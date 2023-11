Tag 43 der „Operation Al-Aqsa-Flut“: Israelische Streitkräfte ordnen Evakuierung des Al-Shifa-Krankenhauses an und bombardieren Schulen in Gaza

Zivilisten fliehen aus dem Al-Shifa“-Krankenhaus mit Menschen in Rollstühlen und Tragen, als die israelischen Streitkräfte am Samstagmorgen die sofortige Evakuierung anordnen. Berichten zufolge sind nur noch 120 Patienten in kritischem Zustand übrig, die von fünf Ärzten versorgt werden.

Von Mondoweis Palästina-Büro 18. November 2023

Israelische Streitkräfte vor dem Al-Shifa“-Krankenhaus, veröffentlicht am 18. November 2023 (Screenshot: Al Jazeera)

Todesopfer

11.470 Tote*, darunter 4.707 Kinder, und mehr als 29.000 Verletzte in Gaza

Mehr als 200 getötete und 2.750 verletzte Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

Israel korrigiert seine Schätzung für den 7. Oktober von 1.400 auf 1.200 Tote.

*Diese Zahl bezieht sich auf die Opfer vom 7. Oktober bis zum 16. November. Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsnetze im Gazastreifen (insbesondere im nördlichen Gazastreifen) war das Gesundheitsministerium im Gazastreifen nicht in der Lage, die Zahl der Opfer regelmäßig zu aktualisieren.

Wichtige Entwicklungen

Die israelischen Streitkräfte ordneten am Samstagmorgen die sofortige Evakuierung des Al-Shifa“-Krankenhauses an, so dass sich nur noch 120 Patienten in kritischem Zustand und fünf Ärzte in dem Gebäude befinden.

Zivilisten fliehen mit Rollstühlen und Tragen aus Al-Shifa‘, während die israelischen Streitkräfte Berichten zufolge Männern den Zugang zum südlichen Gazastreifen verwehren.

Israelische Streitkräfte haben Berichten zufolge die Leichen von 18 Palästinensern aus Al-Shifa‘ mitgenommen, über deren Verbleib nichts bekannt ist.

Bei einem israelischen Luftangriff auf die al-Fakhura-Schule im Flüchtlingslager Jabalia wurden am Samstag mindestens 50 Menschen getötet.

Bei zahlreichen tödlichen israelischen Luftangriffen auf Schulen, Moscheen und Häuser im Gazastreifen werden in der südlichen Stadt Khan Younis mindestens 26 Menschen getötet.

Israel beschließt, Treibstoff im Wert von zwei Lastwagen pro Tag nach Gaza zuzulassen – eine geringe Menge, die jedoch die extremsten Mitglieder der Regierung verärgert hat.

Achtundvierzig Demokraten senden einen Brief an Außenminister Antony Blinken, in dem sie das Weiße Haus auffordern, Druck auf Israel auszuüben, mehr Treibstoff nach Gaza zu lassen.

Die WHO erklärt, das Gesundheitssystem im Gazastreifen sei „am Boden“.

Israelische Medien berichten, dass die israelische Armee den Vizepräsidenten des palästinensischen Legislativrats Ahmed Bahr getötet hat.

Die Kämpfe zwischen palästinensischen Widerstandsgruppen und israelischen Bodentruppen im nördlichen Gazastreifen und in Gaza-Stadt gehen weiter.

Im Westjordanland bombardieren israelische Streitkräfte das Hauptquartier der Fatah-Partei im Flüchtlingslager Balata, wobei fünf Menschen getötet werden.

Mindestens zwei weitere Palästinenser sterben im Westjordanland, nachdem sie von israelischen Streitkräften erschossen wurden, während die bewaffneten Auseinandersetzungen in mehreren Gebieten des besetzten Gebiets weitergehen.

Palästinenser schlagen Alarm wegen der zunehmenden Drohung israelischer Siedler, palästinensische Häuser im armenischen Viertel der Altstadt im besetzten Ostjerusalem zu übernehmen.

Die Hisbollah und andere bewaffnete Gruppen im Libanon liefern sich weiterhin Feuergefechte mit den israelischen Streitkräften. Libanesische Medien berichten von mehreren Verwundeten und einem Anschlag auf eine Aluminiumfabrik im Südlibanon.

