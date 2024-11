https://anti-spiegel.ru/2024/trotz-putins-warnungen-haben-die-usa-erneut-das-russische-gebiet-kursk-mit-atacms-raketen-beschossen/



Heute wurde bekannt, dass es in den letzten Tagen zwei weitere Angriffe mit ATACMS-Raketen auf Ziele im russischen Gebiet Kursk gab. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, eine Antwort werde vorbereitet.

Der russische Präsident Putin hat am 21. November erklärt, dass Russland sich faktisch im Krieg mit den Ländern sehe, die der Ukraine Raketen liefern, die dann Ziele in Russland beschießen, weil diese Waffen nur von NATO-Soldaten programmiert werden können. Das bedeutet, dass es nicht die Ukraine ist, die Ziele in Russland beschießt, sondern diese westlichen Länder.

Danach wurden fast eine Woche lang keine solchen Angriffe mehr gemeldet und man konnte meinen, dass der Westen Putins Warnung verstanden hat. Das ist jedoch nicht so, denn heute hat das russische Verteidigungsministerium gemeldet, dass es in den letzten Tagen erneut Angriffe mit ATACMS-Raketen aus den USA auf Ziele im Gebiet Kursk gegeben hat. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, eine Antwort darauf sei in Vorbereitung.

Das Titelbild dieses Artikels zeigt eines der Fotos, die von den Trümmern der ATACMS auf einem Flughafen in Russland gemacht und vom russischen Verteidigungsministerium auf Telegram veröffentlicht wurden.

Hier übersetze ich eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber, was bisher bekannt ist.

Beginn der Übersetzung:

Was über die ukrainischen Angriffe mit ATACMS-Raketen auf die Region Kursk bekannt ist

Die Streitkräfte der Ukraine haben in den vergangenen drei Tagen zwei Angriffe mit westlichen Langstreckenwaffen auf Einrichtungen in der Region Kursk durchgeführt, so das russische Verteidigungsministerium.

Nach Angaben des Ministeriums wurde der erste Angriff mit US-amerikanischen ATACMS-Raketen am 23. November auf die Position einer Flugabwehrdivision S-400 durchgeführt. Der zweite Angriff wurde von ukrainischen Streitkräften am 25. November auf einen Flugplatz in Kursk ausgeführt.

Die TASS hat die bekannten Informationen zusammengestellt.

Das Ausmaß der Angriffe und Vorbereitung der Reaktion

Die Ukraine hat in den letzten drei Tagen zwei Angriffe mit westlichen Langstreckenwaffen gegen Einrichtungen in der Region Kursk durchgeführt.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums handelte es sich dabei um operativ-taktische ATACMS-Raketen aus den USA.

Das Ministerium erklärte, es beobachte die Situation und bereite eine Reaktion auf die Angriffe vor.

Der Angriff auf die Position einer S-400-Flugabwehrdivision

Am 23. November griff die Ukraine erstmals mit fünf ATACMS-Raketen auf die Stellung der Flugabwehrraketendivision S-400 bei Lotarevka (37 km nordwestlich von Kursk) an.

Im Verlauf des Raketenabwehrgefechts zerstörte die Besatzung eines Flugabwehrsystems Pantsir, die ihm Deckung gab, drei ATACMS-Raketen. Zwei erreichten das Ziel.

Durch den Treffer wurde die Radarstation beschädigt. Unter dem Personal gab es Verletzte.

Der Angriff auf den Flugplatz bei Kursk

Am 25. November führte die Ukraine einen zweiten Angriff mit acht ATACMS-Raketen auf den Flugplatz Kursk-Wostotschny durch.

Sieben Raketen wurden von S-400 und Pantsirs abgeschossen, eine erreichte ihr Ziel.

Zwei Soldaten wurden durch herabfallende Raketensplitter leicht verwundet.

An Infrastruktureinrichtungen wurde geringer Schaden angerichtet.

Ende der Übersetzung

