Tears flow as truce begins An eerie silence prevails.

Tränen fließen zu Beginn des Waffenstillstands

Von Eman Alhaj Ali

Die elektronische Intifada

24. November 2023

Ein viertägiger Waffenstillstand wird die Massenvertreibung nicht beenden. Majdi Fathi APA-Bilder

Am Freitagmorgen trat im Gazastreifen ein brüchiger Waffenstillstand in Kraft.

Nach fast 50 Tagen unter ständigem Beschuss verschafft uns die Waffenruhe eine kleine Pause. Doch in diesem vom Krieg zerrissenen Gebiet ist die Erleichterung nach wie vor nicht greifbar.

Am ersten Tag des Waffenstillstands herrscht eine unheimliche Ruhe.

Das ohrenbetäubende Getöse der israelischen Bombardierung ist nicht zu hören. Aber der Lärm der Raketen verfolgt uns weiterhin.

Der Waffenstillstand mag uns davor bewahren, Zeuge der unmittelbaren Zerstörung von Häusern und Gebäuden zu werden. Aber die unauslöschlichen Bilder der Märtyrer bleiben bestehen und lassen sich nicht auslöschen.

Für diejenigen, die ihr Zuhause verloren haben, bietet der Waffenstillstand keinen Trost. Familien, die mit der Leere zu kämpfen haben, die der Verlust ihrer Kinder hinterlässt, finden in dieser Pause keine Ruhepause.

Die Menschen, die in den Trümmern der Gebäude nach ihren Angehörigen suchen, kennen keine Ruhe.

Das Fehlen von Strom und trinkbarem Wasser verschlimmert das Elend noch, während die Menschen grundlegende Aufgaben wie Brot backen erledigen oder sich auf die Straße begeben, um an Beerdigungen teilzunehmen und nach Angehörigen zu sehen.

Für mich ist die Abwesenheit von Freude spürbar.

Ich bin erschöpft und mein Körper schmerzt nach all den schlaflosen Nächten, die ich durchgemacht habe.

Jeden Tag habe ich das Telefon – wenn es aufgeladen ist – auf herzzerreißende Nachrichten überprüft.

Ruhe inmitten der Trümmer

Auch wenn die Welt das anders sieht, vergisst Gaza seinen Schmerz nicht. Im Flüchtlingslager Maghazi – wo ich wohne – sind die Szenen der Verwüstung noch immer präsent.

Der Waffenstillstand ist eine Zeit kollektiver Anstrengungen. Die Menschen arbeiten daran, die Trümmer zu beseitigen und nach den Leichen der Getöteten zu suchen, die jedoch noch nicht gefunden wurden.

Die Luft in Gaza ist schwer von Traurigkeit. Zerstörte Familien, verlorene Leben, ausgelöschte Wahrzeichen.

Ein Besuch auf den Straßen des Lagers Maghazi treibt mir die Tränen in die Augen, wenn ich die dem Erdboden gleichgemachten Häuser und andere zerstörte Gebäude sehe.

Wir haben nur sehr wenig Strom und Brennstoff. Gekocht wird auf offenen Feuern.

Der Himmel über Gaza war einst leuchtend. Jetzt ist er mit den Farben der Depression gemalt und spiegelt die Verzweiflung der Menschen in Gaza wider.

Dieser Waffenstillstand ist keine Gnadenfrist für diejenigen, die aus dem nördlichen Teil des Gazastreifens evakuiert werden mussten. Sie ist auch kein Aufschub für diejenigen, die in Schulen Schutz suchen und ohne angemessene Kleidung gegen die Kälte ankämpfen.

Es ist keine Lösung. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung an die Dringlichkeit eines dauerhaften Waffenstillstands.

Wir sehnen uns nach dem Recht, friedlich in unserem Land zu leben, Momente zu genießen, Geburtstage zu feiern und Bildung zu genießen, ohne Grenzen, die unsere Hoffnungen zunichte machen.

In unserem Plädoyer für den Frieden fragen wir, ob es wirklich ein Verbrechen ist, als Palästinenser in Gaza geboren zu sein?

Wir verdienen die Chance, wieder aufzubauen, zu träumen und frei von dem ständigen Gespenst des Krieges zu leben.

Ein dauerhafter Waffenstillstand ist nicht nur eine Notwendigkeit. Er ist ein Menschenrecht.

Wir flehen die Welt an, unser Recht anzuerkennen.

Können wir uns mit flüchtigen Momenten der Ruhe inmitten der Trümmer zufrieden geben?

Die Narben unseres Leidens sind tief. Sie beschränken sich nicht auf die physische Zerstörung, sondern haben sich in die kollektive Psyche unseres Volkes eingebrannt.

Jenseits der unmittelbaren Bedürfnisse nach Strom, Wasser und Unterkunft gibt es eine grundlegende Sehnsucht – das Recht auf ein friedliches Leben in unserem Heimatland.

Unsere Sehnsucht unterscheidet sich nicht von der jeder anderen Nation.

Die andauernde Tragödie im Gazastreifen ist nicht nur ein regionales Problem; sie erinnert uns eindringlich an die Dringlichkeit einer umfassenden und dauerhaften Lösung.

Der Widerhall unseres Appells ist nicht nur in den verwüsteten Straßen von Maghazi zu hören, sondern über Grenzen und Ozeane hinweg.

Wir sind nicht einfach nur Opfer, die vorübergehend Erleichterung suchen. Wir sind ein widerstandsfähiges Volk, das sich nach einer Zukunft sehnt, die nicht durch Fesseln belastet ist.

Wir bitten die Welt, sich ein Gaza vorzustellen, das die Verzweiflung überwindet.

Ein Waffenstillstand wäre nicht das Ziel. Er wäre der Beginn einer Reise in eine Zukunft, in der jedes Kind in Gaza wachsen, lernen und träumen kann, ohne dass der Schatten des Krieges über ihm liegt.

Eman Alhaj Ali ist Journalist und Übersetzer und lebt in Gaza.

