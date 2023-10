Hamas’s attack on Israel has changed the Middle East The US regional strategy lays in shambles, as its allies face pressure and its foes seek to take advantage.



Die regionale Strategie der USA liegt in Trümmern, da ihre Verbündeten unter Druck stehen und ihre Feinde versuchen, daraus Nutzen zu ziehen.



Der Angriff der Hamas auf Israel hat den Nahen Osten verändert

von Marwan Kabalan

28. Oktober 2023

Am 7. Oktober startete die bewaffnete palästinensische Widerstandsgruppe Hamas einen Angriff, der Israel überraschte. Ihre Kämpfer überrannten israelische Militäreinrichtungen und Siedlungen, was zum Tod von etwa 1 400 Israelis führte.

Israel reagierte daraufhin mit einem weiteren Krieg gegen den Gazastreifen, verhängte eine vollständige Blockade und bombardierte unablässig zivile Gebäude und Infrastrukturen. Mehr als 6.500 Palästinenser wurden durch israelische Bombardements getötet, darunter mehr als 2.000 Kinder.

Der Angriff der Hamas hat nicht nur den Verlauf des palästinensisch-israelischen Konflikts, sondern auch die Dynamik des gesamten Nahen Ostens verändert. Er hat die US-Strategie der Deeskalation in der Region ins Wanken gebracht, die arabischen Regierungen und den Iran in eine schwierige Lage gebracht und die Tür für ein stärkeres chinesisches und russisches Engagement geöffnet.

US-Strategie unterminiert

In den vergangenen drei Jahren hat die Regierung Biden versucht, ihr Engagement im Nahen Osten einzuschränken und sich im Rahmen ihrer „Hinwendung zu Asien“ auf China zu konzentrieren.

Zu diesem Zweck hofften die USA, die Spannungen in der Region „abkühlen“ zu können, indem sie die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel erleichterten und die Beziehungen zum Iran deeskalierten. Außerdem hofften sie, den chinesischen Einfluss in der Region herauszufordern und den indischen zu stärken, indem sie einen Wirtschaftskorridor einrichteten, der Indien, den Nahen Osten und Europa verbinden sollte.

Das vorgeschlagene Projekt bestand aus zwei Teilen: einem östlichen Korridor, der Indien mit den arabischen Golfstaaten verbinden sollte, und einem nördlichen Korridor, der die Golfstaaten über Jordanien und Israel mit Europa verbinden sollte. Es sollte die Antwort der USA auf die chinesische Belt and Road Initiative sein.

Der Hamas-Anschlag hat diesen Plänen ein jähes Ende gesetzt. Erstens hat er den Normalisierungsprozess zwischen Israel und Saudi-Arabien faktisch eingefroren und den Abschluss eines regionalen Sicherheitsabkommens vereitelt.

Zweitens zwangen die Anschläge die USA, ihre Politik der verringerten Militärpräsenz in der Region umzukehren, indem sie die größte Militäraufrüstung seit dem Krieg gegen ISIL anordneten. Das Pentagon stationierte einen Flugzeugträger im östlichen Mittelmeer, ein weiterer wurde in den Golf entsandt. Zusammen verfügen sie über mehr als 100 Flugzeuge mit Angriffsfähigkeiten sowie über Kreuzer, Zerstörer und U-Boote, die mit Tomahawk-Raketen ausgerüstet sind. Washington sagt, dass diese Aufrüstung verhindern soll, dass eine dritte Partei eine weitere Front gegen Israel eröffnet.

Drittens sind auch die Bemühungen der USA um eine Deeskalation der Spannungen mit dem Iran zum Stillstand gekommen. Erst vor einem Monat einigten sich die beiden Länder auf einen Gefangenenaustausch und die Freigabe von eingefrorenen iranischen Vermögenswerten im Wert von 6 Milliarden Dollar. Man hoffte, dass die Vereinbarung den Iran dazu bewegen würde, seine Milizen in Syrien und im Irak davon abzuhalten, weitere Angriffe auf die US-Streitkräfte zu verüben.

