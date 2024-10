https://www.commondreams.org/news/voices-against-genocide-in-gaza



Tausende Menschen versammelten sich am 19. Oktober 2024 auf dem Trafalgar Square in London, Großbritannien, und forderten einen Waffenstillstand und ein Ende der Aufrüstung Israels. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurden in Gaza mehr als 42.000 Menschen von Israel getötet, darunter viele Frauen und Kinder. Viele trugen Spielzeug und Blumen als Symbole des Friedens und zum Gedenken an die vielen tausend getöteten Kinder.

(Foto von Kristian Buus/In Pictures via Getty Images)

Stimmen gegen die „Vernichtungskampagne“ in Gaza rufen die Welt auf: „Das muss aufhören!“

Von Jon Queally

20. Oktober 2024

„Israel begeht beispiellose Massaker im Norden Gazas, und die internationale Gemeinschaft darf nicht schweigen!“

Die Gegner eines „Völkermords in Echtzeit“ im Gazastreifen haben sich an diesem Wochenende erneut zu Wort gemeldet und fordern, dass die Welt endlich eingreift, um das von Israel verursachte Grauen des massenhaften Todes von Zivilisten, des Hungers und der Zwangsumsiedlung zu stoppen.

Zehntausende Menschen demonstrierten am Samstag in London für ein Ende der völkermörderischen Kampagne Israels in Gaza und gegen die militärische und politische Unterstützung, die die israelische Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu weiterhin von führenden Politikern des Vereinigten Königreichs und von US-Präsident Joe Biden erhält.

„Es ist so widerlich und beunruhigend, dass Netanjahu, Biden und unsere Regierung keine roten Linien haben“, sagte Chris Nineham, stellvertretender Vorsitzender der Stop the War Coalition, die die Londoner Kundgebung auf dem Trafalgar Square anführte. “Kinder werden bei lebendigem Leib verbrannt, ganze Bevölkerungsgruppen unter Trümmern begraben, und ein Krieg mit dem Iran droht, und dennoch unterstützt der Westen Israel weiterhin.“

Auf großen Bannern über der Kundgebung stand „Stop Arming Israel“ (Schluss mit der Bewaffnung Israels), die Demonstranten forderten ein Ende der Belagerung von Gaza, einen Waffenstillstand im Libanon und warnten vor weiteren Militäraktionen gegen den Iran, die einen umfassenden Nahostkrieg auslösen könnten.

„Kinder werden wie Fleisch in einer Metzgerei zerhackt. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand von uns – ob wir nun Journalisten sind oder nicht, hier geht es nicht um Objektivität – wie irgendjemand von uns zusehen kann, wie sich dieser Völkermord in Echtzeit entfaltet, und zusehen kann, wie die Politiker, die für das Präsidentenamt kandidieren, hochtrabende Reden schwingen, und nicht einfach aufschreien: „Das muss aufhören!“

Viele der Demonstranten in London brachten Blumen und Spielzeug zur Kundgebung mit, um der großen Zahl unschuldiger Menschen zu gedenken – Zivilisten, Männer, Frauen und Tausende und Abertausende von Kindern –, die von Israel während seines einjährigen Angriffs auf Gaza getötet wurden.

In einem Auftritt bei MSNBC mit Moderator Ayman Moyheldin am Samstagabend beschrieb der progressive Journalist Jeremy Scahill die schrecklichen Bedingungen in Gaza und schloss sich denjenigen an, die ein Ende des Gemetzels und der Kriegsverbrechen forderten, die vom israelischen Militär begangen und von der US-Regierung unterstützt und finanziert werden.

Als er gebeten wurde, über die jüngste Tötung des Hamas-Führers Yahya Sinwar zu sprechen, machte Scahill zunächst darauf aufmerksam, dass „während wir hier sprechen, die Israelis eine Vernichtungskampagne im Norden von Gaza führen“, mit einer verschärften Belagerung und vermehrten Bombenangriffen, darunter eine Reihe von Luftangriffen am Samstag auf die Stadt Beit Lahia, bei denen nach Angaben von Beamten vor Ort über 80 Menschen getötet wurden – darunter Kinder, die von Splitterbomben „in Stücke gerissen“ wurden [Warnung: grafische Bilder].

„In den letzten zwei Wochen“, erklärte Scahill, ‚haben israelische Streitkräfte das Gebiet umzingelt und die Angriffe nach der Tötung von Sinwar intensiviert; weder Lebensmittel noch Medikamente jeglicher Art haben die beiden Teile des Nordens erreicht.“

Unter Berufung auf seine Kontakte vor Ort, darunter medizinisches Personal und Journalisten, die aus diesen Gebieten berichten, sagte Scahill: ‘Ich gehe davon aus, dass heute Nacht mindestens 80 Menschen bei einer Reihe schrecklicher Angriffe auf ein halbes Dutzend Wohngebäude getötet wurden. Ich habe mir gerade vor Ort Bilder angesehen, auf denen Kinder wie Fleisch in einer Metzgerei zerfetzt werden. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand von uns – ob wir nun Journalisten sind oder nicht, hier geht es nicht um Objektivität – wie irgendjemand von uns zusehen kann, wie sich dieser Völkermord in Echtzeit entfaltet, und zusehen kann, wie die Politiker, die für das Präsidentenamt kandidieren, hochtrabende Reden schwingen, und nicht einfach aufschreien: „Das muss aufhören!“

„Ich meine, das muss aufhören“, fuhr Scahill fort und kämpfte mit den Emotionen. “Wir beobachten einen Völkermord in Echtzeit, und es tut mir leid, aber in diesem Netzwerk gibt es Leute, die Propaganda aus Israel verbreitet haben. Es gibt Leute, die Kandidaten für ein Amt zujubeln, die das amerikanische Volk über ihre Sorge um die Palästinenser anlügen.“

Während die Tötung von Sinwar durch Israel dazu führte, dass Biden erneut auf ein mögliches Waffenstillstandsabkommen drängte, sagte Scahill, dass die Realität darin bestehe, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seitdem nur noch härter durchgreift und „mit voller Wucht die Endlösung für die Menschen im nördlichen Gaza anstrebt“, wobei er sich über die lauen Warnungen von US-Beamten hinwegsetzt.

