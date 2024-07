https://www.aljazeera.com/news/2024/7/6/world-leaders-congratulate-irans-pezeshkian-on-presidential-election-win



Staatsoberhäupter aus aller Welt gratulieren dem iranischen Präsidenten Pezeshkian zum Sieg bei den Präsidentschaftswahlen

Der Zentrist Masoud Pezeshkian besiegte seinen Herausforderer und Hardliner Saeed Jalili in einer Stichwahl.

6 Jul 2024

Masoud Pezeshkian, der versprochen hat, den Iran der Welt zu öffnen, hat die Stichwahl deutlich gewonnen und wird der neunte gewählte Präsident des Landes werden.

Der einzige gemäßigte Kandidat im Rennen erhielt 53,7 Prozent der Stimmen, das sind 16,3 Millionen der mehr als 30 Millionen abgegebenen Stimmen. Sein Konkurrent Saeed Dschalili erhielt 44,3 Prozent bzw. 13,5 Millionen Stimmen.

Am Samstag räumte Pezeshkian „den schwierigen Weg ein, der vor ihm liegt“, reichte aber allen Iranern die Hand. „Ich reiche Ihnen die Hand und schwöre bei meiner Ehre, dass ich Sie auf diesem Weg nicht allein lassen werde. Lasst mich nicht allein.“

Führende Politiker aus aller Welt beglückwünschten Pezeshkian zu seinem Sieg.

Russland

Präsident Wladimir Putin beglückwünschte Pezeshkian und sagte, er hoffe, dass er zu den russisch-iranischen Beziehungen beitragen werde.

„Ich hoffe, dass Ihre Amtszeit als Präsident zu einer Verstärkung der konstruktiven bilateralen Zusammenarbeit zwischen unseren befreundeten Völkern beitragen wird“, sagte Putin.

Vor der Wahl traf Putin am Rande des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Astana (Kasachstan) mit dem iranischen Interimspräsidenten Mohammad Mokhber zusammen.

Nach Angaben des russischen Außenministeriums verhandeln Russland und der Iran über ein umfassendes bilaterales Kooperationsabkommen.

Iraner wählen reformorientierten Kandidaten Masoud Pezeshkian zum Präsidenten

Saudi-Arabien

König Salman und der Kronprinz gratulierten Pezeshkian, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA.

„Ich bekräftige meine Bereitschaft, die Beziehungen zwischen unseren Ländern und Völkern zu entwickeln und zu vertiefen und unseren gegenseitigen Interessen zu dienen“, sagte Kronprinz Mohammed bin Salman.

Im März 2023 vereinbarten der Iran und Saudi-Arabien nach jahrelangen Spannungen die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen im Rahmen eines von China vermittelten Abkommens. Seitdem haben sie ihre regelmäßigen Kontakte verstärkt, um die Beziehungen zu verbessern.

Aserbaidschan

Präsident Ilham Alijew begrüßte den Wahlerfolg von Pezeshkian und erklärte, Aserbaidschan messe den Beziehungen zum Iran „große Bedeutung“ bei.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir durch unsere gemeinsamen Bemühungen eine weitere Stärkung der traditionellen freundschaftlichen Beziehungen und die Ausweitung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und dem Iran im Einklang mit den Interessen unserer Völker und Länder gewährleisten werden“, sagte Alijew, als er Pezeshkian zu einem Besuch einlud.

Die iranischen Wahlen waren für 2025 geplant, wurden aber vorgezogen, nachdem Präsident Ebrahim Raisi am 19. Mai nach einem Treffen mit Alijew zur Einweihung eines gemeinsamen Staudammprojekts bei einem Hubschrauberabsturz in einer Bergregion an der iranisch-aserbaidschanischen Grenze ums Leben gekommen war.

Venezuela

Außenminister Yvan Gil beglückwünschte den Iran zu seinem „Engagement für die Demokratie“ während der beiden Runden der Präsidentschaftswahlen.

„Venezuela bringt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Entscheidung des iranischen Volkes zum Wohlstand dieses Landes und zu seiner Konsolidierung als aufstrebende Macht in der entstehenden multipolaren Welt beitragen wird“, heißt es in der Erklärung von Gil.

Pezeshkian wird die „absolute Unterstützung“ des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seiner Regierung haben, um die Beziehungen auszubauen und weiterhin „die hegemonialen Ansprüche, die den Multilateralismus und den Weltfrieden bedrohen“, zu besiegen.

