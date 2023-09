Stakeknife: The Inside Story of The British Spooks Who Ran the IRA Just as Rome was not built in a day, so also was this abnegation of Ireland and everything Irish not done in the seven or…

Stakeknife: Die Innengeschichte der britischen Spione, die die IRA leiteten

Von Declan Hayes

24. September 2023

So wie Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, so wurde auch die Verleugnung Irlands und aller Iren nicht in den etwa sieben Tagen vollzogen, die Gott brauchte, um die Welt zu erschaffen.

Freddie Scappaticci, Stakeknife war, laut Klappentext des Buches, „der britische Spion, der eine führende Rolle im Krieg des britischen Geheimdienstes gegen die Provisional IRA spielte“. Stakeknife leitete zusammen mit John Joe McGee, einem weiteren britischen Geheimdienstmitarbeiter, die Nutting Squad der IRA, das Äquivalent des MI6 zur IRA, das Spione und diejenigen, die Stakeknife, McGee und ihre MI6-Kollegen weiter oben in der Nahrungskette für MI6-Spione hielten, brutal ausschaltete. Ein typisches Opfer war die verwitwete Mutter von zehn Kindern, Jean McConville, die wie ein Hund in einem nicht gekennzeichneten Grab an einem abgelegenen Strand nahe der irischen Grenze begraben wurde, wo Gerry Adams, Stakeknifes angeblicher Aufseher, regelmäßig mit seinen Hunden spazieren ging.

Obwohl es eine beeindruckende Bibliothek über die Kriegsverbrechen gibt, in die Stakeknife, McGee und Adams verwickelt sind, ist O’Rawe in einer einzigartigen Position, um ein neues Licht auf diese von den Briten finanzierten Verbrecher zu werfen, da er der Öffentlichkeitsbeauftragte für die gefangenen Blankettmänner der Provisional IRA war, von denen zehn, Zehn von ihnen, darunter Bobby Sands, hier mit dem MI6-Agenten Denis Donaldson, starben im Hungerstreik, und die letzten sechs starben, wie O’Rawe in seinem früheren Buch überzeugend darlegt, weil Adams, Donaldson, Stakeknife und ihre MI6-Kumpel ein Maximum an politischem Einfluss aus ihrem Märtyrertod ziehen wollten.

Das größere Problem war, dass die britische Regierung bei Ausbruch der Unruhen in die Defensive geriet, weil die Welt sie zu Recht als Betreiberin eines Apartheidsystems gegen irische Katholiken betrachtete, das nach Ansicht von Nelson Mandela und Bischof Tutu diskriminierender war als alles, was in Südafrika zur Zeit der Apartheid eingeführt wurde.

Die britische Antwort, die in General Frank Kitsons Klassiker Low Intensity Operations ausführlich und, man könnte auch sagen, wissenschaftlich dargelegt wurde, bestand darin, Banden und Gegenbanden einzusetzen, um Chaos zu verursachen, damit Kitsons SAS dieses Chaos kontrollieren und schließlich als Sieger aus dem langen Krieg der IRA hervorgehen konnte.

Im Falle Irlands wurde dieser Triumph mit der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens formalisiert, das es Bill Clinton, Tony Blair, Gerry Adams, Denis Donaldson und seinen anderen kompromittierten Architekten erlaubte, auf der Weltbühne als Friedensstifter aufzutreten, während amerikanische Unternehmen wie Google, Facebook und Big Pharma die irische Wirtschaft kolonisierten und von dort aus die Politik, einschließlich des viel gepriesenen Pseudoradikalismus.

