Gibt es in Gaza unter den Trümmern auch Samen der Hoffnung? Yanis Varoufakis

Rauch, der nach den israelischen Angriffen auf die Stadt Beit Lahia im Gazastreifen über den zerstörten und schwer beschädigten Wohngebieten aufsteigt, ist am 9. Januar 2025 von Sderot, Israel, aus zu sehen.

(Foto von Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images)

Gibt es in Gaza unter den Trümmern auch Samen der Hoffnung?

Es mögen nur Samen sein, aber so wird neues Leben geboren.

Yanis Varoufakis

Common Dreams

12. Januar 2025

Wenn man einerseits die Videobekenntnisse der israelischen Soldaten zu ihren völkermörderischen Absichten und Handlungen und andererseits die Livestreams der Palästinenser über ihren eigenen Tod und die Verwüstung sieht, ist es sehr einfach, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen, zu verzweifeln, die Grausamkeit ausschließen zu wollen, Trost in Vergessenheit und Abkopplung zu finden. Aber es ist nicht nur ethisch falsch, sich der Verzweiflung hinzugeben – es ist auch sachlich falsch, dass nichts Gutes zu erwarten ist. Die Dinge ändern sich jeden Tag und, ja, die Saat der Hoffnung ist bereits auf dem blutgetränkten Boden des alten Landes Palästina gesät. Es mögen nur Samen sein, aber so wird neues Leben geboren.

Werfen wir also einen Blick auf die Samen der Hoffnung, die unter den Trümmern Wurzeln schlagen.

1. Israel gewinnt nicht auf dem Schlachtfeld

Gaza wurde zerstört. Seine Bevölkerung befindet sich in der Todeszelle. Und doch wissen die klugen Köpfe im israelischen Militär genau, dass die von ihnen angerichtete Zerstörung nicht gleichbedeutend mit einem Sieg ist. Fünfzehn Monate nach der erneuten Invasion des seit 1948 offenen Gefängnisses, das der Gazastreifen ist, können sie immer noch nicht mehr als einen kleinen Teil davon kontrollieren. Der bewaffnete Widerstand, einschließlich der regelmäßigen Sprengung der mächtigen israelischen Panzer, geht weiter. Auch die israelischen Militärs wissen, dass das erklärte Ziel ihrer politischen Führer, die Hamas zu vernichten, niemals nachweislich erreicht werden kann, wie viele Hamas-Kämpfer sie auch töten mögen. Ein ehemaliger israelischer General drückte es mir gegenüber so aus: „Selbst wenn wir die meisten Bewohner des Gazastreifens töten, bevor wir den Sieg erklären, wird ein einziger Teenager, der die Hamas-Flagge über einem Trümmerhaufen hisst, beweisen, dass wir versagt haben.“

Ähnlich verhält es sich im Libanon. Ja, Israel hat einen Großteil der Hisbollah-Führung getötet, und ja, die Waffenruhe, die Israel der Hisbollah auferlegt hat, hat die Raketenangriffe der Hisbollah aus Solidarität mit dem weiter südlich gelegenen palästinensischen Widerstand erfolgreich gestoppt. Allerdings wurde Israel der Waffenstillstand auch aufgezwungen, weil seine Armee nicht in der Lage war, sich ohne massive Verluste mehr als nur ein paar Kilometer in libanesisches Gebiet vorzuwagen. Und, damit wir es nicht vergessen, es ist einfach nicht wahr, dass die Hisbollah den Waffenstillstand akzeptieren musste, weil ihr Raketenarsenal zerstört wurde: Israel unterzeichnete den Waffenstillstand Stunden, nachdem Raketen Haifa und sogar Tel Aviv getroffen hatten.