Der Iran und Venezuela sind enge Verbündete und unterzeichneten 2022 während eines Besuchs von Maduro in Teheran einen 20-jährigen strategischen Kooperationsplan.

China

In seiner Botschaft an Pezeshkian sagte Präsident Xi Jinping:

„Ich messe der Entwicklung der Beziehungen zwischen China und dem Iran große Bedeutung bei und bin bereit, mit dem Präsidenten zusammenzuarbeiten, um die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und dem Iran weiter voranzubringen“.

Die beiden Länder blicken auf eine lange Geschichte des freundschaftlichen Austauschs zurück, und die bilateralen Beziehungen haben sich seit über einem halben Jahrhundert gesund und stabil entwickelt“, sagte Xi laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

„Angesichts komplexer regionaler und internationaler Situationen haben sich China und der Iran immer gegenseitig unterstützt, zusammengearbeitet und das gegenseitige strategische Vertrauen weiter gefestigt“, fügte er hinzu.

Indien

Premierminister Narendra Modi sagte, er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Peschekian, um unsere herzlichen und langjährigen bilateralen Beziehungen zum Wohle unserer Völker und der Region weiter zu stärken“.

Irak

Der irakische Präsident Abdul Latif Rashid gratulierte sowohl dem Iran als auch dem gewählten Präsidenten und wünschte ihm Erfolg bei der Ausübung seiner Amtsgeschäfte und der Erfüllung der Ziele und Hoffnungen des iranischen Volkes“.

In einem Beitrag auf X sagte er: „Wir bekräftigen unseren Willen, die Beziehungen zwischen dem Irak und dem Iran in einer Weise zu stärken, die den Interessen der beiden benachbarten Länder und Völker dient.“

Pakistan

Premierminister Shehbaz Sharif sagte, er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Pezeshkian und die Förderung von Frieden und Stabilität in der Region.

„Als Nachbarländer haben Pakistan und Iran eine enge und historische Beziehung.

Wir müssen durch eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit eine glänzende Zukunft für unsere beiden Völker sicherstellen“, schrieb er auf X.

Kuwait

In seiner Glückwunschbotschaft wünschte Emir Sheikh Mishal al-Ahmad al-Sabah Pezeshkian ein langes und gesundes Leben und „mehr Wohlstand und Entwicklung für die Islamische Republik“.

Syrien

Präsident Bashar al-Assad sagte, der Iran sei „eines der wichtigsten Länder, mit denen wir sicherstellen wollen, dass die Beziehungen auf ihrem Höhepunkt sind“.

„Diese Beziehungen beruhen auf jahrzehntelangem gegenseitigem Respekt, gemeinsamem Verständnis und festen Prinzipien, an die sich Syrien und der Iran immer gehalten haben.

„Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um die syrisch-iranischen strategischen Beziehungen zu stärken und neue, vielversprechende Horizonte für die bilaterale Zusammenarbeit zu eröffnen, denn Widerstand bleibt der gemeinsame Ansatz, den wir verfolgen, um den Stolz unserer Länder zu bewahren und die Interessen ihrer Völker zu verteidigen“, so al-Assad weiter.

Katar

Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani beglückwünschte Pezeshkian und wünschte ihm Erfolg sowie die weitere Entwicklung und das Gedeihen der gemeinsamen Beziehungen.

Weißrussland

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko bezeichnete den Wahlsieg von Pezeshkian als einen „bedingungslosen Sieg des iranischen Volkes“.

„Die Wahlergebnisse bestätigen Ihre hohe politische Autorität und zeugen von der Unterstützung der Öffentlichkeit für den Kurs der Führung des Landes bei der Verteidigung der nationalen Interessen des Irans, der Schaffung von Perspektiven für seine Bürger und der Zusammenarbeit mit den Ländern Ihrer Region“, zitierte die Nachrichtenagentur Belta Lukaschenko mit den Worten.

„Der Dialog zwischen Minsk und Teheran wird auf allen Ebenen stetig ausgebaut. Ich bin davon überzeugt, dass wir in naher Zukunft in der Lage sein werden, alle getroffenen Vereinbarungen umzusetzen, einschließlich derjenigen, die die belarussisch-iranischen Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft anheben“.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

