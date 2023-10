Israel secretly detaining thousands of missing Gaza workers: Rights groups Israel has so far refused to release information about Gaza workers who have disappeared, human rights groups say.

Menschenrechtsgruppen sind besorgt über weitere Verhaftungen bei den anhaltenden Razzien im besetzten Westjordanland [Datei: Jaafar Ashtiyeh/AFP]

Es wird vermutet, dass Palästinenser, deren Arbeitserlaubnis in Israel widerrufen wurde, in Internierungslagern festgehalten werden, aber Israel hat sich bisher geweigert, Informationen über sie herauszugeben, sagen Menschenrechtsgruppen.

Israelische Soldaten verhaften einen Palästinenser während einer Durchsuchungsaktion im Dorf Baita im besetzten Westjordanland

Tausende von Arbeitern aus dem Gazastreifen werden in Israel „vermisst“ – Massenverhaftungen in Kriegszeiten

Von Federica Marsi und Ylenia Gostoli

28. Oktober 202328. Oktober 2023

Tausende von Arbeitern aus dem Gazastreifen, die zu Beginn des Krieges in Israel beschäftigt waren, sind seither im Rahmen einer Kampagne von Massenverhaftungen verschwunden.

Menschenrechtsgruppen und Gewerkschaften gehen davon aus, dass einige der Beschäftigten illegal in Militäreinrichtungen im besetzten Westjordanland festgehalten werden, nachdem ihnen die Arbeitserlaubnis in Israel entzogen wurde. Die israelischen Behörden haben sich bisher geweigert, die Namen der Festgenommenen zu nennen.

Als die bewaffnete Palästinensergruppe Hamas am 7. Oktober einen beispiellosen Angriff auf den Süden Israels startete, besaßen etwa 18 500 Bewohner des Gazastreifens eine Arbeitserlaubnis außerhalb des belagerten Gebiets. Die genaue Zahl der Arbeiter, die sich bei Beginn der Feindseligkeiten in Israel aufhielten, ist nicht bekannt, aber man geht davon aus, dass Tausende von der israelischen Armee zusammengetrieben und an ungenannte Orte gebracht wurden.

Walid*, ein in Gaza geborener palästinensischer Arbeiter, hatte mehr als 25 Jahre im besetzten Westjordanland gelebt, als Israel mit der unerbittlichen Bombardierung des Gazastreifens begann, die bisher mehr als 7.000 Menschen getötet hat und seit drei Wochen andauert. Am 8. Oktober wurde er auf dem Weg zur Arbeit verhaftet und in einer Einrichtung in der Gegend von Almon, auch bekannt als Anatot, festgehalten, die auf den Ruinen der palästinensischen Stadt Anata errichtet wurde, die Israel im besetzten Ostjerusalem beschlagnahmt hatte.

Menschenrechtsorganisationen zufolge gehört diese Einrichtung zu denen, die von der israelischen Regierung unter Verstoß gegen internationales Recht für die willkürliche Inhaftierung Hunderter von Arbeitnehmern genutzt werden.

Walid, dessen richtiger Name und persönliche Daten nicht genannt werden, um Repressalien zu vermeiden, beschrieb, dass er drei Tage lang in einem „Käfig“ ohne Dach, unter der Sonne und ohne Nahrung, Wasser oder Zugang zur Toilette festgehalten wurde, wie aus einer schriftlichen Aussage hervorgeht, die der in Israel ansässigen Menschenrechtsorganisation HaMoked übergeben und von Al Jazeera eingesehen wurde.

Anschließend wurde er in einen etwa 300 Quadratmeter großen Bereich verlegt, in dem sich Hunderte von Arbeitern eine chemische Toilettenkabine teilten. Als er darum bat, das Rote Kreuz zu kontaktieren, wurde er von Soldaten beschimpft und verprügelt.

Walid wurde freigelassen, nachdem israelische Beamte festgestellt hatten, dass er zwar in Gaza geboren wurde, aber im Westjordanland wohnt. Seine Aussage gehört zu den wenigen Berichten, die bisher aus den Haftanstalten bekannt geworden sind, in denen Arbeiter aus dem Gazastreifen seit dem 7. Oktober ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne Rechtsbeistand festgehalten werden.

