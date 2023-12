Day 77 roundtable: Gaza’s Christians; Craig Mokhiber on genocide Why does the UN fail to stop Israel’s slaughter?

Tag 77 Rundtischgespräch: Die Christen in Gaza; Craig Mokhiber über Völkermord

Nora Barrows-Friedman

The Electronic Intifada Podcast

t 24. Dezember 2023

„[Israel hat] die Mittel, um einen Völkermord durchzuführen. Und sie setzen alle diese Mittel ein, während wir hier sprechen. Auf dieser Grundlage haben Völkermordforscher diese Reihe von 10 Schritten, die auf einen Völkermord hindeuten – alle wurden seit Oktober in einem der deutlichsten Fälle von Völkermord, die wir je gesehen haben, abgehakt“, sagte uns der internationale Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber im Livestream am Freitag.

„Da Israel seit Jahrzehnten ein solches Klima der Straffreiheit genießt, das von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und auch einigen europäischen Ländern unterstützt wird, hat dies zu einer Situation geführt, in der sie glauben, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden“, erklärte er.

„Und so erklären sie ihre völkermörderischen Absichten offen, öffentlich und von Anfang an zu Protokoll.“

Craig trat im Oktober von seinem Posten als Leiter des New Yorker Büros des UN-Hochkommissars für Menschenrechte zurück, um gegen das Versagen der Weltorganisation zu protestieren, auf den „Lehrbuchfall von Völkermord“ in Gaza angemessen zu reagieren.

Er erklärte, warum UN-Beamte, die bei der Gefahr eines Völkermordes Alarm schlagen sollen, um ihn zu verhindern, sich ihrer Verantwortung entziehen.

„Das ist so, als hätte man einen Rauchmelder ohne Batterien, der im Schrank eingeschlossen ist, so dass er kein Geräusch machen kann“, sagte Craig.

„Und das ist meiner Meinung nach schlimmer als gar nichts, weil es bedeutet, dass, wenn der Alarm ausgelöst wird, es eine politische Entscheidung sein wird, die auf einem Dreiecksverhältnis zwischen den Mächten beruht. Und wenn es sich zum Beispiel um einen Verbündeten der Vereinigten Staaten handelt, besteht wenig Hoffnung auf ein prinzipienfestes Vorgehen.

Er reagierte auch auf die Nachricht, dass der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedet hat, in der kein dauerhafter Waffenstillstand gefordert wird – auf politischen Druck der Regierung Biden hin.

„Die USA betreiben eine Menge von dem, was ich als Feigenblatt-Sammeln bezeichnet habe. Und dies ist ein weiteres Feigenblatt, das es ihnen ermöglicht, einer nationalen und globalen Verurteilung ihrer Mitschuld am Völkermord in Gaza zu entgehen“, sagte Craig.

„Es gibt keinen Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Israel die palästinensischen Muslime unterdrückt, und der Art und Weise, wie es die palästinensischen Christen unterdrückt“, sagte der Psychotherapeut und Aktivist Hammam Farah später in der Sendung.

„Wir sind alle ein Volk. Und wir sind alle vereint im Kampf für Gerechtigkeit in Palästina, im Kampf für das Recht auf Rückkehr und das Ende der Besatzung, das Ende der Apartheid.“

Hammam lebt in Toronto, wurde aber in Gaza geboren. Er gehört der christlichen palästinensischen Gemeinde in Gaza an und sprach über die israelischen Angriffe auf Kirchen in den letzten 10 Wochen.

Er erzählte die Geschichte seiner Großtante Elham Farah, die am 12. November von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde.

Der Scharfschütze schoss ihr ins Bein, ließ sie aber allein auf der Straße verbluten. Die israelischen Streitkräfte verhinderten, dass jemand sie rettete.

Eine Woche später, so sagte er, gingen Mitarbeiter der Kirche hin, um ihre Leiche zu bergen.

„Und sie fanden nur Teile ihres Körpers, weil er von einem Panzer überrollt worden war. Wir wissen nicht, ob der Panzer sie überrollte, als sie noch lebte oder nachdem sie gestorben war. Wir wissen es nicht, und ich glaube nicht, dass wir es jemals erfahren werden“, sagte er.

Zwei Freundinnen seiner Familie, Nahida Anton und ihre Tochter Samar, wurden ebenfalls von einem israelischen Scharfschützen bei einem Angriff auf die Pfarrei Heilige Familie in der vergangenen Woche erschossen und getötet. Die beiden Frauen waren auf dem Weg zum angrenzenden Kloster, um die Toilette zu benutzen.

„Ich habe Bilder in den sozialen Medien gesehen, die zeigen, wie es letztes Jahr war, und ich habe einige Verwandte auf diesen Bildern gesehen“, erklärte Hammam.

„Und Freunde der Familie, die letztes Jahr um diese Zeit die Beleuchtung des Weihnachtsbaums feierten; und diese Bilder sahen so festlich, so fröhlich aus. Jeder hat ein Lächeln im Gesicht. Und allein der Vergleich zwischen damals und heute – hier wird die christliche Gemeinschaft vertrieben und ermordet und möglicherweise ausgelöscht … genau wie alle anderen ermordet werden und diesem Völkermord ausgesetzt sind.“

Israel hat einen ganzen Wohnblock im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt bombardiert.

Meine Tante, Mona Farah, wohnt in diesem Viertel.

Wir können sie nicht erreichen… pic.twitter.com/ruSxIHG6BN

– Hammam Farah (@hammam_therapy) Dezember 22, 2023

Und Jon Elmer analysiert einige der jüngsten Videos, die von palästinensischen Widerstandsgruppen veröffentlicht wurden und heftige Kämpfe gegen israelische Armeeeinheiten zeigen.

Sehen Sie sich die gesamte Sendung oben an oder hören Sie sie unten über Soundcloud.

Übersetzt mit Deeepl.com