So wie Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, so wurde auch diese Verleugnung Irlands und aller Iren nicht in den etwa sieben Tagen vollzogen, die Gott brauchte, um die Welt zu erschaffen. Man muss, wie in Ed Moloneys hervorragender The Secret History of the IRA, weiter zurückgehen bis in die 1940er und 1950er Jahre, als es in Belfast nur einen IRA-Rumpf gab, der von Gerry Adams‘ Vater und anderen angeführt wurde, die später als Serienkindervergewaltiger entlarvt wurden und zu deren Opfern höchstwahrscheinlich auch Denis Donaldson gehörte, der in der Schlacht um die St. Matthew’s Church sehr tapfer gekämpft hatte, als die Provisional IRA unter der Führung von Billy McKee (den Adams zusammen mit Leuten wie Ivor Bell und Brendan Hughes ins Abseits stellte) ihre Feuertaufe erlebte und, wie man sagt, wie der Phönix aus der Asche von Belfast aufstieg, um die Briten zu vernichten.

Jahrhunderts eine bedeutende italienische Einwanderung nach Irland stattgefunden, und sie hatten sich nicht nur vollständig integriert, sondern viele von ihnen, darunter Angelo Fusco, hatten nicht nur mit Auszeichnung in der IRA gedient, sondern auch mehrere SAS-Attentäter in ein frühes Grab geschickt.

Diese italienische Verbindung ist insofern von Interesse, als eine protestantische Mörderbande mit Hilfe der SAS den „Italiener“ Francisco Notarantonio ermordete, den sie für Freddie Scappaticci (Stakeknife) hielt, und Adams‘ Kindheitsfreund Victor Notarantonio, ein weiteres Mitglied dieser Großfamilie, die Adams‘ IRA später aus Ballymurphy vertrieb, in den Mord an Donaldson verwickelt war, dessen vorzeitiges Ableben den CIA-Liebling Adams davor bewahrte, viele sehr unangenehme Fragen zu beantworten.

Der frühere angebliche IRA-PR-Chef und Serienkumpan von Adams, Danny Morrison, ist einer derjenigen, die Adams vor solchen Fragen bewahrt haben, wahrscheinlich weil sein Onkel Harry White und Gerrys Onkel Dominic während des Krieges „sehr glücklich“ aus England entkommen sind, als Peter Barnes und James McCormick, ihre IRA-Mitverschwörer, gefasst und als Nazi-Kollaborateure wegen ihres Bombenattentats von Coventry gehängt wurden. Danny, der nichts Ungewöhnliches darin sah, dass der in Belfast lebende Denis Donaldson regelmäßig in seinem Dubliner Büro auftauchte, um zu schnüffeln und zu recherchieren, sieht nichts Ungewöhnliches in Notarantonios Mord oder in Stakeknifes Rolle als IRA-Freiwilliger auf niedriger Ebene.

Morrisons Logik, wenn man sie denn als solche bezeichnen kann, lautet, dass Stakeknife nicht für das Team MI6 gespielt hat, weil es ihm nicht gelungen ist, die IRA außer Gefecht zu setzen. Damit wird jedoch der vielschichtige Charakter der IRA-Kampagne ignoriert, den der britische Geheimdienst auf den Heckenschützen von South Armagh und die massiven Bomben reduzieren konnte, die die IRA in ihrem weitgehend autonomen Bandit Country herstellte, um London und Manchester zu bombardieren. Militärisch haben sich die Briten gut geschlagen.

Vor allem dank ihrer Geheimdienstabteilung. Die IRA in den Hauptkampfgebieten Derry und Belfast wurde durch das Supergrass-System vernichtet, bei dem die Briten auf der Grundlage von Hinweisen von Stakeknife und dem Wort ihrer Supergrasses Hunderte von mutmaßlichen IRA-Freiwilligen in Gewahrsam nahmen und sie durch ihre eigenen Agenten ersetzen ließen, die entweder bezahlt wurden wie Stakeknife (der, wie seine Sinn Féin-Kollegen aus der Kriegsgefangenenabteilung, in seiner Freizeit gerne Menschen beim Sex mit Tieren beobachtete) oder, wie O’Rawe andeutet, kompromittiert wurden wie Donaldson, Liam und Gerry Adams Snr, weil sie, wie so viele ihrer Kollegen, gerne Kinder vergewaltigten. Ähnliches geschah mit der Sinn Féin, die jetzt von sehr zwielichtigen, George Soros nahestehenden Agenten geführt und kontrolliert wird, über die ich hier und hier berichtet habe.

