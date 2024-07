„Tag gegen anti-muslimischen Rassismus“ Pressemitteilung Eberhard Schultz

R ECHTSANWALT

Pressemitteilung

Die Familie der im Landgericht Dresdenermordeten Ägypterin Marwa

El Sherbini, mahnt auch nach 15 Jahren einen mehr als symbolischen

„Tag gegen Antimuslimischen Rassismus“ an

Mein Beitrag als Rechtsanwalt der Familie



Wie in den letzten Jahren seit der Ermordung der

Ägypterin Marwa El – Sherbini vor 15 Jahren sollte und

wollte ich auch in diesem Jahr auf der offiziellen Ge-

denkveranstaltung des Justizministeriums vormittags

und der Veranstaltung des Ausländerrats nachmittags

sprechen. Dazu hatte mir der Bruder von Marwa einen

Beitrag übermittelt, in dem es heißt:





„ Wir freuen uns, dass inzwischen wenigstens der Park

vor dem Landgericht im letzten Jahr endlich nach un-

serer in dem Bericht ermordeten Marwa benannt wor-

den ist. Wir hätten uns auch gerne persönlich vor Ort

bedankt, haben aber in diesem Jahr zum ersten Mal

leider keine persönliche Einladung erhalten. Aber viel-

leicht lässt sich das ja nachholen – jedenfalls ist das

Gedenken an Marwa nicht nur in unserem Familien –

und Freundeskreis nach wie vor sehr lebendig, son-

dern in der gesamten Umgebung. Wird das Gedenken

an Marwa doch durch jede Meldung über die erschüt-

ternden Todesfälle in Gaza aktualisiert “





Leider kam die Einladung des Justizministeriums erst

am 17.06.24 und der Wunsch der Familie, dass ihr

Rechtsanwalt dort wieder sprechen kann, wurde abge-

lehnt. Alle Bemühungen, um das zu ändern, schlugen

fehl. Auch der Ausländerrat der Stadt Dresden hat sich

erst nach dem Austausch zahlreicher Informationen be-

reit erklärt, mich auf der Veranstaltu ng des Ausländer-

rats mit einem kurzen Beitrag zu Worte kommen zu

lassen zum Tag gegen Antimuslimischen Rass ismus.

Bisher spricht also alles dafür, dass man höheren

Ortes die Stimme der unmittelbar Betroffenen

nicht hören will. Das wäre eine neue Stufe in

dem mehr als traurigen Kapitel eines institutio-

nellen Rassismus, w ie wir ihn in unserem neu er-

schienen Buch „Das Problem heißt institutionel-

ler Rassismus – Vielfalt statt Ausgrenzung“ mit

Expert:innen und Betroffenen und ihren Organi-

sationen kritisiert haben.

Bleibt nur noch die Hoffnung, dass ich mich irre.

Ansonsten bleibt es bei der fundamentalen Kritik

an der Behandlung des Gedenktages von Marwa

El – Sherbini , ausgerechnet am Tag gegen Anti-

muslimischen Rassismus, wie wir in den letzten

Jahren formuliert haben https://www.men–

schenrechtsanwalt.de/2022/07/redebeitrag – auf –

der – gedenkveranstaltung – fuer – marwa – el – sher-

biny – am – 01 – 07 – 2022/):

„ Ich glaube, wir können uns nur schwer in die

Situation der Familie versetzen, die nach alle-

dem, statt eine Wiedergutmachung zu erhalten,

die diesen Namen verdient, derartige Albträume

durchmachen muss !?“

Dresden, 01.07.24

H. Eberhard Schultz , Rechtsanwalt

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, auch unter der Mobiltelefonnummer 0172 4203 768

Evelyn Hecht – Galinski kommentiert:

„als Deutsche mit jüdischen Wurzeln bin ich entsetzt über die aktuelle Entwicklung und kann

nur hoffen, dass der rassistische Mord an der Ägypterin Marwa Sherbiny und seine

skandalösen Begleiterscheinungen nicht in Vergessenheit geraten. Muss es erst wieder zu

Massenprotesten im Ausland kommen, bevor die Mitschuld der Institutionen in Deutschland

am Zustandekommen derartiger rassistischer Verbrechen, ihre fehlenden Aufarbeitung

anerkannt sowie eine Entschädigung geleistet wird, die diesen Namen verdient.

Was erleben wir gerade anstelle einer wirksamen Bekämpfung des Antimuslimischen

Rassismus? Ich bin entsetzt darüber, dass jetzt sogar mit einem neuen Gesetz in

Deutschland das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels zur Voraussetzung der Einbürgerung

gemacht werden soll. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht auf diesem Umweg der

antimuslimische Rassismus zusammen mit Israel zur deutschen Staatsraison gemacht wird!“

⸻⸻⸻⸻⸻

Horsta Krum (Berlin), Theologin

Schwerpunkt: Friedensarbeit

Der Park trägt jetzt den Namen der ermordeten Marwa. Offenbar meinten die politisch

Verantwortlichen, dass sie am „Tag gegen anti-muslimischen Rassismus“ mit dieser

Namensgebung ihre Pflicht erfüllt hätten. Die bloße Anwesenheit der Familie und des

Rechtsanwaltes, der in der Vergangenheit bei dieser Gelegenheit sprechen konnte, sei nun

mehr als genug.

Auch der Ausländerrat, der eine Veranstaltung am Nachmittag desselben Tages durchführt,

äußerte sich zunächst in diesem Sinne mit der fadenscheinigen Begründung: Es sei keine

Zeit – bis er schließlich dem Rechtsanwalt drei Minuten Redezeit einräumte.

Die verbale und tätliche Gewalt an Menschen mit ausländischer Herkunft, besonders an

Muslimen, wird heruntergespielt und möglichst verschwiegen. Die Proteste gegen die

Verbrechen der israelischen Armee werden kriminalisiert und tragen schnell den Stempel

„Antisemitismus“.

Der Umgang mit diesen Protesten und der Vorfall in Dresden sind nur zwei Beispiele dafür,

was mit dem Begriff „öffentlicher Fieden“ gemeint ist (gemeint sein könnte), wie er seit Ende

letzten Jahres im Strafgesetzbuch steht. Er ebnet den Weg hin zu einem autoritären Staat

mit kontrollierten öffentlichen Äußerungen, kontrollierten Versammlungen und

Demonstrationen.