Die Entwicklungen der letzten Woche zeigen, dass diese Vereinbarung nicht gehalten hat. Pro-iranische bewaffnete Gruppen in Syrien und im Irak haben Angriffe auf US-Militärstützpunkte verübt, bei denen eine Reihe von US-Angehörigen verletzt wurden. US-Beamte haben außerdem behauptet, dass die US-Streitkräfte im nördlichen Roten Meer Drohnen und Raketen abgefangen haben, die von den Houthis im Jemen abgeschossen wurden.

All dies bedeutet, dass die USA Gefahr laufen, in einen weiteren regionalen Krieg im Nahen Osten hineingezogen zu werden.

Arabische und iranische Dilemmata

Der Hamas-Angriff und der israelische Krieg gegen den Gazastreifen haben auch die Regierungen der Region in eine schwierige Lage gebracht. Einerseits haben die USA ihre arabischen Verbündeten, von denen einige ihre Beziehungen zu Israel normalisiert hatten, unter Druck gesetzt, die Hamas zu verurteilen. Nur die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain gaben solche Erklärungen ab.

Andererseits hat Israels wahlloses Töten von palästinensischen Zivilisten die arabische Öffentlichkeit verärgert und auch die arabischen Regierungen unter Druck gesetzt, sich mit den Palästinensern zu solidarisieren. Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass das Gewicht der öffentlichen Meinung die arabischen Führer dazu bringt, sich den Wünschen der USA zu widersetzen.

Das Massaker im al-Ahli Baptist Hospital am 17. Oktober wurde von arabischen Staaten, darunter die VAE und Bahrain, scharf verurteilt. Auf dem Kairoer Friedensgipfel am 21. Oktober hielt König Abdullah II. von Jordanien, dessen Land 1994 einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet hatte, seine bisher schärfste Rede zur Verurteilung der israelischen Politik.

Während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 24. Oktober, in der die Lage im Gazastreifen erörtert wurde, verurteilten die Außenminister Ägyptens, Jordaniens und Saudi-Arabiens – allesamt enge Verbündete der USA – Israel aufs Schärfste und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Einen Tag später legten die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen mit China und Russland ihr Veto gegen eine US-Resolution ein, die keine Einstellung der Kämpfe forderte.

Vorerst greifen die pro-US-amerikanischen arabischen Regierungen zu scharfer Rhetorik, um den Zorn der Öffentlichkeit zu dämpfen. Doch wenn Israel seine tödlichen Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzt, werden Worte nicht ausreichen – sie werden handeln müssen, indem sie die Normalisierung mit Israel rückgängig machen, was die USA verärgern könnte.

Wenn die arabischen Führer nichts unternehmen, um die Palästinenser zu schützen, könnte dies zu einer neuen Welle der regionalen Instabilität führen. Die arabische Öffentlichkeit ist bereits durch eine verfehlte Wirtschaftspolitik verärgert, und die wahllose Tötung von Palästinensern wird sie nur noch weiter verärgern. Einmal mehr untergräbt die Unterstützung der USA für die israelischen Gräueltaten in Gaza die arabischen Regime, die sie unterstützen.

Auch der Iran befindet sich in einer schwierigen Lage, wenn auch aus anderen Gründen. Die iranische Führung lobte den Angriff der Hamas vom 7. Oktober, bestritt aber jede Beteiligung daran.

Teheran versucht vorsichtig, nicht in eine direkte Konfrontation mit Israel oder seinem Verbündeten, den USA, hineingezogen zu werden, während es gleichzeitig die Hamas unterstützt.

Israel hat erklärt, dass das Ziel seines Krieges gegen den Gazastreifen darin besteht, die palästinensische Widerstandsgruppe zu zerschlagen, d. h. einen Regimewechsel im Gazastreifen herbeizuführen. Dies bedeutet, dass Teheran einen wichtigen Verbündeten in der Region verlieren könnte.

