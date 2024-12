https://www.palestinechronicle.com/total-victory-netanyahus-diabolical-undeclared-war-objectives-in-gaza/



„Totaler Sieg“ – Netanjahus teuflische, unerklärte Kriegsziele in Gaza

Von Jamal Kanj

3. Dezember 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Netanjahus absichtliche Untergrabung der von den USA geführten Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch ist ein Beispiel für seine teuflische Persönlichkeit schlechthin.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass Israels Krieg gegen den Gazastreifen so lange andauern wird, bis er einen, wie er es nennt, „totalen Sieg“ errungen hat.

Anstatt Netanjahus vage und offen formulierte Ziele kritisch zu hinterfragen, stellen ein Großteil der westlichen Medien und viele Regierungen den Angriff als Selbstverteidigung dar, und einige normalisieren den Völkermord sogar als „humanen“ Versuch, israelische Gefangene zu „befreien“.

Gleichzeitig dekontextualisieren dieselben Experten das Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung, indem sie ignorieren, dass der Aufstand vom 7. Oktober eine direkte Reaktion auf die über zwei Jahrzehnte andauernde israelische „Hungerkur“-Blockade gegen Gaza war. Genau, während der Westen die Augen verschließt und weiterhin Israels Diebstahl von palästinensisch besetztem Land im Westjordanland zugunsten jüdischer Kolonien zulässt.

In der Zwischenzeit spielen diese Medien Israels verräterische, nicht erklärte Kriegsziele herunter oder tun sie ab, sogar auf Kosten der israelischen Gefangenen und des immensen zivilen Leids in Gaza.

Seit über einem Jahr hat Netanjahu der Wiederbesetzung und ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens Vorrang vor Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch eingeräumt. Zumal die Freilassung der israelischen Gefangenen einen der wichtigsten Vorwände Netanjahus für die Verfolgung seiner finsteren Ziele untergraben würde.

Dies ist nur möglich, weil westliche Staats- und Regierungschefs Netanjahus rassistische Sichtweise übernehmen und sich nur auf das Wohlergehen der israelischen Gefangenen konzentrieren, während sie die über 10.000 palästinensischen Geiseln in israelischen Gefängnissen und das Wohlergehen der 2,3 Millionen Palästinenser in Gaza ignorieren. So hat Joe Biden kürzlich seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Netanjahu die Freilassung der israelischen Gefangenen bis zum 20. Januar 2025 hinauszögern könnte, während er kein Mitgefühl für das Leiden der Palästinenser im Jahr 2024 und darüber hinaus zeigt.

Durch das auffällige Schweigen oder die Ohnmacht der internationalen Gremien wurden die israelischen Gefangenen zu einem bequemen Feigenblatt, unter dem Netanjahu eine Gelegenheit zur Wiederbesetzung des Gazastreifens sah. Es sei daran erinnert, dass Netanjahu 2005 aus Protest gegen die Entscheidung von Premierminister Ariel Scharon, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen und die jüdischen Siedlungen zu räumen, aus der israelischen Regierung ausgetreten war.

Unmittelbar nach dem 7. Oktober begann Netanjahu einen völkermörderischen Krieg und setzte sich über den Vorschlag des palästinensischen Widerstands für einen Gefangenenaustausch hinweg. Seine Entscheidung, einen Krieg anstelle von Verhandlungen zu führen, war durch mehrere Faktoren motiviert:

a) Er wollte die Verantwortung für das Versagen der Geheimdienste unter seiner Aufsicht ablenken.

b) Sich der Überprüfung seiner Rolle bei der Erleichterung der externen Finanzierung der Hamas zu entziehen.

c) Durchführung einer Kampagne des Völkermords und der ethnischen Säuberung zur Rückeroberung des Gazastreifens.

Die Strategie der ethnischen Säuberung des Gazastreifens wurde von Israels rassistischem Finanzminister Bezalel Smotrich offen befürwortet, der drei Monate nach dem 7. Oktober die Palästinenser aufforderte, den Gazastreifen zu verlassen. Der Spross eines ukrainischen Einwanderers wiederholte den jahrhundertealten europäischen zionistischen Mythos von der „Blüte der Wüste“ – ein Narrativ, das nicht nur die historischen und geografischen Realitäten ignoriert, sondern auch seinem eigenen Alten Testament widerspricht, in dem Kanaan, das Land der Filastin (Palästina), einst als „Land, in dem Milch und Honig fließen“ beschrieben wurde, bevor die alten Hebräer aus ihrer ursprünglichen Heimat nach Palästina auswanderten.

Am 1. Januar 2024 erklärte Smotrichs rassistischer Kollege, der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, in einer Rede in der Knesset, dass Israel sich niemals aus einem von ihm besetzten Gebiet zurückziehen dürfe, und erklärte die Errichtung neuer jüdischer Kolonien im Gazastreifen als „eine wichtige Sache“. Am darauffolgenden Tag, dem 2. Januar, legte Ben Gvir noch einen drauf und erklärte, dass die Vertreibung von „Hunderttausenden“ von Palästinensern aus dem Gazastreifen den Weg für die Errichtung der neuen rein jüdischen Kolonien ebnen würde.

