe lange überlegt, wen ich wählen kann. Was Sie hier sagen, klingt gut. Ich lese Ihre Wahlbroschüre und wähle Sie, wenn mir das Programm gefällt.“

Jürgen, der viele Jahre als Deutschlehrer im Ausland und jetzt als Deutschlehrer für Migranten in Berlin gearbeitet hat, sagte, er habe „gesehen, dass die Menschen überall das gleiche Problem haben – soziale Unsicherheit. Im Kapitalismus wird den Menschen immer gesagt, dass sie selbst schuld sind, wenn sie die Karriereleiter nicht erklimmen können, dass sich manche sogar schämen, wenn sie es nicht schaffen. Aber es ist das Wirtschaftssystem.“ Er habe noch nie etwas vom SGP gehört und wolle sich nun das Wahlprogramm im Detail ansehen.

Mohamed, der fast 40 Jahre alt ist, war besonders beeindruckt von dem Vorschlag, Aktionskomitees in Unternehmen einzurichten, um gegen soziale Angriffe und die Gewerkschaftsbürokratie zu kämpfen. Auch die Abschlussrede von Ulrich Rippert, in der dieser erklärte, wie Hitler hätte verhindert werden können, hat ihn sehr beeindruckt. Mohamed fasste zusammen: „Man muss diese Geschichte kennen, um heute gegen die AfD kämpfen zu können.“

Andy, ein 50-jähriger Arbeiter, war besonders beeindruckt von der Analyse der Linkspartei und der Grünen. Er hätte ‚nie gedacht, dass die Linkspartei so rechtsgerichtet sein würde und dass sie Israel verteidigen und nicht auf der Seite der Palästinenser stehen würde‘. Er sagte, er sei schockiert darüber, dass die Linkspartei tatsächlich eine Kriegspartei sei, die „auch den Krieg in der Ukraine befürwortet“. Er kam zu dem Schluss, dass „ich nie für die Linkspartei gestimmt hätte, wenn ich die SGP bereits gekannt hätte.“