„Ja, reden wir über Yahya Sinwar“, sagte Scahill, “aber mein Gott, wir können nicht zusehen, wie noch mehr Kinder zerfetzt werden, und sagen, dass das in Ordnung ist – oder dass das nur ein politisches Problem ist.“

Tweets wie der folgende, die von der Social-Media-Plattform X nicht auf Drittanbieter-Websites eingebettet werden dürfen, werden weit verbreitet, um die Medienblockade zu durchbrechen, die in der westlichen Presse in Bezug auf die Frage herrscht, was mit den von den USA und Großbritannien gelieferten Waffen in Gaza erreicht werden soll.

„Israel begeht im nördlichen Gaza beispiellose Massaker und die internationale Gemeinschaft darf dazu nicht schweigen!“, erklärte der in der Schweiz ansässige Euro-Med Human Rights Monitor am Sonntag zusammen mit einem Video, das Aufnahmen von den jüngsten tödlichen Bombenangriffen enthält.

„Die Situation erreichte letzte Nacht einen schrecklichen Höhepunkt, als israelische Streitkräfte Dutzende Häuser in Beit Lahia bombardierten, dabei mindestens 80 Palästinenser töteten und Hunderte weitere verletzten“, fuhr die Gruppe fort. “Das Versagen der internationalen Gemeinschaft, zu handeln, macht sie zu Komplizen dieser Brutalität. Die israelische Armee führt systematische und groß angelegte Tötungen, vorsätzlichen Hungertod, Zwangsumsiedlungen und die vollständige Zerstörung der Grundbedürfnisse des Lebens durch. Die Vereinten Nationen müssen den Norden des Gazastreifens zur Katastrophenzone erklären und sofort eingreifen, um den Völkermord Israels zu stoppen.“

In einem Gastkommentar für Common Dreams am Sonntag forderte Caleb Crowder vom Institute for Policy Studies die Leser auf, sich zu überlegen, was sie angesichts eines Völkermords tun würden, und diese Frage zu beantworten, indem sie sich klarmachen, was sie gerade jetzt tun.

„Als ich Palästinenser beobachtete, von denen einige noch an Infusionen angeschlossen waren, die vor Schmerzen schrien, als sie bei einem kürzlich erfolgten israelischen Angriff auf ein Zelthospital lebendig verbrannt wurden, fragte ich mich, was ist die „rote Linie“ für die Menschen in diesem Völkermord?„, schreibt Crowder.

„Der tödliche Angriff Israels auf Gaza dauert nun schon weit über ein Jahr an, bei dem etwa 43.000 Palästinenser getötet wurden und das Gebiet weitgehend unbewohnbar gemacht wurde“, fährt er fort. „Dieses Ausmaß an Massenmord ist das Ergebnis unerbittlicher Luftangriffe, Bodeninvasionen, Hungertaktiken und eines von den Vereinigten Staaten unterzeichneten Blankoschecks für Gewalt und Kriegsverbrechen.“

Crowder warnt vor weiterer Selbstgefälligkeit und weist darauf hin, dass Umfragen gezeigt haben, dass eine Mehrheit in den USA das Gemetzel in Gaza ablehnt und sich für einen Waffenstillstand, die Rückkehr der Geiseln und ein Ende der Gefahr eines größeren Krieges einsetzt.

„Wenn Sie dies lesen und zu dieser Mehrheit gehören“, so Crowder, ‚dann lassen Sie uns unsere Verzweiflung in Taten umsetzen.‘

Am Freitag forderte die größte Gewerkschaft für Beschäftigte im Gesundheitswesen, 1199SEIU United Healthcare Workers East, als letzte einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza und ein Waffenembargo gegen Israel.

Die 1199SEIU, die 450.000 Mitglieder in den USA vertritt, erklärte: „Als Gewerkschaft von Beschäftigten im Gesundheitswesen, von denen viele Familien in der Region haben, sind wir entsetzt über die unglaubliche Zahl an Todesopfern in diesem Konflikt. Wir sind zutiefst besorgt über die anhaltende Unterstützung der Regierung Netanjahu durch die USA und andere westliche Regierungen, da sie weiterhin humanitäre Grundsätze missachtet und Zivilisten tötet, unter anderem durch Bombenangriffe auf Krankenhäuser.“

„Es darf keine weiteren Verzögerungen geben. Wir fordern die Biden-Regierung auf, das Foreign Assistance Act durchzusetzen und die Militärhilfe für Israel auszusetzen, da das Land weiterhin die zur Abwendung einer katastrophalen Hungersnot notwendige Hilfe blockiert. Es ist inakzeptabel, dass Israel die Militärhilfe der USA für Ziele einsetzt, die weit über seine Selbstverteidigung hinausgehen“, so die Gewerkschaft weiter.

„Alle von diesem Konflikt betroffenen Menschen – Palästinenser, Israelis und Libanesen gleichermaßen – verdienen eine Zukunft frei von Krieg und Leid“, schloss die Gewerkschaft. “Der einzige Weg, Gerechtigkeit für die unschuldigen Todesopfer zu erlangen, ist der Aufbau eines dauerhaften Friedens, der Sicherheit, Selbstbestimmung und die Achtung des Völkerrechts und der internationalen Normen auf allen Seiten gewährleistet.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …