Israelische Medien berichten, dass seit dem 7. Oktober 48 palästinensische Gefangene aus den Besatzungsgefängnissen entlassen wurden, darunter 36 aus dem Gefängnis „Sde Teman“ im Negev.

Israelische Medien: Polizeibeamte tun alles, um die Schwere des Vorfalls herunterzuspielen, als ob sie die Unruhen weiter anheizen würden.

Israelische Medien: Die israelische Armee ist schockiert über das Verhalten der Polizei, die sich geweigert hat, Truppen zum Stützpunkt Beit Lid zu schicken, um das zu verhindern, was Sade Teman erlebt hat

Sputnik: Explosionsgeräusche erschüttern den Westen Daraas im Süden Syriens.

Venezuela zieht diplomatische Vertretungen aus lateinamerikanischen Ländern ab, die das Wahlergebnis nicht anerkannt haben.

USA planen derzeit keine Evakuierung von US-Bürgern aus dem Libanon: Stellvertretender Sprecher des Außenministeriums Vedant Patel

Eine private palästinensische Quelle an Al Mayadeen: Die Besatzung beharrt auf ihrer harten Position und lehnt einen Rückzug von der Philadelphia-Achse und dem Rafah-Übergang ab

Eine private palästinensische Quelle an Al Mayadeen: Die Besatzung besteht darauf, eine Reihe von Gefangenen entweder nach Gaza oder außerhalb der palästinensischen Gebiete zu zwingen

Eine private palästinensische Quelle an Al Mayadeen: Die Besatzung weigert sich, eine Reihe von Gefangenen freizulassen, die noch mindestens 15 Jahre ihrer Strafe abzusitzen haben

Eine private palästinensische Quelle an Al Mayadeen: Die Besatzung besteht auf ihrer früheren Position, eine Reihe von Gefangenen mit lebenslangen Haftstrafen nicht freizulassen

Spaltung in Israel: Inhaftierte Soldaten, die der Vergewaltigung beschuldigt werden, werden als „Helden“ bezeichnet

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + israelische Medien

30. Juli 2024

Die israelische Armee hat eine Aussetzung der „kritischen Sicherheitsdiskussionen über die Eskalation im Norden“ angekündigt und begründet dies mit dem Angriff auf den Militärstützpunkt Beit Lid durch rechtsgerichtete Banden am Montagabend.

Die israelische Armee bestätigte, dass sie eine Runde „kritischer Sicherheitsdiskussionen über die Eskalation im Norden“ unterbrochen hat. Sie bezeichnete den Angriff auf die Militärbasis in Beit Lid als „ernsten Vorfall, der ein kriminelles Vergehen darstellt und eine Bedrohung für Israels Sicherheit und die Kriegsanstrengungen darstellt“.

Der Vorfall folgt auf eine dramatische Eskalation, als Dutzende von Siedlern aus rechtsextremen Siedlergruppen, einige maskiert und bewaffnet, zusammen mit anderen politischen Aktivisten, am Montagabend in einen israelischen Militärstützpunkt eindrangen. In dem Stützpunkt wurden israelische Besatzungssoldaten verhört, die wegen schwerer moralischer Verstöße und extremer Folter eines palästinensischen Gefangenen inhaftiert waren.

Berichten zufolge wurde ein palästinensischer Häftling von 9 oder 10 israelischen Soldaten gruppenweise vergewaltigt und schwer gefoltert, was zu Lähmungen führte und derzeit im Krankenhaus behandelt wird. Einem Bericht des israelischen Armeeradios zufolge ereignete sich die Misshandlung vor etwa drei Wochen im Gefangenenlager Sde Teiman. Das Opfer wurde auf dem Militärstützpunkt in kritischem Zustand angetroffen und anschließend zur Behandlung und Operation in ein Krankenhaus gebracht.

Siedler schützen fehlbare Soldaten vor Konsequenzen

Diese Unruhen ereigneten sich nur wenige Stunden, nachdem ein anderer Stützpunkt von einem rechtsgerichteten Mob gestürmt worden war, der über die Verhaftungen wütend war.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass drei Bataillone der Nahal-Brigade nach ihrer Beteiligung am Krieg gegen den Gazastreifen dringend in die Region zwischen Nablus, Qalqilya und Tulkarm verlegt worden seien. In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass „die Armee in den letzten 24 Stunden mit den Vorbereitungen für eine mögliche Nordfront, die zu einem Krieg eskalieren könnte, voll beschäftigt war, aber aufgrund der Ereignisse in Beit Lid alle Operationen unterbrechen musste“.

Auf dem Filmmaterial war zu sehen, wie Dutzende von israelischen Siedlern in das Gebäude des Militärgerichts eindrangen, um die angeklagten israelischen Soldaten gewaltsam freizulassen, obwohl das Gericht ihre Strafen aufgrund des Drucks rechter Persönlichkeiten, insbesondere der Minister Ben-Gvir und Smotrich, die eine Bestrafung trotz der Verurteilungen zu verhindern suchten, erheblich reduziert hatte.

