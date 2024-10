https://www.middleeasteye.net/news/bombed-day-and-night-lebanese-hospital-front-line-israel-war



„Tag und Nacht bombardiert“: Ein libanesisches Krankenhaus an der Frontlinie des Krieges Israels

Das medizinische Personal im Rayak-Krankenhaus im Bekaa-Tal steht kurz vor dem Zusammenbruch, während es die Opfer der unerbittlichen Angriffe Israels behandelt

Giovanni, 16, erlitt am 7. Oktober 2024 bei einem israelischen Angriff im Bekaa-Tal im Libanon verschiedene Verletzungen (MEE/Alexandra Henry)

Von Laurent Perpigna Iban in Rayak, Libanon

Veröffentlicht am: 13. Oktober 2024

Im Bekaa-Tal, an der östlichen Frontlinie von Israels Krieg gegen den Libanon, liegen verwundete Patienten in den Räumen eines Krankenhauses, in dem ein erschöpftes Personal seit Wochen die Opfer wahlloser und unerbittlicher Angriffe versorgt, in Agonie.

Das Abdallah-Krankenhaus in der Stadt Rayak befindet sich in einer besonders prekären Lage. Seine Lage im Bekaa-Tal, einem von allen Seiten umschlossenen Landstreifen zwischen dem Libanon-Gebirge und den Anti-Libanon-Bergen, ist seit Mitte September täglich Ziel israelischer Angriffe.

Auf den Hauptstraßen sind manchmal seltene Fahrzeuge zu sehen, die vorbeirasen. Die wenigen Nachbardörfer sind menschenleer, da die Bewohner durch das ständige Dröhnen der Bomben vertrieben wurden.

Nach den neuesten Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit dem 8. Oktober 2023 bei israelischen Bombenangriffen 2.255 Menschen getötet und mehr als 10.524 verwundet. Mindestens 1.645 Menschen wurden getötet, seit Israel am 1. September die Angriffe auf den Libanon eskalierte.

Auch wenn das libanesische Gesundheitssystem derzeit noch zurechtkommt, könnte es schnell an seine Grenzen stoßen, insbesondere da das Personal, das bereits durch die schiere Anzahl der Verwundeten erschöpft ist, gezwungen ist, in einem ohnehin schon fragilen Gesundheitssystem Kriegsmedizin zu praktizieren.

Im Abdallah-Krankenhaus sind die Gesichter müde und die Gesichtszüge ausgezehrt. Angesichts des Zustroms von Patienten in den letzten Wochen durfte das Personal 20 Tage lang nicht nach Hause zurückkehren.

„Einige der medizinischen Mitarbeiter haben kein Zuhause mehr, ihre Häuser wurden durch die Bombenangriffe zerstört“, sagte der medizinische Direktor des Krankenhauses, Dr. Basil Abdallah, gegenüber Middle East Eye.

In seinem Büro verschafft sich ein medizinisches Team einen Überblick über die Lage. Alle haben ihre Augen auf einen Fernsehbildschirm gerichtet, der ununterbrochen die Nachrichten überträgt, und warten auf die Ankündigung eines neuen Angriffs.

„Wir sind erschüttert über die große Zahl von Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren, die schwer verwundet sind“

– Mitglied des medizinischen Personals, Abdallah-Krankenhaus

„Wir haben 425 Verwundete aufgenommen, allesamt Zivilisten. Wir sind erschüttert über die große Zahl an Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren, die schwer verwundet sind“, sagte ein Mitglied des medizinischen Teams.

Tony Abdo, einer der Ärzte, fuhr fort: “Achtzig Menschen starben im Krankenhaus, einige wurden mit zerfetzten Körpern hierher transportiert, von den Bomben zerfetzt.“

Ein plötzlicher dumpfer Aufprall von draußen lässt das Personal nicht einmal aufschrecken. Nur wenige von ihnen nehmen sich die Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Fehlalarm.

„Die Umgebung wird Tag und Nacht bombardiert, ohne Unterbrechung. Vor zwei Tagen fiel eine Bombe in 500 Meter Entfernung. Fenster zersprangen und eine abgehängte Decke stürzte ein“, sagte Abdo.

„Die meisten Verletzten waren schwer verwundet; wir führten Operationen hauptsächlich am Brustkorb, am Bauch, an den Nieren und an den Füßen durch. Die Kriegsmedizin ist schlimmer als 2006“, sagte Abdallah zu MEE und bezog sich dabei auf den 33-tägigen Krieg, den Israel in diesem Jahr gegen die Hisbollah auf libanesischem Gebiet führte, bevor die israelische Armee zum Rückzug gezwungen wurde.

Zustand tiefer Schockstarre

Im Abdallah-Krankenhaus sind die Berichte der Ärzte erschütternd, und noch schlimmer sind die Besuche in den Patientenzimmern.

In einem Zimmer liegt ein 13-jähriger Syrer mit weit aufgerissenen Augen und stöhnt vor Angst auf seinem Bett.

„Er hat starke Schmerzen, wir tun alles, was wir können, um seine Qualen zu lindern“, sagte Abdallah, der den Jungen behandelt.

Das Kind wurde bei der Arbeit auf einem Feld in der Nähe von Baalbek verwundet. Der junge Mann, der mit blauen Flecken übersät ist, an einen Tropf angeschlossen ist und einen Schlauch in der Harnröhre hat, musste sich einer Beinamputation und einer Nierenentfernung unterziehen.

Er steht unter Schock und kann sich nicht mitteilen. „Wie viele Patienten, die Opfer von Bombenanschlägen geworden sind“, sagte sein Arzt.

An seiner Seite versucht sein Bruder, ihn zu unterstützen. „Er war draußen und wurde am schwersten verwundet“, sagte er zu MEE.

„Ein weiteres Geschwister wurde schwer verwundet, während ein anderer Bruder eine Niere verlor. Unsere Mutter wurde an den Beinen verwundet und kann nicht mehr laufen“, fügte er hinzu und blickte besorgt aus dem Fenster.

Giovanni und Patrick, zwei Brüder, die bei einem israelischen Angriff verwundet wurden, liegen im Bett im Abdallah-Krankenhaus, Rayak, Libanon, 7. Oktober 2024 (MEE/Alexandra Henry)

Die Chirurgen des Krankenhauses mussten eine große Anzahl von Kindern operieren, bei denen oft Amputationen erforderlich waren.

„Wir haben gerade eine 23-jährige Libanesin operiert, bei der wir beide Beine amputieren mussten, sehr hoch, auf Höhe des Oberschenkelknochens“, sagte Abdo.

„Und wir haben auch ein junges Mädchen im Alter von etwa 10 Jahren aufgenommen, das durch die Explosionsgeschosse überall Verletzungen erlitten hat, auch im After und in der Vagina. Es ist sehr schwer.“

In einem Nachbarraum wacht Rima Hamsi, 35, über ihre sechsjährige Tochter Noor, die sich in ihrem Bett hin und her wälzt.

Das Kind war bewusstlos, als es auf die Intensivstation gebracht wurde. Die Ärzte sagen, sie mussten Fragmente von Projektilen entfernen, die in ihren Schädel eingedrungen waren.

„Wir standen mit Noor und ihrem Bruder vor dem Haus, als eine Explosion das Nachbargebäude zerstörte. Wir waren 15 Personen, alle wurden verletzt“, berichtete Hamsi MEE.

Das Kind, mit einem Kopfverband, öffnet die Augen und sucht den Blick ihrer Mutter. Sie spricht nicht mehr.

„Heute habe ich keine andere Wahl, als auf meine Tochter aufzupassen und durch die Fenster auf die Bomben zu schauen, die weiterhin in unserer Nähe fallen„, sagte ihre Mutter, der die Bedrohung, die über dem Krankenhaus schwebt, fast gleichgültig zu sein scheint.

“Wir sind erschöpft“

Im Krankenhaus in Rayak scheinen die Szenen zu beweisen, dass die Angriffe weit davon entfernt sind, sich auf die Infrastruktur und das Arsenal der Hisbollah zu beschränken, wie das israelische Militär behauptet, sondern dass sie verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur haben.

Nur wenige Kilometer vom Abdallah-Krankenhaus entfernt beerdigen Zivilisten ihre Angehörigen. Ähnliche Szenen haben sich in den letzten Wochen im Bekaa-Tal endlos wiederholt.

Angesichts so viel Leidens steht das Personal kurz vor dem Zusammenbruch, sagte Ghawa, eine Krankenschwester auf der Kinderstation, gegenüber MEE.

„Psychologisch gesehen ist es für alle sehr schwierig. Wir sind erschöpft, haben unsere Familien schon sehr lange nicht mehr gesehen und machen uns Sorgen um sie„, sagte sie.

„Außerdem ist die quälende Art der Behandlungen und Verfahren, die wir durchführen müssen, sehr schwer zu ertragen. Einige unserer Patienten haben niemanden mehr; ihre gesamten Familien wurden ausgelöscht“, fügte sie hinzu.

„Ich habe Angst, dass immer mehr Kinder schwer verwundet werden.“

Libanesen trauern während der Beerdigung von fünf Zivilisten, die am 9. Oktober 2024 bei einem israelischen Luftangriff in der Stadt Khodor im Bekaa-Tal ihr Leben verloren haben (Fabio Bucciar/AFP)

Laut dem medizinischen Direktor ist das Krankenhaus vorerst in der Lage, seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Nähe mehrerer Krankenhäuser in der Stadt Zahle, die nur wenige Kilometer entfernt liegt und derzeit von israelischen Angriffen verschont bleibt, ermöglicht es ihnen, die Verwundeten zu versorgen.

„Sobald die Patienten transportiert werden können, möchten viele Familien, dass sie nach Zahle gebracht werden, da die ständigen Angriffe hier eine schwere psychische Belastung für diese traumatisierten Menschen darstellen“, sagte Abdallah.

Vorläufig hat das Krankenhaus keinen Mangel an pharmazeutischen Produkten, sagte Abdo. Die schwerwiegenden finanziellen Probleme, mit denen der Libanon in den letzten fünf Jahren konfrontiert war, haben sich jedoch auf das Gesundheitssystem ausgewirkt, einschließlich der medizinischen Versorgung.

„Seit Beginn der Wirtschaftskrise [im Jahr 2019] befinden wir uns in einer schwierigen Situation“, sagte er.

„Über den Flughafen Beirut kommt weiterhin Hilfe aus Jordanien, dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten an. Aber wenn er seine Türen schließen würde, wäre das eine Katastrophe.“

Von einer Bedrohung bedroht

In anderen Krankenhäusern, die Middle East Eye im Bekaa-Tal und in der Hauptstadt Beirut besucht hat, spielen sich ähnliche Szenarien ab.

„Die israelische Armee verstärkt ihre Angriffe auf medizinisches Personal und Ersthelfer im Südlibanon. Es geht nicht nur darum, das Gesundheitssystem anzugreifen, sondern es zu zerstören

– Ghassan Abu Sittah, britisch-palästinensischer Chirurg

Das medizinische System war bisher in der Lage, Patienten zu versorgen, aber es scheint am seidenen Faden zu hängen, insbesondere da sechs Krankenhäuser bereits durch israelische Angriffe außer Betrieb gesetzt wurden.

Der britisch-palästinensische Chirurg Ghassan Abu Sittah, der 43 Tage lang im Gazastreifen arbeitete, als Israel im vergangenen Oktober seinen Krieg gegen die Enklave der Palästinenser begann, äußerte gegenüber MEE seine Besorgnis.

„Das Gesundheitssystem im Libanon hat unter vier Jahren wirtschaftlichen Zusammenbruchs gelitten. Ein Drittel der Ärzte ist ausgewandert, die Fähigkeit des Gesundheitsministeriums, Krankenhäuser zu unterstützen, ist gleich Null“, sagte er gegenüber MEE im American University of Beirut Medical Center (AUBMC).

„Die Lage ist sehr prekär und wie im Gaza-Streifen verstärkt die israelische Armee ihre Angriffe auf Gesundheitspersonal und Ersthelfer im Südlibanon. Es geht nicht nur darum, das Gesundheitssystem anzugreifen, sondern es zu zerstören.“

Am 11. Oktober stellte eine Untersuchung der Vereinten Nationen fest, dass Israel eine konzertierte Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems im Gaza-Streifen betrieben hat, wobei die Aktionen sowohl Kriegsverbrechen als auch das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung darstellen.

„Insbesondere Kinder haben die Hauptlast dieser Angriffe getragen und leiden sowohl direkt als auch indirekt unter dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems“, sagte Navi Pillay, ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und Vorsitzende der Untersuchung, deren Bericht am 30. Oktober der UN-Generalversammlung vorgelegt wird.

Übersetzt mit Deepl.com

