Syrien braucht keinen „Handschlag-Lackmustest“

Was auch immer die westlichen Medien Sie glauben machen wollen, die Handschlag-Entscheidungen der syrischen Führung werden nicht über die Zukunft des Landes bestimmen.

Hadia Mubarak

außerordentliche Professorin für Religion an der Queens University of Charlotte

12. Januar 2025

Und dennoch entschieden sich die westlichen Medien dafür, sich auf al-Sharaas Entscheidung zu konzentrieren, Baerbock mit einem Nicken und einem Lächeln zu begrüßen, anstatt ihr die Hand zu reichen, was den muslimischen religiösen Normen entspricht. Die Experten der westlichen Medien bezeichneten den Vorfall als „Skandal“ und „Brüskierung“.

Ein Leitartikel von Politico ging sogar so weit, dass er vorschlug, dass Kleinigkeiten wie das Händeschütteln zum neuen „Lackmustest“ dafür werden sollten, wie „gemäßigt“ ein muslimischer Führer wirklich ist. Im Namen der Inklusivität implizierte der Politico-Artikel, dass gläubige muslimische Männer wie al-Sharaa gezwungen werden sollten, Frauen die Hand zu schütteln – unabhängig davon, was ihre Religion vorschreibt – oder sonst sollten im Westen die „Alarmglocken“ läuten.Das alte Sprichwort „Wenn du in Rom bist, dann handle wie die Römer“ wurde zu „Wenn du in Syrien bist, dann handle wie die Deutschen und Franzosen“.

Als syrisch-amerikanischer Staatsbürger, dessen Vater 46 Jahre lang im syrischen Exil verbracht hat und dessen Freunde von der Familie vom Assad-Regime gefoltert und getötet wurden, finde ich den westlichen „Lackmustest“ der arabischen Führung voller Widersprüche und einfach beleidigend.

Ich frage mich, wo die Wut der Medien war, als der britische Prinz Edward erklärte, dass er den nicht-körperlichen Kontakt mit gewöhnlichen Briten, die ihn begrüßen wollten, vorzöge? Sollten wir Gnade walten lassen, wenn das Motiv persönliche Vorlieben sind, und Zorn, wenn das Motiv religiöse Vorschriften sind?

Es ist nicht überraschend, dass westliche Medien versuchen, westliche kulturelle Werte als neuen Lackmustest für die „Mäßigung“ muslimisch-arabischer Führer durchzusetzen. Das tun sie schon seit Jahrzehnten.

Wie die Anthropologin Lila Abu-Lughod in ihrem Buch „Do Muslim Women Need Saving?“ argumentiert, wird im Westen davon ausgegangen, dass „die liberale Kultur die kulturelle Norm ist und der universelle Maßstab sein sollte, an dem Gesellschaften gemessen werden. Diejenigen, die diesen Maßstab nicht erfüllen, sind die Barbaren vor den Toren …“

Die Charakterisierung muslimischer religiöser Normen als ‚extrem‘ ist ein Symptom für einen hegemonialen Diskurs, durch den westliche Normen als universell maskiert werden.

Die schlechte Nachricht für diejenigen, die dieser Ansicht sind, ist, dass die kulturellen Werte des Westens nicht so dominant sind, wie sie vielleicht annehmen. Muslime und Araber haben auch Entscheidungsfreiheit – die Entscheidungsfreiheit, sich für die Einhaltung ihrer religiösen Werte zu entscheiden, auch wenn sie den vorherrschenden kulturellen Erwartungen im Westen zuwiderlaufen – obwohl wir eine Bereitschaft gesehen haben, diese Erwartungen zu beugen, wenn es um das britische Königshaus, die Angst vor einer Übertragung von COVID-19 usw. geht.

Die übertriebene Konzentration der Medien auf Nebensächlichkeiten – wie Al-Sharaas Kleidung oder persönliche Eigenheiten – erscheint im Kontext der brutalen Unterdrückung, die die Syrer seit 61 Jahren unter dem autoritären Baath-Regime erdulden müssen, banal.

Die Syrer haben ihren eigenen „Lackmustest“, um ihre neue Führung zu bewerten, wie die Fähigkeit der Regierung, Demokratie und Freiheit zu bringen, die zivile Infrastruktur wiederherzustellen und zu verbessern, die Syrer zu vereinen und die verfassungsmäßigen Rechte zu schützen, und nicht, ob männliche Regierungsmitglieder Frauen die Hand schütteln. Am dringendsten sind die Syrer besorgt über die Fähigkeit ihrer neuen Führung, das Land in Richtung Frieden, Wohlstand und Stabilität zu lenken.

Die Hälfte der syrischen Bevölkerung ist derzeit vertrieben und mehr als 90 Prozent der Menschen in Syrien leben unterhalb der Armutsgrenze. Es herrscht extremer Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Strom. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Wirtschaft liegt am Boden.

Hinzu kommt das Trauma, einen 13 Jahre andauernden Bürgerkrieg und eine 61 Jahre andauernde autoritäre Herrschaft durchlebt zu haben.

Ich kenne keine einzige syrische Familie, die nicht Familienmitglieder oder Freunde durch das brutale Unterdrückungsregime von al-Assad verloren hat. Meine Freunde aus Kindertagen verloren ihren Vater, Majd Kamalmaz, einen Psychotherapeuten und US-Bürger, als er 2017 seiner Schwiegermutter in Syrien sein Beileid aussprechen wollte. Ein Verwandter aus Aleppo verlor zwei Brüder im Teenageralter durch Folter in al-Assads berüchtigten Kerkern.Meine Cousine verbrachte einen Monat in einem unterirdischen Gefängnis, weil sie während des Bürgerkriegs in einem armen Viertel in Damaskus Brot verteilt hatte. Freunde der Familie – wie Heba al-Dabbagh, die in den 1980er Jahren neun Jahre lang in einem syrischen Gefängnis saß, weil das Regime ihren Bruder nicht finden konnte – erzählten erschütternde Foltergeschichten.

Nachdem sie jahrzehntelang unter einer der brutalsten Diktaturen der Welt gelitten haben, sehnen sich die Syrer verzweifelt nach einem Neuanfang und klammern sich an einen zerrissenen Hoffnungsschimmer. Sie mögen unvorstellbaren Schrecken ausgesetzt gewesen sein – Massenmord, Folter, systematische Vergewaltigung, Unterdrückung und Vertreibung –, aber sie sind keine hilflosen Opfer. Sie haben eine klare Vorstellung von der Zukunft, die sie wollen.

Wenn die westlichen Medien Syrien richtig verstehen wollen, müssen sie Selbstkritik üben und erkennen, wie ihr Diskurs und ihre Erwartungen durch jahrzehntelange hegemoniale Voreingenommenheit geprägt sein können. Anstatt den arabischen Führern einen westlichen „Lackmustest“ aufzuerlegen, sollten sie die Syrer fragen, was sie sich von ihrer Führung wünschen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Hadia Mubarak ist außerordentliche Professorin für Religion an der Queens University of Charlotte. Sie ist Autorin von „Rebellious Wives, Neglectful Husbands: Controversies in Modern Qurʾanic Commentaries“ (Oxford University Press, 2022).