Der Internationale Strafgerichtshof teilte am Freitag mit, dass fünf Länder ihn ersucht haben, zu untersuchen, ob Israels Vorgehen nach dem 7. Oktober ein Verbrechen darstellt.

Laut dem israelischen Fernsehsender Channel 12 wussten die Hamas-Kämpfer, die am 7. Oktober die Operation Al-Aqsa-Flut inszenierten, höchstwahrscheinlich nicht, dass in Reim ein Musikfestival stattfand.

Am Samstag jährt sich zum ersten Mal die Verabschiedung der Politischen Erklärung zur Stärkung des Schutzes der Zivilbevölkerung vor den humanitären Folgen des Einsatzes von Explosivwaffen in bewohnten Gebieten. Martin Griffiths von den Vereinten Nationen sagt, dass es „keine größere Erinnerung an die Bedeutung ihrer universellen Unterstützung und Umsetzung“ gibt als die aktuelle Situation in Palästina.

Der UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser und Abwasserentsorgung fordert Israel auf, „Wasser nicht länger als Kriegswaffe einzusetzen“.

Der jordanische Außenminister Ayman Safadi erklärt auf einer Konferenz in Bahrain: „Israel sagt, es wolle die Hamas auslöschen. Es sind viele Militärs hier, ich verstehe nur nicht, wie dieses Ziel erreicht werden kann.“

Tausende Israelis, darunter auch Oppositionsführer Yair Lapid, marschieren zum Büro des Premierministers in Jerusalem und fordern die Rückkehr der von der Hamas festgehaltenen Geiseln.

Bidens Nahost-Berater Brett McGurk erklärt, dass die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen von der Freilassung der israelischen Geiseln abhängt. Berichten zufolge verhandelten katarische Vermittler in dieser Woche über die Freilassung von rund 50 zivilen Geiseln, die von palästinensischen Widerstandsgruppen festgehalten werden, als Gegenleistung für einen dreitägigen Waffenstillstand.

Trotz zahlreicher Berichte, wonach Washington unter vier Augen mehr Druck auf Israel ausübt, erklärte ein israelischer Beamter gegenüber der Times of Israel, Tel Aviv habe nicht das Gefühl, dass die USA ihr „Fenster der Unterstützung“ schließen würden.

Israelische Armeegeneräle äußern sich besorgt über das Verhalten einiger Soldaten in Gaza, die Fußball spielen und mit Militärfahrzeugen Rennen fahren.

Al-Shifa“-Krankenhaus evakuiert, israelische Streitkräfte verhindern Berichten zufolge die Flucht von Palästinensern aus dem Süden

Mitarbeiter des Al-Shifa“-Krankenhauses in Gaza-Stadt erklärten, die israelische Armee habe am Samstagmorgen die Evakuierung des medizinischen Komplexes, der nach tagelanger Belagerung seit Mittwoch von israelischen Streitkräften besetzt ist, „innerhalb einer Stunde“ gefordert. Dies löste eine weit verbreitete Panik unter den schätzungsweise 7.000 medizinischen Mitarbeitern, Patienten und Zivilisten aus, die in dem größten medizinischen Komplex des Gazastreifens Zuflucht gefunden haben.

Während der arabische Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, den Bericht dementierte, haben die israelischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen wiederholt die Evakuierung von Al-Shifa“ gefordert, da das Krankenhaus über einer Kommandozentrale der Hamas liegt, die sie nicht überzeugen konnte.

„Ich weise diese falschen Behauptungen [der israelischen Armee] kategorisch zurück … Ich sage Ihnen, dass wir mit vorgehaltener Waffe gezwungen wurden, das Krankenhaus zu verlassen“, sagte der Generaldirektor der Krankenhäuser in Gaza, Mohammed Zaqout, gegenüber Al Jazeera. Ein AFP-Journalist in Al-Shifa berichtete unterdessen, dass die israelischen Streitkräfte den Aufruf zur Evakuierung über Lautsprecher ausgegeben hätten.

Die Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass Hunderte von Menschen, die weiße Fahnen schwenkten und Verwundete in Rollstühlen und Tragen schoben, das Krankenhaus zu Fuß in Richtung des südlichen Gazastreifens verließen, wohin Hunderttausende von Palästinensern in den vergangenen 43 Tagen fliehen mussten.

Aus medizinischen Quellen vor Ort verlautete jedoch, dass es „unmöglich“ sei, alle Patienten aus dem Krankenhaus zu evakuieren, und dass 120 Schwerverletzte oder besonders schwache Patienten zusammen mit fünf Ärzten im Krankenhaus verblieben seien.

In dem Krankenhaus wurden insbesondere 39 Frühgeborene versorgt, deren Brutkästen letzte Woche den Geist aufgegeben hatten. Munir al-Barsh, der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums in Gaza, sagte, dass ein viertes Kind am Freitag gestorben sei und dass fünf der verbleibenden 35 Babys schwer erkrankt seien, da es keinen Zugang zu Strom, medizinischer Versorgung, Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser gebe. In den letzten 24 Stunden sind mindestens 24 Patienten im Al-Shifa gestorben.

Al-Bursh beschuldigte die israelischen Streitkräfte am Freitag auch, die Leichen von mindestens 18 Palästinensern, die tagelang im Hof des Krankenhauses lagen, weil israelische Scharfschützen die Menschen daran hinderten, sie zu begraben, an einen unbekannten Ort gebracht zu haben.

Am Samstagmittag erklärte der Direktor von Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, gegenüber Al Jazeera, dass das Krankenhaus fast völlig verlassen sei und die israelischen Soldaten den medizinischen Komplex „völlig unter Kontrolle“ hätten.

Augenzeugen berichteten Al Jazeera, dass die israelischen Streitkräfte einen Kontrollpunkt an der Salah el-Din-Straße, einer der beiden Hauptverkehrsstraßen für Palästinenser, die aus dem nördlichen Gazastreifen fliehen, errichtet und Männer festgehalten hätten, während nur Frauen und Kinder nach Süden gehen durften.

Tödliche Bombenangriffe auf Schulen im Gazastreifen, Israel lässt winzige Mengen an Treibstoff einfließen

Wie schon seit mehr als 42 Tagen wird der winzige Gazastreifen weiterhin von israelischen Luftangriffen heimgesucht – sowohl im Norden, wo Israel auch eine Bodeninvasion durchführt, als auch im Süden, wo israelische Beamte die palästinensische Zivilbevölkerung wiederholt aufgefordert haben, zu ihrer „Sicherheit“ zu evakuieren.

Der Direktor des Al-Wafa-Krankenhauses und Altenpflegeheims war unter den Opfern eines Luftangriffs im Viertel al-Zahra in Gaza-Stadt.

Im nördlichen und zentralen Gazastreifen, einschließlich Gaza-Stadt, wurden tödliche Luftangriffe auf al-Qasasib, die vom UNRWA betriebenen Schulen al-Fakhura und al-Falah, Beit Lahia, Deir al-Balah, das Flüchtlingslager Jabalia, das Flüchtlingslager Nuseirat, die Große Moschee im Flüchtlingslager al-Maghazi und in der Nähe des indonesischen Krankenhauses gemeldet.

Ersten Berichten von Al Jazeera zufolge wurden bei der Bombardierung der al-Fakhura-Schule im Flüchtlingslager Dschabalia 50 Menschen getötet. Bei einem weiteren Angriff in Dschabalia wurden Berichten zufolge 32 Menschen getötet.

Im südlichen Gazastreifen wurden bei israelischen Luftangriffen auf Wohngebäude in Khan Younis mindestens 26 Menschen, darunter viele Kinder, getötet. Auch ein Kulturzentrum in Rafah wurde bombardiert.

Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsdienste, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, hatte das palästinensische Gesundheitsministerium nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche „erhebliche Schwierigkeiten“ bei der Aktualisierung seiner Angaben zur Zahl der Todesopfer. Die veröffentlichten Zahlen können nicht das ganze Ausmaß der Verwüstung berücksichtigen, da unzählige Tote nicht aus den Trümmern geborgen werden können, sei es aufgrund der Präsenz der israelischen Bodentruppen im nördlichen Gazastreifen oder aufgrund des Mangels an Treibstoff und Kommunikationsdiensten, der die Fähigkeit der Rettungsteams beeinträchtigt, schnell und mit dem notwendigen Material vor Ort zu sein.

Inzwischen geben die israelischen Streitkräfte nicht mehr vor, eine „sichere Zone“ im südlichen Gazastreifen aufrechtzuerhalten. „Wir sind entschlossen, weiter voranzukommen. Das wird überall dort geschehen, wo die Hamas ist, also auch im südlichen Gazastreifen“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitag. „Es wird zu einer Zeit, an einem Ort und unter Bedingungen geschehen, die für uns günstig sind.“ Die Financial Times zitierte den Generalstabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, am Freitag mit den Worten: „Was uns betrifft, werden immer mehr Regionen [ins Visier genommen].“

Die FT berichtete weiter, dass die israelische Armee Tausende von Flugblättern über einigen Vierteln von Khan Younis abgeworfen habe, um die Menschen aufzufordern, ihre Häuser zu evakuieren, und behauptete, dass sie eine „sichere Zone“ in einem 14 Quadratkilometer großen Gebiet im Südwesten des Gazastreifens einrichten würde – ein einseitiges Vorgehen, das bereits von den Leitern aller großen humanitären Organisationen der Vereinten Nationen abgelehnt wurde.

Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, sagte am Freitag, dass der aktuelle israelische Vorschlag für eine so genannte ’sichere Zone‘ unhaltbar sei: Die Zone sei weder sicher noch durchführbar für die Anzahl der Menschen in Not.

Türk wies auch auf die Notwendigkeit einer internationalen Untersuchung gegen Israel hin, da der Internationale Strafgerichtshof am Freitag mitteilte, dass fünf Länder ihn ersucht hätten, zu untersuchen, ob Israels Handlungen nach dem 7. Oktober Verbrechen darstellten.

„Niemand steht über dem Gesetz. Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht – sogar Kriegsverbrechen – die von einer Partei begangen werden, entbinden die andere niemals von der Einhaltung der Grundsätze des Kriegsrechts und ihrer Menschenrechtsverpflichtungen“, sagte Türk. „Alle schwerwiegenden Anschuldigungen wegen mehrfacher und tiefgreifender Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte – unabhängig davon, wer sie begeht – erfordern eine strenge Untersuchung und eine umfassende Rechenschaftspflicht.“

„Wenn sich nationale Behörden als nicht willens oder in der Lage erweisen, solche Untersuchungen durchzuführen, und wenn es widersprüchliche Darstellungen zu besonders schwerwiegenden Vorfällen gibt, sind internationale Untersuchungen erforderlich.“

Der Gazastreifen war bereits vor der Massenvertreibung von 1,5 Millionen seiner 2,3 Millionen Einwohner in den vergangenen 43 Tagen einer der am dichtesten besiedelten Orte der Erde. Einige israelische Beamte haben keinen Hehl aus ihrem Wunsch gemacht, die Palästinenser aus Teilen oder dem gesamten Gazastreifen zu vertreiben. Ein hochrangiger UN-Beamter erklärte gegenüber FT, dass die USA vor einer „Nakba 2“ gewarnt hätten, in Anspielung auf die 750.000 Palästinenser, die 1948 gewaltsam vertrieben wurden.

„Wir glauben nicht, dass die Israelis die Vertriebenen aus dem Norden zurückkehren lassen werden“, sagte der Beamte.

Die Telekommunikation ist am Freitag teilweise in den Gazastreifen zurückgekehrt, nachdem eine begrenzte Menge an Treibstoff in den Gazastreifen gelassen wurde, sagte der Minister für Telekommunikation und Informationstechnologie der Palästinensischen Autonomiebehörde. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) stellte fest, dass dies der vierte Stromausfall im Gazastreifen seit dem 7. Oktober war, jedoch der erste, der durch Treibstoffmangel verursacht wurde.

Das israelische Kriegskabinett beschloss am Freitag, ab Samstag täglich zwei Lastwagen mit Treibstoff in den belagerten Gazastreifen zu lassen – nur 2 bis 4 Prozent der Menge, die vor dem Krieg täglich in den Gazastreifen gelangte, wie die Times of Israel berichtete.

Das Kabinett sagte, der Schritt würde „die minimale Wartung ermöglichen, die für Wasser-, Kanalisations- und Sanitärsysteme notwendig ist, um Pandemien zu verhindern, die sich auf das gesamte Gebiet ausbreiten könnten und den Bewohnern des Streifens sowie unseren eigenen Streitkräften schaden und sich möglicherweise auch nach Israel ausbreiten könnten“.

Unter Verweis auf den Druck der US-Regierung fügte die Erklärung hinzu, dass die begrenzte Einfuhr von Treibstoff Israel auch „den notwendigen diplomatischen Spielraum zur Ausschaltung der Hamas bieten würde“.

Trotz der eigennützigen Argumentation des Kriegskabinetts, dem Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und der Minister ohne Geschäftsbereich Benny Gantz angehören, hat die Entscheidung bei den extremsten Mitgliedern von Netanjahus rechtsextremer Regierung Empörung ausgelöst.

„Solange unsere Geiseln nicht einmal einen Besuch vom Roten Kreuz bekommen, ist es sinnlos, dem Feind humanitäre Geschenke zu machen“, zitierte die Times of Israel den Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, mit den Worten.

Diese Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den besetzten palästinensischen Gebieten, Richard Peeperkorn, am Freitag erklärte, dass das Gesundheitssystem des Gazastreifens angesichts der „unendlichen Not“ auf den Knien liege. Nach Angaben der WHO waren am Freitag 75 Prozent der Krankenhäuser im Gazastreifen nicht funktionsfähig. Die verbleibenden 11 Krankenhäuser waren nur „teilweise betriebsbereit und nahmen Patienten mit extrem eingeschränkten Leistungen auf“.

Sieben Palästinenser im Westjordanland getötet, Ostjerusalem bedroht

Während sich die internationale Aufmerksamkeit vor allem auf den Gazastreifen konzentrierte, wütete die Gewalt im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem weiter, und Türk sagte am Freitag, er läute „die lautesten Alarmglocken für das Westjordanland“.

Eine israelische Drohne bombardierte in der Nacht zum Freitag das Hauptquartier der Fatah-Partei im Flüchtlingslager Balata im nördlichen Westjordanland und tötete fünf Palästinenser, bei denen es sich um den Kommandeur der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden Mohammed Zuhd, Mohammed al-Musaimi, Mohammed Hashash, Mohammed Mustafa und Ali Faraj handelt.

Wie die Nachrichtenagentur WAFA berichtete, sprengten die israelischen Streitkräfte im Anschluss an den Luftangriff ein Haus und zerstörten Straßen mit einem Bulldozer in Balata.

Mindestens ein weiterer Palästinenser wurde am Samstagmorgen im besetzten Westjordanland getötet. Es handelt sich um Omar Shahrouri, der bei einer Razzia der israelischen Armee in Tubas getötet wurde, bei der zwei weitere Palästinenser verwundet wurden.

Unterdessen erlag der 21-jährige Jamal Mahmoud Masharqa aus dem Flüchtlingslager Jenin am Freitag seinen Verletzungen, die er bei einem israelischen Überfall am 9. November erlitten hatte.

In der Nacht wurden Zusammenstöße zwischen bewaffneten palästinensischen Widerstandsgruppen und israelischen Streitkräften in Balata, Tubas, Yabad und Jericho gemeldet.

In Kafr Dan, Khirbet Tana, Dhahariya, Masafer Yatta, Burin und Hebron wurden Palästinenser von israelischen Streitkräften oder israelischen Siedlern verwundet. Mindestens 38 Palästinenser wurden in der Nacht im gesamten Westjordanland von israelischen Streitkräften festgenommen.

Israelische Streitkräfte haben Berichten zufolge am Freitag Tränengas auf eine Schule im besetzten Ostjerusalemer Stadtteil Issawiya gefeuert, Lehrer und Schüler angegriffen und mindestens drei Schüler mit Knochenbrüchen zurückgelassen.

Israelische Streitkräfte und Siedler haben unterdessen die Drohungen und die Gewalt gegen palästinensische Bewohner des armenischen Viertels in der Altstadt eskalieren lassen, was als „existenzielle Bedrohung“ bezeichnet wurde, nachdem eine Vereinbarung getroffen wurde, wonach 25 Prozent des Viertels an Siedler verkauft werden könnten, was einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

