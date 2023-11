Tag 48 Rundtischgespräch: Was können wir aus der Gaza-„Pause“ herauslesen? Von Nora Barrows-Friedman

Day 48 roundtable: What can we read into Gaza „pause“? The first stage of the prisoner release „is a historic achievement,“ says Jon Elmer.

Tag 48 Rundtischgespräch: Was können wir aus der Gaza-„Pause“ herauslesen?

Nora Barrows-Friedman

Der elektronische Intifada-Podcast

24. November 2023

„Israel hat alles zerstört. Es zerstörte die Nachbarschaften, die Häuser der Familien, es veränderte die Merkmale der Städte im Gazastreifen“, sagte der Schriftsteller und Mitarbeiter von The Electronic Intifada Ahmed Abu Artema in einer aufgezeichneten Sprachnachricht, die wir während des Livestreams am Donnerstag abspielten.

Die Sendung wurde ausgestrahlt, kurz bevor eine viertägige „Pause“ in den Kämpfen und ein Gefangenenaustauschabkommen in Kraft traten.

Ahmeds 13-jähriger Sohn Abdullah wurde Ende Oktober bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus getötet.

„Israel hat die Moscheen, die Krankenhäuser und die Kirchen im Gazastreifen angegriffen. Es ist klar, dass Israel das Leben im Gaza-Streifen selbst ins Visier nimmt. Das zionistische Problem ist das Leben selbst, ist die palästinensische Existenz selbst. Es ist schrecklich, dass die Welt bisher nicht genug Möglichkeiten hatte, diesen zionistischen Völkermordkrieg im 21. Jahrhundert zu stoppen“, sagte Ahmed.

Er stellte den aktuellen Krieg in einen breiteren Kontext und betonte, dass er nicht losgelöst von der Nakba, der ethnischen Säuberung Palästinas im Jahr 1948, betrachtet werden könne.

„Es ist sehr wichtig, dass die Welt nach diesem grausamen, barbarischen israelischen Krieg nicht mehr dieselbe sein wird wie vor diesem Krieg. Dieser Krieg hat den neuen Generationen gezeigt, dass die Nakba nicht nur ein historisches Ereignis ist, die Nakba ist ein kontinuierlicher Akt Israels.“

Ali Abunimah, Jon Elmer und ich werfen einen Blick auf die Bedingungen des ausgehandelten Waffenstillstandsabkommens und erörtern die mit dem Gefangenenaustausch verbundene Logistik. Wir sprechen auch darüber, was nach dem Ende der viertägigen „Pause“ passieren könnte.

„Ein Stopp der Bombardierungen, auch nur für ein paar Tage, wäre eine Erleichterung“, so Ali.

„Die Menschen wollen einen Moment Zeit haben, um sich zu sammeln, einen Moment, in dem sie versuchen können, wieder Kontakt zu ihren Familien und Angehörigen aufzunehmen, die vielleicht in andere Gebiete vertrieben wurden, eine Chance, ihre Toten zu begraben, eine Chance, nach Angehörigen zu suchen, die vielleicht vermisst werden oder unter Trümmern eingeschlossen sind, vielleicht tot unter Trümmern liegen.“

Aber viele unserer Kollegen in Gaza haben auch das Gefühl, dass es, wie Ali erklärte, „wie bei jemandem ist, der gefoltert wird, und der Folterer hält nur inne, um seinem Opfer einen Schluck Wasser zu geben, bevor er die Folter fortsetzt.“

„Dieser Deal, wie er beschrieben wurde, hätte Israel schon vor sechs oder sieben Wochen haben können“, sagte Ali.

„Gleich zu Beginn sagte die Hamas, dass sie kein Interesse daran habe, diese Zivilisten festzuhalten. Wahrscheinlich war es für sie eher eine Belastung, sie unter den schrecklichen Bedingungen und dem unerbittlichen israelischen Bombardement im Gazastreifen in Sicherheit bringen zu müssen.“

Die Tragödie für die Familien der gefangenen Israelis und anderer Zivilisten, die im Gazastreifen festgehalten werden, sei, so Ali, „dass Dutzende von ihnen nach Angaben der Hamas bei israelischen Bombardierungen getötet worden sind. Das sind also Menschen, die niemals zu ihren Familien zurückkehren werden – und hätte Israel früher akzeptiert, was die Hamas gesagt hat, würden sich jetzt vielleicht Dutzende von Menschen, die durch israelische Bombenangriffe getötet wurden, darauf vorbereiten, nach Hause zu ihren Familien zu gehen.“

Jon erklärte, dass sich die israelischen Streitkräfte noch nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen werden.

„Sie werden in ihrer Position verharren“, sagte er. „Israel wird also im Gazastreifen bleiben.“

„Historische Errungenschaft“

Jon analysierte die Bedeutung der Führungsrolle, die die Qassam-Brigaden – der militärische Flügel der Hamas – bei den Verhandlungen gezeigt haben, und was dies für die palästinensischen Kinder bedeutet, die aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

„Die Israelis sagen immer, ‚wir haben keinen Partner, mit dem wir reden können‘ oder was auch immer. Die Qassam-Brigaden sind tatsächlich der legitimste Partner, mit dem sie in der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts reden könnten. Sie haben die größte Unterstützung in der Bevölkerung. Sie haben die festeste Führung, die rechenschaftspflichtigste Führung. Ein Abkommen wie dieses – ich finde es sehr beeindruckend.“

Die Momente vor dem Waffenstillstand sind immer eine gefährliche Zeit, bemerkte Jon. „Aber ich denke auch, dass dies ein außergewöhnlicher, noch nie dagewesener Moment ist, in dem Israel Teil dieses Waffenstillstands sein muss, es muss sein Volk in einer Weise befreien, wie es in früheren Konflikten nicht der Fall war.

„Es ist gefährlich für den Widerstand, sich zu bewegen“, fügte er hinzu. „Natürlich haben die Israelis in der Vergangenheit gegen diese Waffenruhe verstoßen, aber auch hier möchte ich uns davor warnen, die Geschichte als Beispiel zu nehmen, denn ich glaube, dass wir uns in einem beispiellosen Moment befinden.“

Die erste Phase der Freilassung von Gefangenen sei „eine historische Leistung“, sagte er. „Wenn ich verzweifelt bin, stelle ich mir ein 12-jähriges Kind vor, das seit zwei Jahren im Gefängnis sitzt, seit es 10 Jahre alt ist. Wenn der Gefängniswärter seine Zelle öffnet und sagt, dass der palästinensische Widerstand dich als erste Priorität aus dem Gefängnis befreit hat – das ist eine bemerkenswerte historische Leistung. Und ich hoffe, dass diese erste Etappe Bestand hat, für die Opfer, die jeder gebracht hat, um diese Etappe zu erreichen.“

Wir sprechen auch über neue Kampfvideos, die von den Qassam-Brigaden veröffentlicht wurden, und darüber, was sie hinsichtlich der militärischen Fähigkeiten des palästinensischen Widerstands zeigen, und vergleichen sie mit den von der israelischen Armee aufgenommenen und veröffentlichten Videos.

Palästinensische bewaffnete Gruppen, so Ali, „können sehr nahe herankommen, sie können die Israelis sehr genau beobachten, ohne dass die Israelis sich dessen bewusst zu sein scheinen, trotz ihrer Drohnen, die ständig über ihren Köpfen schwirren, trotz all dieser hochentwickelten Technologie – wir sehen, dass die Augen des Widerstands absolut überall sind“.

„Und das ist absolut unglaublich, wegen des Mutes, den es braucht, um dies zu tun“, fügte Ali hinzu.

Hatem Abudayyeh, Direktor des US Palestinian Community Network und langjähriger Organisator in Chicago, sprach mit uns über die Rolle der internationalen Zivilgesellschaft bei der Organisation anhaltender, unermüdlicher Proteste in den USA und der ganzen Welt.

Die Proteste, so Hatem, ermöglichen es uns, „auch über die politischen Widersprüche innerhalb der Vereinigten Staaten zu sprechen, denn ich denke, dass nicht nur Israel entlarvt wurde, und das schon seit langem, als der rassistische, weiße, supremacistische Apartheidstaat, der zionistische Staat, der er ist, der kriminelle Staat, der er ist, sondern auch die Regierung der Vereinigten Staaten ist jetzt eindeutig entlarvt.“

Hatem erklärte, warum USPCN hartnäckig lokale Gesetzgeber ins Visier nimmt, die sich selbst als „fortschrittlich“ bezeichnen, aber Israels völkermörderische Politik unterstützen.

„Unsere Koalition hat sich verpflichtet, diese Arbeit fortzusetzen, denn wir wissen jetzt, dass die Zielscheiben diese Gesetzgeber sind, die Israel eindeutig unterstützen, die mitschuldig sind an dem Gemetzel, an dem Völkermord, die Blut an ihren Händen haben. Und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen – das müssen wir, das ist unsere Verantwortung hier. Und die Massen wollen das auch.“

Sehen Sie sich die gesamte Sendung oben an oder hören Sie sie unten über Soundcloud.

