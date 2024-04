Steckt der Informationskrieg der USA in der Krise? David Goeßmann

Dank an David Goeßmann für die Genehmigung der Veröffentlichung seines neuen Telepolis Artikel auf der Hochblauen Seite



Steckt der Informationskrieg der USA in der Krise? Neuer Bericht des Pentagon-Inspekteurs scheint das zu bestätigen. Psyops-Einheiten sind ineffektiv. Was bedeutet das für China und Russland?

Soldaten der „Psychological Operations Company“ werfen 2013 aus einem Militärflugzeug Flugblätter über Südafghanistan ab. Bild: U.S. Marines

In den letzten Jahren hat das Pentagon in den USA Projekte vorangetrieben, um feindlich gesinnte Staaten auch im Cyberspace zu attackieren, wie die Washington Post in Bezug auf eine Studie schon im Jahr 2022 berichtete [1]. Mit verdeckten Operationen im Bereich der sogenannten „psychologischen Kriegsführung“ (Psy-Ops), einem Informationskrieg, soll Einfluss auf die Bevölkerungsmeinung genommen werden.

Fehlinformationen der psychologischen Kriegsführung

Dabei wurde und wird auch vermehrt Social-Media genutzt. Über nicht als US-Regierungs-Accounts gekennzeichnete Plattformen wurden u.a. antirussische Narrative verbreitet, wie die Washington Post auf Grundlage einer Studie von Stanford Internet Observatory erklärt [2].

Russlands Ukraine-Krieg bezeichnete man zum Beispiel in Posts immer wieder als imperialistisch. Man wollte damit die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine erhöhen.

Auf einem anderen Konto wurden Fehlinformationen über das Schicksal von afghanischen Flüchtlingen verbreitet. Danach sollen Leichen, die aus dem Iran zurückgebracht wurden, keine inneren Organe mehr enthalten haben. Diese Art Fake-News verstößt laut Washington Post sogar gegen interne Auflagen.

Unterausstattung der Psyops-Einheiten

In über 150 Fällen sollen Facebook und Twitter (heute X) Konten gelöscht haben, die mit militärischen Beeinflussungskampagnen der USA in Verbindung stehen.

Die Strategie der psychologischen Kriegsführung könnte in den Vereinigten Staaten nun ins Straucheln geraten. Denn gemäß einem neuen Bericht des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums „Evaluation of the DoD Military Information Support Operations Workforce“ („Bewertung der Operationen des Verteidigungsministeriums zur Militärinformationshilfe“) schafft es das US-Militär immer weniger, seine eigenen Psyops-Einheiten personell zu besetzen.

Das geschehe zu einer Zeit, in der das Pentagon damit kämpfe, Desinformationskampagnen von Russland, China und Iran, insbesondere über US-Militärstützpunkte, zu bekämpfen, so The Intercept [3].

Die Aktivitäten der Psyops (heute werden sie im Pentagon „Military Information Support Operations, oder MISO, genannt) sollen offiziell „auf wahrheitsgemäßen Informationen“ beruhen [4]. Ihr Ziel sei es, so ein Verteidigungspapier, „ausländische Bevölkerungen zu beeinflussen“.

Steigender Bedarf vs. Kürzungen

Aber dieser „Informationskrieg“ der USA (heute intern ersetzt durch den Begriff „Informationsoperationen“) befindet sich laut Inspekteur in einer Krise.

Die Psyops-Einheiten operierten nur mit einer Stärke von 60 Prozent dessen, was genehmigt worden sei. Zudem existierten Zubringer-Organisationen, die die Einheiten eigentlich unterstützen sollen, nur auf dem Papier, während die Führungsebene der Einheiten nur zu einem Viertel besetzt sei.

In Washington gibt es währenddessen einen Streit darüber, ob die Kürzung [5] im Bereich der Informationsbeeinflussung und die Schwächung der Psyops im Pentagon der richtige Weg ist, angesichts des „steigenden Bedarfs“ an Strategien, die auf die Meinung der Bevölkerung abzielen. Man verweist dabei insbesondere auf Länder wie Russland, China und den Iran.

Militärische Propaganda: So alt wie Kriege selbst

So sagte [6] der Leiter der US-Spezialeinheiten, General Bryan Fenton, bei einer Kongressanhörung im letzten Monat, dass MISO-Soldaten und -Einheiten …

unverzichtbar sind in der Kriegsführung des 21. Jahrhunderts, wozu auch die Entwicklung zentraler Fähigkeiten der Informationseinheiten wie zivile Angelegenheiten und psychologische Operationen gehören.

Militärische Propaganda und Informationsbeeinflussung ist so alt wie Kriege selbst. Moderne Beeinflussungsmaßnahmen umfassen dabei das Verbreiten von Flugblättern, Radio- und TV-Sendungen und Täuschungsmanöver. In den letzten Jahrzehnten ist durch das Internet die Operationsbreite technisch stark ausgeweitet worden.

Effekt der verdeckten Beeinflussung gering

Ob diese Aktivitäten jedoch tatsächlich wirken, ist umstritten. Die US-Studie zu den psychologischen Operationen der Vereinigten Staaten kam zu dem Schluss [7], dass diese rücksichtslos und ineffektiv durchgeführt würden. Der Effekt auf die ausländischen Bevölkerungen sei weitaus geringer als Informationen, die offen von selbst identifizierten US-Quellen verbreitet werden.

In den letzten Jahren haben die USA China und Russland immer wieder vorgeworfen [8], über verdeckte Falschinformationen und Informationskampagnen, vor allem über das Internet, aber auch Rundfunkstationen, Einfluss auf die Meinungsbildung im Westen zu nehmen.

Vielleicht stellen diese Vorwürfe auch eine Reaktion darauf dar, dass man das Gefühl hat, beim „Informationskrieg“ in die Defensive zu geraten, bzw. ihn zu verlieren.

