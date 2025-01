Systematische Vergewaltigungsvorwürfe gegen Israel stoßen auf ohrenbetäubendes Schweigen

https://www.mintpressnews.com/systemic-rape-allegations-against-israel-meet-a-deafening-silence/288898/



Von Robert Inlakesh

2. Januar 2025



In den letzten Wochen ist eine Flut von erschütternden neuen Berichten aufgetaucht, die den systematischen sexuellen Missbrauch palästinensischer Männer und Frauen durch israelische Soldaten dokumentieren. Doch während diese erschütternden Berichte bei Menschenrechtsgruppen und internationalen Organisationen Gehör finden, haben die westlichen Medien ihren Fokus auffallend oft auf andere Dinge gerichtet – und Israels unzureichend belegte Behauptungen gegen die Hamas noch verstärkt.

Nach einem Überfall auf das Kamal Adwan Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen am 28. Dezember veröffentlichte Euro-Med Human Rights Monitor einen Bericht, der erschütternde Berichte über sexuelle Übergriffe durch israelische Soldaten dokumentiert. Augenzeugen berichteten, wie weibliches medizinisches Personal und Patientinnen mit vorgehaltener Waffe zusammengetrieben, zum Ablegen ihrer Kopftücher gezwungen und gezwungen wurden, sich nackt auszuziehen. Augenzeugen berichteten auch, dass diese Frauen während der gesamten Tortur erniedrigenden Beschimpfungen ausgesetzt waren.

„Ein Soldat zwang eine Krankenschwester, ihre Hose auszuziehen, und legte dann seine Hand auf sie. Als sie versuchte, sich zu wehren, schlug er sie hart ins Gesicht, so dass ihre Nase blutete“, berichtete eine weibliche Überlebende der Razzia im Kamal Adwan Krankenhaus einem Team von Euro-Med Monitor. Augenzeugen berichteten außerdem, dass männliche Soldaten Frauen begrapschten, schlugen und gewaltsam sexuell belästigten und ihnen die Kleider von der Brust rissen, wenn sie sich weigerten, sich auszuziehen.

Diese erschütternden Zeugenaussagen entsprechen einem dokumentierten Missbrauchsmuster. Im Februar 2024 berichtete Euro-Med Monitor über ähnliche Berichte von weiblichen Gefangenen in Gaza. Eine 45-jährige Frau, die als N.H. identifiziert wurde, berichtete, wie ihr „mit Vergewaltigung gedroht und gesagt wurde, dass ich meine Kinder nicht sehen würde, wenn ich den Befehlen des Soldaten nicht gehorche“.

Im Februar 2024 erkannten Vertreter der Vereinten Nationen offiziell an, dass es immer mehr Beweise für sexuelle Gewalt gegen palästinensische Frauen im Gazastreifen und im Westjordanland gibt. Sie bestätigten, dass mindestens zwei Fälle von Vergewaltigung dokumentiert worden waren, was eine entscheidende offizielle Anerkennung des Missbrauchs darstellt.

Am 12. Juni veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Menschenrechtsbericht, in dem die systematische sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt (SGBV) beschrieben wird, die seit dem 7. Oktober von israelischen Soldaten gegen Palästinenser verübt wird. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass Palästinenser einer Reihe von Misshandlungen ausgesetzt waren, darunter „erzwungene öffentliche Nacktheit, erzwungene öffentliche Entkleidung, sexualisierte Folter und Missbrauch sowie sexuelle Demütigung und Belästigung“, sowohl online als auch persönlich.

Im März meldeten sich kanadische Ärzte, die im Gazastreifen gearbeitet hatten, mit erschütternden Beweisen für Vergewaltigungen palästinensischer Frauen und forderten eine Untersuchung der Gräueltaten. Ein Arzt berichtete von einem besonders erschütternden Fall, in dem eine Frau angeblich „zwei Tage lang vergewaltigt wurde, bis sie nicht mehr sprechen konnte“.

Im berüchtigten Sde Teiman-Gefangenenlager, wo israelische Soldaten palästinensische Zivilisten aus dem Gazastreifen ohne Anklage festhalten, dokumentierte das UNRWA die erschütternde Aussage einer weiblichen Gefangenen:

Sie baten die Soldaten, mich anzuspucken und sagten: ‚Sie ist eine b****, sie ist aus Gaza.‘ Sie schlugen uns, als wir uns bewegten, und sagten, sie würden Pfeffer auf unsere empfindlichen Stellen [Genitalien] streuen. Sie zogen uns, schlugen uns, und nach fünf Tagen brachten sie uns im Bus zum Damon-Gefängnis. Ein männlicher Soldat nahm uns die Hijabs ab und sie kniffen uns und berührten unsere Körper, einschließlich unserer Brüste. Uns wurden die Augen verbunden und wir spürten, wie sie uns berührten und unsere Köpfe gegen den Bus drückten. Wir begannen uns zusammenzudrücken, um uns vor den Berührungen zu schützen. Sie sagten ‚b****, b****‘. Sie sagten den Soldaten, sie sollten ihre Schuhe ausziehen und uns damit ins Gesicht schlagen.“

Das Gefangenenlager Sde Teiman wurde zum Zentrum internationaler Empörung, nachdem zehn israelische Soldaten wegen der brutalen Gruppenvergewaltigung eines ohne Anklage festgehaltenen palästinensischen Häftlings verhaftet worden waren. Der Angriff, der auf Film festgehalten wurde, wurde durch die weit verbreitete Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für die Täter noch verschlimmert. Diese Unterstützung kam von Mitgliedern der Regierung, den Medien und den so genannten „Recht auf Vergewaltigung“-Protesten, die das Vorgehen der Soldaten verteidigten.