Auf dem Filmmaterial ist auch eine hitzige Diskussion zwischen Soldaten und Ermittlern der Militärpolizei im Konzentrationslager Sde Teiman zu sehen.

Sde Teiman, eine Militäreinrichtung im Süden des besetzten Palästina, ist als ein Ort bekannt geworden, der mit einem „neuen Guantanamo“ verglichen wird. Berichten zufolge foltert und tötet die israelische Armee dort palästinensische Zivilisten jeden Alters, darunter auch Kinder, die seit Beginn des Krieges am 7. Oktober aus verschiedenen Gebieten des Gazastreifens verschleppt wurden. Diese Personen werden nach Angaben des israelischen Militärs zu einem ersten Verhör in die Einrichtung gebracht.

Berichte über Misshandlungen in Sde Teiman sind bereits in den internationalen Medien aufgetaucht, nachdem lokale und internationale Menschenrechtsgruppen auf die schrecklichen Bedingungen dort aufmerksam gemacht hatten.

Politische und militärische Spaltung über die Bewertung des erschütternden Vorfalls vertieft sich

Die chaotischen Szenen der Masseneinbrüche, die von mehreren Mitgliedern der Regierungskoalition von Premierminister Benjamin Netanjahu vorangetrieben wurden – von denen einige an den gewaltsamen Einbrüchen beteiligt waren – führten zu Zusammenstößen und verschärften die bestehenden Spaltungen innerhalb des politischen und militärischen Establishments Israels“.

IOF-Chef Herzi Halevi verurteilte die Ausschreitungen vor dem Stützpunkt Sde Teiman und erklärte, sie untergrüben „die Armee, Israels Sicherheit und die Kriegsanstrengungen“.

Israelische Medien berichteten, dass die Proteste weitergingen und in einem ähnlichen Einbruch in den Armeestützpunkt Beit Lid in Zentralisrael gipfelten, obwohl Premierminister Netanjahu, Sicherheitsminister Yoav Gallant und Staatspräsident Isaac Herzog zur Ruhe aufriefen.

Rechtsgerichtete Gesetzgeber, darunter der Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, der Minister für Kulturerbe Amichay Eliyahu und der Minister für religiösen Zionismus Zvi Sukkot, stachelten ihre Anhänger zu Protesten außerhalb von Sde Teiman an, was dazu führte, dass einige der Siedler illegal in den Stützpunkt eindrangen.

Nachdem sie von Sde Teiman nach Beit Lid gezogen waren, wo die Soldaten befragt wurden, drangen Dutzende von Siedlern auch in diesen Stützpunkt ein, in dem die Militärpolizei und die IOF-Gerichte untergebracht sind.

Halevi verurteilt die Vorfälle

Einige Randalierer in Beit Lid trugen IOF-Uniformen und schienen bewaffnet zu sein. Ein Foto in den sozialen Medien zeigte das Likud-Knessetmitglied Tally Gotliv inmitten von maskierten Randalierern, die sie aufforderten, sich am Stützpunkt zu versammeln.

Halevi, der die Ermittlungen von Generalmajor Yifat Tomer-Yerushalmi und der Militärpolizei voll unterstützt, besuchte später Beit Lid und verurteilte die Vorfälle.

„Wir sind nach Beit Lid gekommen, um sicherzustellen, dass nichts Schlimmeres passiert. Die Ankunft von Randalierern und der Versuch, in die Stützpunkte einzubrechen, ist ein schwerwiegendes Verhalten, das gegen das Gesetz verstößt, an Anarchie grenzt und den IDF, der Sicherheit des Staates und den Kriegsanstrengungen schadet“, betonte er.

Gallant, der mit Halevi sprach, bekräftigte die volle Unterstützung der IOF bei der Ergreifung von Sofortmaßnahmen zur Unterbindung des unbefugten Eindringens in Stützpunkte. Er bezeichnete den Einbruch in Beit Lid als ernste Bedrohung für die „israelische Demokratie“ und die Kriegsanstrengungen und forderte die Polizei auf, gegen Gesetzesbrecher vorzugehen und gewählte Vertreter davon abzuhalten, unverantwortliche Erklärungen abzugeben.

„Ich fordere die israelische Polizei auf, unverzüglich gegen Gesetzesbrecher vorzugehen, und alle gewählten Vertreter, von unverantwortlichen Äußerungen Abstand zu nehmen, die die IDF in die politische Arena ziehen“, fügte Gallant hinzu.

Nach israelischen Medienberichten hat die israelische Armee zusätzliche IOF-Einheiten nach Beit Lid entsandt und plant, bis Dienstag weitere Bataillone zur Verstärkung der Sicherheit zu entsenden. Die Armee dementierte zwar, dass Truppen zum Schutz des Stützpunktes aus dem Gazastreifen abgezogen wurden, warnte jedoch, dass die Unruhen „Israels Sicherheit“ beeinträchtigten.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich unterstützte seinerseits die Proteste gegen die Verhaftung der Soldaten.

Israel ist am Abgrund

Oppositionsführer Yair Lapid behauptete, die Unruhen am Montag zeigten Netanjahus Schwäche und seinen Kontrollverlust über seine Regierung. Er forderte Netanjahu auf, die an den Einbrüchen beteiligten Minister zu entlassen.

„Wir stehen nicht am Rande des Abgrunds, wir befinden uns am Abgrund“, warnte er in einer Erklärung. „Alle roten Linien wurden heute überschritten.“

„Das ist kein Aufstand, das ist ein versuchter Staatsstreich einer bewaffneten Miliz gegen einen schwachen Premierminister, der seine Regierung nicht kontrollieren kann“, betonte Lapid.

Labor-MK Naama Lazimi gab am X bekannt, dass sie bei der Ethikkommission der Knesset eine Beschwerde gegen Sukkot und Vaturi wegen ihrer Beteiligung an dem Einbruch in Sde Teiman eingereicht habe.

Zuvor hatte Shanna Orlik von der Hitorerut-Bewegung eine Polizeibeschwerde gegen Sukkot wegen seiner Rolle beim Einbruch in Sde Teiman eingereicht und darauf hingewiesen, dass derartige Handlungen eine Straftat darstellen, die mit einer Gefängnisstrafe geahndet wird.

Nach Angaben der Nachrichtenseite Ynet wurden mehrere Journalisten, die über die Unruhen berichteten, darunter auch die Reporterin Ilana Curiel, von Demonstranten angegriffen. Die Polizei musste eingreifen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

„Sie schubsten mich, bespuckten mich, beschimpften mich als S***, Araber-W***e, Verräterin“, erinnerte sie sich. „Sie haben mein Telefon zweimal geworfen. Ich bin in Tränen ausgebrochen.“

Israel“ hat eine lange Geschichte, in der sexuelle Gewalt als Waffe eingesetzt wurde

Seit 1948 werden Palästinenserinnen und Palästinenser jeden Alters von den israelischen Besatzungstruppen in ihren Gefängnissen verschleppt, inhaftiert, gefoltert und sexuell missbraucht. Oft sind ihre Familien gezwungen, diese Misshandlungen mit anzusehen.

Seit dem 7. Oktober sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, wie palästinensische Frauen und Männer von den israelischen Streitkräften nackt ausgezogen werden. In der Folge begannen Berichte palästinensischer Männer weltweit zu kursieren, die von extremen Formen sexueller Folter und Übergriffe berichten, bei denen in einigen Fällen Kampfhunde eingesetzt wurden.

Lesen Sie weiter: Erschütternde Berichte über Folter, Missbrauch und Vergewaltigung in israelischen Gefängnissen

Ben-Gvir nennt Vergewaltiger „Israels beste Helden“, Levin sagt, die IOF führe einen „heiligen Krieg

Ben-Gvir erklärte dreist, es sei eine „Schande“ für „Israel“, „unsere besten Helden“ zu verhaften, während Smotrich sagte, dass „IDF-Soldaten Respekt verdienen“ und nicht wie „Kriminelle“ behandelt werden dürften.

Als Reaktion auf den Aufschrei kündigte der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit der Knesset, Yuli Edelstein, an, er werde am Dienstag eine dringende Anhörung zu den Verhaftungen der IOF-Soldaten einberufen.

„Ich werde Szenen wie die, die sich heute auf dem Stützpunkt in Sde Teiman abgespielt haben, nicht hinnehmen“, sagte Edelstein. „Eine Situation, in der maskierte Militärpolizisten einen IDF-Stützpunkt stürmen, ist für mich nicht akzeptabel, und ich werde nicht zulassen, dass sich so etwas wiederholt.“

„Justizminister Yariv Levin, der den Obersten Gerichtshof häufig kritisiert, machte das Gericht für die Verhaftung der Soldaten verantwortlich. Er argumentierte, dass diese Situation die Notwendigkeit unterstreiche, seine zuvor ausgesetzte Initiative zur Überarbeitung des Justizwesens wiederzubeleben.

„Ich war schockiert, als ich die schwierigen Bilder von Soldaten sah, die in Sde Teiman verhaftet wurden, so wie gefährliche Kriminelle verhaftet werden“, sagte Levin und argumentierte, dass die betroffenen Soldaten einen ‚heiligen Krieg‘ führten und dass ihre Verhaftung das Ergebnis einer ‚moralischen Verzerrung sei, die von oben ausgeht, von Urteilen und Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs‘.

Lesen Sie weiter: Höchste Zahl von Palästinensern, die seit Oktober in israelischen Gefängnissen sterben, seit Jahrzehnten

Übersetzt mit deepl.com

