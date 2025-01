https://thecradle.co/articles/normalizing-expansion-israel-sets-its-sights-on-egypts-sinai



Normalisierung der Expansion: Israel nimmt Ägyptens Sinai ins Visier

Israels ironische und dreiste Anschuldigungen wegen Vertragsverletzungen Ägyptens im Sinai deuten auf eine tiefergehende Agenda hin, die die Befürchtung einer weiteren territorialen Expansion Tel Avivs und einer wachsenden Bedrohung für die regionale Stabilität aufkommen lässt.

Robert Inlakesh

10. JANUAR 2025

Während Israel Ägypten eine militärische Aufrüstung auf der Sinai-Halbinsel vorwirft, erreichen die Spannungen zwischen den beiden Staaten – die durch ihren Normalisierungsvertrag von 1979 verbunden sind – einen Siedepunkt. Israelische Beamte und verbündete neokonservative Denkfabriken verschärfen nun aktiv die Rhetorik, in der sie Kairo einen Verstoß gegen den Friedensvertrag vorwerfen und gleichzeitig auf die Ambitionen Tel Avivs hinweisen, in ägyptisches Gebiet zu expandieren.

Im September 2024 veröffentlichte die in Washington ansässige Foundation for the Defense of Democracies (FDD) einen Bericht, in dem Ägypten beschuldigt wurde, die Hamas durch Tunnel, die nach Gaza führen, zu unterstützen, um der palästinensischen Widerstandsbewegung den Aufbau ihrer militärischen Fähigkeiten zu ermöglichen. Die Anschuldigungen sind angesichts der seit langem bestehenden Feindseligkeit Kairos gegenüber Organisationen, die mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen, weit hergeholt.

Die Pattsituation auf dem Sinai verschärft sich

Diese Behauptungen wurden durch kürzlich durchgesickerte Dokumente weiter widerlegt, die Ägyptens aggressive Maßnahmen zur Zerstörung von über 2.000 Tunneln zwischen 2011 und 2015 belegen. Hochrangige ägyptische Militärangehörige prüften sogar den Bau eines Kanals, um diese unterirdischen Netzwerke zu zerstören.

Ebenfalls im September gab der israelische Militärexperte Alon Ben-David in den Channel 13 News zu, dass „kein einziger offener Tunnel auf ägyptischem Gebiet gefunden wurde. Unter dem Philadelphi-Korridor wurde kein einziger nutzbarer Tunnel entdeckt.“

Die Vorwürfe Tel Avivs endeten jedoch nicht damit. Der ehemalige israelische Botschafter in Ägypten, David Govrin, beschuldigte Kairo nun, durch die Verstärkung seiner Militärpräsenz auf dem Sinai gegen das Normalisierungsabkommen zu verstoßen. Er wurde von Yedioth Aharonoth mit den Worten zitiert: „Nach all den Jahren und sogar nach dem 7. Oktober 2023 bleiben Fragen offen, ob Ägypten Israel innerhalb seiner Grenzen von 1948 wirklich anerkennt.“

Am 7. Januar forderte der Besatzerstaat von Ägypten offiziell Erklärungen zu seinen militärischen Aktivitäten auf der Sinai-Halbinsel und verwies dabei auf Vertragsverletzungen im Zusammenhang mit der Entmilitarisierung. Die USA, die den Vertrag von 1979 vermittelt hatten, schlossen sich dem Chor an und hielten 95 Millionen US-Dollar Militärhilfe für Ägypten zurück – eine immer wiederkehrende Taktik, um Druck auf Kairo auszuüben.

Washington leitete diese Gelder dann an die libanesischen Streitkräfte (LAF) weiter, ähnlich wie bei ähnlichen Kürzungen im Jahr 2023, als die für Ägypten bestimmte Hilfe nach Taiwan umgeleitet wurde. Dieser Schritt steht im Zusammenhang mit dem verstärkten Druck auf Beirut, der darauf abzielt, die Einhaltung des US-Einflusses auf die inneren Angelegenheiten zu erzwingen und Anreize dafür zu schaffen, insbesondere mit dem neu gewählten Präsidenten Joseph Aoun.

Obwohl die Menschenrechtsverletzungen Ägyptens ausführlich dokumentiert sind, ist dies eine Karte, die die US-Regierung regelmäßig ausspielt, wenn sie will, dass ihr nordafrikanischer Verbündeter mitspielt. Es ist erwähnenswert, dass Ägypten historisch gesehen nach Israel der zweitgrößte Empfänger von US-Entwicklungshilfe war.

Pattsituation auf dem Sinai

Nach dem Rückzug Israels aus dem Gazastreifen an dessen Peripherie wurde 2005 eine Vereinbarung getroffen, die es 750 ägyptischen Sicherheitskräften erlaubte, die Sinai-Halbinsel zu betreten.

Zu dieser Zeit lehnte Yuval Steinitz, der damalige Vorsitzende des israelischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung, das Abkommen vehement ab, bezeichnete es als „schwarzen Tag“ und warnte:

„Wir laden die Katze ein, um die Sahne zu behalten. Dies ist eine Sonnenfinsternis, die die Regierung befallen hat, die die Entmilitarisierung des Sinai aufgibt und im Gegenzug einen Linseneintopf aus Komplimenten und Gesten erhält.“

Seitdem hat Kairo Hunderte von Anträgen auf Entsendung zusätzlicher Streitkräfte und Ausrüstung in den Sinai gestellt, von denen die meisten von Tel Aviv genehmigt wurden, insbesondere nach dem Aufkommen eines takfiristischen Aufstands im Jahr 2013. Im Jahr 2018 enthüllte die New York Times, dass Israel auf Ersuchen des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi Luftangriffe im Sinai durchgeführt hatte, um den Aktivitäten der Aufständischen entgegenzuwirken.