Die israelische Rechtshilfeorganisation Honenu, die vier der beschuldigten Soldaten vertrat, behauptete, ihre Mandanten hätten in „Selbstverteidigung“ gehandelt, was den Vorfall noch beunruhigender machte.

Sde Teiman war nicht der einzige, der mit Anschuldigungen wegen systematischen sexuellen Missbrauchs konfrontiert wurde. Bereits im Januar 2024 legte das Öffentliche Komitee gegen Folter in Israel (PCATI) in einem Bericht Zeugnisse über „systemische“ Folter vor. Ein Gefangener aus dem Ketziot-Gefängnis berichtete Folgendes:

Die Wärter führten Durchsuchungen durch, während die Gefangenen nackt waren, stellten die nackten Gefangenen gegeneinander und steckten ihnen das Aluminiumgerät, das bei den Durchsuchungen verwendet wurde, in das Gesäß. In einem anderen Fall steckten die Wärter einem Gefangenen eine Karte in das Gesäß. All dies geschah vor den Augen der anderen Gefangenen und der Wärter, während die Wärter sich daran ergötzten, die Genitalien der Gefangenen zu schlagen.“

Der palästinensische Anwalt Khaled Mahajneh, ein israelischer Staatsbürger, enthüllte den erschütternden Bericht eines Überlebenden des Ofer-Haftzentrums im Westjordanland. Er zitierte die Aussage eines 27-jährigen palästinensischen Häftlings, der brutaler sexueller Gewalt ausgesetzt war:

Ein Rohr eines Feuerlöschers wurde gegen einen Gefangenen mit Handschellen eingesetzt. Man zwang ihn, sich auf den Bauch zu legen, zog ihm alle Kleider aus und führte das Rohr des Feuerlöschers in das Rektum des Gefangenen ein. Dann wird der Feuerlöscher … vor den Augen der anderen Gefangenen ausgelöst“.

Die zahlreichen Berichte von angeblich objektiven Menschenrechtsgruppen und internationalen Organisationen, die Israels systematischen sexuellen Missbrauch von Palästinensern dokumentieren, werden durch Aussagen von Überlebenden, Augenzeugenberichte, Videomaterial, fotografische Beweise und Geständnisse israelischer Quellen gestützt. Für Israels Behauptungen über Massenvergewaltigungen durch Palästinenser fehlen ähnliche Beweise. Tatsächlich wurden mehrere der angeblichen israelischen Augenzeugen, die diese Anschuldigungen erhoben haben, entlarvt, weil sie ihre Geschichten erfunden haben.

Israelische Rettungskräfte wurden in die Herstellung von Falschmeldungen verwickelt, darunter die weit verbreiteten Behauptungen über 40 enthauptete Babys, an Wäscheleinen aufgehängte Babys und aus dem Mutterleib entfernte Föten. Laut einem UN-Bericht von Pramilla Patten vom 7. Oktober 2023 wurde ein solcher „Tatort“ von einem Bombenentschärfungskommando verändert, und die Leichen wurden bewegt. Darüber hinaus hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Geschichte über zwei auf einem Dachboden getötete Jungen erfunden, die er in seiner Rede vor dem US-Kongress im Juli 2024 verwendete.

Cochav Elkayam-Levy erhielt in den westlichen Medien eine prominente Plattform für ihre „Zivilkommission“, die gegründet wurde, um Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch die Hamas an Israelis zu untersuchen. Israels vertrauenswürdigste Nachrichtenagentur, Haaretz, berichtete sogar, dass sie „eine Aussage nach der anderen“ gesammelt habe, obwohl sie später einräumte, dass keine direkten Aussagen gemacht worden seien.

Nachdem sich die Anschuldigungen der „Hamas-Massenvergewaltigung“ in den US-Medien verbreiteten und von westlichen Politikern aufgegriffen wurden, wurde Elkayam-Levy, die zuvor als Expertin zitiert worden war, von den israelischen Medien als „Betrügerin und Betrügerin von Spendern“ bloßgestellt . Ihre angeblichen Ermittlungsbemühungen führten letztlich zu nichts.

Ein neuer Bericht der israelischen Regierung, der den Vereinten Nationen vorgelegt wurde, stützt sich auf Berichte aus zweiter Hand von Ärzten und medizinischem Personal, die mit ehemaligen israelischen Gefangenen zu tun hatten, ohne die beteiligten Personen direkt zu zitieren oder zu nennen. Der Bericht deckt sich zwar mit einigen früheren Erkenntnissen, führt aber eine neue und auffällige Behauptung ein: Zwei israelische Teenager wurden angeblich gezwungen, sexuelle Handlungen aneinander vorzunehmen. Bemerkenswerterweise war diese Behauptung in der ursprünglichen Vorlage des israelischen Gesundheitsministeriums nicht enthalten und tauchte auch nicht während des einjährigen Gefangenenaustauschs zwischen der Hamas und Israel auf.

Für Israels Behauptungen über massenhafte sexuelle Gewalt gibt es keine stichhaltigen Beweise, keine Opfer oder Zeugenaussagen, die sie untermauern könnten. Dennoch wird jede neue Behauptung von den westlichen Medien unkritisch aufgegriffen. Auf der anderen Seite werden Berge von Beweisen, die die systematische sexuelle Gewalt gegen Palästinenser dokumentieren, ignoriert, was man nur als vorsätzliche Vertuschung bezeichnen kann.

Feature-Foto | Eine palästinensische Frau beobachtet den Ort eines israelischen Luftangriffs auf Zelte, die Vertriebene im Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah im Zentrum des Gazastreifens beherbergen, 14. Oktober 2024. Majdi Fathi | AP

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