Es ist nicht klar, wo, wie viele und mit welchem Rechtsstatus“.

„Wir haben Hunderte von Anrufen von Familienmitgliedern von Menschen erhalten, die vor den Angriffen [am 7. Oktober] in Israel gearbeitet haben“, sagte Jessica Montell, Geschäftsführerin von HaMoked, gegenüber Al Jazeera.

Bislang haben sich laut Montell mehr als 400 Familien und Freunde von Vermissten bei der Organisation gemeldet, die versuchen, ihre Angehörigen ausfindig zu machen, während sie gleichzeitig versuchen, Israels Bombardierungen und die „totale“ Belagerung zu überleben. Die Zahl der Anrufe ist in der vergangenen Woche zurückgegangen, da die Bewohner des Gazastreifens zunehmend von der Kommunikation abgeschnitten sind.

Anmelden für Al Jazeera

Woche im Nahen Osten

Informieren Sie sich über unsere Berichterstattung aus der Region an einem Ort.

Bitte prüfen Sie Ihre E-Mail, um Ihr Abonnement zu bestätigen.

Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden.

Im Rahmen seiner Arbeit übermittelt HaMoked regelmäßig die Namen von Gefangenen an die israelischen Behörden, um herauszufinden, wo sie möglicherweise festgehalten werden.

„Das israelische Militär sollte uns innerhalb von 24 Stunden darüber informieren, wen sie festhalten und an welchem Ort sie festgehalten werden“, sagte Montell. „Aber für all diese Menschen aus dem Gazastreifen haben sie uns gesagt, dass sie nicht die richtige [Behörde] sind, um sie anzusprechen.“

„Es kann nicht sein, dass nicht klar ist, wo sie festgehalten werden, wie viele festgehalten werden, unter welchen Bedingungen, mit welchem rechtlichen Status“, fügte sie hinzu.

Video Dauer 03 Minuten 10 Sekunden 03:10

Israel verhaftet mehrere Palästinenser bei Razzien im besetzten Westjordanland

Eine Gruppe von sechs lokalen Organisationen, darunter HaMoked, hat den Obersten Gerichtshof Israels ersucht, die Namen und Standorte der Inhaftierten offenzulegen und menschenwürdige Haftbedingungen zu gewährleisten.

Den Petenten zufolge wurden einige der Palästinenser in der Gegend von Almon – wo Walid festgenommen wurde – sowie in Ofer bei Ramallah und in Sde Teyman bei Beer al-Sabe (Be’er Sheva) in der südlichen Naqab- oder Negev-Wüste festgehalten.

Als die Feindseligkeiten begannen und der Grenzübergang Beit Hanoun (für Israelis als Erez bekannt) in den nördlichen Gazastreifen geschlossen wurde, versuchten die Arbeiter, ins Westjordanland zu gelangen, um bei den palästinensischen Einwohnern Schutz zu finden.

Doch am 10. Oktober widerrief der israelische Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten (COGAT) alle Arbeitserlaubnisse, die er zuvor an Bewohner des Gazastreifens ausgestellt hatte, und machte die Inhaber der Erlaubnis sofort zu „illegalen Ausländern“.

Al Jazeera kontaktierte die israelische Armee sowie COGAT, die für die Kontrolle des Genehmigungssystems in den besetzten Gebieten zuständig ist. Beide lehnten es ab, sich zu äußern oder weitere Informationen über die Zahl der Arbeiter zu geben, deren Genehmigungen widerrufen wurden, sowie darüber, wie viele von ihnen inhaftiert wurden und aus welchen Gründen.

Unvergleichlich

Miriam Marmur, die Direktorin von Gisha, einer israelischen Menschenrechtsorganisation, die sich für die Freizügigkeit der Palästinenser einsetzt, bezeichnete die Situation als beispiellos“.

„Natürlich gibt es zu jedem Zeitpunkt Tausende von Palästinensern, die von Israel in Verwaltungshaft gehalten werden“, sagte sie gegenüber Al Jazeera. „Aber dies sind die ersten Palästinenser, die in Massen festgehalten werden. Die Art der Inhaftierung, der Entzug der Aufenthaltsgenehmigungen und die Tatsache, dass Israel sich bisher weigert, Informationen über den Verbleib der Palästinenser preiszugeben … so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte sie.

