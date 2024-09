https://www.nachdenkseiten.de/?p=121441



Toxische Atmosphäre Ein Artikel von Alexander Neu



Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die anstehende Wahl in Brandenburg und die Bundestagswahl im Jahr 2025 offenbaren neue Tiefpunkte des menschlichen Vermögens, Andersdenkende und alternative politische Vorstellungen zu diffamieren. Von Alexander Neu.



Statt innezuhalten und ehrlich zu reflektieren – und zwar nicht nur, was schiefläuft, sondern auch, warum die Distanz zwischen der politischen Klasse und wachsenden Teilen der Bevölkerung zunimmt, so wie es der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff jüngst in einem Interview forderte –, wird die von Teilen der Gesellschaft abgelehnte Politik unverdrossen fortgesetzt. Auch die CDU, obschon in Umfragen und Wahlergebnissen noch gut dastehend, stellt keine ernst zu nehmende inhaltliche Opposition zur Ampelpolitik dar. Die Schuldfrage für die sichtbar abnehmende Zustimmung zu den Parteien „der Mitte“ wird auf den Wähler abgewälzt.

Die Parteien, die sich als demokratische Parteien, als Parteien der Mitte, und ihre Anhänger verstehen, scheinen angesichts der Wahlergebnisse nicht nur in Panik zu verfallen, sondern zum Gefecht auch unter der Gürtellinie anzutreten. So äußerte sich jüngst Toni Hofreiter von den Grünen auf X: Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