Erst kürzlich, am Montag, den 25. November, erklärte Smotrich vor dem Yesha Council, einer Dachorganisation, die die rein jüdischen Kolonien im besetzten Westjordanland vertritt: „Wir können und müssen den Gazastreifen erobern“. Er behauptete, mit der Wahl Donald Trumps biete sich „eine einzigartige Gelegenheit“, die Bevölkerung des Gazastreifens zu halbieren – ein verschleierter Euphemismus für ethnische Säuberung. Am Donnerstag, den 28. November, wiederholte der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, ähnliche Aufrufe zur „Wiederbesetzung des Gazastreifens“.

Vor Ort im Gazastreifen wurden die Instrumente der Besatzung noch deutlicher, um die Bedeutung von Netanjahus angeblichem Mantra zu definieren: „totaler Sieg“. Israelische Soldaten posierten vor einem orangefarbenen Banner, auf dem zu lesen war: „Nur eine (jüdische) Siedlung (in Gaza) wäre ein Sieg!“ Die orange Farbe erinnert an die Transparente, mit denen die Siedlerbewegung 2005 gegen Scharons Entscheidung protestierte, die jüdischen Siedlungen im Gazastreifen zu räumen.

Zu diesem Zweck leitete Israel ab dem1. Oktober eine neue Phase des gezielten Völkermords durch Aushungern ein, indem es Lastwagen mit Nahrungsmittelhilfe die Einfahrt in den nördlichen Gazastreifen, insbesondere in die Städte Beit Lahia, Beit Hanoun, Jabalia und das Lager Jabalia, verwehrte. Und dort, wo die Lastwagen durchgelassen wurden, wurde die Nahrungsmittelhilfe gegen Sandsäcke ausgetauscht . Die Hungersnot ist in diesen Gebieten so weit verbreitet, dass Frauen und Kinder gezwungen sind, in Müllbergen nach Nahrung zu stöbern.

Am 29. November erklärte Ajith Sunghay, Leiter des UN-Menschenrechtsbüros für die besetzten palästinensischen Gebiete, nach einem Besuch im Gazastreifen, dass die UNO nicht in der Lage gewesen sei, Hilfsgüter in den nördlichen Gazastreifen zu liefern, weil die israelischen Behörden wiederholt humanitäre Konvois behindert oder ganz abgelehnt hätten.

Im Hinblick auf den Völkermord durch Terror berichtete der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk, dass die Bewohner des nördlichen Gazastreifens „pausenlos“ bombardiert würden. Gleichzeitig wurden Hunderttausende zur Evakuierung gezwungen, wahrscheinlich um Platz für neue jüdische Siedlungen zu schaffen.

Im Rahmen der erzwungenen Entvölkerung der nördlichen Region des Gazastreifens – dem fruchtbarsten Land des Streifens – errichtet Israel eine topografische Barriere, um dieses Gebiet vom Rest des Gazastreifens zu isolieren. Anfang Oktober führte Israel umfangreiche kontrollierte Sprengungen durch und zerstörte mehrstöckige Gebäude, um den Weg für eine 5,6 Meilen lange Straße freizumachen, die den Streifen durchschneidet. Diese Straße trennt Gaza-Stadt von den nördlichen Städten Jabalia, Beit Hanoun und Beit Lahia. Human Rights Watch (HRW) hat diese weit verbreitete Zwangsvertreibung als Teil einer offiziellen Regierungspolitik bezeichnet, die auf „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ hinausläuft.

Am 30. November bestätigte der ehemalige Verteidigungsminister und IDF-Stabschef Moshe Ya’alon die Feststellungen von HRW und erklärte, Netanjahu und „rechtsextreme“ (rassistische) Elemente führten einen Krieg der „Besetzung, Annexion und ethnischen Säuberung“. Er fügte hinzu: „Es gibt kein Beit Lahia, es gibt kein Beit Hanoun“.

Die live dokumentierte ethnische Säuberung in Gaza, ähnlich wie 1948, zusammen mit der Ausdehnung von ausschließlich jüdischen Kolonien im Westjordanland, unterstreicht die wahren, nicht deklarierten Ziele von Israels angeblichem „totalen Sieg“.

In diesem Zusammenhang veranschaulicht Netanjahus absichtliche Untergrabung der von den USA geführten Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch seine teuflische Persönlichkeit: Er nutzt die missliche Lage seiner eigenen israelischen Gefangenen aus, um seine zynische, nicht deklarierte Agenda des Abschlachtens der „Amalekiter“ und der ethnischen Säuberung des Gazastreifens voranzutreiben, um den Weg für neue rein jüdische Kolonien zu ebnen.

– Jamal Kanj ist der Autor von „Kinder der Katastrophe“, „Reise aus einem palästinensischen Flüchtlingslager nach Amerika“ und anderer Bücher. Er schreibt häufig über Themen der arabischen Welt in verschiedenen nationalen und internationalen Kommentaren. Diesen Artikel hat er für die Palestina Chronicle geschrieben.

