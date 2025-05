Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Meinung |

Tausende in Gaza zu töten ist keine Selbstverteidigung, sondern eine Identitätskrise

IDF-Militärfahrzeuge fahren von der israelischen Seite der Grenze zwischen Israel und Gaza nach Gaza, aufgenommen von israelischer Seite am Dienstag. Bildnachweis: Amir Cohen/Reuters

Carolina Landsmann

22. Mai 2025, 23:42 Uhr IDT

Es liegt einfach außerhalb unserer Macht. Der Staat der Juden ist in einer Auseinandersetzung über Selbstverteidigung gefangen, um nicht zu sagen in talmudisch-legalistischer Haarspalterei. Als ob Selbstverteidigung aus jeder Handlung bestehen würde, einschließlich der Tötung von mehr als 16.000 Kindern, der Aushungerung der Bewohner und der Festlegung der Umsiedlung aller Bewohner Gazas als Bedingung (!) für die Beendigung des Krieges (d. h. niemals).

All dies rührt jedoch nicht nur von einer Ausweitung des Begriffs „Verteidigung“ her, sondern auch von einer verzerrten Selbstwahrnehmung.

Das israelische Selbst, das sich in den letzten Jahren in das jüdische Selbst zurückgezogen hat, kennt keine Grenzen. Selbstverteidigung ist daher in den Augen des durchschnittlichen Israelis in seiner „Juden zuerst“-Reinkarnation eine Handlung ohne Grenzen. Diese Abwesenheit von Grenzen ist nicht nur militärischer oder strategischer Natur – sie ist eine Frage der Identität.

Beispielsweise halten viele Israelis es für selbstverständlich, dass ein Terroranschlag in Washington gegen einen israelischen Vertreter ‚antisemitisch‘ ist. Aber was bedeutet „antisemitisch“?

Natürlich ist es eine antiisraelische, pro-palästinensische Handlung. Aber was macht sie antisemitisch? Die Antwort ist einfach: die völlige Unfähigkeit, zwischen Juden und Israelis zu unterscheiden.

Das leugnet nicht die Existenz von Antisemitismus. Aber dieser Angriff hätte zunächst eine politische Analyse erfordern müssen.

Ein Versuch, dies im Kontext der harten Kritik an Israel zu erklären, das aufgrund eines Krieges, in dem mehr als 50.000 Menschen getötet wurden und ein ganzes Gebiet unter einer Führung, die offen ihre Absicht erklärt, alle Bewohner zu vertreiben, dem Erdboden gleichgemacht wurde, steht.

Dies ist ein pathologisches Beispiel für dieses grenzenlose Selbst. Wenn die jüdische und die israelische Identität zu einer amorphen Einheit verschmelzen, wird jede Kritik an Israel als Antisemitismus gewertet und jede Handlung Israels als Selbstverteidigung bezeichnet.

Es gibt keine Grenze, keinen Unterschied, keine Unterscheidung zwischen Staat und Religion, Soldat und Zivilist, Souveränität und der Mentalität einer verfolgten Minderheit, selbst wenn diese laut ausländischen Quellen über einen Staat und eine Atombombe verfügt.

Jeder Elternteil, jeder Partner, jeder Freund und jeder Psychologe, der einen Patienten behandelt, der sich selbst in einem verzerrten Bild darstellt, weiß, dass die einzige Möglichkeit, dem grenzenlosen Selbst Grenzen zu setzen, von außen kommt.

Es hat keinen Sinn, Hoffnungen auf eine spontane Annäherung des jüdisch-zentrierten Selbst innerhalb seiner Grenzen zu setzen. Vor allem nicht nach dem 7. Oktober, der die Grenze nicht nur physisch, sondern auch mental aufgebrochen hat.

Das Viertel Saftawi in Jabalya im nördlichen Gazastreifen am Donnerstag. Bildnachweis: Bashar Taleb/AFP

Die internationale Bewegung zur Anerkennung eines palästinensischen Staates, die sich derzeit konsolidiert, ist daher nicht nur eine politische oder moralische Notwendigkeit, sondern eine existenzielle und psychologische Notwendigkeit für den Staat Israel.

Es ist, als würde man einer Nation, die sich in ihren Zustand vor der Souveränität zurückzieht, diplomatisch-therapeutisch die Hand reichen und Souveränität in ungezügelte Schüsse umsetzen, während man sich der Illusion hingibt, den Feind vollständig vernichten zu können und sich physisch und selbst bis Gott weiß wohin ausdehnen zu können.

Die europäischen Staaten müssen an dem begonnenen Kurs festhalten. Die ganze Welt, angeführt von den Vereinigten Staaten, muss sich anschließen und für uns entscheiden. Weiterlesen in haaretz. com