Das Buch von O’Rawe ist eine wertvolle Ergänzung zur Literatur über die Troubles. Es beginnt mit einem Interview mit einem nichtssagenden, gefährlich klingenden ehemaligen IRA-Freiwilligen aus South Derry, der erzählt, wie Stakeknife die South Derry IRA, die damals tödlichste Einheit der IRA, fast in einen tödlichen SAS-Hinterhalt geführt hätte, und lässt dann Anthony McIntyre, einen weiteren IRA-Freiwilligen aus Belfast, den Adams‘ Leute aus Ballymurphy verjagt haben, erklären, warum gerade Stakeknife für den MI6 so wertvoll war, bevor O’Rawe sagt, dass ehemalige IRA-Freiwillige und Zivilisten immer noch Angst vor Adams‘ Killerkommandos haben, die immer noch daran interessiert sind, „das Narrativ zu formen“.

Anschließend gibt er einen kurzen Überblick über die italienische Einwanderung nach Belfast und die britischen protestantischen Rassisten, mit denen sie sich auseinandersetzen mussten, bevor er von der Wiederauferstehung des IRA-Phönix erzählt und wie Stakeknife, der Mann, und Stakeknife, der IRA-Befehlshaber, in diese neue Dynamik passen.

O’Rawe geht dann zum Juli 1973 über, als der IRA-Spitzel Eamon Molloy Gerry Adams, Brendan Hughes und einige andere, die wir bereits erwähnt haben, verhaften ließ – ein Hinweis darauf, dass die nachrichtendienstliche Tätigkeit des MI6 bereits in dieser frühen Phase der Unruhen greifbare Früchte trug.

Zur gleichen Zeit, als Stakeknife erneut verhaftet wurde, trat Brendan Duddy, der Vermittler des MI6 in Derry, auf den Plan. Obwohl Duddy ein Schlüsselagent bei der Zerschlagung der gesamten IRA durch das Karfreitagsabkommen sein sollte, zeigt sein Auftauchen, dass der MI6 hart an seiner Endlösung der Kriminalisierung, Normalisierung und Ulsterisierung arbeitete, indem er die Geschichte so gestaltete, dass sie seinen Zielen entsprach, so wie es die Amis in Vietnam versuchten und wie es der MI6 und die CIA in Syrien, der Ukraine und auf vielen anderen Kriegsschauplätzen taten.

Stakeknife war ein früher Bekehrter des Programms und machte ein Vermögen mit Baustellenbetrügereien, die, wie Ed Moloney feststellte, eher die Stärke der offiziellen IRA und ihrer protestantischen Vorherrschaftskumpel waren, die aber von der provisorischen IRA an Stakeknife weitergegeben wurden.

Kapitel 5 ist die Geburtsstunde der Nutting Squad, die, damit wir es nicht vergessen, von dem ehemaligen britischen Special-Forces-Soldaten John Joe McGee und dem gemeinschaftsübergreifenden organisierten Verbrecher Scappaticci angeführt wird. Da zu den Aufgaben der Nutting Squad „die Überprüfung aller neuen Rekruten, die Nachbesprechung aller Freiwilligen …, die Anwendung von Anti-Verhörtechniken und die Aufklärung schief gelaufener Operationen“ gehörte, war sie für ihre Anführer ein vorrangiges Ziel des MI6. Durch Stakeknifes Machenschaften mit den Feinden der PIRA, gepaart mit seinem Fetisch für Kindesmissbrauch und Bestialität, war er, wie zahllose andere, ein leichtes Ziel für den MI6, der von dem Superspion Sir Maurice Oldfield geleitet wurde, der in seiner Freizeit die Kinder des Belfaster Kincora Boys‘ Home vergewaltigte.

Die serienmäßige Vergewaltigung kleiner Jungen durch Oldfield und seine Agenten in der IRA, in der Sinn Féin und in ihren loyalistischen Gegenbanden ist wichtig zu betonen, denn sie zeigt, dass sie keine Moral, kein Mitgefühl und kein Mitleid hatten. O’Rawes Buch veranschaulicht all dies sehr anschaulich im Fall von Stakeknife und seinen Handlangern und MI6-Kollegen, die in die Ermordung von mehr als 500 britischen Bürgern verwickelt sind und für die das derzeitige britische Regime mit der Operation Kenova versucht, lebenslange Amnestie zu gewähren, so wie sie zuvor ihren khaki-gekleideten Schlächtern in Kenia, Malaya, Irak und anderswo Amnestie gewährt haben.

Obwohl die IRA von South Armagh bereits 1983 an die IRA von Belfast weitergab, dass Stakeknife nicht koscher war, ließen Adams und seine Leute zu, dass Scappaticci die nächsten 20 Jahre lang IRA-Männer und -Frauen als MI6-Agenten auf Anweisung des MI6 hinrichten ließ, bis er 1983 vollständig als MI6-Agent entlarvt wurde, woraufhin die Sinn Féin-Führer Gerry Adams, Danny Morrison und Martin McGuinness immer noch für ihn bürgten.

Als der frühere IRA-Boss und mutmaßliche MI6-Alphatier Martin McGuinness im Dezember 2016 an einer HIV-bedingten Krankheit starb, wurde sein Ableben als nationale Tragödie behandelt, und der Orgy-Island-Vielflieger POTUS Bill Clinton wurde eingeflogen, um in der Kathedrale St. Eugene’s in Derry die Ansprache zu halten, an der die protestantische politische Chefin Arlene Foster teilnehmen sollte, angeblich als Teil des nie endenden Friedensprozesses der CIA, in Wirklichkeit aber, um die Herrschaft der CIA und des MI6 in Irland zu festigen.

Diese Herrschaft wurde, wie in O’Rawes Buch detailliert beschrieben, zum Teil durch das Massaker des MI6 an den Katholiken in East Tyrone und, wie in John Crawleys Buch gezeigt wird, durch die Zusammenarbeit der IRA mit dem Bostoner Gangster und FBI-Informanten Whitey Bulger erreicht. Und natürlich von Beta-Trolls wie dem kleinen Willie Carlin, der mit Margaret Thatchers Privatflugzeug aus Derry in Sicherheit geflogen wurde, von herzlosen Alpha-Trolls wie Martin McGuinness und von viel zu vielen anderen, denen die Verleumdungsgesetze von König Karl sehr gut bekommen sind.

Obwohl er jahrelang auf dem Deckenprotest war und es sowohl mit dem MI6 als auch mit dessen Agenten in der IRA und der Sinn Féin zu tun hatte, hat O’Rawe eine erfolgreiche Karriere als Autor hingelegt, ohne gebrochen zu werden und als Flussratte zu sterben, wie es das Schicksal von Kieran Nugent, Irlands erstem Deckenmann, war, oder ohne seine Seele für die britische Krone oder die britische Halbkrone zu verkaufen, wie es Stakeknife und so viele seiner ehemaligen Kollegen so bereitwillig taten. Aber vielleicht waren O’Rawe und so viele andere nicht Teil der Belfaster Familie, der Cosa Nostra, die die kinderschändenden Vorfahren von Morrison und Adams in jenen finsteren Tagen aufzogen, bevor Bill Clinton, Tony Blair und ihre Todesschwadronen sich daran machten, Irland in den bedauernswerten Quisling-Staat umzugestalten, zu dem es heute geworden ist. Richard O’Rawe hat seiner Familie, seinen ehemaligen Kameraden und seiner Gemeinschaft, die so viel für so wenig gelitten hat, mit diesem sehr empfehlenswerten Buch alle Ehre gemacht. Übersetzt mit Deepl.com

Stakeknife’s Dirty War: The Inside Story of Scappaticci, The IRA’s Nutting Squad And The British Spooks Who Ran The War. Von Richard O’Rawe (Autor)



