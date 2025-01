https://www.palestinechronicle.com/iron-butterfly-explosivebullets-israels-deadly-weapons-targeting-palestinians/



Sprenggeschosse „Eiserner Schmetterling“ – Israels tödliche Waffen gegen die Palästinenser

Von Fayha Shalash – Ramallah

2. Januar 2025

Muhammad Hoshieh, 12, wurde von israelischen Besatzungstruppen in Ramallah getötet. (Foto: über soziale Medien)

Der zunehmende Einsatz von Sprengstoffgeschossen gegen Palästinenser durch die israelische Armee, obwohl er international verboten ist, fordert einen verheerenden Tribut von der Zivilbevölkerung im besetzten Westjordanland.

Muhammad Hoshieh, 12, war auf dem Weg zum Stadion neben seinem Haus in der Stadt Ramallah, als er plötzlich von israelischen Militärfahrzeugen überrascht wurde, die am helllichten Tag am 14. Juni in das Viertel Umm Al-Sharayet eindrangen.

Er versuchte, sich ein wenig zurückzuziehen, doch ein israelischer Soldat schoss ihm eine Sprengstoffkugel in den Bauch, so dass er zu Boden fiel. Anstatt ihn zu behandeln, blieb das Fahrzeug mitten auf der Straße stehen und verhinderte, dass ihm jemand helfen konnte.

Israel setzt diese Art von Geschossen, die aufgrund ihrer schweren körperlichen Schäden, die in vielen Fällen zu schweren Verletzungen und zum Tod führen, international verboten ist, immer häufiger ein.

Diese Art von Geschossen ist unter den Palästinensern als „eiserner Schmetterling“ oder „Klingenwaffe“ bekannt, weil das Geschoss in den Körper eindringt und sich dann im Inneren des Körpers öffnet, wobei seine eisernen Flügel alles, was sie berühren, schwer beschädigen.

Eiserne Flügel der Zerstörung

Hanin Hoshieh, die Mutter von Muhammad, erzählte dem Palestina Chronicle, dass ihr Sohn mehr als 40 Minuten auf dem Boden lag, bevor ein Nachbar ihn ins Krankenhaus bringen konnte, da die israelische Armee weiterhin in der Gegend präsent war.

„Ich konnte wegen der anhaltenden israelischen Angriffe nicht ins Krankenhaus gehen, um nach ihm zu sehen. Von seinem Vater erfuhr ich, dass er in den Bauch geschossen worden war. Ich war ein wenig beruhigt, da ich nicht wusste, dass es sich um ein explosives Geschoss handelte, das seinen Körper zerstören würde“, sagte sie.

Um 19 Uhr wurde Muhammad operiert, wobei er aufgrund starker Blutungen zehn Blutkonserven erhielt. Die Operation endete um Mitternacht, gerade als seine Mutter das Krankenhaus erreichen konnte.

Der Arzt kam heraus und teilte seinen Eltern mit, dass sein Zustand kritisch sei und dass die Kugel die Bauchspeicheldrüse, die Milz, die Leber und die Hauptarterie des Herzens beschädigt habe, was die Ärzte erfolglos zu reparieren versucht hätten.

Auffallend ist, dass Mohammed überhaupt nicht blutete, während er auf dem Boden lag.

Der Arzt erklärte, dass diese Kugel ein sehr kleines Loch verursacht, in das sie eindringt, und dann ihre scharfen Eisenklingen öffnet, um alles vor ihr zu zerstören. Wenn sie den Körper verlässt, entsteht ein großes Loch.

Muhammad verbrachte acht Tage auf der Intensivstation, bevor er an seinen Wunden starb und sich von seiner Kindheit und seiner Familie verabschiedete.

Diese Art von Geschossen verursacht auch Schäden und Splitter in den Knochen sowie Verletzungen der Arterien und Muskeln im Bereich des Bruchs.

Die Heilung der Knochen kann bis zu drei Monate dauern, wenn keine Komplikationen wie Entzündungen, Nichtheilung oder Verzögerung auftreten.

Unvorstellbarer Schaden

Es gibt zwei Arten von Sprenggeschossen: „Toto“, das aus einem speziellen Gewehr namens Ruger abgefeuert wird, und „Dumdum“. Beide explodieren beim Aufprall auf den Körper und zersplittern im Inneren, was zu schweren Verletzungen führt.

Nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem setzt die israelische Armee in großem Umfang „Toto“-Geschosse ein, um palästinensische Demonstranten auseinanderzutreiben, obwohl diese keine Bedrohung für die Armee darstellen und obwohl die Armee ihren Einsatz bestreitet.

Die Organisation hat in einem ihrer Berichte die eklatante Missachtung des Lebens, des Körpers und der Sicherheit von Palästinensern durch Israel zum Ausdruck gebracht.

Abdul Rahman Hassan leidet immer noch an einer Schusswunde, die er vor 20 Jahren erlitten hat.

Damals war er 16 Jahre alt und befand sich mit seinen Freunden in der Nähe des Nordeingangs der Stadt Bethlehem, als ein israelischer Soldat das Feuer auf ihn eröffnete und ihn am Kopf verletzte.

Die Kugel verursachte starke Blutungen, obwohl sie nicht in den Kopf eindrang. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und erlitt eine Platzwunde in der empfindlichen Schläfengegend.

„Ich war einen ganzen Monat lang im Krankenhaus in Behandlung, und dann begann ich mich zu erholen“, sagte Hassan dem Palestina Chronicle.

„Aber bis heute leide ich an der Verletzungsstelle unter Schmerzen in der Kälte. Im Winter muss ich den ganzen Tag über eine Mütze tragen, auch wenn ich schlafe, um die verletzte Stelle vor Schmerzen zu schützen“, sagte er uns.

Das explosive Geschoss, das Hassan verletzte, war nach Angaben der Ärzte doppelt so groß wie ein normales Geschoss und enthält in der Regel eine kleine explosive Bombe, die den Körper durchdringt und dann explodiert.

Die Gefahr bei dieser Art von Geschossen besteht darin, dass sie Gewebe, Venen und Muskeln zerreißen und zur Amputation des getroffenen Organs führen.

Der Arzt sagte Hassan, er habe großes Glück gehabt, denn wer von einem solchen Geschoss in den Kopf getroffen wird, stirbt in der Regel sofort oder an starken Blutungen.

Israelische Scharfschützen zielen auf die Oberseiten, wenn sie Palästinenser bei Demonstrationen mit dieser Art von Geschossen angreifen. Sie fügen auch abgereichertes Uran hinzu, um das Geschoss tödlicher, schädlicher und durchschlagender zu machen.

Unbestrafte Brutalität

Omar Rahhal, Direktor des Shams Center for Human Rights, erklärte gegenüber The Palestina Chronicle, dass die israelische Armee in den letzten zwei Jahrzehnten mit verschiedenen Waffentypen gegen Palästinenser experimentiert hat. Zunächst wurden Gummigeschosse, dann Plastikgeschosse und jetzt Sprengstoffgeschosse eingesetzt.

Israel missachtet weiterhin das internationale Recht, das den Einsatz solcher Waffen verbietet, vor allem weil es sich der Bestrafung durch den Schutz der Vereinigten Staaten entzieht, die im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konsequent ihr Veto einlegen, erklärte Rahhal.

Er fügte hinzu, dass die internationale Gemeinschaft nie das siebte Kapitel der Charta der Vereinten Nationen erreicht hat, das Sanktionen wie Wirtschafts- und Handelsmaßnahmen zulässt. Stattdessen stützten sich alle Entscheidungen des Sicherheitsrates auf Kapitel sechs, das lediglich Empfehlungen vorsieht.

„Das Versäumnis, Offiziere, Soldaten und Politiker vor internationalen Strafgerichten oder der internationalen Justiz zu belangen, ist einer der Gründe, warum Israel diese international geächtete Waffe einsetzt“, fügte er hinzu.

(The Palestina Chronicle)

– Fayha‘ Shalash ist eine palästinensische Journalistin mit Sitz in Ramallah. Sie schloss 2008 ihr Studium an der Birzeit-Universität ab und arbeitet seither als Reporterin und Rundfunksprecherin. Ihre Artikel sind in mehreren Online-Publikationen erschienen. Dieser Artikel wurde von ihr für The Palestina Chronicle verfasst.