Nach der Operation Al-Aqsa Flood verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Kairo und Tel Aviv erheblich. Der Besatzerstaat schlug zunächst vor, dass Ägypten die ethnische Säuberung durch eine massenhafte Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens in den Sinai erleichtert und so eine Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und dem besetzten Palästina schafft. Präsident Sisi lehnte den Plan rundheraus ab, was zu weiteren Spannungen führte.

Anfang 2024 intensivierte das Besatzungsheer seine Invasion in Gaza, und Premierminister Benjamin Netanjahu kündigte einen Angriff auf Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, an. Ägypten gab umgehend Warnungen vor jeglichen Versuchen heraus, den Philadelphi-Korridor, ein Grenzgebiet zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, zurückzuerobern, und argumentierte, dass solche Aktionen gegen den Normalisierungsvertrag von 1979 verstoßen würden.

Am 6. Mai eskalierte die Situation dramatisch, als Israel seine Rafah-Offensive startete, obwohl die Hamas am selben Tag einem Waffenstillstandsvorschlag zugestimmt hatte. Diese Offensive, die die Einnahme des Grenzübergangs Rafah und des Philadelphi-Korridors beinhaltete, wurde sogar vom ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak verurteilt, der sie als „eklatante Verletzung des Friedensabkommens mit Ägypten“ bezeichnete. Trotz der Drohungen aus Kairo, den Vertrag aufzukündigen, bestand Sisis erste Reaktion darin, sich der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anzuschließen und Israel des Völkermords in Gaza zu beschuldigen.

Als israelische Panzer zum ersten Mal den Grenzübergang Rafah betraten, entweihten sie das Gebiet und verhöhnten die dort stationierten ägyptischen Wachen. Später im selben Monat kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem israelische Soldaten einen ägyptischen Soldaten töteten. Daraufhin startete Israel im Juni eine Reihe von Luftangriffen auf Ziele auf der Sinai-Halbinsel.

Die zionistische Vision einer Expansion nach Ägypten

Im vergangenen Jahr gaben aufgedeckte Dokumente in den British National Archives Aufschluss über Israels historische Kampagne zur Legitimierung seines Anspruchs auf die Sinai-Halbinsel. Während der Besetzung des Sinai durch Israel nach dem Krieg von 1967 verbreiteten pro-israelische Lobbyisten und Denkfabriken im Westen Narrative, um die ägyptische Souveränität über die strategische Region zu delegitimieren.

Nur zwei Jahre nach der Besetzung des Sinai, die das Ergebnis des israelischen Angriffskrieges im Juni 1967 war, veröffentlichten der Jewish Observer und die Middle East Review einen Artikel mit dem provokativen Titel auf der Titelseite: „Sinai ohne die Ägypter – ein neuer Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“.

Die Zionistische Föderation Großbritanniens argumentierte sogar, dass der Sinai, der bis 1923 unter türkischer Kontrolle gestanden hatte, in das britische Mandat für Palästina hätte aufgenommen werden sollen, was den Grundstein für Israels Ansprüche auf das Gebiet legte.

Heute sind ähnliche Argumente wieder aufgetaucht, um Israels expansionistische Ambitionen zu rechtfertigen. Am 6. Januar veröffentlichten israelisch-arabische Social-Media-Konten eine Karte, auf der die angeblichen Gebiete der alten Königreiche Juda und Israel dargestellt sind, was zu einer Verurteilung durch Jordanien und die Staaten am Persischen Golf führte. Diese Behauptungen zielen zwar offen auf jordanische, libanesische und syrische Gebiete ab, schließen aber auch subtil Teile des modernen Ägypten, insbesondere den Sinai, ein.

Im Juli letzten Jahres retweetete der israelische Kulturminister Amichai Eliyahu einen Beitrag auf X, in dem die Besatzungsarmee aufgefordert wurde, die Sinai-Halbinsel sowie den Südlibanon, Südsyrien und schließlich einen Teil Jordaniens zu besetzen.

Im September, als Israel seinen Angriff auf den Libanon startete, veröffentlichte die Jerusalem Post einen Artikel mit dem Titel „Ist der Libanon Teil des versprochenen israelischen Territoriums?“, der später nach erheblichen Gegenreaktionen entfernt wurde.

Eine existenzielle Bedrohung für die WANA-Region

Derzeit spricht Israel offen davon, auch nach Ablauf der 60-tägigen Waffenruhe im Südlibanon zu bleiben, da es derzeit seine Besatzung Tag für Tag weiter auf syrisches Gebiet ausdehnt. Es strebt auch eine baldige Annexion des besetzten Westjordanlandes an. All diese Schritte zeigen, wie ernst es Israel mit der Ausweitung seiner nicht deklarierten Grenzen ist.

Im März 2023 zeigte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich öffentlich eine Karte von „Groß-Israel“, was Spekulationen über die langfristigen Ziele der zionistischen Führung anheizte. Die Vision von „Groß-Israel“ umfasst Teile des Libanons, Ägyptens, Syriens, Jordaniens, Saudi-Arabiens und des Irak.

Israelische Politiker rechtfertigen diese Ansprüche mit wechselnden historischen, religiösen und politischen Argumenten. Der verstorbene Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah warnte davor, dass diese Strategie unvermindert fortgesetzt würde, wenn ihr nicht ein geeinter arabischer Widerstand entgegengesetzt würde.