Teheran steht somit vor der schwierigen Wahl, entweder untätig zuzusehen, wie die Hamas von Israel geschwächt oder eliminiert wird, oder seine im Libanon ansässige Hisbollah zu ermutigen, in den Kampf einzugreifen und Israel im Norden unter Druck zu setzen, was schwerwiegende Folgen für seinen Verbündeten haben könnte.

Sowohl Israel als auch die USA haben davor gewarnt, dass die Hisbollah mit schwerwiegenden Konsequenzen zu rechnen hätte, wenn sie Israel angreifen würde. Da Israel sich der vollen Unterstützung der USA sicher ist, könnte es diese Gelegenheit nutzen, um die libanesische Gruppe anzugreifen. Dies würde den Libanon mit Sicherheit destabilisieren, was nicht im Interesse des Iran liegt.

Russisches und chinesisches Kalkül

Die Verwicklung der USA in einen weiteren Konflikt im Nahen Osten und die Schwächung ihrer Bündnisse mit arabischen Staaten wäre für Moskau und Peking eine willkommene Entwicklung.

Beide Länder haben von Washingtons blutigen Interventionen im Nahen und Mittleren Osten in den vergangenen zwei Jahrzehnten profitiert. Der von den USA geführte „Krieg gegen den Terror“ schadete dem Ansehen der USA in der Region und förderte die positive Wahrnehmung Russlands und Chinas in den muslimischen Ländern. Außerdem hielt er die USA im Nahen Osten auf Trab und verschaffte den beiden Großmächten Raum, um ihren Einfluss in ihren Nachbarländern zu festigen.

Russland und China bekamen den Druck der USA erst zu spüren, nachdem sie sich aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückgezogen hatten, was es ihnen ermöglichte, sich nach Asien zu orientieren und sich stärker auf ihr NATO-Bündnis zu konzentrieren. Das könnte sich nun ändern, da die USA wieder in die Region hineingezogen werden, aus der sie sich so gerne zurückziehen wollten.

Die Aufrüstung des US-Militärs im Nahen Osten, die verstärkte Unterstützung der israelischen Armee und das auf die Unterstützung Israels ausgerichtete diplomatische Korps der USA bedeuten, dass weniger militärische, finanzielle und diplomatische Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Kriegsanstrengungen in der Ukraine und die Verbündeten in Asien zu unterstützen, die versuchen, dem chinesischen Druck standzuhalten.

Darüber hinaus untergräbt die bedingungslose Unterstützung der USA für Israels Massaker an der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen ihre Position in der islamischen Welt weiter und ermöglicht es Russland und China, an Boden zu gewinnen. Die beiden Länder haben einen sofortigen Waffenstillstand im Gaza-Krieg gefordert und die USA für den „zerstörerischen“ Konflikt verantwortlich gemacht. Es scheint, dass die USA sich selbst ins Bein schießen: Anstatt China und Russland im Nahen Osten einzudämmen, helfen sie ihnen, ihre Positionen zu stärken und ihre Pläne für die Region zu durchkreuzen, einschließlich des Wirtschaftskorridors Indien-Mittlerer Osten-Europa.

Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat in der Tat eine Verschiebung der Dynamik im Nahen Osten ausgelöst. Das Ausmaß dieser Verschiebung wird von der Fähigkeit und Bereitschaft der USA abhängen, Israel zu zügeln. Wenn sie keinen Druck auf die israelische Regierung ausüben, den Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden, die Belagerung aufzuheben und mit den Palästinensern zu verhandeln, könnte die gesamte Region in Flammen aufgehen.

Es besteht die reale Möglichkeit, dass sich der Konflikt auf den Libanon, Syrien, den Jemen und den Irak ausweitet und in der übrigen arabischen Welt einen Massenaufruhr auslöst. Dies würde nicht nur den regionalen Allianzen der USA schaden, sondern auch die Tür für ein viel stärkeres Engagement Russlands und Chinas in der Region weit offen lassen.

Marwan Kabalan ist Direktor für Politikanalyse am Arab Centre for Research and Policy Studies.