Das vergangene Jahr wird also als grausames Paradoxon in Erinnerung bleiben: Israel zerstörte Gaza und große Teile des Südlibanons, hauptsächlich aus der Luft, scheiterte aber kläglich bei dem Versuch, den Boden unter Kontrolle zu bringen. Die Zeit rückt näher, in der die israelische Gesellschaft erkennen wird, dass die Tausenden von israelischen Soldaten, die starben oder schwer verletzt wurden, Opfer einer Führung waren, die die Interessen des israelischen Volkes letztendlich ganz unten auf ihrer eigenen Prioritätenliste ansiedelte. Dies wird auch durch die Bereitschaft der israelischen Regierung bestätigt, über ihre eigenen Opfer auf dem Schlachtfeld zu lügen: Man vergleiche die geringe Zahl der offiziell zugegebenen Opfer mit den mehr als zwanzigtausend Soldaten, die nach Angaben der israelischen Gesundheitsbehörden in Rehabilitationszentren für Veteranen aufgenommen wurden.

2. Israels Wirtschaft ist in eine „Spirale des Zusammenbruchs“ geraten

Wenn wir uns nun den mittel- und langfristigen Auswirkungen des Krieges auf die israelische Wirtschaft zuwenden (die aus der Perspektive der Fähigkeit des Apartheidstaates, sich durch Krieg und Verwüstung finanziell zu reproduzieren, von großer Bedeutung sind), ist es aufschlussreich, einen Brief zu lesen, der von israelischen Wirtschaftswissenschaftlern unterzeichnet wurde, darunter Dan Ben-David, in dem erklärt wird, dass das israelische Wirtschaftswunder von einem High-Tech-Sektor abhängt, der höchstens 300.000 Menschen umfasst (darunter Ärzte, Wissenschaftler, Akademiker usw.). Sein Punkt? Wenn nur 10 % dieser Menschen das Land verlassen, sagen wir dreißigtausend, wird Israels bereits hoch verschuldete Wirtschaft zusammenbrechen. In Ben-Davids noch drastischeren Worten:

„Wir werden kein Dritte-Welt-Land werden, wir werden es einfach nicht mehr sein. Nur 0,6 % der Bevölkerung sind Ärzte, aber wer bildet sie aus? Die leitenden Mitarbeiter an Forschungsuniversitäten machen 0,1 % der Bevölkerung aus. High-Tech-Arbeiter machen 6 % der Bevölkerung aus. Insgesamt sind es 300.000 Menschen. Es reicht schon, dass eine kritische Masse dieser Gruppe beschließt, morgen früh nicht mehr hier zu sein, und der Staat Israel verlässt die entwickelte Welt.“

Werden sie gehen? Darauf können Sie wetten – und sie werden einflussreicher und dominanter sein als je zuvor die wenig produktiven Fanatiker, die die faschistische Siedlerbewegung antreiben. Und je dominanter diese wenig produktiven Fanatiker in der Regierung und in der Gesellschaft sind, desto größer wird der Exodus der hochtechnologischen, säkularen und liberaler denkenden Israelis sein. Dies ist die Definition einer Spirale des Zusammenbruchs.

Israel hat in der öffentlichen Meinung verloren – die Illusion eines liberalen demokratischen Staates ist dahin

Inzwischen hat der Völkermord an den Palästinensern und insbesondere die Art und Weise, wie so viele israelische Soldaten und Politiker ihn in Videos, Reden und Beiträgen feiern, den Rest der Illusion von Israel als einer europäischen liberalen Demokratie, eingebettet in einen feindlichen Nahen Osten, zunichte gemacht. Diese Illusion war eine zentrale Stütze der Propaganda, die israelischen Lobbyisten in Washington und Europa zum Erfolg verhalf. Jetzt ist sie dahin. Sie ist im Meer aus Fleisch und Blut ertrunken, das das israelische Militär über ganz Gaza verteilt hat – und in der Spur der Zerstörung, des Hasses und der Bösartigkeit, die die Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem entfesselt haben. Sobald Israels geschickt aufgebauter Ruf dahin ist, beschmutzt, kann er nicht wiederhergestellt werden. Und das ist insofern eine gute Nachricht, als der erste Schritt zu einem gerechten Frieden der ethische Sündenfall des Angreifers ist.

Die Situation in den besetzten Gebieten

Wenn wir uns nun der Situation im Westjordanland zuwenden, ist es herzzerreißend, die ununterbrochene Gewalt gegen die Palästinenser zu beobachten, die dort unter brutalen Apartheidbedingungen leben. Die Gewalt gegen sie kommt von drei Seiten: Vom israelischen Militär. Von israelischen Siedlern. Und, was am tragischsten ist, von den eigenen Sicherheitskräften der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), die inmitten des Völkermords an ihrem Volk durch den Apartheidstaat uneingeschränkt mit den Sicherheitskräften dieses Apartheidstaates zusammenarbeiten. Warum die Armee dies tut, wissen wir. Warum die Siedler dies tun, wissen wir auch. Aber warum tut es die Führung der PA?

Es ist nicht das erste Mal, dass die PA uneingeschränkt mit den israelischen Besatzern zusammenarbeitet, die jegliche Aussicht auf einen palästinensischen Staat – das erklärte Ziel der PA – standhaft ablehnen. Die Führung der PA tut dies schon seit Jahren. Doch angesichts der umfassenden völkermörderischen Kampagne Israels werden die Ausreden der PA immer durchsichtiger. Die nicht gewählte, nicht repräsentative und offenkundig korrupte Führung der PA verhält sich so, als wolle sie Netanjahu und Trump beeindrucken, dass sie ihren schmutzigen Beitrag für sie leisten können, mit einem Anstrich von Legitimität, weil sie selbst Palästinenser sind. Dass sie eine Rolle zu spielen haben. Es ist ein erbärmlicher Appell an das völkermörderische US-israelische Establishment, ihnen einen Auftrag gegen den palästinensischen Widerstand zu erteilen, jetzt, da das palästinensische Volk sie durchschaut hat. Nichts anderes erklärt, warum sie sich sogar gegen Fatah-Mitglieder wenden, die in Jenin und anderswo weiterhin Widerstand leisten.

Dies ist der traurigste und deprimierendste Aspekt der palästinensischen Tragödie. Ich werde daher nicht weiter darauf eingehen, außer um die dringende Notwendigkeit der Wahl einer repräsentativen und damit legitimen Führung des palästinensischen Volkes zu bekräftigen. Anders ist kein Frieden vorstellbar, geschweige denn verhandelbar. Ich hoffe und vertraue darauf, dass die Palästinenser einen Weg finden werden, mit einer einzigen, nicht-sektiererischen Stimme zu sprechen. Nur wenn dies gelingt, kann der Völkermord, dem sie ausgesetzt sind, eingedämmt werden. Was uns andere betrifft, so müssen wir bereitstehen, um dieser Stimme, ihrer Stimme, eine Chance zu geben, gehört zu werden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir uns wenige Tage vor dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus – einem Mann, dem noch nie ein Kriegsverbrechen zur Auslöschung des palästinensischen Widerstands, der Palästinenser als in Palästina beheimatetes Volk, missfallen hat – an einem Scheideweg befinden. Ein Massensterben und eine übermäßige Zerstörung vor Ort, verursacht durch ein von den USA bewaffnetes und von der EU unterstütztes Israel. Eine Spirale des Zusammenbruchs innerhalb der israelischen Sozialwirtschaft. Arabische Länder, gespalten zwischen mitschuldigen Regimen und wütenden Bürgern. Ein globaler Süden, der immer mächtiger wird und das westlich-israelische, selbsternannte Recht auf ethnische Säuberung der nichtjüdischen einheimischen Bevölkerung immer weniger toleriert. Und eine westliche Öffentlichkeit, die nicht länger so tun kann, als wüsste sie von nichts. Was ist das Ergebnis dieser Zutaten?

Wenn ich eine fundierte Vermutung anstellen sollte, wäre es diese: Kurzfristig wird es für die Palästinenser noch schlimmer werden. Aber langfristig scheint die Möglichkeit einer Befreiung, eines gerechten Friedens für beide, die Palästinenser, die sich weigern, sanft in die gute Nacht zu gehen, und für die Israelis, die verstehen, in welche Falle sie von Netanjahu gelockt wurden, größer zu sein als seit 30 Jahren.