Marmur fügte hinzu, die Verhaftungen seien „illegal und scheinen Racheakte zu sein, die gegen das Völkerrecht verstoßen“.

Nach Angaben israelischer Behörden hatte die Hamas bei ihrem Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober mindestens 224 Menschen als Geiseln genommen. Vier von ihnen wurden inzwischen freigelassen.

Laut Walids Aussage sagte einer der Offiziere in einem Gefangenenlager den Gefangenen, dass sie keine Chance hätten, freigelassen zu werden, solange sich israelische Geiseln im Gazastreifen befänden.

„Dies ist keine offizielle Aussage, aber es ist sicherlich ein Hinweis darauf, dass zumindest einige der Beteiligten den Wunsch haben, diese Arbeiter als Druckmittel zu benutzen“, sagte Marmur.

Nach dem israelischen Genehmigungssystem können nur sehr wenige Palästinenser aus dem Gazastreifen das Gebiet verlassen, da alle Grenzübergänge seit der Machtübernahme der Hamas im Jahr 2007 unter israelischer oder ägyptischer Kontrolle stehen.

Genehmigungen können nach sorgfältiger Prüfung durch die israelischen Behörden aus beruflichen, gesundheitlichen und humanitären Gründen erteilt werden. Die meisten Arbeiter aus dem Gazastreifen – wo die Arbeitslosenquote insgesamt 45 Prozent beträgt und die Jugendarbeitslosigkeit auf 70 Prozent angestiegen ist – nehmen manuelle Tätigkeiten in Israel an, wo die Löhne um ein Vielfaches höher sind.

Menschenrechtsgruppen sind besorgt über weitere Verhaftungen angesichts der anhaltenden Razzien im Westjordanland, auch in Gebieten, die nominell unter der vollen Kontrolle der Palästinensischen Behörde stehen.

„Wir hatten noch nie eine solche Situation, in der Menschen gefangen sind und nicht nach Hause gehen können, sondern in eine Art Lager gesteckt werden“, sagte Hassan Jabareen, der Direktor von Adalah, dem Rechtszentrum für die Rechte arabischer Minderheiten in Israel. „Das waren nur Arbeiter. Der einzige Vergleich ist vielleicht mit [undokumentierten] Flüchtlingen.“

Massenverhaftungen

Der Arbeitsminister der Palästinensischen Autonomiebehörde schätzt, dass etwa 4.500 Arbeiter vermisst werden und vermutlich von israelischen Streitkräften festgenommen wurden. Der israelische Medienkanal N12 berichtete, dass 4.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen in israelischen Haftanstalten wegen ihrer möglichen Beteiligung an dem Anschlag verhört werden.

Neben den Arbeitern aus dem Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte nach Schätzungen der Palästinensischen Gefangenengesellschaft seit dem 7. Oktober mehr als 1.450 palästinensische Bewohner des Westjordanlandes festgenommen.

Die Verhaftungen erfolgten vor dem Hintergrund von Gesetzen und Gesetzesänderungen, die nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen auf Strafmaßnahmen hinauslaufen.

Am 18. Oktober billigte das israelische Parlament, die Knesset, einen befristeten Plan, der palästinensischen Gefangenen das Recht auf eine Mindestfläche von 4,5 Quadratmetern nimmt, so dass in Zellen, die früher fünf Personen fassten, nun mehr als doppelt so viele Personen untergebracht werden können.

Nach Angaben von Physicians for Human Rights Israel (PHRI) haben die Behörden auch den Zugang zur Strom- und Wasserversorgung unterbrochen, die Anzahl der täglichen Mahlzeiten begrenzt, die Gefangenen auf ihre Zellen beschränkt und den Zugang zu medizinischen Kliniken sowie Besuche von Rechtsvertretern und anderen Beamten verhindert. Mindestens zwei Gefangene sind seit Beginn der jüngsten Feindseligkeiten in der Haft gestorben.

„Wir fordern die israelischen Behörden auf, sich an internationales Recht zu halten und Nahrung, Wasser und Besuche zuzulassen“, sagte Naji Abbas, Fallmanager bei PHRI, gegenüber Al Jazeera. „Und wir fordern die israelischen Behörden auf, sich nicht mehr an palästinensischen Gefangenen zu rächen.“ Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …